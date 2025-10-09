Nadchodzi Intel Panther Lake. Widziałem nowe procesory do laptopów

Intel przygotowuje się do premiery procesorów Panther Lake, które w przyszłym roku trafią do nowych laptopów. Podczas Intel Technology Tour w Stanach Zjednoczonych miałem okazję zobaczyć sprzęt w praktyce jeszcze przed jego oficjalną premierą. Czego zatem możemy się spodziewać?

Intel zapowiada nową generację procesorów do laptopów. Modele o nazwie kodowej Panther Lake mają łączyć najważniejsze atuty poprzednich modeli Core Ultra 200V (Lunar Lake) i Core Ultra 200H (Arrow Lake).

Nowa generacja procesorów to przede wszystkim ulepszone rdzenie, szybszy podsystem pamięci RAM, usprawniony układ wspomagania sztucznej inteligencji oraz bardziej rozbudowany i wydajniejszy układ graficzny. Znacząco poprawiono też oprogramowanie. Dzięki temu możemy liczyć nie tylko na wyższą wydajność, ale przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej.

Procesory zostały wykonane w najnowszej technologii, z wykorzystaniem procesu litograficznego Intel 18A. Nowa architektura umożliwiła opracowanie kilku fizycznie różnych wersji układów o odmiennej specyfikacji. To producenci laptopów zdecydują, którą z nich zastosują w swoich konstrukcjach.

Nadal nie znamy wielu informacji o sprzęcie. Premiera procesorów i gotowych laptopów została zaplanowana dopiero na początek 2026 r i dopiero wtedy będziemy mogli zweryfikować deklaracje producenta, a także to, jak sprzęt sprawdza się w praktyce.

Procesory Panther Lake nie powinny być dla was zaskoczeniem, bo Intel zapowiada je od dobrych kilku miesięcy (miałem nawet okazję zobaczyć przedprodukcyjne chipy podczas targów Computex 2025 na Tajwanie). Informacje jednak przekazywane są systematycznie i do tej pory nie znaliśmy zbyt wielu szczegółów o sprzęcie.

Podczas Intel Technology Tour w Stanach Zjednoczonych producent ujawnił szczegóły techniczne dotyczące budowy, wydajności oraz funkcjonalności nowych jednostek. Ostrzegam jednak, że poniższy tekst jest mocno techniczny i nie dla każdego może być w pełni zrozumiały. Osobom mniej zaawansowanym polecam zapoznać się z podsumowaniem w punktach zamieszczonym powyżej.

Nowa generacja procesorów do laptopów

Procesory Intel Panther Lake mają być kolejną generacją procesorów, która trafi do laptopów – w teorii to następcy modeli Core Ultra 200V (Lunar Lake), ale producent podkreśla, że mają one łączyć efektywność energetyczną generacji Core Ultra 200V (Lunar Lake) i łatwość skalowania generacji Core Ultra 200H (Arrow Lake). Co ważne, nie ma planów, by chipy trafiły do desktopów (przynajmniej jako procesory montowane w podstawce LGA).



Wafel krzemowy w litografii Intel 18A i procesory Intel Panther Lake



Poszczególne chipy Intel Panther Lake różnią się wielkością układu - konfiguracja z czterema blokami (po lewej) i dwunastoma blokami układu graficznego (po prawej)

Producent postawił na konstrukcję opartą o kilka jąder krzemowych, które połączono przy wykorzystaniu technologii Foveros-S 2.5D, która ułatwia konstruowanie procesorów, poprawiając wydajność, efektywność energetyczną i komunikację bloków. Warto zauważyć, że poszczególne jądra produkowane w różnych procesach litograficznych – główne jądro z rdzeniami i pamięcią podręczną wykonano w nowej litografii Intel 18A, natomiast pozostałe jądra w mniej zaawansowanych procesach (też od zewnętrznych producentów).

Taka konstrukcja – choć może wydawać się bardziej skomplikowana niż monolityczne jądro – jest w rzeczywistości prostsza w budowie i pozwala łatwo skalować wydajność w zależności od segmentu procesora lub laptopa. Producent jeszcze nie podał szczegółów dotyczących oznaczeń i specyfikacji poszczególnych modeli, ale niedawno takie informacje wyciekły do sieci.

Intel opracował trzy fizyczne wersje procesora Panther Lake, które różnią się liczbą rdzeni, liczbą rdzeni układu graficznego, szybkością obsługiwanych pamięci oraz dostępnymi interfejsami wejścia/wyjścia. Specyfikacja układów będzie dostosowywana do danego segmentu laptopa (a więc np. słabsze modele otrzymają mniej rdzeni czy słabszy układ graficzny).

