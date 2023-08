Ministerstwo Cyfryzacji rozstrzygnęło przetarg na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów. W 49 regionach Polski wybrano pięć modeli, które docelowo mają trafić do uczniów jeszcze tej jesieni.

Rządowy program Laptop dla Ucznia został zapowiedziany na początku roku, ale cała procedura przetargowa trwała kilka miesięcy – do przetargu musieli zgłosić się chętni, rząd wybrał najkorzystniejszej oferty, a następnie sprawdzono je pod względem dokumentacji przetargowej. W końcu poznaliśmy modele, które do września trafią do uczniów IV klas szkół podstawowych.

Jakie laptopy dostaną 4-klasiści?

Przetarg na laptopy obejmował konkretne wymagania, które miały spełnić zaproponowane konfiguracje. Nie obyło się tutaj bez kontrowersji faworyzujących procesory Intela. Wojtek sam zaproponował lepsze wymagania, jakie powinien spełnić laptop oferowany dzieciakom.

Jakie laptopy dostaną 4-klasiści? Wbrew wcześniejszym podejrzeniom, nie będzie to jeden taki sam model dla wszystkich uczniów w Polsce. Nasz kraj został podzielony na regiony, w których wybrano różnych dostawców sprzętu. Na tą chwilę poznaliśmy wyniki postępowań przetargowych z 49 regionów Polski (w zależności od regionu, cena urządzenia wahała się od 2 872,05 zł do 2 950,77 zł).

HP ProBook 440 G9: chełmsko-zamojski, sandomiersko-jędrzejowski, bytomski, gliwicki, jeleniogórski, kaliski, krośnieński, nowosądecki, nowotarski, miasto st. Warszawa, oświęcimski, przemyski, rzeszowski, szczecińskim tarnobrzeski, tarnowski i wrocławski

Dell Latitude 3540:: miasto Łódź, radomski, siedlecki, suwalskie warszawsko zachodni, białostocki, elbląski, kielecki, koniński, krakowski, lubelski, miasto Kraków, płocki i sieradzki

ASUS ExpertBook B1502CBA: chojnicki, częstochowski, katowicki, koszaliński, nyski, miasto Poznań, olsztyński, warszawsko wschodni i włocławski

Acer TravelMate P215-54: bydgosko-toruńskie, ełcki, gdański, miast Wrocław, poznański i trójmiejski

Acer TravelMate P214-54: legnicko-głogowski, szczecinecko-pyrzycki i świeckiego

Niedawno mieliśmy okazję sprzwdzić model ASUS ExpertBook B1502CBA, który trafi do sporej części uczniów w naszym kraju.

Na zakup 394 346 laptopów dla czwartoklasistów rząd przeznaczy w tym roku ponad miliard zł. Otrzymają je wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. Początkowo do uczniów trafi jednak 284 767 komputerów o wartości ponad 830 mln zł – sprzęt ma być dostarczony do września tego roku. Kolejne modele będą dostarczone w późniejszym terminie - jak informuje minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, jesienią już każdy czwartoklasista ma otrzymać laptop na własność.

„Laptopy będą własnością uczniów, a właściwie ich rodziców. To oni będą decydować, w jakim zakresie dzieci będą z nich korzystać, choć oczywiście naszym głównym celem jest wprowadzenie nowych technologii na stałe do edukacji dzieci i młodzieży” – podkreśla szef resortu cyfryzacji.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji