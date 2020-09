Ceny Internetu w Polsce różnią się nie tylko w zależności od szybkości łącza i firmy, która je oferuje. Na cenę i dostępność Internetu w Polsce ma też wpływ miejsce. Bywa tak, że Twój sąsiad cieszy się Internetem stacjonarnym kilkaset Mb/s, gdy Ty masz zaledwie dziesięć.

Dostępność i cena Internetu w Polsce może przyprawić o ból głowy

Czy jesteście zadowoleni ze swojego internetu domowego? Czy macie dostęp do lepszej oferty, a może utknęliście ze słabym netem i nie widać większych szans na polepszenie sytuacji?

W tym artykule chcemy zachęcić do dyskusji, na temat dostępności, szybkości i kosztów Internetu w Waszych miastach i wsiach. Nie zamierzamy tutaj tworzyć kompleksowej porównywarki cen internetu. Nie wymieniamy wszystkich dostawców, ani miejscowości. Zamierzamy wysłuchać Waszej opinii i przekonać się, jaka jest skala problemu z internetem w Polsce. Skupiamy się głównie na stacjonarnym Internecie domowym.

Internet na wsi

Poniżej pierwszy przykład dobrze ilustrujący to, z jakimi różnicami spotykają się mieszkańcy niektórych wsi. Borówiec, to wieś położona relatywnie blisko Poznania. Tutaj, na mieszkając na jednej ulicy możesz mieć bardzo szybki gigabitowy Internet światłowodowy, taki, jak w większym mieście. Natomiast mieszkając niespełna kilometr dalej, w tej samej wsi, możesz utknąć z Internetem 10 Mb/s, na przewodzie miedzianym. Tak wygląda porównanie ofert dwóch, popularnych firm:

Podane ceny nie obejmują dodatkowych opłat, ani zniżek. Są to kwoty domyślne, podawane przez dostawcę, na stronie internetowej lub w innej publicznej ofercie. Często w budynku wielorodzinnym nie ma dodatkowych kosztów za utrzymanie łącza. Jeśli jest jednorodzinny, to doliczone zostanie około 15 zł miesięcznie. Rabaty można dostać np. za e-fakturę i zgody marketingowe, najczęściej do 10 zł miesięcznie.

INEA, Borówiec k. Poznania, ul. Różana, symetryczny Internet światłowodowy:

Dodam, że ofertę sprawdzałem pod konkretnymi adresami, ale nie będę ich podawał, żeby nie wskazywać dokładnej posesji. Nie ma to jednak znaczenia, jeśli w przypadku każdego dostawcy Internetu, używa się dokładnie tego samego adresu.

1 Gb/s pobieranie, 1 Gb/s wysyłanie - 94,90 zł (ceny za m-c, bez innych kosztów)

600 Mb/s pobieranie, 600 Mb/s wysyłanie - 84,90 zł

300 Mb/s pobieranie, 300 Mb/s wysyłanie - 74,90 zł

Jest to teren inwestycji światłowodowych, dofinansowanych przez Unię Europejską, w ramach Funduszy Europejskich. Ceny trochę wyższe, niż w Poznaniu, bo jest to rynek regulowany. Żeby otrzymać dofinansowanie, każdy dostawca Internetu musi podporządkować się regulacjom cen.



źródło: www.inea.pl/konfigurator-hiway

INEA, Borówiec k. Poznania, ul. Główna

brak oferty Internetu

Orange, ul. Różana, asymetryczny Internet światłowodowy:

600 Mb/s pobieranie, 100 Mb/s wysyłanie - 69,98 zł

300 Mb/s pobieranie, 50 Mb/s wysyłanie - 59,98 zł



źródło: www.orange.pl/internet/internet-domowy

Orange, ul. Główna, asymetryczny Internet, przewód miedziany:

maksymalnie 10 Mb/s pobieranie, 1 Mb/s wysyłanie - 59,99 zł



źródło: www.orange.pl/internet/internet-domowy

Szybkość i ceny Internetu - różnice są duże

Jak widać powyżej, nawet w obrębie jednej, niewielkiej wsi są potężne różnice w dostępie do Internetu. Na ulicy Różanej Inea oferuje wręcz fenomenalny, symetryczny Internet światłowodowy, do 1000 Mb/s zarówno w czasie pobierania, jak i wysyłania. Natomiast kawałek dalej, na ulicy Głównej w ogóle nie oferuje dostępu do sieci.

Z kolei Orange na Różanej, może zaoferować asymetryczne łącze 600 Mb/s w czasie pobierania i 100 Mb/s w czasie wysyłania. Jest to zauważalnie mniej, niż w przypadku firmy Inea, jednak na ulicy Głównej ma też jakąś ofertę (choć łącze jest absurdalnie powolne).

Doskonale widoczne jest to, że inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej mają bezpośredni wpływ na polepszenie komfortu mieszkania, na danym obszarze. 1000/1000 Mb/s w porównaniu do 10/1 Mb/s, to przepaść.

Warto zwrócić uwagę również na to, że na jednej ulicy za 60 zł miesięcznie dostajemy 300 Mb/s, a kawałek dalej, za te same pieniądze otrzymujemy aż 30 razy mniej - tylko 10 Mb/s.

Internet w mieście

Sprawdźmy zatem, jakiego Internetu można oczekiwać w większym mieście. Czy tutaj też są duże różnice w prędkości i cenie?

Orange, Poznań:

1 Gb/s pobieranie, 300 Mb/s wysyłanie - 79,98 zł

600 Mb/s pobieranie, 100 Mb/s wysyłanie - 69,98 zł

300 Mb/s pobieranie, 50 Mb/s wysyłanie - 59,98 zł

Wygląda dobrze, ale…

Wybierzmy dwie ulice na obrzeżach Poznania. Przykładowo ul. Dziedzicka i Czernichowska. Obie solidnie oddalone od centrum miasta. Druga z nich jest położona dalej. Jak tam wygląda sytuacja? Na ul. Dziedzickiej dostaniemy łącze 600 Mb/s za około 69,98 zł, a na ul. Czernichowskiej szybsze łącze 1000 Mb/s za około 79,98 zł. W rozmowie z doradcą telefonicznym Orange usłyszałem, że różnica pewnie wynika z tego, że łącze może być wynajmowane od innej firmy.

Bliżej centrum Poznania, na os. Piastowskim bez problemu skorzystamy z Internetu 1000 Mb/s, za 79,98 zł. Większość miasta będzie miała podobną ofertę, ale są wyjątki. Przykładowo na osiedlu Łacina może być problem z gigabitowym internetem od Orange (taką informację przekazał Doradca telefoniczny).



źródło: www.orange.pl/internet/internet-domowy

INEA, Poznań:

8,5 Gb/s (pobieranie i wysyłanie) - 99,90 zł

1 Gb/s (pobieranie i wysyłanie) - 69,90 zł

INEA, inne miejscowości objęte ofertą:

8,5 Gb/s (pobieranie i wysyłanie) - niedostępne

1 Gb/s (pobieranie i wysyłanie) - 94,90 zł

600 Mb/s (pobieranie i wysyłanie) - 84,90 zł

300 Mb/s (pobieranie i wysyłanie) - 74,90 zł

INEA chwali się bardzo szybkim Internetem w Poznaniu. Sam zresztą korzystam z ich oferty - mam symetryczne łącze światłowodowe 1 Gb/s i realnie uzyskuję na nim ponad 950 Mb/s zarówno w czasie pobierania, jak i wysyłania. Tutaj znajdziecie moje wrażenia z korzystania, z gigabitowego Internetu. Jeśli się ktoś uprze, może mieć nawet łącze 8,5 Gb/s, o ile jego karta sieciowa obsłuży taką szybkość. Jedyny problem polega na tym, że INEA jest mocna w Poznaniu i okolicach, jednak z pewnością nie ma takiego zasięgu w kraju, jak np. Orange.



źródło: www.inea.pl/oferta/dla-ciebie/swiatlowod

Netia, Poznań:

1 Gb/s pobieranie, 100 Mb/s wysyłanie - od 70 zł

500 Mb/s pobieranie, 50 Mb/s wysyłanie - 60 zł

300 Mb/s pobieranie, 50 Mb/s wysyłanie - 50 zł

Teoretycznie jest nieźle, ale...

