PayPal jest bardzo popularną platformą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie. Jednak niektórym nie spodobała się jedna z ostatnich zmian regulaminu. I to do tego stopnia, że zaczęli zgłaszać sprawę do UOKiK.

PayPal pod lupą UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oficjalnym komunikacie poinformował, że rozpoczął postępowanie wyjaśniające dotyczące zmiany warunków umowy z użytkownikami jakie naniosła spółka PayPal (Europe) z Luksemburga w grudniu zeszłego roku. Jedną ze zmian było wprowadzenie nowej opłaty za brak aktywności na koncie, która może wynosić nawet 45 złotych rocznie. UOKiK otrzymał w tej sprawie kilka skarg i podjęto działania mające na celu sprawdzenie, czy naruszono zbiorowe interesy konsumentów.

Okazuje się, że klauzula modyfikacyjna przewiduje możliwość wprowadzenia zmian przez samo ich opublikowanie. Użytkownik nadal korzystający z serwisu PayPal automatycznie wyraża na nie zgodę. Postępowanie ma również wyjaśnić, czy nie mamy w tym przypadku do czynienia z klauzulą niedozwoloną.

- Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nie używasz swojego konta na PayPal? Zapłacisz za to

Wprowadzona opłata dotyczy tylko tych osób, u których zanotowano brak aktywności na koncie przez okres co najmniej 12 miesięcy. PayPal wysyła aż trzy powiadomienia (60, 30 i 7 dni przed pobraniem opłaty) i dopiero wtedy sięga po pieniądze swoich klientów. Dodatkowo, jeżeli na koncie nie ma żadnych środków to opłata nie zostanie pobrana. A jeżeli środków jest mniej, np. 10 złotych, to tylko tyle zostanie zainkasowane.

Zatem nawet nie korzystając regularnie z PayPala, wystarczy zalogować się co najmniej raz w roku i nie powinno być problemu z niechcianymi kosztami. W innym przypadku zawsze można usunąć konto. Wystarczy wejść w ustawienia, kliknąć opcję „Zamknij konto” znajdującą się po lewej stronie i zaakceptować decyzję.

Źródło: UOKiK, PayPal