Kilkanaście prostych oraz nieco trudniejszych porad jak przyspieszyć Androida, by Twój telefon działał lepiej. Możesz przywrócić stary smartfon do życia.

Jak przyspieszyć Androida - poradnik

Jeśli Twój smartfon z Androidem nie działa już tak szybko jak wcześniej, to mamy dla Ciebie porady mówiące jak przywrócić mu dawną sprawność. Znajdziesz tutaj bardzo łatwe do wykonania czynności, o które może pokusić każdy oraz kilka nieco trudniejszych, ale również przeznaczonych nie tylko dla zaawansowanych użytkowników. To proste sposoby na przyspieszenie systemu Android.

Aktualnie dostępne najlepsze telefony nie mają problemów z płynnością pracy, ale kosztują kilka tysięcy złotych. Modele za 2000 zł też wypadają pod tym względem bardzo dobrze, ale wiele osób kupuje telefon do 700 zł czy nawet telefon do 500 zł. Tu nie zawsze jest kolorowo, zwłaszcza gdy mówimy o sprzęcie użytkowanym przez dłuższy czas.

Na początek szybka porada dla osób, które nie lubią niczego ustawiać, zmieniać, ani bawić się z instalowanie custom ROM'ów. Weźcie pod uwagę smartfon z czystym Androidem lub systemem maksymalnie zbliżonym do czystego. Najlepszym przykładem są smartfony z rodziny Google Pixel (np. Pixel 4a), bo projektowane są bezpośrednio przez firmę, która tworzy jednocześnie system Android. Telefony kwalifikujące się do programu Android One też spełniają większość z tych założeń oraz mają gwarantowane aktualizacje w pierwszej kolejności.

Optymalizacja czystego Androida zazwyczaj jest lepsza niż w systemach z tak zwaną nakładką, czyli dodatkowym launcherem i zestawem aplikacji oraz funkcji. System jest lżejszy, zajmuje mniej pamięci i zachowuje wysoką sprawność działania przez dłuższy czas. Oczywiście jest to uogólnienie. W ostatnich latach sytuacja nieco się poprawiła, ponieważ pojawili się producenci dbający o swoje nakładki na omawiany system, niektóre wypadają pod względem optymalizacji naprawdę świetnie, przykładem jest OxygenOS firmy OnePlus.

Restart smartfona

Na początek prosta, wręcz banalna rzecz, która zaskakująco często przynosi zauważalne efekty. Wyłącz go i włącz ponownie. Czynność ta pozwala na zabicie zbędnych procesów, które obciążały pamięć oraz procesor urządzenia. Wystarczy, że przytrzymasz klawisz usypiania smartfona i wybierzesz opcję „uruchom ponownie” lub po prostu wyłączysz go i ponownie włączysz.

Zmiana skali animacji

Kłopotliwy może okazać się zbyt długi czas trwania animacji systemowych. Na całe szczęście można je skrócić, tak by trwały o połowę krócej niż domyślnie. Opcja ta jest ukryta w praktycznie każdym urządzeniu pod kontrolą Androida i robi naprawdę dużą różnicę.

Aby zmienić skalę animacji należy wpierw uzyskać dostęp do opcji deweloperskich. Aby tego dokonać należy wejść w ustawienia smartfona, a następnie w zakładkę Informacje o telefonie. W niej szukamy pozycji z numerem kompilacji systemu i klikamy w nią szybko kilka razy, do momentu, w którym pojawi się komunikat o uaktywnieniu opcji deweloperskich / programisty.

Po wykonaniu tych czynności należy ponownie wejść w ustawienia systemu i poszukać zakładki Opcje programistyczne. W niej należy znaleźć 3 pozycje: Skala okna animacji, Skala przemiany animacji oraz Skala czasu trwania animacji. Wartość każdej z nich zmieniamy z 1x na 0,5x. Od tej chwili możecie cieszyć się zauważalnie szybszym działaniem smartfona.

Osoby, które stawiają szybkość ponad jakiekolwiek animacje mogą je w ogóle wyłączyć, wybierając w każdej z zakładce pozycję Animacje wyłączone.

