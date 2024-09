Oto Lunar Lake – nowa architektura Intela, w którą wyposażono m.in. procesor Core Ultra 7 258V. Przetestowaliśmy dokładnie laptopa ASUS Zenbook S 14 UX5406S, w którym zastosowano dokładnie ten ultraoszczędny CPU. Czy Intel zdołał dogonić AMD pod kątem efektywności?

4,8/5

Druga połowa 2024 roku to zdecydowanie gorący okres dla branży ultrabooków, co w sumie zapowiadały już targi Computex na początku czerwca. Dopiero co testowaliśmy większą odsłonę ASUS Zenbook S 16 UM5606, w której to ASUS zastosował zaprezentowanew sierpniu procesory AMD Ryzen AI 9 HX 370 (oparte o Zen 5), a już w nasze ręce trafił kolejny laptop, tym razem z najnowszą generacją ultramobilnego procesora od Intela – Core Ultra 7 258V, opartego o architekturę Lunar Lake, której dokładnie przyjrzał się Paweł, w trakcie wizyty w fabryce Intel na Tajwanie. To w zasadzie zupełnie nowa seria procesorów z literkę „V”, która ma być dedykowana do najbardziej mobilnych urządzeń, w których pierwsze skrzypce ma grać efektywność pracy na baterii.



ASUS Zenbook S 14 nawet bez nowego procesora jest laptopem wyjątkowym.

Nowe procesory Intel Lunar Lake – co oferują?

Testowany przez na Intel Core Ultra 7 258V różni się, względem najmocniejszego w tej serii Intel Core UItra 9 288V, jedynie obniżonym taktowaniem rdzeni wydajnych (z 5.1 GHz do 4.8 GHz) oraz limitem mocy. Tutaj Core Ultra 9 jest wyjątkowe i jako jedyne w całej rodzinie podnosi ten limit z 17 W do 30 W, co pozwala utrzymać wyższe taktowanie przy dłuższym obciążeniu. W trybie Turbo wszystkie procesory Core Ultra 200V mają ten sam limit 37 W. Warto też zaznaczyć, że wszystkie modele, począwszy od Core Ultra 5 226V aż po wspomnianego Core Ultra 9 288V, dysponują łącznie ośmioma rdzeniami – po cztery wydajne oraz cztery oszczędne (niskoenergetyczne).



Różnice pomiędzy kolejnymi modelami są zaskakująco małe - co ciekawe, CPU zdaje się wymuszać pojemność RAM.

Intel Core Ultra 7 258V, podobnie jak jego wszyscy bracia, nie wspiera wielowątkowości rdzeni, zatem jego osiem rdzeni przekłada się na dokładnie osiem wątków. Dodatkowo posiada też sześciordzeniowy NPU (procesor neuronowy dedykowany do obliczeń związanych z AI) – tyle samo, co pozostałe Core Ultra 7 oraz 9, ale o jeden taki rdzeń więcej niż Core Ultra 5. Intel deklaruje w tym przypadku wydajność na poziomie 47 TOPS (bilionów operacji na sekundę), zatem teoretycznie nieco poniżej 50 TOPS oferowanych przez wcześniej testowany AMD Ryzen AI 9 HX 370 (ale w gruncie rzeczy tak samo nie ma to obecnie żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkowania laptopa, więc nie ma sensu się nad tym rozwodzić).



Sam Copilot od Microsoft przyznał nam, że nie korzysta z NPU :(

Nowy procesor Intela to również nowa architektura ich GPU – Intel Battlemage. Tutaj ponownie Core Ultra 7 258V nie ustępuje mocniejszym jednostkom niczym poza taktowaniem (szalone 50 MHz różnicy…). Powinien być za to około 10-15% wydajniejszy od tego, co oferują nowe Core Ultra 5, z uwagi na to, że w tańszych procesorach zredukowano z ośmiu do siedmiu sztuk ilość jednostek Xe drugiej generacji. Warto też zaznaczyć, że ów układ graficzny oferuje wyższą wydajność w obliczeniach AI (64 TOPS), choć oczywiście robi to kosztem niewspółmiernie większego poboru energii. Całościowo Intel Core Ultra 7 258V ma zaoferować do 116 TOPS, zatem postęp względem poprzedniej generacji jest bardzo wyraźny (Meteor Lake wyciągał do 34 TOPS), ale to dalej dosłownie rząd wielkości mniej względem tego, co oferują karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 (a te lada moment mają doczekać się następcy).

