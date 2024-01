Jest tańszy, ale czy to znaczy, że odczuwalnie gorszy? Sprawdziliśmy Hisense Laser TV 4K 100L5H w najtańszej wersji z „tylko” 100-calowym ekranem ALR. Jeżeli szukasz ogromnego telewizora w dobrej cenie, to stanowczo warto o tym poczytać.

4,2/5

Nie da się ukryć, że telewizory laserowe to bardzo modny temat w 2023 roku – sami mieliśmy już okazję przetestować, co potrafi najmocniejsza propozycja od Hisense – Laser TV 4K 120L9H i teraz przyszła pora na drugą stronę spektrum ich oferty w tej generacji – Laser TV 4K 100L5H. Model nie tylko z nieco słabszą specyfikacją, ale również z fabrycznie dołączonym mniejszym (o 20”) ekranem ALR (wersja z ekranem 120" również jest dostępna i odpowiednio droższa). Pytaniem jest, co dokładnie odróżnia go od 30% droższego brata w tym samym rozmiarze? Sprawdziliśmy to dla Was i teraz zapraszamy do zapoznania się z niniejszą recenzją.

Hisense Laser TV L5H z pewnością stawia na bardziej stonowany wygląd

Zaraz po wyjęciu z pudełka części projekcyjnej telewizora dostrzegamy, że mamy do czynienia ze sprzętem wysokiej klasy. Czuć to zarówno w masie urządzenia (ponad 11 kg), jak i w jakości zastosowanych tutaj materiałów oraz spójności ich łączeń. Dominującą barwą jest kolor srebrny, a towarzyszy mu najczęściej biel. Sprawia to, że rzutnik wygląda bardzo dystyngowanie i w sumie znacznie drożej, niż faktycznie został wyceniony.



Gładka powierzchnia aż się prosi, aby coś na niej poukładać i w zasadzie w przedniej części faktycznie można to zrobić :)

Boki urządzenia są w pełni perforowane, aby zapewnić odpowiedni dostęp powietrza dla łącznie czterech dużych wentylatorów. W przeciwieństwie do wcześniej testowanego klasycznego projektora bliskiego rzutu (UST) Hisense PX1-PRO, nie znajdziemy tutaj złącza USB do szybkiego podpięcia np. dysku lub pendrive’a z filmem. Trochę szkoda. Jest za to bardzo estetycznie wpasowany w obudowę przycisk zasilania.



Materiałowa maskownica z frontu zachodzi na boki – wygląda to wyśmienicie.

Front projektora pokryto bawełnianą maskownicą, za którą skrywa się system nagłośnienia – jak na telewizor przystało, brzmienie jest tutaj na wysokim poziomie (wyższym nawet niż w sporej części klasycznych telewizorów – ostatecznie w takiej obudowie łatwiej zmieścić porządnie grające przetworniki). Nie uświadczymy tu żadnego wyświetlacza, ani przycisków – jedynie logo, a pod nim jeszcze (ukryty) drobny pasek LED, którym na biało telewizor zgłasza, że jest aktywny.



Takie wykończenie rzutnika idealnie wpasowuje go w nasłonecznione i przestronne salony.

Od spodu niespodzianek brak – jak na tej klasy sprzęt przystało, regulacja poziomu odbywa się z pomocą wszystkich czterech nóżek (tańsze rozwiązania często ograniczają się do dwóch), a zakres tej regulacji to około 15 mm. Nóżki są zwieńczone solidną gumową podstawką, zatem nie tylko nie porysują blatu podczas regulacji ułożenia, ale też będą stabilnie trzymać sprzęt w raz ustalonej pozycji. Obecne są też otwory na montaż na suficie, gdybyśmy chcieli uzyskać pustą przestrzeń pod ekranem - ostatecznie, mimo że jest to projektor krótkiego rzutu, to i tak musi być o około 30-40 cm odsunięty od ściany.



Uchwyty montażowe będą pasować do każdego typu mocowania.

