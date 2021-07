W portfolio HiSense znajdziemy urządzenie, które nazwano Laser TV. Gdy przyjdzie do jego zakupu okaże się, że dostaniemy dwa pudełka. Jedno jak przy zakupie projektora, drugie jak przy zakupie telewizora. I wtedy zrodzi się pytanie. Czym właściwie jest Laser TV?

Urządzenia RTV przeznaczone do wyświetlania obrazu dzielimy na dwie podstawowe kategorie. Telewizory i projektory. Te z kolei mogą mieć różne technologie tworzenia obrazu. Jednak ostatnio coraz częściej słyszymy pojęcie Laser TV. Gdzie należy ulokować produkty tej kategorii?

Telewizor dziś to nie to samo co 30 lat temu

Pojęcie Telewizor czy też TV w skrócie na przestrzeni ostatnich kilku dekad mocno się przewartościowało. Kiedyś telewizor, był określeniem dla urządzenia, które służyło odbiorowi programów telewizyjnych. Wbudowany weń tuner TV był kluczowym elementem, a funkcje pozwalające na podłączenie odtwarzacza VHS czy komputera, tudzież odtwarzacza wideo (później), wartością dodaną.

Dziś telewizor pełni po prostu rolę dużego ekranu czy też monitora. Oglądanie telewizji jest dla wielu osób niszowym zajęciem, częściej korzystają one z telewizora do grania i oglądania filmów z platform VoD. A nawet jeśli telewizja gości na ekranie telewizora to niekoniecznie zaciągnięta z eteru poprzez antenę, ale jako transmisja poprzez aplikacje i usługi internetowe.



Hisense U8GQ ULED 4K z 120 Hz odświeżaniem obrazu i ponad 100 strefami podświetlenia - tak dziś prezentuje się telewizor, który w tym przypadku służy do przeglądania internetu

Telewizory ewolucyjnie przeszły następującą ścieżkę rozwoju. Najpierw mieliśmy odbiorniki kineskopowe, potem odbiorniki plazmowe, a potem w domach zagościły telewizory LCD i OLED. Zmieniała się też technologia podświetlenia w odbiornikach LCD. Zamiast lamp wyładowczych, pojawiły się LEDy, potem te LEDy udoskonalono, zmniejszono, aż do głosu doszły kropki kwantowe.

Niemniej ogólna zasada wyświetlania obrazu jest taka sama odkąd mamy telewizory. Ekran telewizora samodzielnie wyświetla obraz.

Projektor, czyli druga kategoria wyświetlaczy obrazu

Projektory to druga kategoria sprzętu, która ma jeszcze starsze korzenie niż telewizory. Projekcja obrazu odbywa się na umieszczonym w pewnej odległości ekranie. Od tego przecież zaczynała się kinematografia, nie mówiąc już o projekcji obrazu w czasach przednowożytnych.

W pewnym momencie analogowe projektory zastąpione zostały przez urządzenia cyfrowe. Najpierw trafiały one do kin, na uczelnie, a potem zaczęły zdobywać uznanie użytkowników domowych. Początkowo powoli, jak sprzęty kosztowne, wreszcie coraz szybciej, jako urządzenia o bardzo atrakcyjnym stosunku cena/przekątna wyświetlanego obrazu.



Producenci smart projektorów adaptują albo platformę Google TV, albo polegają na własnej. W przypadku Hisense jest to VIDAA

Dziś projektory cyfrowe w domach nie są niczym zaskakującym, a w kinach są standardem wyświetlania obrazu. Nie trzeba wgłębiać się w zasady ich funkcjonowania, by wskazać podstawową różnicę projektor i telewizor. Ten pierwszy rzutuje obraz na ekran, podobnie jak kiedyś robił to analogowy projektor filmowy. W tym drugim to ekran jest elementem wyświetlającym obraz.

W USA, ale nie tylko, w swoim czasie bardzo popularne były telewizory projekcyjne o ogromnym rozmiarze i przekątnej ekranu. W praktyce kryły one w obudowie projektor z tylnym rzutowaniem obrazu. I to tej kategorii „telewizorów” najbliżej do naszego Laser TV.

Co to jest Laser TV ? Definicja

Laser TV to w praktyce projektor połączony z ekranem (nie fizycznie, ale w zestawie sprzedażowym), na który rzutowany jest obraz. Technologia projekcji w tym przypadku wykorzystuje laserowe źródło światła (Laser) i ultrakrótki rzut (obraz o dużej przekątnej wyświetlany jest już z odległości wynoszącej kilkanaście cm), który pozwala na umieszczenie projektora tuż pod ścianą tak jak telewizor (TV). I skąd określenie Laser TV.

