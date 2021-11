Jeszcze przed premierą wszędzie było głośno o tym, jak to „znowu Intel pobiera więcej energii”. Branżowe testy, w tym nasze, faktycznie wykazały, że w pełni obciążone procesory 12. generacji Intel Core potrafią zużyć bardzo dużo, ale jak to wygląda w praktyce? Zgoła inaczej!

Dawno nie mieliśmy tak gorącej premiery w branży procesorów! Dosłownie i przenośnie…

Minęły już prawie 2 tygodnie od premiery procesorów Alder Lake. W pierwszej kolejności przetestowaliśmy dla Was Intel Core i9-12900K, a niedługo potem ukazała się recenzja Intel Core i5-12600K – oba procesory zachwyciły nas wydajnością (choć Paweł w sumie nie dał się ponieść emocjom i najwyższej noty żadnemu z nich nie przyznał), ale nieco negatywnie zaskoczyły nas kosztem całej platformy oraz właśnie poborem energii, jakim zostało to znaczące zwycięstwo nad konkurencją okupione.

Najnowszy Intel Core i9-12900K bez problemu po podkręceniu i pod pełnym obciążeniem przekracza barierę 300 W poboru energii z socketu!

Nie da się ukryć, że odczyty poboru energii dały zwolennikom Czerwonych pole do używania. No bo jak to tak, że domowy procesor potrzebuje do pracy najdroższych zestawów AiO 420 mm?! Dało nam to do myślenia i skłoniło do ponownej, tym razem głębszej analizy tego tematu.

Obecne procedury testowe przekłamują realny obraz sytuacji!

Większość portali, tak polskich, jak i zagranicznych, idzie w przypadku testów poboru energii po przysłowiowej linii najmniejszego oporu. Odpala się Cinebench lub inny Prime95 w pętli na wszystkie rdzenie i po chwili zapisuje odczyt z watomierza. Proste, łatwe i przyjemne. I takie życiowe, bo przecież wszyscy cały dzień coś renderujemy…

Wykres z recenzji premierowej Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 149 Intel Core i5-11600K (6T/12T) 194 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 196 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Paweł w naszej recenzji w sumie jako jeden z nielicznych ujął jeszcze test poboru energii w jednej z gier. Wyniki tego testu powinny skłonić do głębszych refleksji (i w sumie to właśnie zrobił).

Wykres z recenzji premierowej Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 368 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 Intel Core i5-11600K (6T/12T) 452 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 459 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Jak widać, tutaj już różnica dla i5 nie wynosi 62 W, a jedynie 36 W względem konkurencyjnego Ryzen 5 5600X, który to posiada tyle samo wydajnych rdzeni (przy czym Intel ma jeszcze 4 rdzenie oszczędne). Nadal więcej, ale przypominamy, że to odczyt poboru energii dla całej platformy, w której tak się składa, że siedział jeszcze RTX 3080, który też prądem nie gardzi, a test wykonany był w rozdzielczości FHD (jak wszystkie pomiary w tamtej recenzji, tak aby najbardziej, jak się da, obciążyć procesor).

Jak wierniej sprawdzić pobór energii procesora w realnych zastosowaniach?

Aby faktycznie dobrze oddać realne zapotrzebowanie na energię danego procesora stworzyliśmy nadprogramową procedurę testową, specjalnie na tę okazję. Na początek zmierzyliśmy zużycie energii nie w jednej, a w 6 grach, a do tego poszliśmy o krok dalej w kwestii pomiarów, gdyż odnotowaliśmy (niezależnie) również pobór energii na linii 12 V, zasilającej procesor oraz kartę graficzną.

Nie oszukujmy się – większość użytkowników procesorów mainstreamowych używa ich do, było nie było, mainstreamowych zastosowań, czasem tylko przeplatanych lekką pracą twórczą

Oba te pomiary samodzielnie są niekompletne, ale razem dają już bardzo dobry pogląd na sytuację. Następnie sprawdziliśmy jeszcze pobór prądu podczas oskryptowanego testu wydajności PugetBench for Creative Cloud oraz na koniec mierzyliśmy przez 30 minut pobór energii z gniazdka podczas korzystania z przeglądarki (w tym około 20 minut odtwarzania filmu, wszystko oczywiście też oskryptowane). Niestety nie ostał się nam już żaden Core i9-12900K, a ze względu na różnice w proporcjach rdzeni oszczędnych i wydajnych, nie można tych wyników interpolować na niego 1:1.