Z tyłu obudowy czekają na nas złącza – jedna z rzeczy wyróżniająca Hisense Laser TV na tle innych rzutników UST. Trudno przecież wyobrazić sobie telewizor, który nie pozwala odbierać telewizji… Hisense Laser TV mają zatem wbudowany tuner cyfrowej telewizji naziemnej (a także kablowej i satelitarnej, a nawet hybrydowe HbbTV). Poza dwoma złączami antenowymi dostępne są jeszcze następujące złącza:

2x HDMI 2.1 (jedno z eARC);

1x HDMI 2.0;

1x USB 3.2;

1x USB 2.0;

1x RJ45 (100 Mbps);

1x S/PDiF;

1x miniJack 3,5 mm (słuchawkowe);

1x Common Interface 1.4+.

Do tego dochodzi jeszcze złącze zasilania 230 V (zasilacz jest wbudowany) oraz jedno microUSB „serwisowe”. Warto zaznaczyć, że dwa ze złączy HDMI, oznaczone jako Ultra High Speed, faktycznie akceptują sygnał 4K z HDR przy 120 Hz odświeżania, ale sam rzutnik oczywiście nie wyświetla więcej niż 60 klatek na sekundę.



Udało się nawet zmieścić typowo telewizorowe złącze Common Interface+ 1.4!

Ostatecznie rzutnik postawiony już na swoim miejscu w salonie, to jest bezpośrednio pod lub nad ekranem ALR, który wchodzi w skład zestawu, prezentuje się naprawdę zacnie i w sumie idealnie balansuje na krawędzi nowoczesności i klasycznego stylu. Jako że testowany model dopasowano do ekranu o przekątnej 100”, to faktycznie bez problemu będzie można go używać na klasycznej szafce „pod telewizor”, bez odsuwania jej dodatkowo od ściany. W tym przypadku okienko lasera musi być odsunięte ok. 55 cm od ściany z ekranem, zatem rzutnik idealnie wpasuje się w szafkę o głębokości 60 cm.



Nieoświetlony przez rzutnik ekran wydaje się szary, ale w rzeczywistości jest idealnie biały – to właśnie sekret ekranów ALR!

Kluczowa część zestawu Hisense 100L5H, czyli ekran ALR, robi wyśmienitą robotę

Oczywiście nie byłoby mowy o telewizorze, gdybyśmy nie mieli na czym wyświetlać obrazu rzucanego przez projektor. Tutaj jedyną słuszną opcją jest naturalnie ekran typu ALR (Ambient Light Rejection), zatem taki, który odrzuca (z punktu widzenia widza) światło otoczenia i jedynie te skierowane nań bezpośrednio od spodu kieruje prostopadle do swojej powierzchni (tam, gdzie powinien być widz). Dlatego też ekran taki, nawet w bardzo jasnym pomieszczeniu, wydaje się być „wiecznie zacieniony”, a przez to szary (tym subiektywnie ciemniejszy, im jaśniej jest w otoczeniu).



Powłoka ekranu również świetnie radzi sobie z rozpraszaniem refleksów mocnego źródła światła.

Osiąga się to za sprawą ukształtowania powierzchni ekranu na poziomie mikroskopijnym w taki sposób, aby wiązka światła padająca z innej strony niż z miejsca, gdzie stoi rzutnik, odbijała się w zupełnie inną stronę niż potencjalne oczy widzów. Świecąc na taki ekran latarką ma się wrażenie, że pochłania jej światło :) Jednocześnie jest to ekran, który idealnie odbija światło laserowego rzutnika (padające od spodu), nie wpływając przy tym na tonację barwy rzucanego obrazu (jest idealnie biały).



Patrząc z bliska pod kątem widać na ekranie kulisty kształt, rozpraszający światło otoczenia z dala od oczu widza.

W naszym przypadku ekran ma przekątną 100”, co odpowiada rozmiarowi czterech telewizorów o przekątnej 50” ułożonych w siatkę 2x2. W praktyce da się kupić telewizor LCD o takiej przekątnej, ale kosztuje to wielokrotnie więcej, niż wyceniono omawiany tutaj Hisense Laser TV 4K 100L5H. Warto jeszcze mieć na uwadze, że Hisense Laser TV mają zablokowaną ogniskową, zatem nie możemy w przyszłości „ulepszyć” ekranu do 120” – obraz w tym przypadku straci na ostrości.