Więcej rdzeni

Procesory Intel Panther Lake bazują na nowej architekturze, opierającej się na hybrydowym połączeniu rdzeni – wydajnych P-Core (architektura Cougar Cove) oraz energooszczędnych E-Core i LP E-Core (obydwa oparte na architekturze Darkmont, jednak rdzenie LP E-Core zostały zoptymalizowane pod kątem jeszcze lepszej efektywności energetycznej).

W zależności od wariantu procesora, topowe modele oferują maksymalnie 8 rdzeni w konfiguracji 4 × P-Core i 4 × LP E-Core lub 16 rdzeni w układzie 4 × P-Core, 8 × E-Core i 4 × LP E-Core.

Całością zarządza technologia Thread Director, która w nowej generacji ma jeszcze lepiej optymalizować pracę procesora, efektywnie przypisując zadania do odpowiednich typów rdzeni.

Dzięki niej system może inteligentnie rozdzielać obciążenie między wydajne P-Core a energooszczędne E-Core i LP E-Core, co przekłada się na wyższą wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Thread Director analizuje też charakter wykonywanych zadań w czasie rzeczywistym, umożliwiając dynamiczne dopasowanie taktowania i wykorzystania rdzeni.

Efekty zmian mają w teorii wyglądają naprawdę nieźle. Intel chwali się, że nowe procesory mają zapewniać ponad 10 proc. lepszą wydajność w obliczeniach jednowątkowych w porównaniu do Lunar Lake oraz ponad 50 proc. wzrost w obliczeniach wielowątkowych względem Lunar Lake i Arrow Lake przy tej samej mocy.

Jak udało mi się dowiedzieć, nowe rdzenie mają zapewniać stosunkowo niewielki wzrost współczynnika IPC (instrukcji na zegar) – zaledwie 3–5%, więc główna poprawa wydajności wynika przede wszystkim z poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia liczby rdzeni.



Laptopy z procesorami Intel Panther Lake będą mogły korzystać z nowych modułów pamięci LPCAMM2 - na zdjęciu moduł Crucial 64 GB LPCAMM2-7500

Nowością jest również podsystem pamięci operacyjnej (RAM) – nowe procesory obsługują najnowsze moduły LPCAMM2 oraz szybsze standardy pamięci. W topowych modelach dostępna jest obsługa modułów LPDDR5x 9600 MT/s, natomiast słabsze jednostki oferują wsparcie dla odpowiednio wolniejszych konfiguracji: LPDDR5x 6800 MT/s i DDR5 SO-DIMM 6400 MT/s lub LPDDR5x 8533 MT/s i DDR5 SO-DIMM 7200 MT/s.

Grafika, która pozwoli na granie

Nowe procesory zostały również wyposażone w zintegrowany układ graficzny (iGPU) oparty na architekturze Xe3. W porównaniu do Xe2 (z procesorów Lunar Lake) producent skupił się na lepszym skalowaniu architektury oraz wprowadził optymalizacje, które przekładają się na wyższą wydajność.

Procesory Panther Lake będą dostępne w różnych konfiguracjach iGPU. Słabsze warianty oferują podstawowy układ graficzny z czterema blokami obliczeniowymi Xe3 (i czterema jednostkami odpowiedzialnymi za ray tracing), natomiast mocniejsze modele dysponują jednostką z 12 blokami obliczeniowymi Xe3 (12 jednostkami odpowiedzialnymi za ray tracing), zapewniając znacznie większe możliwości.

Progres ma być ogromny. Intel podkreśla, że nowa grafika zapewnia aż o 50% lepszą wydajność niż grafika z procesorów Lunar Lake oraz o 40% wyższą efektywność energetyczną w porównaniu do grafiki z procesorów Arrow Lake.

Największą nowością jest jednak technologia XeSS 2, która w procesie skalowania obrazu (generowania obrazu w niższej rozdzielczości i powiększania go do wyższej) wprowadza również funkcję XeSS MFG (Multi Frame Generator).

Funkcja działa podobnie jak konkurencyjne rozwiązania NVIDIA (DLSS 4 MFG) czy AMD (FSR 4 MFG) – specjalne algorytmy oparte na sztucznej inteligencji analizują generowane klatki, a następnie tworzą dodatkowe, pośrednie klatki między oryginalnymi. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznie wyższej liczby klatek na sekundę, co przekłada się na płynniejszą animację i lepsze wrażenia wizualne.

