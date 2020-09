Acer Swift 5 to pierwszy laptop z procesorem Intel Tiger Lake jaki testujemy. CPU zacne, a nowy układ graficzne Intel Xe... również wymiata!

Trzeba przyznać, że firma AMD wraz ze swoimi nowymi mobilnymi procesorami, czyli Renoir (Ryzen 4xxx) - które testowaliśmy choćby w laptopie Acer Swift 3 - nieźle namieszała na rynku laptopów. Są one wydajne, energooszczędne, wyposażone w wydajną zintegrowaną grafikę i bez żadnych kompleksów konkurowały z Intel Core 10-tej generacji. Intel może i ma swoje problemy, ale z pewnością remedium na jeden z nich są... procesory 11-generacji, czyli Intel Tiger Lake.

Wykonane w 10-nanometrowej litografii oparte na mikroarchitekturze Willow Cove mają namieszać w segmencie laptopów, bo będą dostępne jedynie w mobilnych wersjach. Już na targach CES Intel pokazał jak małe mogą być płyty główne z Tiger Lake, ale pierwsze laptopy wyposażone w te rozwiązanie musieliśmy czekać aż do dziś.

Uwaga - laptopa testowaliśmy prawie miesiąc przed premierą, z wczesnymi sterownikami itp. W finalnym produkcie wiele rzeczy może się jeszcze zmienić.

Acer Swift 5 - laptop z Intel Tiger Lake i grafiką Xe

Tiger Lake to nie tylko nowe CPU. To również całkowicie nowy zintegrowany układ graficzny Intel Xe (12-generacja układów graficznych). Ma być on wydajniejszy nie tylko od Intel UHD, ale również od aktualnych układów Intel Iris. Naszym skromnym zdaniem, to właśnie on jest tutaj najciekawszy, ale... nie wyprzedzajmy faktów.

Acer Swift 5 N19H5 - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

14-calowy dotykowy ekran FHD

4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor Intel Core i7 1165G7 (10-nm)

bardzo wydajna zintegrowana grafika Intel Iris X(e)

bateria 56 Wh

aluminiowa obudowa

Wi-Fi 6

waga 1 do 1.04 kilograma (w zależności od wersji)

Acer Swift 5 N19H5 (SF514-55T) - specyfikacja

Model Acer Swift 5 N19H5 Procesor Intel Core i7 1165G7 (4C/8T), 2,8-4,7 GHz Pamięć RAM 2 x 8 GB LPDDRX4 4266 MHz Zintegrowany układ graficzny Intel Iris X(e) - Tiger Lake UP3 GT2 Ekran 14 cali, FHD IPS 60 Hz, dotykowy, 340 nitów Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (ax) / BT 5.0 Dysk SK Hynix BC511 (2300/1000 MB/s) o pojemności 512 GB Wymiary / materiały 318,9 x 206,98 x 14,95 mm Waga 1 do 1,04 kg Bateria 56 Wh (wsparcie szybkiego ładowania) Porty 1x USB 3.2 Gen1 typu C, 1x USB 3.2 Gen1 typu A, 1x USB 2.0, HDMI 2.0, mini-jack (słuchawki/mikrofon) System operacyjny Windows 10 Pro Dodatkowo czytnik odcisków palców, logowanie Windows Hello,

W momencie testów GPU-Z nie potrafił wyświetlić żadnej sensownej informacji, natomiast CPU-Z od razu rozpoznał naszego bohatera/.

Nieco informacji udzielił nam jednak HWInfo - acz prawdopodobnie, nie wszystkie były zgodne z rzeczywistością. Tak się po prostu zdarza w przypadku wczesnych produktów, które nie miały jeszcze premiery.

Zanim jednak przejdziemy do testów wydajnościowych, zgodnie z marszrutą przyjrzyśmy się budowie i wyposażeniu laptopa.

Acer Swift 5 - budowa i porty

Po lewej stronie znajduje się gniazdko zasilania, pełnowymiarowy port HDMI, USB 3.1 typu A oraz port USB typu C/Thunderbolt 4.

Po prawej znajdziemy gniazdko słuchawkowe, kolejny port USB 3.1, diody sygnalizujące pracę urządzenia oraz port blokady Kensington.

Touchpad, jak i ogólna jakość obudowy laptopa nie daje żadnych powodów do narzekania.

Acer Swift 5 - w praniu!

Pora sprawdzić, na co naprawdę stać nowe procesory (i zintegrowane układy graficzne) Intela. Czy Tiger Lake pokaże pazur, czy skończy się na cichym miauczeniu?

Acer Swift 5 - testy wydajnościowe

Co warto wiedzieć - testowaliśmy laptop z wczesną wersją sterowników.

Zanim przejdziemy do 3DMarków, PCMarków itp itd. Walniemy z grubej rury i sprawdzimy wydajność zintegrowanej grafiki Intel Xe. Odpaliliśmy na laptopie Wiedźmina 3 w rozdzielczości 1920 x 1080 i ustawieniach niskich. A oto rezultaty:

Na początku, gdy procesor trzyma wysokie taktowania, możemy liczyć nawet na 50-60 klatek na sekundę.