Hisense Laser TV L5H oczywiście posiada również pilota do telewizora

W zestawie poza rzutnikiem i ekranem nie mogło zabraknąć najwierniejszego towarzysza każdego telewizora – pilota sterowania. Ten, jak na dzisiejsze standardy przystało, korzysta nie tylko z podczerwieni, ale również Bluetooth i posiada wbudowany mikrofon do obsługi głosowej (co znacznie ułatwia np. wypełnianie pól wyszukiwania).



Przycisków mamy aż nadmiar.

Zastosowany tutaj asystent głosowy VIDAA Voice, co ciekawe, działa w naszym języku i radzi sobie z nim całkiem nieźle. Możemy zatem bardzo mocno usprawnić obsługę kina domowego oraz uniknąć brudzenia pilota rękoma, którymi akurat podczas seansu zajadamy nachosy. Jeżeli z kolei korzystamy w domu z ekosystemu Amazon, to również z Alexą będzie można pogadać z pomocą dołączonego do Hisense L5H pilota.



W pełni polski asystent głosowy to stanowczo nieczęsty widok wśród obecnie sprzedawanych telewizorów.

Sam system VIDAA, w który wyposażane są sprzęty Hisense na rynek europejski, sprawdza się też bardzo dobrze (w kwestii funkcjonalności i ergonomii interfejsu), choć tutaj mamy pewne zastrzeżenia co do płynności działania samego systemu. Działa podobnie, co rok wcześniej testowany Hisense Laser TV 120L9G, zatem odczuwalnie wolniej od tegorocznego Hisense L9H. Nie jest to coś, co by realnie utrudniało używanie telewizora, ale zwyczajnie mogłoby być w tej kwestii lepiej.



VIDAA U6 oferuje bardziej nowoczesny interfejs i dostęp do świeższych wersji aplikacji.

Od strony konfiguracji mamy tu całkiem standardowe menu, jakie znajdziemy też w telewizorach Hisense. Największa różnica to oczywiście opcja regulacji geometrii obrazu. Tę można wykonać automatycznie z pomocą telefonu lub ręcznie z pomocą 8-punktowej siatki. Nie można natomiast regulować ostrości. Zasadniczo to wszystko i tak nie powinno być naszym zmartwieniem, jako że kupując taki telewizor laserowy można skorzystać z opcji darmowego montażu ekranu i właśnie fachowego ustawienia krzywizny wyświetlanego obrazu.



Menu systemowe jest w pełni po polsku i zasadniczo jest bardzo czytelne.

W kwestii regulacji obrazu mamy dostęp do kilku predefiniowanych profili oraz możliwość kontroli jasności lasera. Zasadniczo trudno nam wyobrazić sobie sytuację, w której ten mógłby świecić zbyt mocno, więc w tym przypadku polecamy zawsze upewnić się, czy jest ona ustawiona na maksymalną wartość. Nieco więcej może by się przydało opcji kalibracji obrazu – dostępna jest jedynie 2-punktowa korekta balansu bieli.



Ustawienia zaawansowane nie przytłaczają, ale też nie dają aż takiej kontroli jak w bardziej "kinowych" projektorach.

Ostatecznie po stronie łączności trzeba pochwalić Hisense za zastosowanie szybkiego Wi-Fi 6E oraz kompatybilności z Apple Airplay 2. Wbudowany jest również Miracast, zatem w sumie z każdego telefonu czy tabletu bez najmniejszego problemu będzie można rzucić obraz na ogromny 100-calowy ekran.

Specyfikacja testowanego telewizora Hisense Laser TV 4K 100L5H

Przekątna: 100" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840x2160 px (4K Shift) Lampa: 1x Laser (niebieski) Maksymalne odświeżanie: 60 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld) Szczytowa jasność: 2700 ANSI Lumen Projekcja: DLP Kontrast: 2 000 000:1 (dynamiczny);

3000:1 (statyczny) Żywotność lampy: 25 000 godzin;

(do 50% spadku jasności) Automatyczna regulacja: geometria (efekt trapezu) Głośnik: 2x 20 W (Dolby Atmos) Porty: 2x HDMI 2.1 (jedno z ARC);

1x HDMI 2.0;

1x USB 3.0;

