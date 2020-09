Jak wybrać komputer dla ucznia? Lepiej kupić stacjonarny czy może jednak to laptop będzie optymalnym sprzętem? Podpowiadamy i wskazujemy konkretne modele, które możesz kupić wygodnie i w atrakcyjnych cenach.

Wiemy, że dla wielu z was będzie to okazja, by sprawić dzieciom nowe komputery. Dlatego postanowiliśmy podpowiedzieć, jak wybrać te najlepsze i na co zwracać uwagę, aby nie popełnić gafy, lecz spisać się na szóstkę. W dalszej części artykułu linkujemy do produktów z oferty sklepu – spędziliśmy trochę czasu, by dokładnie przyjrzeć się propozycjom w dobrych cenach i wybraliśmy kilka, które są naszym zdaniem jak najbardziej godne polecenia.

Jak wybrać komputer dla ucznia? To jego podstawowe narzędzie nauki

A zatem jak wybrać komputer do nauki? Wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste zadanie. Mogłoby się wydawać, że do uruchamiania podstawowych programów edukacyjnych czy przeglądarki internetowej nie jest potrzebny superwydajny pecet – w końcu to nie gry. Szybko jednak może się okazać, że dla młodych ludzi nie ma nic bardziej demotywującego niż ciągle wieszający się system i przeglądarka zamulająca przy próbie otworzenia dziesiątej karty. Dlatego dobra rada na początek – nie kieruj się wyłącznie ceną.

Dobry komputer stacjonarny z systemem Windows 10 powinien mieć nie mniej niż 8 GB pamięci RAM, niezłej klasy procesor (typu Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5) i wydajną kartę graficzną (najlepiej z rodziny GeForce GTX 10xx lub GTX 16xx), a także dysk SSD, który będzie nie tylko niezawodny, ale też znacznie szybszy. Ten ostatni powinien mieć jakieś 500 GB. Dobrze też, jeśli taki pecet będzie wyglądać efektownie. Wszak chcesz, żeby dziecko z przyjemnością do niego zasiadało.

Pamiętaj tylko, że w przypadku „stacjonarki” sam komputer to nie wszystko. Musisz też dokupić monitor oraz klawiaturę i myszkę, a przydadzą się również: słuchawki lub głośniki, mikrofon i kamerka internetowa.

MSI Mag Meta 5 – komputer w sam raz do nauki…, ale nie tylko nią żyje (młody) człowiek

MSI Mag Meta 5 bez wątpienia przyciąga wzrok. Jest tak dzięki bocznemu panelowi z hartowanego szkła oraz podświetleniu RGB – w środku i na zewnątrz. Ważniejsze jest jednak to, co drzemie wewnątrz, a znajdują się tam procesor AMD Ryzen 5 3600, karta graficzna GeForce GTX 1660 Super, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD 512 GB. To zestaw idealny do nauki, jak i rozrywki, gdy skończą się już zdalne zajęcia, a wszystkie zadania domowe zostaną odrobione.

Oprócz tego komputer oddaje do dyspozycji ucznia gigabitowy port LAN, 4 złącza USB, 2 gniazda HDMI i mini jacka. Charakterystyczną cechą serii Mag Meta jest też olbrzymia podatność na modernizację, więc gdy aktualna specyfikacja przestanie być wystarczająca, bez trudu (choć nie bez kosztów) będzie można ją poprawić.

Do komputera potrzeba monitora. To nie wszystko jedno, jaki kupisz

Monitor to najważniejsze urządzenie, które trzeba dokupić do komputera. Warto dobrze przemyśleć ten zakup, ponieważ ostatecznie ten sprzęt będzie miał niezwykle istotny wpływ na to, czy warunki do nauki będą odpowiednie.

Nie chodzi tylko o to, by oferował wysoką rozdzielczość (Full HD wystarczy w zupełności), czy też miał nie wiadomo jaką przekątną (24 czy 27 cali to rozmiar w sam raz). To, o co chodzi, najlepiej będzie pokazać na przykładzie – oto właśnie on…

Monitor AOC C24G1 to przykład dobrego sprzętu dla ucznia

AOC C24G1 jest promowany jako monitor gamingowy – dlaczego więc miałby być dobry do nauki? Cóż – to właśnie sprzęt dla graczy często jest najbardziej ergonomiczny, a przecież na tym właśnie nam zależy.

Jedną z istotnych cech, na które wypada zwrócić uwagę jest regulowana stopka, pozwalająca na dostosowanie monitora do własnych potrzeb – w tym przypadku ekran można pochylić, obrócić, a nawet zmienić jego wysokość. Nie bez znaczenia są też funkcje redukujące 1) migotanie ekranu oraz 2) emisję niebieskiego światła. Dzięki temu jest zdrowszy dla oczu.