Nowe procesory zoptymalizowano również pod kątem dystrybucji mocy między rdzenie CPU a układ graficzny, co powinno przełożyć się na lepsze zarządzanie energią, efektywniejsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i w efekcie wyższą wydajność w grach.

Przy okazji konferencji producent zademonstrował działającą platformę z topowym procesorem Panther Lake, na której dało się bez problemu grać w grę Painkiller (oczywiście chodzi o najnowszą część gry). Możecie to zobaczyć na filmiku poniżej.

Nowa jednostka NPU

Producent kładzie również duży nacisk na sztuczną inteligencję – w nowych procesorach zastosowano jednostkę NPU5, w której skoncentrowano się na optymalizacji wydajności i rozmiarze samej jednostki.

Nowa jednostka zapewnia maksymalną wydajność 50 TOPS, więc nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu względem NPU4 z Lunar Lake (48 TOPS). Dodano jednak obsługę instrukcji INT8 i FP8, co powinno przełożyć się na znacznie lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do FP16.

Sama jednostka ma nieco inną budowę – dwa mniejsze bloki NCE (Neural Compute Engine) połączono w jeden większy blok NCE pracujący jako macierz (NPU5 oferuje już nie sześć, ale trzy bloki NCE). Taka konstrukcja uprościła budowę NPU, pozwalając jednocześnie zwiększyć efektywność wykorzystania przestrzeni o 40% względem osiąganej wydajności w TOPS.

Efektywność energetyczna

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Intel kładzie obecnie duży nacisk na efektywność energetyczną. Nowa konstrukcja, niższy proces litograficzny oraz optymalizacja budowy poszczególnych jednostek wyraźnie to potwierdzają. Ma to ogromne znaczenie dla użytkowników — przekłada się nie tylko na dłuższy czas pracy na baterii, ale również na możliwość zastosowania mniejszego układu chłodzenia i odchudzenia całej konstrukcji laptopa.

Nad działaniem procesora czuwa funkcja Intel Intelligent Experience Optimizer, która automatycznie dostosowuje plan zasilania do bieżącego scenariusza użytkowania. Producent podkreśla, że dzięki zastosowaniu tej technologii oraz dalszej optymalizacji zasilania, nowe procesory oferują wyższą wydajność. W wewnętrznych testach uzyskano nawet 19-procentowy wzrost wyników w benchmarkach Cinebench 2024 (renderowanie procesorem) oraz UL Procyon Office Productivity (wydajność w zastosowaniach biurowych).

Podczas prezentacji Intel zestawił ze sobą laptopy wyposażone w topowe procesory Core Ultra 200V (Lunar Lake), Core Ultra 200H (Arrow Lake) oraz Panther Lake, uruchamiając na nich typowe aplikacje biurowe — wideokonferencję w Microsoft Teams, film na YouTube, prezentację w PowerPoincie oraz arkusz kalkulacyjny Excel.



Porównanie poboru mocy laptopów z procesorami Intel Lunar Lake (po lewej), Panther Lake (na środku) i Arrow Lake (po prawej)



Na każdym laptopie uruchomiono kilka popularnych aplikacji biurowych. Oczywiście jednoczesne uczestniczenie w telekonferencji i oglądanie wideo w rzeczywistych warunkach nigdy się nie zdarza :-)

Okazało się, że laptop z nowym procesorem Panther Lake pobierał mniej mocy nie tylko w porównaniu z konfiguracją opartą na Arrow Lake, ale nawet nieco mniej niż wyjątkowo energooszczędny Lunar Lake.

Czego się spodziewać?

Podczas konferencji Intel ujawnił sporo szczegółów technicznych dotyczących procesorów Panther Lake. Widać, że producent położył duży nacisk nie tyle na samą wydajność, ile przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej.



Intel już dostarcza programistom zestawy deweloperskie z procesorami Intel Panther Lake, które pomogą w optymalizacji aplikacji pod nowy sprzęt

Na bardziej szczegółowe informacje i testy będziemy jednak musieli poczekać do premiery laptopów i możliwości sprawdzenia ich w praktyce. Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się w styczniu, podczas targów CES 2026 – to właśnie wtedy mają oficjalnie zadebiutować nowe procesory oraz pierwsze urządzenia z serii Panther Lake.

Organizatorem wyjazdu na Intel Technology Tour US 2025 była firma Intel.