1x USB 2.0;

1x miniJack 3,5 mm (wyjście słuchawkowe);

1x RJ45;

1x S/PDiF (wyjście optyczne);

2x Antenowe Tuner TV: DVB-T/T2/C;

DVB-S/S2 HDR: Dolby Vision IQ;

HDR10+ Adaptive;

HDR10;

HLG SmartTV: Hisense VIDAA U6 Obsługiwane

formaty audio: Dolby Digital Plus;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

MP3/AAC/WMA Pro;

FLAC/Apple Lossless/WAV Obsługiwane

formaty video: AVI/HEVC/MKV/WMV;

MP4/M4v/FLV;

3GPP/VRO/VOB/TS/PS Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG/PNG/GIF;

HLG Photo;

MPO Głośność pracy: 37,8 dB(A);

35,5 dB(A) - zmierzona Wbudowana bateria: brak Kąty widzenia: 179/179 W zestawie

dodatkowo: pilot z bateriami;

ekran ALR 100";

zestaw montażowy Waga: 11,5 kg projektor;

12,0 kg ekran;

37,8 kg zestaw z opakowaniem Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 566 x 122 x 320 mm rzutnik

2257 x 1288 x 35 mm ekran Komunikacja: Wi-Fi (A/B/N/AC);

Wi-Fi Direct;

Fast Ethernet;

DLNA;

Bluetooth 4.2 Funkcje: Amazon Alexa, Google Assistant;

wybrane aplikacje VOD;

Chromecast;

upłynniacz ruchu;

polecenia głosowe;

redukcja szumów;

Anyview (Miracast);

DLNA;

czujnik oświetlenia Kolor: srebrny/biały Pobór energii: 0,5-350 W;

typowo ~225 W Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 15 999 zł

Hisense Laser TV 100L5H broni się w roli telewizora również od strony jakości obrazu

Testy, w celu wykonania których wybraliśmy się do siedziby Hisense pod Warszawą, rozpoczęliśmy od sprawdzenia możliwości reprodukcji kolorów. To bowiem największa różnica pomiędzy testowanym L5H a wyższym modelem L9H, wynikająca z zastosowania tylko jednego lasera (w przeciwieństwie do trzech w droższym Laser TV). W tym przypadku obecne jest zatem typowe dla takich projektorów DLP koło kolorów, które rozbija niebieskie światło lasera dodatkowo na dwie pozostałe składowe, poprzez naprzemienne odfiltrowywanie każdej z nich.



Laser automatycznie się wyłączy, gdy wykryje, że ktoś do niego zagląda (choć funkcję tę można dezaktywować).

Producent w tym przypadku zresztą już nie chwali się 107-procentowym wolumenem gamutu BT.2020. Nie oznacza to jednak, że obraz jest ubogi w kolory – wprost przeciwnie, tych mamy tutaj nadal stanowczo pod dostatkiem i w idealnych warunkach całkowitego zaciemnienia (jakie nie były nam dane w dniu wizytacji, zatem konkretnych testów nie wykonaliśmy) można tutaj mówić o niemal pełnym pokryciu filmowego gamutu DCI-P3. Jednakże nawet przy tylko częściowym wyciemnieniu otoczenia uzyskujemy bez najmniejszego problemu więcej barw, niż wymaga gamut sRGB.

Gołym okiem widać, że profile ze słowem „Kino” w nazwie prezentują obraz najwierniejszy rzeczywistości, wypadając w tej kwestii nawet lepiej niż profil Filmmaker, który naturalnie w tej klasie sprzętu również jest dostępny. Kontrast za sprawą ekranu ALR utrzymuje się w jaśniejszych trybach na poziomie ponad 1000:1 w jaśniejszych trybach, nawet gdy do pomieszczenia wpuściliśmy światło dzienne (co jest wynikiem na poziomie paneli IPS w telewizorach LCD).



Standardowe badanie kontrastu wypada wyjątkowo dobrze (jak na projektor).

