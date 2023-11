Dużo ostatnimi czasy mówi się o podświetleniu w technologii Mini-LED, w które w tym roku Hisense wyposaża wszystkie modele z serii ULED. W praktyce to jednak nie zawsze oznacza to samo – czym się różnią kolejne segmenty i w jakich telewizorach je odnajdziemy?

Niewątpliwie Hisense w tym roku zaskoczył wszystkich, oferując w całej linii ULED 2023 dostęp do prestiżowego podświetlenia korzystającego z diod mini LED. Technologię tę nazwano Mini-LED, ale okazuje się, że występuje w aż trzech wariantach. Udało nam się ustalić nie tylko, które trafiły do jakich telewizorów, ale również, czym się między sobą różnią. Zanim jednak do tego przejdziemy, jeszcze szybkie przypomnienie, co tak w ogóle oznacza ten typ podświetlenia.

Jakie korzyści płyną z posiadania telewizora z diodami mini LED?

Zalet wynikających z wykorzystania nowoczesnej technologii podświetlenia jest wiele i częściowo się pokrywają. Najłatwiej jednak wyróżnić cztery bardzo ogólne zalety:

Wysoki kontrast dynamiczny – ta funkcja w telewizorach ma proste zadanie – wzmocnić współczynnik kontrastu statycznego, adaptując się do tego, co jest wyświetlane. Jeżeli to, co ma być wyświetlane jest na większości powierzchni ciemne, to podświetlenie zostanie dla całej takiej strefy wygaszone. Dzięki temu, że diody są bliżej siebie w panelu z podświetleniem mini LED, to możemy precyzyjniej sterować takimi obszarami i uzyskać w efekcie wyższy kontrast dynamiczny.

Redukcja efektu halo – to w sumie największa bolączka telewizorów, które oferują podświetlenie strefowe, korzystające z klasycznych diod LED. Krawędzie jasnego obiektu na ciemnym tle zajmują tylko część stref, na których się znajdują. Jako że strefy te są znacznie liczniejsze w telewizorach wykonanych z diod mini LED, to podświetlany zostaje mniejszy obszar, który miał pozostać zaciemniony. Dzięki temu nie mamy wrażenia poświaty wokół jasnych obiektów.

Wysoka jasność przy niższym zużyciu energii – to w sumie najbardziej medialne hasło promujące technologię Mini-LED, ale nie umniejsza to jego prawdziwości. Telewizory z diodami mini LED są w stanie świecić znacznie jaśniej, niż było to możliwe z wykorzystaniem klasycznych diod LED, co wynika ze znacznie mniejszego zużycia energii przez udoskonalone diody w procesie 50-200 mikrometrów. Wcześniej jedna dioda musiała obsłużyć znacznie większą powierzchnię, co teraz rozkłada się na kilka-kilkadziesiąt diod mini LED. Dla takich samych parametrów jasności telewizory mini LED potrafią być nawet do 80% oszczędniejsze od swoich odpowiedników pod kątem jakości wykonanych w technologii OLED. Realnie producenci, w tym Hisense, wykorzystują te przewagę, aby uzyskać wyższą jasność maksymalną, choć nadal zużycie energii pozostaje niższe na panelach mini LED.

Ultrazgrabna konstrukcja telewizora – ostatnią, wcale nie banalną zaletą płynącą z wykorzystania diod mini LED, jest możliwość znacznego odchudzenia konstrukcji telewizora oraz oczywiście niemal całkowitego pozbycia się ramek. Innymi słowy, telewizory korzystające z technologii mini LED są znacznie smuklejsze i wyglądają przez to nowocześniej.

Mini-LED w trzech wersjach – różnic nie ma wiele, ale są znaczące

Teraz już przechodząc prosto do technologii Hisense Mini-LED – producent w tym roku zaprezentował nowy podział podświetlenia i wyznaczył trzy kategorie, które różnia się od siebie zagęszczeniem diod mini LED (zatem telewizory o tej samej przekątnej, ale z innym wariantem technologii Mini-LED, różnią się ilością tychże diod), co wpływa na ilość dostępnych stref podświetlenia:

Mini-LED X (powyżej 1300 stref) – stosowane w serii ULED UX, oferuje najwięcej stref podświetlenia, ponieważ nawet w najmniejszym modelu (65”) jest ich blisko 1500, a dla modelu 85” ta wartość przekracza już 5000 niezależnie podświetlanych stref! W tym przypadku efekt halo praktycznie nie jest już zupełnie postrzegalny. Każda strefa składa się z czterech niezależnych diod mini LED, dzięki czemu szczytowa jasność ma tutaj dobijać nawet do 2500 nitów.

Mini-LED PRO (od 500 do 1300 stref) – stosowane w serii ULED U8KQ, oferuje ilość stref, która daje obraz o kontraście trudnym do rozróżnienia względem telewizorów OLED. Jasność tutaj również dobija do 1500 nitów, co oznacza możliwość wykorzystania pełnego potencjału większości filmów HDR.

Mini-LED (poniżej 500 stref) – samo Mini-LED bez żadnego dopisku znajdziemy w seriach ULED U6KQ oraz ULED U7KQ (którego nawet mieliśmy okazję testować)– tych, które w tym roku doczekały się implementacji tak nowoczesnego podświetlenia. W teorii największy ULED 75U7KQ dysponuje 512 strefami podświetlenia, ale mimo tego to nadal klasyczne mini LED (co wynika z proporcji ekranu do ilości stref). W tym przypadku obraz jest odczuwalnie wyższej jakości niż na telewizorach z klasycznym podświetleniem LED, a jasność w zależności od serii wynosi 600 nit lub 1000 nit.

Nie same diody mają znaczenie – równie istotny jest procesor obrazu

To, co bez wątpienia wyróżnia Hisense ULED UX na tle większości konkurencji, to zastosowanie aż 16-bitowego sterowania jasnością diod mini LED. Oznacza to, że telewizor ten może regulować jasność mini LED w ponad 65 tysiącach stopni natężenia! Dla porównania standardem dla branży nadal jest sterowanie z wykorzystaniem 12-bitowej regulacji (4 tysiące stopni). Zatem w tej kwestii Hi-View Engine X, obecny w najdroższych telewizorach Hisense, połączony z Mini-LED X oferuje najwyższą jakość obrazu.

Standardowy Hisense Hi-View Engine (obecny w pozostałych modelach Hisense ULED) w innych aspektach aż tak nowszemu bratu nie ustępuje. Nadal mamy dekoder każdego formatu HDR, w tym tych adaptacyjnych, jak Dolby Vision IQ oraz HDR 10+ Adaptive – w tym przypadku procesor robi użytek z czujników oświetlenia zewnętrznego (tu wyjątkiem jest seria ULED U6KQ, która tych czujników nie posiada).