Trzymanie najczęściej używanych aplikacji w pamięci

Wielu użytkowników Androida ma tendencję do „zabijania” aplikacji tuż po zakończeniu korzystania z nich. Czynność ta co prawda pozwala zwolnić dodatkowe megabajty pamięci RAM, lecz generalnie w nowoczesnych urządzeniach z Androidem, mających sporą ilość pamięci operacyjnej nie robi większej różnicy w szybkości działania.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest trzymanie w pamięci aplikacji, z których korzystamy najczęściej. Za każdym razem po ich otwarciu, będą one gotowe do pracy dosłownie w mgnieniu oka, bo pamięć RAM jest szybsza niż pamięć masowa smartfona. W przypadku ich ciągłego zamykania, po każdym uruchomieniu będą się one ładować na nowo, co w zależności od konkretnego programu oraz smartfona może zająć od kilku do kilkunastu sekund.

Takie rozwiązanie pozwala wygodnie pracować na wielu aplikacjach. Kiedyś, w niektórych przypadkach skutkowało zwiększonym poborem energii. Zwłaszcza gdy programy z jakich korzystano zapobiegały przejściu smartfona w tryb „głębokiego snu”. W nowszych wersjach Androida takie przypadki zdarzają się jednak sporadycznie.

Niektóre smartfony oferują opcję zablokowania wybranych aplikacji w pamięci, dzięki czemu nie zabijemy ich przez przypadek. Najczęściej pojawia się ona w formie kłódki przy konkretnych programach w widoku multitaskingu.

Usunięcie lub wyłączenie zbędnych aplikacji

Warto utrzymać porządek na urządzeniu i pozbyć się aplikacji, z których już nie korzystamy lub są dla nas całkowicie bezużyteczne. Mowa tutaj zarówno o programach zainstalowanych z zewnętrznych źródeł (np. Google Play) oraz tych, które są integralną częścią systemu. Niektóre z nich, nawet nieużywane mogą działać w tle co zabiera cenną moc obliczeniową. Pamiętaj o tym, że większość aplikacji po usunięciu zawsze możesz ponownie pobrać jeśli okażą się ponownie przydatne.

Nieużywane programy można odinstalować na wiele sposobów, między innymi poprzez Google Play, z poziomu listy aplikacji w launcherze lub wbudowany w ustawienia systemu menedżer aplikacji. Jeśli nie mamy dostępu do roota, aplikacje oraz usługi systemowe można jedynie wyłączyć. Należy jednak uważać na to, które z nich dezaktywujemy, gdyż niektóre z nich są niezbędne do prawidłowej pracy systemu. Zawsze w takim przypadku można je włączyć ponownie.

Zachowanie odpowiedniego zapasu wolnej pamięci

Każdy smartfon do sprawnej pracy potrzebuje co najmniej kilkuset megabajtów wolnej pamięci. Aby dobrze nam służył warto jest zostawić choć trochę wolnego miejsca, aby mógł mieć pole do działania. Najłatwiej jest to zrobić pozbywając się niepotrzebnych danych.

Aplikacje nie są jedynym czynnikiem, który potrafi zaśmiecić pamięć wewnętrzną. Niemal każdy z nas ma gigabajty śmieci na swoim smartfonie, które przybierają różną postać. Warto sprawdzić folder z pobranymi plikami, gdyż mogą się w nim kryć już dawno niepotrzebne dokumenty, pliki instalacyjne oraz inne dane.

Każdy z nas wykonuje czasami po kilkadziesiąt podobnych zdjęć tylko po to by ostatecznie wybrać to najlepsze. Koniecznie przeanalizuj galerię Twojego smartfona i usuń wszystkie zbędne fotografie oraz filmiki. Te, które uważasz za warte zachowania możesz ewentualnie skopiować na komputer lub wysłać do chmury, a następnie usunąć z pamięci urządzenia.

Jeśli często zmieniasz ROM-y powinieneś również pozbyć się starych kopii zapasowych wykonanych przez recovery oraz zbędnych paczek z systemami lub kernelami. Tego typu pliki mogą zajmować łącznie nawet po kilkadziesiąt gigabajtów.

Wyczyszczenie przeładowanej pamięci podręcznej

Częste czyszczenie pamięci podręcznej z reguły nie jest dobrym rozwiązaniem. Dzięki niej aplikacje nie muszą generować lub pobierać nowych plików przy każdorazowym ich uruchomieniu, przez co praca jest płynniejsza. Zdarzają się jednak przypadki, w których gromadzą one coraz większe ilości danych bez wcześniejszego pozbycia się starszych, co może spowolnić programy lub powodować ich dziwne zachowanie. Wtedy warto jest je usunąć, aby system mógł stworzyć świeże pliki cache.