Na infolinii otrzymałem informację, że w następujących lokalizacjach w Poznaniu mogę oczekiwać takich prędkości: ul. Dziedzicka: 10 Mb/s za 60 zł/m-c, ul. Czernichowska: tylko internet mobilny, brak oferty stacjonarnej, osiedle Piastowskie: 30 Mb/s za około 60 zł. Jak widać są to wartości znacznie odbiegające od tego, co można zobaczyć na stronie internetowej. Rzecz jasna informacje online są prawdziwe, po prostu nie są możliwe do osiągnięcia w powyższych lokalizacjach.

UPC, Poznań:

1 Gb/s pobieranie, 40 Mb/s wysyłanie - 89,99 zł

750 Mb/s pobieranie, 40 Mb/s wysyłanie - 69,99 zł

500 Mb/s pobieranie, 30 Mb/s wysyłanie - 59,99 zł

300 Mb/s pobieranie, 20 Mb/s wysyłanie - 49,99 zł

I tym razem szybki telefon do konsultanta UPS, żeby zasięgnąć informacji, dla trzech wybranych lokalizacji. W Poznaniu na ul. Dziedzickiej mamy trzy opcje: 300 Mb/s za 74 zł, 600 Mb/s za 84 zł i 1000 Mb/s za 94 zł. Na ul. Czernichowskiej i na os. Piastowskim UPC nie miało dla mnie żadnej oferty w danej chwili, chociaż dodano, że sytuacja może się zmienić w przyszłości. Przy okazji zostałem powiadomiony, że są tutaj dostępne trochę inne przepustowości, niż te, które widnieją na stronie internetowej. Powodem ma być konieczność montażu instalacji w domu. Jak widać ceny też są inne.

Zerknijmy zatem na małe miasto. Jako przykład posłuży nam Mosina, niedaleko Poznania. Do porównania wybrana została ulica Adama Mickiewicza.

INEA, Mosina:

1 Gb/s pobieranie, 1 Gb/s wysyłanie - 94,90 zł

600 Mb/s pobieranie, 600 Mb/s wysyłanie - 84,90 zł

300 Mb/s pobieranie, 300 Mb/s wysyłanie - 74,90 zł

W tym przypadku szybkości i ceny Internetu stacjonarnego, są podobne, jak w przypadku wyżej wymienionej, podpoznańskiej wsi. Jest trochę drożej niż w samym Poznaniu, ale wciąż mamy szansę skorzystać z bardzo szybkiego, światłowodowego, symetrycznego łącza. Nawet do 1 Gb/s w obie strony.

Orange, Mosina:

600 Mb/s pobieranie, 100 Mb/s wysyłanie - 69,98 zł

300 Mb/s pobieranie, 50 Mb/s wysyłanie - 59,98 zł

Oferta Orange jest bardzo zbliżona zarówno na wsi, w małym mieście, jak i większym mieście. Ceny Internetu światłowodowego są podobne, szybkości też. Jedyną różnicą jest dostępność łącza 1 Gb/s w większym mieście, w dwóch pozostałych miejscach go nie ma.

Netia, Mosina:

Od konsultanta telefonicznego otrzymałem informację, że na tej ulicy nie mają oferty na szybki Internet stacjonarny. Dostępny jest tylko internet mobilny.

UPC, Mosina:

Od konsultanta telefonicznego otrzymałem informację, że na tej ulicy nie mają oferty na szybki Internet stacjonarny.

Internet w Polsce - nie wszędzie jest dobrze

Z dostępem do szybkiego internetu, zwłaszcza światłowodowego, bywają problemy. Co prawda obecnie zarówno w mieście, miasteczku oraz wsi możemy już korzystać z łącza, które ma przynajmniej kilkaset megabitów na sekundę. Jednak wciąż bywają obszary, w których można utknąć z bardzo wolnym łączem, około 10 Mb/s.

Nawet w niewielkiej wsi, jedna osoba może cieszyć się swobodą i szybkością bardzo szybkiego Internetu (zwłaszcza w nowszych osiedlach), a druga osoba, mieszkająca kawałek dalej, nie będzie miała szans na podobny komfort. Sytuacja poprawia się z roku na rok i coraz więcej Polaków może korzystać ze światłowodu, za relatywnie przystępną cenę, ale to wciąż nie jest reguła.

Daj znać z jak szybkiego Internetu Ty korzystasz i czy możesz w Twojej lokalizacji zmienić go, na szybszy, za rozsądne pieniądze. Jest dobrze, czy źle?