Sama jasność podawana przez producenta to 2700 ANSI Lumen i tyle mniej więcej uzyskaliśmy w jaśniejszych trybach. Jeżeli jednak całkowicie pozbędziemy się światła z otoczenia, to statyczny kontrast przekracza 3000:1, zbliżając Hisense Laser TV 4K 100L5H w tej kwestii do tego, co oferują telewizory z panelami VA (bez stref wygaszania). Wzorowo za to wypada utrzymywanie ostrości na całej powierzchni ekranu (z czym zwykle projektory UST mają problem).

Sprawdziliśmy również, jak projektor zachowuje się w materiałach HDR i tutaj jasności nieco jeszcze przybywa względem treści SDR (blisko 400 nit w najjaśniejszym trybie), co jest przyzwoitym wynikiem dla projektora. Choć mając na uwadze tak ogromną przekątną ekranu, to w sumie finalny rezultat jest wręcz imponujący. Oczywiście, jako że jest to laser, to wspomniane 380-390 nit ujrzymy tak samo świecące z małego obiektu, jak i z białej planszy rozciągniętej na cały ekran (co w sumie daje dużo jaśniejszy obraz niż na współczesnych telewizorach OLED w przypadku najbardziej jasnych scen, w których organiczne piksele są już ograniczane energetycznie).



HDR robi wrażenie – zwłaszcza w tych bardziej jasnych scenach.

Rozmiar to nie wszystko, ale nie da się ukryć, że tutaj on wiele wynagradza

Ogólnie oglądanie filmów na tak wielkim ekranie przy parametrach, które oferuje Hisense Laser TV, to bez wątpienia bardzo przyjemne doznanie. Znacznie bardziej, gdy w pomieszczeniu mamy chociaż półmrok, ale również, gdy okna nie są pozasłaniane. W szczególności dotyczy to treści nagrywanych w Dolby Vision lub HDR10+, jako że te adaptacyjne formaty potrafią znacznie więcej wycisnąć z opisywanego sprzętu.



Nawet bez pełnego zaciemnienia otoczenia Hisense L5H potrafi zabłysnąć.

Wbudowany system nagłośnienia stereo sprawdza się wyśmienicie w codziennych zastosowaniach, jak bajki oglądane przez dzieci, program kulinarny lub wiadomości ze świata lecące w tle. Zastosowane tu głośniki potrafią wygenerować dźwięk o natężeniu nawet 91,5 dBm, ale do filmów czy seriali oczywiście polecamy podłączyć coś zdolnego obsłużyć system dźwięku przestrzennego (sam rzutnik bez problemu dekoduje zarówno Dolby Atmos, jaki i DTS:X).



Głośniki o mocy 40 W grają stanowczo donośnie i nawet całkiem dynamicznie.

Mniej zadowoleni będą gracze, choć w ich przypadku projektor to nigdy nie powinien być pierwszy wybór, z uwagi na konieczność dodatkowego procesowania obrazu (pod względem geometrii). Co prawda Hisense Laser TV 4K 100L5H oferuje input lag na poziomie poniżej 50 ms (zmierzyliśmy 46 ms input lag), jeżeli aktywujemy tryb gry (zamiast bardziej typowych dla projektorów 150 ms), ale to nadal znacznie więcej niż nawet przeciętne telewizory LCD, a także nieco gorzej niż wynik uzyskany wcześniej na Hisense Laser TV 4K 120L9H.



Jak na projektor, to wyśmienity wynik.

Finalnie, pod względem kultury pracy testowany telewizor Hisense 100L5H wypadł bardzo dobrze. Chłodzenie jest tutaj tylko nieco głośniejsze od dźwięku tła – producent podaje 37,8 dBm, podczas gdy nasze pomiary wykazały nawet poniżej 36 dBm. Odsuwając się na odległość 3 m (z których najpewniej będziemy oglądać tak wielki ekran) mamy już tylko 33,5 dB głośności – zaledwie 2 dB ponad dźwięk tła w miejscu, w którym prowadziliśmy testy. Pobór energii również wypada jak zwykle mocno korzystnie (względem rozmiaru ekranu) – między 220 W w SDR a 280 W w HDR. To wyniki odpowiadające klasycznym telewizorom LCD o ekranie 75” (lub OLED 65").



Pobór energii w spoczynku wynosi poniżej 1 W, chyba że korzystamy z funkcji wybudzania głosem i/lub AirPlay2 - wtedy utrzymuje się na poziomie 10 W.