Platforma testowa

Płyty główne:

ASUS ROG STRIX X570-E GAMING

GIGABYTE Z690 Aorus Master

Chłodzenie: Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX

RAM:

DDR4 Corsair Dominator 2x16 GB 3600 MHZ CL18 (AMD)

DDR5 Gigabyte Aorus 2x16 GB 6200 MHz CL 40 (Intel)

(AMD) (Intel) Karta graficzna: MSI RTX 3080 Trio Z 10 GB

Dysk: Samsung SSD 980 500 GB

Zasilacz: Gigabyte XP1200M Xtreme Gaming

Obudowa: testbench CoolerMaster

Nowe testy

Pobór mocy, wydajność i temperatury w Cyberpunk 2077

Wydajność 100%

120% Pobór mocy CPU 95 W

81 W Pobór mocy GPU 264 W

282 W Temperatura 67°C

52°C Legenda: AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K

Pobór mocy, wydajność i temperatury w Red Dead Redemption 2

Wydajność 100%

114% Pobór mocy CPU 84 W

78 W Pobór mocy GPU 296 W

304 W Temperatura 65°C

50°C Legenda: AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K

Pierwsze dwie gry wybraliśmy spośród tych, w których Alder Lake uzyskuje znaczną przewagę (co nie było trudne…). W RDR2 oba procesory zmuszają kartę do pracy blisko jej limitu mocy. Jednak w Cyberpunk 2077 procesor AMD już nie nadąża z wykarmieniem RTX 3080, mimo że jednocześnie sam pobiera odczuwalnie więcej energii niż Core i5-12600K. Mamy zatem pierwsze zwycięstwo Intela – wyższa wydajność w połączeniu z niższym poborem energii samego CPU (ale zbliżonym poborem całej platformy). Z tego niższego poboru energii w tych grach wynika również zapotrzebowanie na skromniejsze chłodzenie w przypadku CPU Intela, jednak pamiętajmy, że nie można bezpośrednio porównywać temperatur dwóch tak różnych architektur!

Pobór mocy, wydajność i temperatury w Horizon Zero Dawn

Wydajność 100%

107% Pobór mocy CPU 86 W

63 W Pobór mocy GPU 265 W

276 W Temperatura 66°C

47°C Legenda: AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K

Pobór mocy, wydajność i temperatury w CS:GO

Wydajność 100%

104% Pobór mocy CPU 67 W

38 W Pobór mocy GPU 239 W

250 W Temperatura 47°C

43°C Legenda: AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K

Kolejne dwie gry wybraliśmy z grona oferujących tylko lekki przyrost wydajności. Najbardziej zaskakujące były pomiary w CS:GO (mimo powtórzenia całej procedury nie chciały wyjść inaczej). Tu przewaga na korzyść Intela jest ogromna – prawie 2x wyższy pobór prądu w CS:GO na procesorze AMD Ryzen 5 5600X trudno jakkolwiek uzasadnić. Tu warto jeszcze odnotować, że zastosowanie szybszych o 1 GHz pamięci DDR5 niż w premierowym teście, mocno podniosło wydajność Intela (wcześniej przegrywał w tej grze z procesorem AMD!).

Ponownie widać, że w systemie z CPU Intel karta może bardziej rozwinąć skrzydła i pobiera około 10 W więcej energii. Temperatury bez większych zmian – AMD jest cieplejsze i znacznie bliżej limitu swoich akceptowalnych temperatur niż nowe i5

Pobór mocy, wydajność i temperatury w Microsoft Flight Simulator

Wydajność 100%

102% Pobór mocy CPU 69 W

48 W Pobór mocy GPU 278 W

282 W Temperatura 63°C

45°C Legenda: AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K

Pobór mocy, wydajność i temperatury w Forza Horizon

Wydajność 100%

100% Pobór mocy CPU 87 W

56 W Pobór mocy GPU 249 W

254 W Temperatura 63°C

43°C Legenda: AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K

Ostatnie dwie gry staraliśmy się wyszukać takie, w których wydajność mimo braku ograniczenia wydajności przez kartę, wychodziła bardzo podobnie. Co prawda rekord z CS:GO w różnicy poboru prądu nie został pobity, ale o 20-30 W mniejsze zużycie w przypadku nowego Core i5-12600K i tak robi wrażenie. W tych grach nie odnotowaliśmy istotnych jednak różnicy w poborze energii przez kartę graficzną. Kwestia temperatur również pozostała bez zmian.

