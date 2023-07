Nie, tym razem nie chodzi o układy graficzne. Alior Bank od lat próbuje zainteresować swoją ofertą graczy i esportowców. Teraz firma pokazała nową kartę dla fanów League of Legends. Debetową, oczywiście.

League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie. Dla entuzjastów tej produkcji Aliior Bank przygotował kartę debetową z wizerunkiem leśnej czarodziejki Lulu. Nie jest to pierwsze tego typu działanie w historii banku. Kilka lat temu w ofercie Konta Jakże Osobistego dla graczy znalazła się karta z inną postacią z League of Legends: Ashe.

Wróżka Lulu słynie z tworzenia mistycznych złudzeń i umiejętności wprowadzania zniekształceń w materii świata. Niektórzy uważają, że jej magia jest nienaturalna, a nawet niebezpieczna.

Karta z LoL od Alior Bank – zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów

Kartę mogą nabyć zarówno obecni, jak i i nowi klienci Alior Banku. Zainteresowani zamówią ją, otwierając Konto Jakże Osobiste. Fani gry otrzymają możliwość zdobywania punktów podczas płatności i ich wymiany na nagrody w ramach programu Mastercard Bezcenne chwile. W puli bonusów znalazły się również gadżety przeznaczone wyłącznie dla klientów Alior Banku.

– Premiera karty debetowej z wizerunkiem bohaterki League of Legends, czarodziejki Lulu, to ukłon w stronę naszych klientów, którzy w ten sposób mogą wyeksponować swoje hobby – mówi Mateusz Tomczak, Menedżer ds. Rozwoju Produktów Alior Banku. – Być może znajdą się osoby, które skuszą się na kartę z racji samej stylistyki czy walory kolekcjonerskie, ale zadbaliśmy też o inne korzyści. Wśród nich jest dostęp do programu Mastercard Bezcenne Chwile czy punkty za wykonanie płatności bezgotówkowej, które następnie można wymienić na atrakcyjne nagrody.

Alior Bank od 2023 roku jest Sponsorem Tytularnym esportowej drużyny Alior Bank Team, która gra w Ultralidze, czyli polskiej profesjonalnej lidze Leauge of Legends. Ponadto firma wspiera gamingowe festiwale.

źródło: materiały prasowe