Mimo iż najnowsze procesory w laptopach uczepiły się marketingowo AI, to zdecydowanie są za słabe, aby sensownie wspomagać zadania wykorzystujące większe modele sztucznej inteligencji…

My oczywiście dokładnie sprawdziliśmy możliwości nowego procesora, w tym również w zastosowaniach związanych z AI. Tu od razu zdradzimy, że dawno nie spotkaliśmy się z takim rozstrzałem wyników, ale też trzeba przyznać, że Intel Core Ultra 7 258V robi wyśmienitą robotę tam, gdzie to istotne. Możecie od razu przejść do wyników testów nowego procesora albo czytać dalej i wcześniej dowiedzieć się jeszcze co nieco o samym laptopie, którego przetestowaliśmy.



Mocne światło dzienne nie sprzyja użytkowaniu błyszczącej matrycy.

ASUS Zenbook S 14 UX5406S – jeden z pierwszych laptopów z Intel Lunar Lake

Zasadniczo rzecz ujmując, ASUS Zenbook S 14, którego teraz testujemy, różni się od testowanego wcześniej ASUS Zenbook S 16 rozmiarem matrycy (dokładnie 2 cale mniejsza przekątna, ale ta sama rozdzielczość i pozostałe parametry) oraz baterii (6 Wh mniejsza pojemność w przypadku mniejszego modelu). W 14-calowym modelu zabrakło też miejsca na czytnik kart SD, ale za to złącza USB-C są w postaci Thunderbolt 4 (zamiast „tylko” USB 4.0, którym dysponuje większy laptop z procesorem AMD). Naturalnie mniejszy laptop jest też lżejszy i to wyraźnie (o 20%) – waga ASUS Zenbook S 14 to jedynie 1,2 kg.



Dzięki proporcjom ekranu 16:10 na Zenbook S 14 pracuje się bardzo wygodnie.

Zenbook S 14 UX5406S tak samo wyróżnia się na tle całej reszty laptopów swoją pokrywą – ASUS zastosował tutaj połączenie ceramiki z aluminium, przez co pokrywa się nie palcuje, jest przyjemniejsza w dotyku oraz oczywiście z daleka widać, że nie jest to zwykły laptop. Klawiatura ze skokiem klawiszy na poziomie aż 1,1 mm jest bardzo komfortowa w użytkowaniu, a ogromny (jak na 14-calowego laptopa) touchpad bez problemu i całkowicie zastępuje myszkę (a czasem nawet sprawdza się lepiej, za sprawą obsługi wielodotykowych gestów). Nagłośnienie stoi tu na bardzo przyzwoitym poziomie, podobnie jak i jakość wbudowanej kamery FHD i mikrofonów, które z nią współpracują.



Naklejka na touchpadzie podpowiada, jak bardzo jest on funkcjonalny. Mamy też nowy przycisk przywołujący Copilota.

Laptopa ładujemy z pomocą USB-C (taki też zasilacz o mocy 65 W dołączono w zestawie) i najlepiej jeżeli użyjemy w tym celu np. monitora albo koncentratora, który poza zasilaniem laptopa pozwoli podłączyć do niego więcej urządzeń (tu do dyspozycji mamy aż 40 Gbps, jakie zapewnia Thunderbolt 4). W przeciwnym razie, po podłączeniu zasilania, do naszej dyspozycji pozostanie tylko jedno złącze Thunderbolt 4 oraz jedno USB typu A w standardzie 3.2 drugiej generacji (do 10 Gbps). Jest też analogowe wyjście na słuchawki z mikrofonem oraz pełnowymiarowe wyjście HDMI 2.1.



Trochę szkoda, że obok USB-A tym razem nie udało się zmieścić czytnika kart pamięci.

Panel o przekątnej 14 cali jest wielodotykowy (z obsługą rysików) i wykonano go w technologii OLED. Oferuje jasność na poziomie 400 nitów w SDR oraz do 500 nitów w HDR (co potwierdza certyfikat VESA HDR True Black 500). Fabryczna kalibracja (certyfikowana przez Pantone) pozwala tu na profesjonalną obróbkę fotografii i filmów. Zmierzone przez nas pełne pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 oraz blisko 95% pokrycia Adobe RGB są tutaj widoczne gołym okiem – przynajmniej póki w pomieszczeniu nie jest zbyt jasno, jako że matryca posiada powłokę błyszczącą, która w mocnym świetle słonecznym zmienia się w taflę lustra.



Wyłączony laptop bez problemu może pełnić funkcję lustra.



Wizualizacja pokrycia gamutów – od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.



Raporty z badania kolejnych profili obrazu (zgodnych z badanym gamutem) – od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (w trybie natywnym).