Można to wykonać na kilka sposobów. Pierwszym z nich, który działa na większości nowszych smartfonów z Androidem jest odnalezienie w ustawieniach urządzenia sekcji związanej z zarządzaniem pamięcią. Ten sam efekt można uzyskać przy pomocy wbudowanych aplikacji do konserwacji systemu, które można spotkać w smartfonach większości producentów lub przy pomocy programów z Google Play. Co do tych ostatnich warto zachować jednak ostrożność, bo niektóre mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Koniecznie sprawdzajcie opinie innych na ich temat i nie sięgajcie po te opiniowane negatywnie jak również zupełnie nieznane. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wykonać omawianą czynność także z poziomu recovery.

Aplikacje Lite - tak, cudowne przyśpieszenie telefonu - ostrożnie

Bez hurraoptymizmu w Google Play zalecamy podchodzić również do aplikacji pojawiających się po wpisaniu frazy „przyśpieszenie telefonu”. Jest ich naprawdę mnóstwo, ale przecież żadna nie dołoży dodatkowej pamięci i fizycznie nie rozbuduje możliwości telefonu. A pod względem oprogramowania w dużej mierze wszystko sprowadza się do usuwania zbędnych plików, czyli tego samego na co pozwalają wbudowane w system Menedżery / Sprzątacze itp.

Więcej sensu mogą mieć lżejsze warianty popularnych aplikacji przygotowane z myślą o mniej wydajnych urządzeniach mobilnych. W pierwszej kolejności na myśl przychodzą np. Messenger Lite czy Facebook Lite. Wbrew pozorom komunikatory internetowe potrafią pochłaniać sporo zasobów telefonu. W topowym modelu nikt tego nie odczuje, w tańszym czy starszym telefonie z 2 GB pamieci RAM już tak.

Rezygnacja z nadmiaru widżetów i animowanych tapet

Widżety i animowane tapety wyglądają atrakcyjnie dla oka. Tym pierwszym trzeba oddać również to, że niekiedy bywają praktyczne, pozwalają mieć bieżący podgląd np. na prognozę pogody. Wystarczy rzut oka na ekran główny, nie potrzeba otwierać przeglądarki czy aplikacji. Słabsze telefony mogą jednak dość boleśnie odczuwać konieczność wczytywania większej liczby widżetów, tym bardziej, że niektóre bywają rozbudowane.

Używanie szybszej karty microSD

Dobra karta pamięci zapewnia wygodne przeglądanie zdjęć, filmów, muzyki oraz innych plików znajdujących się na niej. Pozytywnie wpływa również na sprawność wykonywania wielu fotografii w szybkich seriach oraz zdolność smartfona do nagrywania filmów w wysokich rozdzielczościach. W przypadku, gdy instalujemy na niej aplikacje szybkość ich ładowania również zależy od tego jakim odczytem oraz zapisem charakteryzuje się karta pamięci.

W przypadku gdy pliki znajdujące się na Twojej karcie microSD ładują się zbyt długo, powinieneś pomyśleć nad zakupem nowej karty o lepszym odczycie oraz zapisie. Jeśli nie wiesz jakimi parametrami cechuje się Twoja obecna karta możesz wykonać benchmarki przy pomocy darmowych aplikacji A1 SD Bench lub Androbench.

Zamiana programu uruchamiającego (launchera) na lżejszy

Jednym z najpowszechniejszych problemów użytkowników starszych smartfonów są słabo zoptymalizowane, powolne launchery. Do najbardziej zniesławionych z nich można zaliczyć stare wersje Samsungowego TouchWiza, które na słabszych urządzeniach potrafiły doprowadzić użytkowników do szewskiej pasji.

Gdy doświadczasz różnego rodzaju spowolnień, przycięć oraz słabo zoptymalizowanych animacji w trakcie poruszania się po wirtualnym pulpicie, zmień program uruchamiający na lżejszy. Jednym z najbardziej cenionych wśród użytkowników Androida jest Nova Launcher, który oprócz wzorowej optymalizacji może pochwalić się ogromnymi możliwościami personalizacji, szczególnie w wersji Prime. Do innych dobrych zamienników można zaliczyć także ADW Launcher 2, Microsoft Launcher oraz Apex Launcher.