Laser TV to rozwiązanie łączące ekran projekcyjny i laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu z wbudowanym nagłośnieniem, które ma zapewnić podobne doświadczenie jak w przypadku zwykłego telewizora o bardzo dużej przekątnej wyświetlacza

Dlaczego nie projektor ultrakrótkiego rzutu z laserowym źródłem światła oraz ekranem w zestawie? Policzcie znaki w poprzednim zdaniu, a zrozumiecie.

Poza tym nazwa Laser TV jest trikiem, który ma przekonać użytkowników telewizorów do technologii projektorowych. Zatwardziali użytkownicy telewizorów uważają projektory tego typu za mało użyteczne, wymagające ogromnej w porównaniu z telewizorem przestrzeni montażowej.

A przecież projektory ultrakrótkiego rzutu, pomijając technologię generowania obrazu, to urządzenia o praktycznie identycznej funkcjonalności. Mają wbudowane tunery telewizji analogowej i cyfrowej, identyczne jak w zwykłych telewizorach platformy SmartTV z odtwarzaczami multimediów. A pod jednym względem mają szansę być lepsze. Mowa tu o dźwięku, który dobiega wprost z urządzenia, a nie dodatkowych głośników.

Przykłady urządzeń klasy Laser TV

Testowaliśmy na benchmark.pl już projektor Optoma Cinemax P2 oraz Samsung The Premiere LPS7T, które praktycznie podpadają pod kategorię Laser TV. Wyjątkiem jest fakt, że producenci nie oferują ich z ekranami w zestawach. Trzeba je samodzielnie dokupić. Podobnie jest w przypadku projektorów Xiaomi.

Za to HiSense, chce zrobić użytek z pojęcia Laser TV w pełni. Dlatego do swojej oferty już w 2014 roku wprowadził tak zwane Laser TV, które dostępne jest w zestawach z ekranami projekcyjnymi. Są to sztywne ekrany, które wieszamy na ścianie, a projektor ustawiamy przed nimi.

HiSense Laser TV czyli modelowy przykład Laser TV

HiSense Laser TV dziś możemy kupić też Polsce, a cena tego typu cacek oscyluje w granicach 15000 - 20000 złotych. Może wydawać się bardzo wysoka, ale zważywszy na przekątną 88, 100, a nawet 120 cali i rozdzielczość 4K UHD z HDR (HLG, HDR10), trudno znaleźć konkurencję wśród telewizorów.

HiSense ma też w ofercie Laser TV Sonic, który ma nowatorski ekran zintegrowany z panelami dźwiękowymi. To jednak póki co tylko demonstracja technologii. Zwykły Laser TV marki HiSense, dostępny w sprzedaży, wykorzystuje nagłośnienie Harman Kardon zgodne z technologią dbx-tv (łączy ona polepszacze czystości i stabilności dźwięku, z uprzestrzennianiem, któremu wystarczą tylko dwa głośniki pełnozakresowe), a w zestawie znajdziemy też subwoofer o mocy 100W, ale to już co innego.



Projektor + ekran = Laser TV

Pewnym problemem może wydać się jasność obrazu. Istotnie obraz z projektora traci znacznie więcej na czytelności w silnym świetle słonecznym, ale nie są to obecnie już tak duże rozbieżności. Poza tym projektor zakłada rozrywkę o charakterze podobnym jak w kinie, czyli przy mocno osłabionym oświetleniu zastanym.

W przypadku Laser TV marki HiSense dostajemy sporą jasność laserowego źródła światła (2700 ANSI lumenów), a na dodatek zyskujemy sporo na dopasowanym ekranie. Jest on prawie na pewno lepszy od przeciętnej ściany, którą planowalibyśmy użyć jako ekranu, pod względem prawidłowości oddania barw (w Laser TV HiSense wykorzystano autorską technologię X-Fusion Laser Light Engine) jak i minimalizacji strat światła przy odbiciu. A jeśli zechcielibyśmy kupić dodatkowy ekran, o podobnych parametrach, to dostaniemy przecież coś podobnego jak w Laser TV. I raczej prawie na pewno bez głośników.

Źródło: inf. własna, HiSense