ASUS Zenbook S 14 UX5406S to laptop wykonany wyjątkowo solidnie, a przy tym również nad wyraz estetycznie. Jest poręczny, komfortowy w użytkowaniu i dobrze wyposażony pod względem peryferiów. Z jego słabszych stron można by wymienić problemy z czytelnością obrazu w bardzo jasnym otoczeniu oraz praktycznie brak możliwości rozbudowy (poza wymianą SSD). To, co jednak w jego przypadku najważniejsze, to właśnie obecność potencjalnie przełomowego procesora Intel Core Ultra 7 258V – od niego zależy czas pracy na baterii, kultura pracy oraz oczywiście wydajność w różnych zastosowaniach. Zobaczmy zatem, czy w tej kwestii ASUS postawił na właściwego (niebieskiego) konia.

Specyfikacja testowanego laptopa ASUS Zenbook S 14 UX5406S

Procesor: Intel Core Ultra 7 258V;

bazowo 2.2 GHz, do 4.8 GHz w boost;

12 MB Cache, 8 rdzeni, 8 wątków;

Intel AI Boost gen. 4 (NPU) - 47 TOPS (INT8)

TDP 17 W (37 W Boost) Pamięć: 32 GB (LPDDR5X 8533 MT/s);

brak możliwości wymiany/rozbudowy Karta graficzna: zintegrowana Intel ARC Graphics 140V;

8 rdzeni Xe2 - 1950 MHz;

65 TOPS (INT8) Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4 x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie białe;

przycisk Copilot Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 14", OLED 2880x1800, 120 Hz;

powłoka błyszcząca;

pochylenie do 135°;

500 nit w HDR (Dolby Vision) Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa (2S2P), Li-Ion, 72 Wh Wymiary: 310 (Sz) x 215 (G) x 12-13 (W) mm Waga: 1,2 kg (laptop);

1,53 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium i ceramika Komunikacja: Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be;

Bluetooth 5.4 Złącza: 2x USB-C (Thunderbolt 4, 40 Gbps, DP 1.4a, PD 3.0);

1x USB-A 3.2 gen. 2;

1x HDMI 2.1 TDMS;

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic) Dodatkowe funkcje i

wyposażenie: kamera 2.1 MPx (Windows Hello);

2 głośniki;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 7799 zł Gwarancja: 2 lata



Trudno powiedzieć, na ile poprawnie HWInfo odczytuje informacje takiego procesora przed jego premierą.

Jak długo Intel Core Ultra 7 258V pozwala pracować na baterii?

Testy rozpoczęliśmy od tego, co zajmuje w tym przypadku najwięcej czasu – baterii. Zanim przejdziemy do uzyskanych wyników, musimy podkreślić kilka kwestii. Pierwsza z nich to fakt, że testowany przez nas ASUS Zenbook korzysta z panelu OLED, który to pobiera znacznie więcej energii od klasycznej matrycy LCD w tym samym rozmiarze. Jednocześnie jest to panel o przekątnej 14 cali, zatem o około 25% mniejszej powierzchni niż w przypadku panelu z przekątną 16 cali. Druga kwestia to zastosowanie baterii o pojemności 72 Wh, podczas gdy na wykresie poniżej zdarzają się też laptopy z o 30% pojemniejszą baterią (jest to odpowiednio oznaczone).

Pomiar czasu pracy na baterii

PCMark 10 - Modern Office

tryb oszczędzania energii, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit MSI Prestige 16 AI Evo

Intel Core Ultra 7 155H

(IPS 16", 99 Wh) 20:40 h ASUS Zenbook S 14 UX5406S OLED

Intel Core Ultra 7 258V

(OLED 14", 72 Wh) 17:19 h ASUS Zenbook S 16 UM5606 OLED

AMD Ryzen AI 9 HX 370

(OLED 16", 78 Wh) 15:19 h HP Spectre X360 14

Intel Core i7 1165G7

(IPS 14", 66 Wh) 15:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

AMD Ryzen 7 6800U

(OLED 13,3", 63 Wh) 12:40 h ASUS Vivobook S15 OLED

Intel Core i5-13500H

(OLED 15,6", 75 Wh) 12:04 ASUS Zenbook 14 Duo OLED (1 ekran)

Intel Core Ultra 9 185H

(OLED 14", 75 Wh) 11:23 h Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 8945HS

(IPS 14", 61,6 Wh) 9:02 h ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Intel Core i5-13500H

(OLED 14,5", 76 Wh) 9:00 h Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

(IPS 16", 84 Wh) 8:58 h ASUS ExpertBook B7 Flip

Intel Core i7-1195G7

(VA 14", 63 Wh) 8:11 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX

(IPS 16", 90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H

(IPS 13,4", 56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H

(IPS 15,6", 99 Wh) 4:54 h Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H

(IPS 16,1", 70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H

(IPS 17,3", 99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H

(IPS 17,3", 65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H

(IPS 15,6", 90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

AMD Ryzen 7 5800H

(IPS 16", 99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb oszczędzania energii, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS Zenbook S 14 UX5406S OLED

Intel Core Ultra 7 258V

(OLED 14", 72 Wh) 15:23 h ASUS Zenbook S 13 OLED

AMD Ryzen 7 6800U

(OLED 13,3", 63 Wh) 14:11 h HP Spectre X360 14

Intel Core i7 1165G7

(IPS 14", 66 Wh) 14:02 h ASUS Zenbook S 16 UM5606 OLED

AMD Ryzen AI 9 HX 370

(OLED 16", 78 Wh) 13:55 h MSI Prestige 16 AI Evo

Intel Core Ultra 7 155H

(IPS 16", 99 Wh) 12:45 ASUS Zenbook 14 Duo OLED (1 ekran)

Intel Core Ultra 9 185H

(OLED 14", 75 Wh) 11:17 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 8945HS

(IPS 14", 61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

(IPS 16", 84 Wh) 8:09 h ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Intel Core i5-13500H

(OLED 14,5", 76 Wh) 7:41 h ASUS ExpertBook B7 Flip

Intel Core i7-1195G7

(VA 14", 63 Wh) 7:31 h ASUS Vivobook S15 OLED

Intel Core i5-13500H

(OLED 15,6", 75 Wh) 6:53 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX

(IPS 16", 90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H

(IPS 15,6", 99 Wh) 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H

(IPS 17,3", 99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

Intel Core i9-12900H

(IPS 17,3", 65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H

(IPS 16,1", 70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H

(IPS 15,6", 90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H

(IPS 13,4", 56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

AMD Ryzen 7 5800H

(IPS 16", 99 Wh) 2:52 h

Aby zobrazować postęp wykonany przez Intela, najlepiej będzie porównać wyniki uzyskane przez Zenbook S 14 z Intel Core Ultra 7 258V do tych, które odnotowaliśmy podczas testów ASUS Zenbook 14 Duo OLED (w przypadku używania tylko jednego panelu OLED o identycznej specyfikacji). Laptop ten wyposażono w Intel Core Ultra 9 185H oraz nieco większą baterię (75 Wh). Przeskok z 11 godzin i 23 minut na 17 godzin i 15 minut to wzrost o dokładnie 50%! W tej kwestii Intel stanowczo przekroczył nasze oczekiwania. Względem niedawno testowanego laptopa z nowym AMD Ryzen AI 9 HX 370, uwzględniając różnice w powierzchni ekranu oraz pojemności baterii, również można powiedzieć, że to Intel wychodzi na prowadzenie. To sprzęt, którego w realnym zastosowaniu możemy używać w pracy nawet przez dwa dni bez podłączania zasilania i nadal nie poinformuje nas on o niskim stanie baterii!

Intel Lunar Lake wykracza ponad nasze oczekiwania względem wydajności energetycznej i obecnie to do Intela należy korona najbardziej oszczędnego energetycznie procesora

Naturalnie jeżeli laptopa obciążymy w 100%, to baterii zabraknie już po niespełna 3-4 godzinach, ale to zdecydowanie nie jest sprzęt, którego kupuje się, aby w sposób ciągły obciążać go bez dostępu do zasilania. Warto też zaznaczyć, że ładowanie jest w tym przypadku błyskawiczne – od 3% do 60% naładowania w zaledwie 30 minut. W praktyce oznacza to, że rozładowanego laptopa możecie podłączyć do prądu w trakcie przygotowywania śniadania i zanim skończycie zapewniać sobie energię na cały dzień, laptop będzie już gotów, aby służyć wam przez kolejne ustawowe 8 godzin!

Czy ASUS Zenbook S 14 UX5406S to kulturalny sprzęt?

Nie od dziś wiadomo, że mniejsze zużycie energii to również mniejsze wydzielanie ciepła. Dlatego też mieliśmy wysokie oczekiwania w kwestii kultury pracy nowego laptopa z Intel Core Ultra 7 258V. I się nie zawiedliśmy! Laptop w codziennych zadaniach jest bezgłośny, a przyparty do ściany (w znaczeniu wydajności oczywiście) w najszybszym z trybów pracy nadal jedynie lekko „szumi” (maksymalny odczyt to 36,7 dBm, co jest poziomem hałasu, który ledwo przebija się ponad tło dźwiękowe typowej biblioteki).



Tutaj pomiar w najwydajniejszym trybie przy obciążeniu w 100% tylko CPU (Cinebench R24 Multicore).

Procesor jedynie w trybie Boost przekracza 95°C, a po przejściu na docelowy limit mocy temperatury rdzeni utrzymują się na akceptowalnym poziomie 80-85°C. Początkowo wydawało nam się to wysokimi wartościami, ale okazało się, że ASUS Zenbook S 14 ustawił limit mocy procesora na 28 W! (o 11 W więcej, niż zaleca Intel). Warto również zaznaczyć, że nawet mimo tego odnotowane przez nas maksymalne (chwilowe) taktowanie pod takim pełnym obciążeniem to zaledwie 4350 MHz dla rdzeni wydajnych, a po aktywacji limitu mocy spada ono do około 3400 MHz. Rdzenie oszczędne nie mają trybu Turbo i zawsze działają z taktowaniem 3838 MHz.



Chłodno nie jest, ale też limit mocy jest przekroczony o 65%!.

Obudowa laptopa pod takim obciążeniem nie nagrzewa się do niekomfortowego poziomu. Klawiatura w użytkowym obszarze osiąga maksymalnie 35°C i jedynie środek laptopa bliżej matrycy potrafi zbliżyć się do 40°C. Od spodu laptop nie przekracza zwykle tych 40°C i jedynie bezpośrednio nad procesorem odnotowaliśmy 46°C po 30 minutach renderowania z użyciem wszystkich rdzeni. Podsumowując – nowy Intel Core Ultra 7 258V nie jest procesorem trudnym do schłodzenia, a przynajmniej laptop ASUS Zenbook S 14 wyśmienicie sobie z tym zadaniem radzi.



Tutaj dobrze widać, że skalowanie wydajności zatrzymuje się powyżej 8 wątków, ale też przeskok z 4 na 8 wykorzystanych rdzeni podkreśla różnice pomiędzy rdzeniami wydajnymi a oszczędnymi.

Czy Intel Core Ultra 7 258V jest szybszy od AMD Ryzen AI 9 HX 370?

Niestety nie ma prostej odpowiedzi na powyższe pytanie. Jak zwykle „to zależy”, choć ogólnie nieco bardziej skłaniamy się ku drodze obranej przez Intela. Nietrudno się domyślić, że 8-wątkowy procesor nie będzie miał wielkich szans w starciu z 24-wątkowym konkurentem od AMD… Ale z drugiej strony trudno nam wyobrazić sobie zastosowanie, w którym wydajność wielowątkowa byłaby aż tak istotna dla laptopów z tego ultramobilnego segmentu.

Nowe procesory ultramobilne Intel Core Ultra 200V to nie jest sprzęt do ciężkiej pracy kreatywnej - takie warianty Intel dopiero zaprezentuje

Używany będzie do pracy z pakietem Office, przeglądarką i czasem pewnie lekką edycją zdjęć. Do pracy z edycją wideo wybiera się już bezwzględnie sprzęt z dedykowaną kartą graficzną i to ona tam gra pierwsze skrzypce. Do pracy z AI również sens mają tylko laptopy z GeForce RTX i podobnie ma się sytuacja w przypadku graczy, ale te dwa tematy rozwiniemy osobno. Teraz zobaczmy, jak Intel Core Ultra 7 258V wypada na tle konkurencji w zastosowaniach bardziej przyziemnych.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8096 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 7590 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Intel Core i5-13500H, GeForce RTX 4060

TGP 75 W 7470 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS Zenbook S 14 UX5406S

Intel Core Ultra 7 258V, ARC 140V

TDP 28 W 7357 ASUS Zenbook S 16 UM5606

AMD Ryzen AI 9 HX 370, Radeon 890M

TDP 28 W 7351 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS Zenbook 14 Duo OLED

Intel Core Ultra 9 185H z Intel ARC 7321 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC 7099 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 ASUS Vivobook S15 OLED

Intel Core i5-13500H, ARC A350M

TGP 35 W 6151 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny

na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji"

[pkt], więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 16 GB

64 GB DDR5 4000 MHz

2 TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1953 / 2317 / 2015 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS Zenbook 14 Duo OLED

Core Ultra 9 185H z Intel ARC

32 GB DDR5 7467 MHz

2 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1785

1626 / 2170 / 1315 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC

32 GB DDR5 5600 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1766

1624 / 2023 / 1512 ASUS Zenbook S 14 UX5406S

Core Ultra 7 258V, ARC 140V

32 GB DDR5 8500 MHz

512 GB SSD PCI-E 4.0 x4 1761

1608 / 2190 / 1202 ASUS Vivobook S15 OLED

Core i5-13500H, ARC A350M

16 GB DDR5 4800 MHz

512 GB SSD PCIE-E 4.0 x4 1673

1552 / 1921 / 1384 ASUS Zenbook S 16 UM5606

AMD Ryzen AI 9 HX 370, Radeon 890M

32 GB DDR5 7500 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1665

1522 / 2066 / 1149 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Core i5-13500H, RTX 4060

