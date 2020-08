Czy Nintendo Switch Pro zadebiutuje w 2021 roku? W sieci pojawiły się nowe doniesienia, które właśnie to sugerują. Co tu dużo mówić – to już najwyższy czas na tę premierę.

Nintendo Switch Pro w 2021 roku? Na to wygląda

Przeszło półtora roku temu pojawiły się doniesienia, że Nintendo Switch doczeka się dwóch nowych wersji – pierwsza z nich (uboższa konsola Nintendo Switch Lite) ujrzała już światło dzienne, ale wciąż czekamy na mocniejsze Nintendo Switch Pro. Po wielu miesiącach ciszy wracają głosy i wygląda na to, że premiery doczekamy się już w przyszłym roku.

Podstawowa wersja „Pstryczka” ma wiele atutów, ale bez wątpienia nie jest najwydajniejszą maszyną do grania. Nintendo Switch Pro też nią nie będzie, ale zaoferuje pod tym względem znacznie więcej. Co to znaczy „znacznie”? Ano na przykład mówi się, że w „wielkim N” myślą o wejściu wreszcie w erę Ultra HD, co – najprościej rzecz ujmując – oznacza obsługę rozdzielczości 4K. Oczywiście w trybie TV.

Odpowiedź Nintendo na PS5 i Xbox Series X

Konsola Nintendo Switch Pro ma być odpowiedzią na zbliżające się premiery Microsoftu i Sony, czyli Xbox Series X oraz PlayStation 5. Nie będzie w stanie z nimi rywalizować, ale nigdy nie miało być inaczej i nigdy nie przeszkadzało to Japończykom w zdobywaniu popularności i uznania wśród graczy. Samo Nintendo Switch znalazło ponad 61 milionów nabywców, co jest wynikiem lepszym nawet niż ten, jaki osiągnął Xbox One.

Jak podają źródła agencji Bloomberg, wraz z konsolą na rynku zadebiutować mają nowe gry, które pozwolą wykorzystać większe możliwości drzemiące w Switchu z dopiskiem Pro. Nie znamy konkretnych tytułów, ale mają to być zarówno autorskie produkcje Nintendo, jak i nowe dzieła ekip z zewnątrz. My już nie możemy się doczekać, a jakie jest twoje nastawienie?

Źródło: Bloomberg, The Verge, Metro

Czytaj dalej o Nintendo Switch: