Sprawdziłem laptopy z nowymi procesorami Intela. Jest dobrze, ale mam obawy

Procesory Intel Core Ultra 300 niedługo trafią do nowych laptopów. Choć sprzęt zadebiutuje w sklepach dopiero za jakiś czas, podczas targów CES 2026 w Las Vegas miałem okazję przez chwilę pobawić się nowymi konstrukcjami.

Organizatorem wyjazdu na targi CES 2026 była firma Intel.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) była jednym z najgłośniejszych wydarzeń targów CES 2026. Producent wprowadził nową architekturę, która ma zapewnić nie tylko wzrost wydajności, lecz także wyraźną poprawę efektywności energetycznej. To może być punkt zwrotny w historii “niebieskich”.

Nie skończyło się jednak na samych zapowiedziach. Podczas targów niemal wszyscy czołowi producenci prezentowali laptopy wyposażone w układy Core Ultra 300. Chociaż oficjalna, sklepowa premiera jest jeszcze przed nami (ta ma nastąpić pod koniec stycznia), mogłem osobiście przez chwilę przedpremierowo przetestować nowy sprzęt i przekonać się, jak działa w praktyce.

Sprzęt do pracy

Dzięki nowej architekturze i usprawnionemu procesowi litograficznemu, Intel mocno poprawił efektywność energetyczną swoich procesorów. W praktyce oznacza to, że laptopy z tymi układami będą mogły wytrzymywać cały dzień pracy na baterii (i to przy zachowaniu bardzo kompaktowych rozmiarów). Dla wielu użytkowników może to być kluczowy argument przy wyborze sprzętu do pracy zdalnej czy w podróży.

Laptopy z nowymi procesorami bez problemu radzą sobie z wielozadaniową pracą, zachowując przy tym długi czas pracy na baterii – grubo przekraczający 20 godzin

Producent podkreśla też wielozadaniowość nowych procesorów. Jednoczesne odtwarzanie wideo, udział w wideokonferencji i praca na platformie do współpracy zespołowej – powiedzmy w Slacku – nie stanowią żadnego problemu. Oczywiście jest to w dużej mierze porównanie teoretyczne, bo w rzeczywistości nikt w pracy nie siedzi jednocześnie na Teamsach i nie ogląda YouTube’a. Prawda? :-)



Wbudowana jednostka NPU pozwoli wspomagać zastosowania korzystające ze sztucznej inteligencji

Procesory Core Ultra 300 mocno stawiają na funkcje oparte na sztucznej inteligencji, dzięki czemu nowe laptopy sprawdzą się również przy bardziej wymagających zadaniach związanych z pracą twórczą. Nowa grafika Arc Xe3 w połączeniu z jednostką NPU do zadań AI pozwalają wspomagać pracę procesora np. w obróbce wideo i automatyzacji pracy.



Zintegrowana grafika może wspomagać bardziej wymagające zadania związane z edycją filmów

Jednostka NPU nadaje się do mniej wymagających zadań. Pokazano to na przykładzie aplikacji automatycznie przewijającej tekst z promptera – laptop sam dopasował tempo przewijania do tempa mówienia autora. Układ graficzny natomiast sprawdza się w bardziej wymagających zadaniach, takich jak obróbka wideo czy efekty wizualne. Przykładem jest funkcja Magic Mask w pakiecie DaVinci Resolve, która pozwala inteligentnie wycinać postaci z tła.

Do grania też się nada

Zintegrowana grafika zaliczyła ogromny progres. Według producenta topowy układ oferuje znacznie lepszą wydajność niż układy w konkurencyjnych procesorach AMD Ryzen AI 300. Mało tego! Nowa „integra” ma być porównywalna ze słabszymi kartami graficznymi stosowanymi w laptopach – np. NVIDIA GeForce RTX 4050 (z limitem mocy ograniczonym do 60 W).



Zintegrowany układ graficzny pozwala na komfortowe granie w Battlefield 6 (200 fps uzyskano dzięki technologii XeSS 3 z generatorem klatek)

Podczas zamkniętego spotkania dla dziennikarzy miałem okazję przetestować laptopa Lenovo IdeaPad 5 Pro z procesorem Intel Core Ultra X9 388H i grafiką Arc B390 i muszę przyznać, że jak na zintegrowany układ osiągi są naprawdę imponujące.

Bez problemu można pograć w Battlefield 6, Cyberpunk 2077 czy F1 25 na średnich lub wysokich ustawieniach w Full HD z co najmniej 60 kl./s. Aby poprawić płynność, czasami warto skorzystać z nowej, ulepszonej technologii skalowania obrazu XeSS 3 z generatorem klatek MFG. O ray tracingu raczej można zapomnieć, ale w tym segmencie chyba nikt na to nie liczył.

Warto jednak pamiętać, że najwydajniejsza grafika Arc B390 trafiła do topowych procesorów z serii Core Ultra X7 i X9 300. W pozostałych modelach Core Ultra 5, 7 i 9 300 znajdziemy znacznie słabszy układ Intel Graphics, który zapewnia odpowiednio niższą wydajność.



Procesor Intel Core Ultra 300 będzie napędzać laptopy, które pojawią się w kolejnych miesiącach 2026 r.

Zapowiada się ciekawie, ale mam obawy

Laptopy z topowymi procesorami Intel Core Ultra X 300 i zintegrowaną grafiką bez samodzielnej karty graficznej (choć takie oczywiście też się pojawią) trafią głównie do segmentu biznesowego. Taki sprzęt pozwoli komfortowo wykonywać codzienne zadania w podróży, a po godzinach daje możliwość grania w nowsze gry.



Laptop Lenovo IdeaPad 5 Pro na ogół pracował bardzo cicho — szum powietrza był słyszalny dopiero po przybliżeniu się. Przy bardziej wytężonej pracy hałas generowany przez układ chłodzenia znacząco wzrastał

Mam jednak obawy. Podczas spotkania Intel mocno skupił się na efektywności energetycznej oraz wydajności zintegrowanej grafiki i układu NPU. Podczas prezentacji przemilczano jednak wydajność samego procesora (nawet zabroniono mi wykonywania jakichkolwiek testów CPU), co budzi pewne obawy o osiągi CPU.

Warto pamiętać, że ostateczna ocena laptopów w dużej mierze zależy od gotowych urządzeń – ich konkretnej konfiguracji, ustalonych limitów mocy oraz zastosowanego układu chłodzenia, a wszystko oczywiście w kontekście ceny. To właśnie te czynniki w głównej mierze decydują o wydajności i kulturze pracy. Testowany przeze mnie Lenovo IdeaPad 5 Pro na ogół pracował bardzo cicho, ale przy wytężonej pracy układ chłodzenia znacząco przyspieszał, generując dość irytujący szum powietrza.

Czekamy zatem na oficjalną premierę laptopów z procesorami Core Ultra 300 i możliwość dokładniejszego przetestowania sprzętu.