16 GB DDR5 4800 MHz

512 GB SSD PCIE-E 4.0 x4 1627

1558 / 1811 / 1341 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX6800S

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1579

1542 / 1696 / 1368 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H, RTX 3060

16 GB DDR 4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 x4 1302

1316 / 1371 / 1082 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

16 GB DDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 1260

1232 / 1370 / 1046 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347

Cinebench R24

punkty, więcej = lepiej

MSI Titan 18 HX

Intel Core i9-14900HX 1701

125 Apple Macbook Pro

M1 Ultra 20C 1621

113 Gigabyte Aorus 16X

Intel Core i5-14650HX 1189

108 ASUS Zenbook S 16 UM5606 OLED

AMD Ryzen AI 9 HX 370 1009

111 Razer Blade 14 RZ09-0508

Ryzen 9 8945HS 980

104 ASUS Zenbook 14 Duo OLED

Intel Core Ultra 9 185H 928

104 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC 908

101 OMEN Transcent 14

Intel Core Ultra 9 185H 867

109 MSI Bravo 15C7V

AMD Ryzen 7735HS 763

92 ASUS Zenbook S 14 UX5406S

Intel Core Ultra 7 258V, ARC 140V

TDP 28 W 585

121 Legenda / Wynik wielordzeniowy

/ Wynik jednordzeniowy

Wyniki PCMark 10, zatem te prezentujące wydajność w codziennych zastosowaniach, wzbogaconych o lekkie zastosowania kreatywne, wykazują, że nowy Core Ultra 7 258V jest w stanie nawiązać walkę z Ryzen AI 9 HX 370. W teście Crossmark, który skupia się już tylko na zupełnie podstawowym użytkowaniu komputera i ogólnym poczuciu responsywności sprzętu, widzimy wręcz przewagę po stronie Intela, która wynika z wydajności pojedynczego rdzenia. Całość dobitnie podsumowują testy w Cinebench – o ile wydajność jednowątkowa jest blisko 10% wyższa na nowym Core Ultra 7, tak w przypadku obliczeń wielowątkowych AMD jest praktycznie dwukrotnie szybszy…



Nasz model został wyposażony w irytująco skromny dysk o pojemności 512 GB – nie tylko nie zmieściły się na nim wszystkie testowane aplikacje, ale też wypadł gorzej w testach od wariantu o pojemności 1 TB.

Czy Intel Core Ultra 258V lepiej radzi sobie z AI od AMD Ryzen AI 9 HX 370?

Sprawy wcale się nie klarują, gdy przejdziemy do testów związanych z AI. O ile w zastosowaniach podstawowych, jak wspomaganie pisania kodu przez AI albo ogólnie obsługa LLM, to procesor AMD wyszedł na wyraźne prowadzenie, tak w teście generowania obrazów z pomocą AI szala przechyliła się w stronę Intela. Wynika to oczywiście z braku standaryzacji silnika AI – Intel korzysta ze swojego OpenVINO, podczas gdy AMD musi korzystać z ONNX (Direct ML). Tu jednak zaznaczymy, że w obu przypadkach wyniki są tragicznie niskie i procesory te nie nadają się do generowania obrazków z pomocą AI. Poniżej porównanie z laptopem (znacznie większym i pobierającym więcej energii), który w tej samej cenie jest wyposażony w GeForce RTX 4070 Laptop.