Jeżeli zaś chodzi o podstawy, to AOC C24G1 jest 24-calowym monitorem z matrycą typu VA o rozdzielczości Full HD. Co ciekawe, ma lekko zakrzywiony ekran, dzięki czemu pozwala lepiej skupić się na tym, co jest na nim wyświetlane. Odświeżanie 144 Hz, obsługa FreeSync oraz czas reakcji 1 ms czynią z niego ponadto porządny sprzęt do elektronicznej rozrywki. Dla młodego człowieka w sam raz.

Dlaczego laptop dla ucznia może być lepszy niż komputer stacjonarny?

Szczególnie w tych niepewnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, lepszym rozwiązaniem będzie przeważnie laptop. Jeśli z jakichkolwiek powodów szkoła zostanie zamknięta i twoje dziecko będzie musiało ponownie przestawić się na zdalne lekcje, to będzie potrzebowało kamerki i mikrofonu. Laptopy mają to w zestawie. Innym atutem, jaki ma przenośny komputer jest to, że jest… – no właśnie! – przenośny. Jeżeli więc nie masz w domu zbyt wiele miejsca, to dziecko i tak może znaleźć dla siebie wtedy odpowiedni kawałek przestrzeni do nauki.

I dzięki tym właśnie plusom laptop może być lepszą opcją niż „blaszak” – nawet jeśli nie zaoferuje takiej samej wydajności w tej samej cenie.

Na szczęście i w tym przypadku nie trzeba wydawać szczególnie dużo, by kupić model z 8 GB pamięci RAM, przyzwoitym procesorem (pokroju Intel Core i3/i5 albo AMD Ryzen 3) i dyskiem SSD, a taka konfiguracja bez trudu poradzi sobie z najróżniejszymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Teams, Zoom czy pakiet Office (a nawet z grami po nauce). Oprócz tego, o czym wspomnieliśmy, zadbaj jeszcze o wyświetlacz Full HD – najlepiej matowy lub antyrefleksyjny, by nie odbijało się w nim światło.

Co ma w sobie laptop ASUS VivoBook 15 A512JA, że jest tak dobry do nauki?

Wśród takich stosunkowo niedrogich, a mających wszystko, czego potrzeba, laptopów znajduje się na przykład ASUS VivoBook 15 A512JA. Ma na pokładzie procesor Intel Core i5 10. generacji, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB – w zupełności wystarczy na wszystkie najważniejsze programy oraz dokumenty i prezentacje do szkoły.

Są jeszcze dwa inne powody, dla których warto się zainteresować akurat tym modelem. Pierwszym jest supersmukła ramka wokół ekranu, dzięki czemu ten 15-calowy laptop zajmuje jeszcze mniej miejsca niż konkurenci w tym formacie. Drugim – ważniejszym – jest zawias unoszący klawiaturę, zapewniając w ten sposób bardziej ergonomiczne warunki do pisania. Jest wygodniej i zdrowiej, a obie te cechy są przecież szalenie istotne.

Budżetowa alternatywa, czyli tani laptop dla ucznia – HP 15S-FQ1102NW

Jeżeli szukasz czegoś tańszego, to koniecznie zerknij na HP 15S-FQ1102NW. Kosztuje kilkaset złotych mniej, a wciąż może pochwalić się przyzwoitymi parametrami. Procesor Intel Core i3 10. generacji, w parze z 8 GB RAM-u, poradzi sobie z podstawowymi zadaniami, a dysk SSD o pojemności 256 GB może okazać się wystarczający.

Wciąż też możesz liczyć na matową matrycę Full HD, pełnowymiarową klawiaturę i szybkie Wi-Fi, a solidne wykonanie stanowi wyśmienite dopełnienie całości, szczególnie, że waga laptopa nie przekracza nawet 1,7 kilograma.

Laptop? Tablet? W sumie to jedno i drugie. Oto Acer Spin 1

Chcielibyśmy także zwrócić twoją uwagę na rozwiązanie hybrydowe, jakim jest laptop 2w1, a więc taki, który może też odgrywać rolę tabletu. To możliwe, dzięki 360-stopniowemu zawiasowi oraz dotykowemu ekranowi. Świetnym (a przy tym naprawdę tanim) przykładem takiego sprzętu jest Acer Spin 1, którego wyświetlacz ma przekątną 11,6 cala – to czyni go bardzo mobilnym komputerem.

Nie jest to może demon prędkości, ale pod względem funkcjonalności wypada lepiej od klasycznych braci. W końcu można wygodnie rysować i pisać odręczne notatki. Pod względem jakości wykonania czy opcji łączności również niewiele można by mu zarzucić.

Kupuj mądrze, czyli tanio i wygodnie

Zakup komputera – czy to stacjonarnego, czy laptopa – wiąże się ze sporym wydatkiem.