Niestety po paru minutach sięga limitu energetyczno-cieplnego i jego taktowanie mocno spada. Szybkość działania gry obniża się wtedy do 40+ klatek na sekundę (lub nawet mniej w bardziej wymagających miejscach), co i tak jest bardzo dobrym wynikiem wynikiem.

Chcieliśmy sprawdzić również działanie Horizon Zero Dawn (DirectX 12), ale gra niestety się wykrzaczyła. Poszedł natomiast Red Dead Redemption 2 (Vulkan), który jednak nie olśnił nas wynikami - Intel musi dopracować sterowniki, bo jesteśmy pewni, że z Xe można tu wycisnąć znacznie więcej.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6781 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

AMD Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6764 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 3965 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 2196 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 1753 Intel Core i7-10510U (laptop) 1361

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 (laptop) 583 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449 Intel Core i7-10510U (laptop) 449 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 440

O ile w teście z wykorzystaniem wszystkich rdzeni jest po prostu tylko dobrze (nieco mniej od 8-rdzeniowego/8-wątkowego Ryzena 4700U), to w teście pojedyńczego rdzenia Tiger Lake po prostu miażdży konkurencję. Z pewnością taktowania potrzebne do osiągnięcia takiego wyniku nie mogą być utrzymywane długo, ale to i tak naprawdę świetny wynik.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 5 Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Asus ZenBook UX434

Intel Core i5-10210U, GeForce MX250 999 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698

Również Intel Xe oferuje świetną wydajność - oczywiście jak na zintegrowaną grafikę. Jej wyższość muszą uznać zintegrowane Radeony, choć z ostateczną konkluzją wstrzymajmy się do przetestowania laptopów z konkurencyjnymi rozwiązaniami, ale z takim samym TDP procesora.

Dla porównania przypomnijmy, że laptopy z GTX 1050 Ti potrafią wyciągnąć w teście Time Spy jakieś 2500 punktów, a w teście FireStrike jakieś 6700 punktów.

I to wszystko przy umiarkowanym szumie systemu chłodzącego. Jeśli zastanawiacie się ile godzin ten laptop może pracować na baterii, to podpowiadamy, że przy włączonym oszczędzaniu energii w teście PCMark Battery Modern Office, uzyskał on czas 7,5 godziny. Wynik to przyzwoity, ale daleko mu do Acera Swift 3 z procesorem Ryzen 4700U, który uzyskał prawie 11 godzin.

Acer Swift 5 z Intel Tiger Lake - czy warto kupić?

To mój pierwszy kontakt z procesorami Tiger Lake i układem graficznym Xe. Wstępnie jestem... zachwycony możliwościami zintegrowanej grafiki i zadowolony z osiągów rdzeni procesora. Konkurencja odjeżdża w zastosowaniach wielordzeniowych, ale trzeba jasno powiedzieć, że przy obciążeniu jednego rdzenia Tiger Lake nie ma sobie równych.

Jasnym jest, że laptopowy procesor o TDP 25W nie może utrzymywać bardzo wysokich taktowań w nieskończoność. W końcu częstotliwość pracy spada i to czasem wręcz drastycznie - grając w Wiedźmina 3 po jakimś czasie taktowanie CPU spadało nawet do 1500 MHz.

Oczywiście procesor musi dzielić budżet energetyczny z zintegrowaną grafiką i przypominamy, że mieliśmy do czynienia z przedpremierowymi sterownikami. Jest tu na pewno pole do poprawy.

Jeśli chodzi o samą budowę Acera Swift 5 to nie znalazłem tu naprawdę niczego do czego mógłbym się przyczepić. To bardzo udana konstrukcja. Cena? Wersja z Core i7 to 5299 złotych. Niby sporo, ale...

Debiut Tiger Lake należy uznać za wyjątkowo udany - choćby z tego powodu, że powinien dać sporo do myślenia AMD, w związku z rozwojem zintegrowanych grafik. Intel Xe wymiata i dalsze kiszenie w procesorach Radeonów Vega 7/8 po prostu musi się skończyć.

Czekamy na kolejne laptopy z nowymi procesorami Intela i tym razem już oficjalnymi sterownikami popremierowymi. Nasze pierwsze wrażenia z tygrysiątkiem Intela są jednak bardzo pozytywne!

Acer Swift 5 N19H5 - ocena

bardzo dobry procesor Intel Core i7 1165G7 (4 rdzenie/8 wątków)

znakomita grafika Intel Xe, przebijająca nawet zintegrowane Radeony

16 GB RAM LPDDRX4 (dual)

SSD PCIe o pojemności 512 TB

14-calowy dotykowy ekran

bateria 56 Wh

podświetlona klawiatura, Kensington lock i czytnik linii papilarnych

niesamowita wydajność procesora w zastosowaniach jednowątkowych, ale...

...po paru minutach wytężonej pracy musimy się liczyć z obniżeniem osiągów procesora

zastosowanie dość budżetowego modelu SSD NVMe

96% 4,8/5

