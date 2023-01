Gdzie znaleźć usunięte powiadomienia w telefonie z Andoroidem? To bardzo łatwe! Zobacz historię powiadomień w kilku prostych krokach.

Przywróć stare powiadomienia na telefonie z Androidem

Jak pewnie dobrze wiesz, czasami na telefon przychodzi mnóstwo powiadomień z różnych aplikacji. Część z tych powiadomień czytasz, inne odrzucasz najczęściej po prostu przesuwając palcem po ekranie. W tym całym natłoku może Ci się zdarzyć, że usuniesz powiadomienie które chyba jednak warto było przeczytać. Nie zauważyłeś/aś jednak co to dokładnie było, ani z jakiej aplikacji pochodziło. Mogła to być wiadomośc e-mail, czat z komunikatora albo informacja z jakiegoś programu zainstalowanego na smartfonie.

Na szczęście takie powiadomienia można ponownie odczytać. W dodatku jest to bardzo proste i nie musisz instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Zobacz jak przeczytać odrzucone powiadomienia na Androidzie.

Procedura wykonana została na czystym systemie Android. Jeśli Twój smartfon nie ma możliwości dodania widżetu Ustawień, to w dalszej części poradnika opisuję jak to zrobić w aplikacji QuickShortcutMaker, która również pozwala przeczytać odrzucone powiadomienia.

Włącz historię powiadomień

Rozwiń górne menu powiadomień telefonu i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybem).

W ustawieniach wejdź w Powiadomienia.

Otwórz menu Historia powiadomień.

UWAGA! Ta opcja w różnych telefonach może znajdować się w innych miejscach. Np. w telefonach Samsung z One UI 5 jest w menu Ustawienia - Powiadomienia - Ustawienia zaawansowane - Historia powiadomień.

Włącz opcję Używaj historii powiadomień.

Odrzucone powiadomienia będzie można odczytać od momentu aktywacji tej funkcji. Ponowne uruchomienie telefonu nie jest konieczne, ale jeśli z jakiegoś powodu historia nie zacznie się zapisywać, to warto spróbować rozwiązać ten problem, zaczynając właśnie od wyłączenia i ponownego włączenia urządzenia.

Sprawdź historię powiadomień na telefonie

Najszybszym sposobem na sprawdzenie historii powiadomień jest dodanie widżetu (skrótu do Dziennika powiadomień) na pulpicie.

Aby to zrobić przytrzymaj palec w pustym miejscu na pulpicie. W wyświetlonym menu dotknij opcji Widżety.

Pojawi się lista widżetów. Wyszukaj w niej widżetu Ustawienia (najlepiej wpisz ustawienia w polu wyszukiwarki).

Rozwiń wyświetlony element - pod nim pojawi się widżet o nazwie Skrót do ustawień.

Przytrzymaj palec na tym skrócie i przeciągnij go w wybrane miejsce na pulpicie. W tym momencie pojawi się kolejna lista, na której znajdź i dotknij opcji Dziennik powiadomień.

Wszystko gotowe! Teraz masz już możliwość szybkiego dostępu do Historii powiadomień w dowolnej chwili. Wystarczy, że dotkniesz skrótu, który właśnie został utworzony.

W dzienniku powiadomień (z ang. notification log) możesz sprawdzić wiele ostatnich powiadomień, wraz z godziną i dniem ich nadejścia. Możesz też dotknąć wybranego powiadomienia, aby przejść od razu do aplikacji.

Dodaj skrót do Historii powiadomień - aplikacja QuickShortcutMaker

Jeśli Twój telefon z jakiegoś powodu nie oferuje powyższej opcji dodawania skrótu do Historii powiadomień, możesz zainstalować darmową aplikację o nazwie QuickShortcutMaker.

Ja podobny problem miałem na smartfonie Samsung z One UI 5 (Galaxy Flip 4), dlatego dalszą część procedury wykonuję właśnie na nim.

Po zainstalowaniu programu przytrzymaj palec w pustym miejscu na pulpicie, a następnie na dole ekranu dotknij przycisku Widgety.

W wyszukiwarce znajdź pozycję QuickShortcutMaker i rozwiń ją. Powinien pojawić się skrót QuickShortcutMaker.

Przytrzymaj na nim palec przez sekundę lub dwie i przeciągnij w wybrane miejsce na pulpicie.

Po upuszczeniu skrótu od razu wyświetli się aplikacja QuickShortcutMaker, w której użyj wyszukiwarki, wpisując "historia". Pod spodem wyświetli się pozycja Ustawienia. Rozwiń ją i dotknij opcji Historia powiadomień.

Pojawi się menu edycji skrótu w którym możesz zmienić nazwę np. na Historia powiadomień (ale nie jest to konieczne). Tutaj dotknij na dole ekranu przycisku Utwórz.

Teraz masz już na pulpicie skrót, który pozwala Ci przejrzeć dziennik powiadomień.