UL Procyon - AI Computer Vison Benchmark

Microsoft Windows ML, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop

(GPU) 340

1447

740 Intel ARC 140V

(Core Ultra 7 258V) 59

409

244 AMD Radeon 890M

(Ryzen AI 9 HX 370) 55

345

209 AMD Ryzen 9 7950HX

(CPU) 186

59

149 AMD Ryzen AI 9 HX 370

(CPU) 173

58

113 Intel Core Ultra 7 258V

(CPU) 117

34

68 Legenda: INT8

FP16

FP32

UL Procyon - AI Computer Vison Benchmark

OpenVINO/Tensor/ONNX, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop

(Tensor) 2359

1834

642 Intel AI Boost gen. 4 NPU

(Core Ultra 7 258V) 1731

952 Intel ARC 140V

(Core Ultra 7 258V) 1283

869

317 AMD Radeon 890M

(Ryzen AI 9 HX 370) 1095

821

298 AMD Ryzen AI 9 HX 370

(ONNX) 387

132

119 Intel Core Ultra 7 258V

(CPU) 207

67

66 Legenda: INT8

FP16

FP32

UL Procyon - AI Image Generation Benchmark

OpenVINO/Tensor/ONNX, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop

(TGP 140 W) 11 559

1107 Intel ARC 140V

(Core Ultra 7 258V) 2362

374 AMD Radeon 890M

(Ryzen AI 9 HX 370) 1590

195 Intel Core Ultra 7 258V

(NPU) 1293 AMD Ryzen AI 9 HX 370

(NPU) 965 Legenda: SD1.5 - INT8

SD1.5 - FP16

ASUS Zenbook S 14 UX5404 jest oczywiście w pełni zgodny z Microsoft Copilot+, ale to narzędzie, które do obliczeń wykorzystuje obliczenia online (w chmurze, i to za tokeny…). Działa zatem tak samo „dobrze” niezależnie od tego, jaki procesor mamy w naszym laptopie. Poniżej przykład tego, jak wygląda rozmowa z Copilotem.



Copilot+ może być pomocny i obecnie już dosyć dobrze komunikuje się po polsku - niemniej nie potrzeba do niego procesora z NPU.

Jak wydajny jest nowy układ graficzny Intel (Battlemage) ARC 140V?

Ostatnia kwestia, jaką mamy do omówienia, dotyczy testów wydajności w grach. Oczywiście ultrabooki bez dedykowanej karty graficznej to nie jest sprzęt dla graczy, ale… już wcześniejsze testy Zenbook S 16 ze zintegrowanym Radeonem 890M pokazały, iż nie oznacza to, że pograć na nich się nie da! Ku naszemu zaskoczeniu pierwsze testy, te syntetyczne, wykazały, że nowy układ graficzny Intela jest jeszcze szybszy!

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 405 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H, RTX 3080

TGP 165 W 12262 ASUS Strix SCAR 17 G733

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 10986 ASUS Zenbook Pro 14 OLED

Core i5-13500H, RTX 4060

TGP 75 W 10 126 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX6800S

TGP 105 W 8975 ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6440 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 ASUS Zenbook S 14 UX5406S

Intel Core Ultra 7 258V, ARC 140V

TDP 28 W 4367 ASUS Zenbook S 16 UM5606 OLED

AMD Ryzen AI 9 HX 370, Radeon 890M

TDP 28 W 3995 MSI Prestige 16 AI Evo

Core Ultra 7 155H z Intel ARC 3939 ASUS Zenbook 14 Duo OLED

Intel Core Ultra 9 185H z Intel ARC 3762 Dream Machines G1650-15PL61

Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 ASUS Vivobook S15 OLED

Core i5-13500H, ARC A350M

TGP 35 W 3011 Acer Swift 5

Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

Potem jednak uruchomiliśmy te same gry, co na laptopie ze zintegrowanym Radeonem, w tej samej rozdzielczości oraz przy tych samych ustawieniach i tu niestety Intel już tak różowo nie wypadał. Sporo zależało od gry, bo w takim Hogwarts Legacy walka była bardzo zawzięta, ale ostatecznie jednak zwykle wypadał 10-20% wolniej od swojego konkurenta. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Intel ARC 140V korzysta z pamięci systemowej, a ta w przypadku ASUS Zenbook S 14 UX5406S (a w zasadzie w przypadku Core Ultra 7 258V, jako że Intel wymusza taki dobór pamięci) ma przepustowość 8500 MT/s i pojemność 32 GB (z czego do 16 GB może być współdzielone). Niestety taka szybkość RAM jest okupiona brakiem możliwości rozbudowy. Z tego względu radzimy unikać modeli kończących się cyfrą 6 (np. Core Ultra 7 256V), jako że w ich przypadku jesteśmy permanentnie ograniczeni do 16 GB.

Pomiar wydajności w grach - ASUS Zenbook S 16 UM5606

[FPS], 1920x1200 px, więcej=lepiej

Counter-Strike 2

Niskie AMD Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M 173

97 Intel Core Ultra 7 258V

ARC 140V 159

100 Ghost of Tsushima

Wysokie AMD Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M 63

54 Intel Core Ultra 7 258V

ARC 140V 42

35 Hogwarts Legacy

Wysokie Intel Core Ultra 7 258V

ARC 140V 52

32 AMD Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M 50

32 Black Myth: Wukong

Średnie AMD Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M 37

33 Intel Core Ultra 7 258V

ARC 140V 29

25 Cyberpunk 2077

Wysokie AMD Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M 34

29 Intel Core Ultra 7 258V

ARC 140V 29

24 Legenda: / średni FPS

/ 1% Low FPS

Musimy tu zaznaczyć jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – Radeon 890M korzysta zasadniczo z architektury RDNA 3 (teoretycznie RDNA 3.5…) i posiadał w chwili testów już całkiem dobrze zoptymalizowane sterowniki. Tymczasem Intel ARC 140V to układ oparty o zupełnie nową architekturę i zakładamy, że kolejne wersje sterownika (niż te przedpremierowe…) mogą sporo tu poprawić. Poprawić mogłyby też błędy wyświetlania obrazu w niektórych grach – u nas przykładowo we wspomnianym już Hogwarts Legacy działy się dziwne rzeczy, co możecie zobaczyć na filmie poniżej, który prezentuje wydajność we wszystkich testowanych grach.

Granie na ASUS Zenbook S 14 UX5406S - wydajność Intel ARC 140V:

Ostatecznie jednak wydajność w grach jest tu na naprawdę przyzwoitym poziomie i to na swój sposób niesamowite, że laptop bez dedykowanej karty graficznej, ważący 1,2 kg, pozwoli pograć na ustawieniach zbliżonych do konsoli X-Box Series-S!

Czy Intel Lunar Lake to premiera, której potrzebował Intel?

Po zakończeniu testów nowego laptopa ASUS Zenbook S 14 UX5406S, którego wyposażono w najnowszy procesor Intel Ultra 7 258V, pozostaliśmy z takim przeświadczeniem, że w końcu mamy realną rywalizację pomiędzy wiodącymi producentami procesorów dla tego typu sprzętu. To o tyle komfortowa sytuacja, że obecnie będzie można laptopa wybierać pod względem preferencji wyglądu, matrycy czy też dostępnych złączy, bez patrzenia na to, czy dany model dostał „ten lepszy procesor”. Różnice pomiędzy ultramobilnymi procesorami Intela (Lunar Lake) i AMD (Zen 5) są na tyle niewielkie, że nie będzie tu złych wyborów.



Certyfikat EVO od lat oznacza wysoką mobilność, ale teraz weszła ona na jeszcze wyższy poziom.

Nowy Intel Core Ultra 7 258V z uwagi na mniejszą ilość rdzeni oraz znacznie mniejszą ilość wątków gorzej się sprawdzi w tych nielicznych zadaniach, które faktycznie spożytkują każdą ilość tego zasobu (np. rendering). Oferuje za to nieco wyższą wydajność tych kilku rdzeni które posiada, co przekłada się na większy komfort w faktycznie zwykle wykonywanych zadaniach na tego typu sprzęcie. Intel zdaje się również dłużej wytrzymywać na baterii (ale potwierdzenie wymagałoby testów identycznej konfiguracji sprzętu na obu procesorach), choć tu różnice są już marginalne – oba nowe procesory w tej w kwestii w zasadzie zrównują się ze Snapdragon X Elite, czyli procesorem ARM, jednocześnie będąc od niego często znacznie wydajniejszymi (a przynajmniej w żadnej kwestii nie przegrywając).



ASUS Zenbook S 14, podobnie jak i jego większy brat S 16, prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie.

Odnośnie samego laptopa ASUS Zenbook S 14 UX5406S jesteśmy również bardzo ukontentowani. To sprzęt solidny, estetyczny, komfortowy w użytkowaniu i, jak właśnie dowiedliśmy, bardzo wydajny w zastosowaniach, do których został zaprojektowany. Oczywiście to nie jest sprzęt tani (nasz model wyceniono na blisko 8000 zł), ale nie od dziś wiadomo, że za wysoką jakość (w każdym tego słowa znaczeniu) trzeba odpowiednio więcej zapłacić. To, co w tym istotne, to fakt, że niebawem pojawią się też tańsze laptopy z niższego segmentu, wyposażone np. w Intel Core Ultra 5 238V i to będzie nieznacznie tylko gorszy wybór pod względem wydajności, ale już zdecydowanie bardziej przystępny cenowo - takie premiery procesorów lubimy!

Opinia o ASUS Zenbook S 14 OLED UX5406S Plusy Rekordowy czas pracy na baterii pośród laptopów z 14-calowym panelem OLED,

bardzo wysoka wydajność jednowątkowa procesora Intel Core Ultra 7 258V,

wybitna wydajność w grach na tle starszych laptopów bez dedykowanego GPU,

przecudowny dotykowy panel OLED 3K ze wzorowym odwzorowaniem DCI-P3,

bardzo solidna konstrukcja laptopa,

atrakcyjny, smukły design, wyróżniający się pokrywą łączącą ceramikę z aluminium,

wyjątkowo wygodny touchpad i przyjemna w użytkowaniu klawiatura,

dwa złącza USB-C (Thunderbolt 4), Wi-Fi 7 i BT 5.4,

obsługa Microsoft Windows Copilot. Minusy matryca nie radzi sobie w nasłonecznionych miejscach,

możliwość rozbudowy (wymiany) ogranicza się do SSD,

mizerne możliwości obliczeniowe w poważnych zastosowaniach AI.