Pobór mocy i wydajność w Adobe Photoshop

Wydajność 1063 pkt

1238 pkt Pobór mocy CPU 98 W

99 W Legenda: AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K

W tym teście mierzyliśmy już pobór prądu całego PC. Jak widać, praca na nowych Core i5 jest nie tylko szybsza, ale też nie pobiera więcej energii (ten 1 W uznajemy za margines błędu pomiarowego). Warto jednak mieć na uwadze, że ten konkretny test całkiem mocno obciąża CPU, gdyż realnie cały czas coś „liczy”. W normalnej pracy (którą ciężko miarodajnie i powtarzalnie zmierzyć) zużycie prądu jest mniejsze i z naszych obserwacji wynika, że z wyraźnym wskazaniem na korzyść CPU Intela. Potwierdza to kolejny test, w którym właśnie większość czasu „niewiele się działo” z punktu widzenia zapotrzebowania na wydajność.

Pobór mocy w codziennych zadaniach biurowych [W]

cały zestaw

AMD Ryzen 5 5600X

6 rdzeni/12 wątków 84 Intel Core i5-12600K

6+4 rdzenie/16 wątków 74

Można pomyśleć, że to tylko 10 W, ale biorąc pod uwagę, że w takim stanie (czyli gdzieś pomiędzy typowym spoczynkiem a obciążeniem) nasze komputery spędzają większość czasu, to trudno taką różnicę zignorować. Zasługa takiego stanu rzeczy leży oczywiście w nowych rdzeniach E-Cores, jakie znajdziemy w 12. generacji procesorów Intel Core. Widać, że system praktycznie tylko z nich korzysta w codziennych zastosowaniach, często nie przekraczając nawet 1,5 GHz taktowania – podczas gdy konkurencyjny Ryzen do dyspozycji ma tylko swoje bardzo wydajne (ale też wymagające więcej energii) rdzenie.

To jak to w końcu jest z tymi procesorami Alder Lake?

Nasze testy w zasadzie nie odkryły niczego nowego, tylko wypunktowały to, co zdaje się wszystkim umyka w interpretacji wyników pomiarów. Owszem, nowe procesory Intela dysponują ogromną mocą, której wykorzystanie w pełni wiąże się ze znacznie większym niż u konkurencji poborem energii. Jednakże takie sytuacje, które w pełni wykorzystują potencjał współczesnych procesorów, ograniczają się do bardzo wąskiego grona.

Jeżeli komputera używasz do grania, pracy projektowej, lekkiej obróbki grafiki czy wideo, to nie ma obawy, aby nowy procesor Intela okazał się bardziej łakomy na prąd od konkurencyjnych AMD Ryzen

W przypadku, gdy komputera używamy głównie w celach rozrywkowych lub do pracy z większością aplikacji kreatywnych lub projektowych, nowe procesory Intela nie tylko oferują znacznie wyższą wydajność w tej samej cenie (samego CPU, gdyż obecnie nieco trzeba dopłacić do reszty platformy Intela, co zmieni się dopiero z premierą procesorów non-K oraz płyt z chipsetami B/H), ale również zadowolą się mniejszą ilością energii. W takiej sytuacji, w szczególności do grania, nie potrzeba też inwestować w bardzo drogie chłodzenie wodne - radiator z wentylatorem zdolny odprowadzić 150 W ciepła z nawiązką tutaj wystarczy. Naturalnie, jeżeli planujemy nawet takiego i5-12600K długotrwale w pełni obciążać, to bez AiO 240 mm się nie obejdzie, a w przypadku i7 oraz i9 (zgodnie z tym co pokazały testy premierowe) w takich zastosowaniach nawet najmocniejsze zestawy chłodzenia cieczą się nie nudzą.



Jeżeli wnioski naszych testów powodują dokuczliwości, to polecamy specjalistyczną maść.

Pozostaje pytanie, poniekąd poruszone nieco wcześniej – czy to, co widać na przykładzie Core i5-12600K będzie miało zastosowanie przy porównaniu mocniejszych CPU? Z tego, co wybadaliśmy we własnym zakresie, podobna zależność będzie dotyczyć Core i7-12700K oraz Ryzen 5800X, co można wnioskować chociażby z takich porównań wydajności, jak te przygotowane przez kanał Testing Games:

Ostatecznie podkreślamy – nie deprecjonujemy tu pomiarów poboru energii pod pełnym obciążeniem – to również są realne testy. Uważamy jednak, że odbiorcy potrzebujący takiej wydajności raczej powinni skierować się w stronę znacznie mocniejszych 64-rdzeniowych procesorów AMD Epyc…