Dla kogo tak wielki telewizor to dobry wybór?

Po skończonych testach ponownie musimy się z Hisense zgodzić – taki zestaw projektora UST z ekranem ALR faktycznie broni się w roli telewizora. Nie tylko dlatego, że mamy tu faktycznie pełną funkcjonalność nowoczesnego telewizora, ale również dlatego, że do działania nie wymaga dedykowanej sali projekcyjnej. A przy tym wszystkim posiada znacznie lepszy stosunek przekątnej ekranu do ceny zakupu. Konkretnie teraz testowany Hisense Laser TV 4K 100L5H również robi wyśmienite wrażenie swoim wyglądem i kulturą pracy.



Naprawdę wielki, 100-calowy telewizor to teraz wydatek zaledwie kilkunastu tysięcy złotych.

Różnic względem wyższego modelu jest więcej, niż byśmy się spodziewali i faktycznie technologia TriChroma daje znacznie bardziej kinowy, a przy tym nieco jaśniejszy obraz. Tańszy Hisense L5H natomiast nadal zachowuje największe zalety tej serii telewizorów – olbrzymi ekran ALR dołączony w zestawie oraz jasność pozwalającą używać go również za dnia. Tutaj producent także gwarantuje 25 tysięcy godzin pracy, zanim dostrzegalna stanie się degradacja jasności, co można przełożyć na kilkanaście lat typowego użytkowania.



Taka dbałość o detale, to rzadki widok, nawet w tak wysokim segmencie!

Jeżeli stoicie przed zakupem nowoczesnego telewizora, na którym filmy oglądać będziecie głównie po zmierzchu, ale za dnia również ma być używany, a przy tym stawiacie bardziej na rozmiar niż niuanse w jakości obrazu, to Hisense Laser TV 4K 100L5H (lub jego 120-calowy wariant Hisense Laser TV 120L5H) będą dla Was wyśmienitym wyborem. W cenie, która ma wynosić niespełna 16 tysięcy złotych (lub 18 tysięcy za model o przekątnej 120”) zwyczajnie nie znajdziecie alternatywy w takim rozmiarze. Owszem, da się dostać klasyczny projektor taniej i dokupić do niego "byle jaki ekran", ale taki zestaw nie sprawdzi się jako telewizor. Klasyczny telewizor też można w tej cenie dostać, ale to na pewno nie będzie 100”, ani nawet 85” (o zbliżonych osiągach w kwestii jakości obrazu i funkcjonalności).

Jakość wykonania to naprawdę najwyższy poziom.

Finalnie oceniamy telewizor Hisense Laser TV 4K 100L5H całkiem dobrze. Jest to pewien kompromis, ale ten z tych dobrych – dostajemy ogromny ekran, przyzwoitą jasność, dobre kolory i wyśmienitą funkcjonalność. Wszystko to w cenie, która jeszcze nie rzuca na kolana. Kto wie – może tak właśnie (z uwagi na oszczędność energii) wygląda przyszłość telewizorów w domu?

Opinia o Hisense Laser TV 4K 100L5H Plusy Wyśmienity design,

olbrzymia przekątna ekranu,

ekran w technologii ALR,

możliwość zamówienia darmowego montażu i konfiguracji (na dzień pisania recenzji),

przyzwoite pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 (85%),

luminancja na poziomie 2700 ANSI Lumen (w trybie standardowym)

rozbudowany smart TV z obsługą większości popularnych aplikacji,

sterowanie głosem w języku polskim,

bardzo dobra ostrość obrazu na całej powierzchni ekranu,

automatyczna regulacja geometrii,

wysoka kultura pracy i niski pobór energii,

obsługa wszystkich standardów HDR i dźwięku przestrzennego,

porządnie brzmiące nagłośnienie stereo. Minusy Interfejs mógłby działać płynniej,

jasność jest odczuwalnie niższa (2000 ANSI Lumen) w lepiej skalibrowanych trybach „kinowych”,

dolna krawędź ekranu jest znacznie jaśniejsza od reszty ekranu.

Nasza ocena telewizora Hisense Laser TV 4K 100L5H 84% 4.2/5