Wyłączenie zaawansowanych funkcji pracujących w tle

Tutaj sytuacja wygląda różnie w zależności od modelu smartfona. Są takie, które bazują jedynie na niemalże czystej funkcjonalności Androida, jak na przykład Nexusy lub Pixele, lecz większość dostępnych na rynku modeli ma przynajmniej klika dodatkowych funkcji.

Jeśli akurat z nich nie korzystamy, warto je dezaktywować nawet jeśli nie są zasobożerne. Gdy kilkanaście z nich będzie pracować bez przerwy w tle, mogą one zauważalnie „zamulić” szczególnie słabsze smartfony i skrócić czas pracy na baterii.

Do takich funkcji można przede wszystkim zaliczyć asystentów (Google Now, Bixby), szybkie otwieranie aparatu, gesty na włączonym oraz wyłączonym ekranie, komunikację NFC, wszelkie aplikacje monitorujące aktywność fizyczną (na przykład krokomierze), wspomniane już animowane tapety, ciągłe wyszukiwanie sieci Wi-Fi oraz urządzeń Bluetooth itd.

Resetowanie smartfona do ustawień fabrycznych

Krok ostateczny, ale i na takie niekiedy pora. Gdy na szybkość działania waszego smartfona nie pomogły mniej inwazyjne metody, ostatecznym wyjściem może okazać się całkowite przywrócenie go do stanu fabrycznego. Wykonując ten proces tracimy wszystkie znajdujące się na nim dane, dlatego przed jego wykonaniem warto zsynchronizować kontakty oraz przekopiować do komputera zdjęcia, filmy, muzykę oraz inne cenne pliki.

Aby przywrócić system do stanu fabrycznego wystarczy wejść do ustawień, poszukać sekcji związanej z tworzeniem kopii zapasowej oraz kasowaniem danych i wybrać pozycję przywrócenia telefonu do ustawień fabrycznych. Po jego wykonaniu smartfon powinien teoretycznie działać tak samo dobrze jak po jego pierwszym wyjęciu z pudełka. Warunek ten jest oczywiście spełniony jeśli zainstalowana wersja systemu nie jest gorzej zoptymalizowana w stosunku do tej, pod której kontrolą początkowo on działał.

Frustrującą częścią zresetowania smartfona do ustawień fabrycznych jest konieczność przywrócenia wszelkich danych począwszy od kontaktów kończąc na aplikacjach. O ile kontakty i niektóre ustawienia systemu zostaną automatycznie przywrócone wraz z zalogowaniem się na konto Google, odtworzenie aplikacji wymaga ich ponownego ściągnięcia oraz konfiguracji.

W tym poradniku dowiesz się jak przenieść dane ze starego telefonu na nowy.

Można oczywiście skorzystać z programu, który tworzy kopię zapasową aplikacji wraz z ich danymi (np. Titanium Backup), ale akurat w tym przypadku nie warto jest przywracać całych aplikacji wraz z ich danymi ze starego systemu. Aby mieć pewność, że nasz smartfon będzie miał jak najświeższy start, warto pomęczyć się przy ponownym ściągnięciu oraz konfiguracji programów, co powinno zapobiec ponownemu „zamuleniu”.

Zamiana systemu na niestandardowy, czyli coś dla zaawansowanych

Jak widzicie, powyższe porady i wskazówki powinny przydać się każdemu, bo każdy powinien poradzić sobie z ich realizacją na swoim smartfonie. Jeśli jesteście bardziej zaawansowanymi użytkownikami systemu Android i nie boicie się głębokich ingerencji w system to możecie zdecydować się na bardziej radykalne kroki w postaci rootowania telefonu.

Niesie to za sobą sporo korzyści, nawet na zapomnianym już przez producenta modelu można wgrać tak zwany custom ROM - nowszy, czystszy i lepiej zoptymalizowany system. Oczywiście jest też druga strona medalu. Takie działanie nie należy do najprostszych i niesie za sobą również pewne konsekwencje, których warto mieć świadomość. O wszystkim w szczegółach pisaliśmy w oddzielnej publikacji, do której zainteresowanych ponownie zapraszamy.

W tym poradniku dowiesz się co to jest root telefonu i jak go wykonać.