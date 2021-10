Zastanawiasz się, jaka kierownica do PC pozwoli ci czerpać maksimum przyjemności z wirtualnych wyścigów, rajdów i swobodnych przejażdżek po mieście? Sprawdź nasz ranking kierownic, by poznać odpowiedź.

Nie ma się co oszukiwać – nawet najlepsza klawiatura gamingowa ani wypasiony pad do PC nie pozwoli ci poczuć rajdowych lub wyścigowych emocji. To gwarantuje tylko dobra kierownica. Właśnie takie urządzenia polecamy w tym zestawieniu, w którym znajdziesz modele w cenach od niespełna 500 do blisko 3000 złotych – kierowane do graczy o różnych wymaganiach i preferencjach. Nie przedłużając, oto nasz ranking kierownic PC.

Jaka kierownica do PC? Ranking 2021:

Ile kosztuje dobra kierownica do komputera?

W naszym zestawieniu nie bez powodu pomijamy urządzenia wyceniane na 100-200 złotych, ponieważ nie oferują one jakości, pozwalającej na faktyczne czerpanie dużej przyjemności z rozgrywki. Dobra i tania kierownica do PC to taka, która kosztuje około 400-500 zł. Od takiego urządzenia możesz oczekiwać przyzwoitego wykonania, solidnego mocowania, całkiem wysokiej precyzji i koła obracającego się o 270 stopni.

Kierownica PC 900 stopni (czy nawet 1080 stopni) to już wydatek w okolicach 1000 złotych. W tej kategorii znajdują się najbardziej opłacalne i godne polecenia modele, oferujące także bardzo wysoką precyzję odczytywania ruchów, realistyczny system wibracji i szerokie opcje regulacji. Jeśli możesz jeszcze trochę dołożyć, to możesz liczyć także na nie dwa, lecz trzy pedały (i to w całości wykonane z metalu) oraz materiały nie tylko zapewniające pewny chwyt, ale też odporne na zużycie. Czas przejść do rzeczy…

Oto polecane kierownice do PC:

HORI RWA Racing Wheel Apex – dobra tania kierownica do PC









4,6/5 Dobre i tanie kierownice to na pozór dwie różne grupy urządzeń. Na szczęście są też takie modele, które pomimo niewysokiej ceny reprezentują naprawdę przyzwoity poziom. Zalicza się do nich HORI RWA Racing Wheel Apex. Kręci się tylko o 270 stopni, ale za to precyzyjnie odczytuje każdy ruch. Ma też niezły system wibracyjny, a bogaty zestaw przycisków umożliwia przypisanie najważniejszych funkcji tak, by bez problemu aktywować je bez odrywania rąk od koła. Na zestaw składają się także pedały gazu i hamulca, co czyni z tego sprzętu kompletne rozwiązanie dla niedzielnych graczy, planujących przeznaczenie nieco mniejszego budżetu. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3

Pedały 2

Kąt obrotu 270 stopni

Liczba przycisków 14

Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition – dobra kierownica do 500 zł









4,6/5 Za mniej niż 500 złotych możemy kupić także Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition – (wykonaną w skali 8:10) replikę kierownicy samochodu widniejącego w nazwie. Świetnie leży w dłoniach, cechuje się realistycznym oporem, a duże łopatki z tyłu zapewniają wygodną zmianę biegów. W zestawie nie brakuje też pedałów, które można wyregulować tak, by dopasować ich działanie do swoich preferencji. To jednak kolejna propozycja przeznaczona wyłącznie do gier wyścigowych, jako że zakres obrotu kierownicy wynosi jedynie 270 stopni (no ale w tej cenie to standard, poza który mało komu udaje się wyjść). Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4

Pedały 2

Kąt obrotu 270 stopni

Liczba przycisków 11

Genesis Seaborg 400 – pozytywnie zaskakująca kierownica 900 stopni









4,2/5 Gdy rozpoczynaliśmy testy kierownicy Genesis Seaborg 400, nie spodziewaliśmy się po niej zbyt wiele. Ostatecznie jednak zdołała się wybronić na tyle, że znalazło się dla niej miejsce w naszym rankingu. Może pochwalić się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Na liście tych drugich odnajdujemy choćby regulowany kąt obrotu w zakresie 270 – 900 stopni, programowalne przyciski bazowe, trzy tryby czułości czy też realistyczny system wibracji, przenoszący wydarzenia z wirtualnego toru do rzeczywistości. Trudno przyczepić się też do jakości wykonania, a zastosowane elementy montażowe zapewniają stabilność, jakiej należałoby oczekiwać. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox Series X/S

Pedały 2

Kąt obrotu 270 - 900 stopni

Liczba przycisków 15 Zobacz recenzję

Logitech G Saitek Farm Sim Controller – dobra kierownica do symulatora farmy









4,5/5 A to już coś dla miłośników symulatorów farmy, na co jasno wskazuje nawet sama nazwa urządzenia. Jest to zestaw, na który składają się trzy elementy. Podstawowym jest naturalnie kierownica (która obraca się o 900 stopni) z dwoma drążkami analogowymi i ośmioma przyciskami kierunkowymi. Uzupełnia ją panel sterujący z drążkiem ładowarki i 25 programowalnymi przyciskami, które pozwalają mieć pełną kontrolę nad maszyną (i rolnikiem). Dopełnieniem całości są natomiast dwa pedały: gaz i hamulec. Podkreślenia wymaga również fakt, że urządzenie jest wykonane estetycznie i całkiem solidnie. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC

Pedały 2

Kąt obrotu 900 stopni

Liczba przycisków 8

Thrustmaster TMX Force Feedback – najlepsza kierownica do 1000 zł









4,6/5 Masz do wydania tysiaka i szukasz najlepszego rozwiązania w tej cenie? Koniecznie zerknij więc na Thrustmaster TMX Force Feedback – to kierownica klasy średniej, gwarantująca realistyczne wrażenia z jazdy, nieważne czy to swobodna przejażdżka po mieście, zadanie transportowe w ETS-ie, wyścig na torze czy rajd terenowy. Kąt obrotu możesz regulować w zakresie 270 – 900 stopni, a 12-bitowa rozdzielczość odczytu sprawia, że nawet najmniejszy ruch znajduje właściwie odwzorowanie w grze. Realizm poprawia dodatkowo siłowe sprężenie zwrotne, a gumowe wykończenie zapewnia pewny i w pełni komfortowy chwyt. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One

Pedały 2

Kąt obrotu 270 - 900 stopni

Liczba przycisków 12

Thrustmaster T150 RS Pro – świetna kierownica z 3 pedałami









4,6/5 Kolejna w naszym zestawieniu propozycja amerykańsko-francuskiego producenta to model nieco wyższej klasy. Thrustmaster T150 RS Pro wszelkie ruchy szczytuje równie precyzyjnie, ale kręcić może się w zakresie od 270 do nawet 1080 stopni. To sprawia, że jest to zarazem dobra kierownica do F1, rajdów, jak i wszystkich innych gier samochodowych. Jest do tego cicha i solidnie wykonana, a także niezawodna, dzięki podzespołom o długiej żywotności. Największą różnicę zauważysz jednak na podstawce, na której znalazło się miejsce nie dla dwóch, lecz trzech pedałów (a każdy z nich można wyregulować pod kaem odstępów, nachylenia i wysokości). Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 1080 stopni

Liczba przycisków 13

Logitech G29 – to (wciąż) jedna z najlepszych kierownic na rynku









4,5/5 Kierownica Logitech G29 jest jedną z najbardziej cenionych na rynku (i nie zmienia się to od wielu już lat). To, co ją cechuje, to przede wszystkim bardzo wysoka precyzja i niezły poziom realizmu. Odpowiada za to mechanizm siłowego sprzężenia zwrotnego z napędem dwusilnikowym – każdy poślizg i każde przeciążenie jest od razu wyczuwalne. G29 to też wysokiej klasy materiały: spiralne koła zębate zapewniają płynność ruchów i cichą pacę, stalowe łożyska kulowe i łopatki – niezawodność, a skórzane pokrycie – maksimum komfortu. Trudno też nie docenić kompletu (świetnie rozmieszczonych) przycisków, 3 pedałów w zestawie oraz optymalnego, 900-stopniowego kąta obrotu kierownicy. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 900 stopni

Liczba przycisków 18

Logitech G923 – bardzo dobra kierownica do PC do 1500 zł









4,6/5 Udoskonalanie tego, co jest już bardzo dobre, często kończy się porażką. W przypadku Logitech G923 udało się tego jednak uniknąć. Bazuje na tych samych rozwiązaniach i na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie – w obu kwestiach to olbrzymi atut. Równocześnie producent postarał się o zaawansowaną technologię sprzężenia zwrotnego TrueForce, która (w wybranych grach) zapewnia jeszcze większy realizm, analizując nie tylko fizykę, ale i dźwięki w grze. Dlatego też jest to bardzo dobra kierownica do symulatorów, a nie tylko do wyścigów zręcznościowych. Do tego doszły udoskonalone pedały, z których korzysta się po prostu wygodniej. To świetny sprzęt. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 900 stopni

Liczba przycisków 16

Thrustmaster T300 RS GT Edition – solidna kierownica do symulatorów









4,6/5 Tak jak wskazuje na to już sama nazwa, kierownica Thrustmaster T300 RS GT Edition powstała przede wszystkim z myślą o serii Gran Turismo, ale doskonale sprawdza się też w innych. Jest tak dzięki regulowanemu zakresowi obrotu, superprecyzyjnemu odczytywaniu ruchów, krótkiemu czasowi reakcji i pierwszorzędnej jakości wykonania. Kierownica pracuje cicho, a pokrycie gumą zapewnia wygodę. Bez zarzutu działają także duże łopatki sekwencyjnej zmiany biegów, a przysłowiową wisienką na torcie są trzy metalowe pedały będące częścią tego zestawu. W tej kategorii cenowej to jedna z najlepszych dostępnych opcji. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 4, PlayStation 3

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 1080 stopni

Liczba przycisków 13

Thrustmaster TS-XW P310 – najlepsza kierownica do PC









4,5/5 Jej cena jest wprawdzie dla wielu zabójcza, ale wystarczy chwila spędzona przy kierownicy Thrustmaster TS-XW P310, by przekonać się, że jest ona także w pełni uzasadniona. Cechuje ją charakterystyczny kształt, który zapewnia równie wysoki komfort rozgrywki w wyścigach zwykłych samochodów lub bolidów czy w rajdach. Pierwszorzędny system Force Feedback i obroty regulowane w zakresie 270-1080 stopni to gwarancja realizmu w zawodach wszelakich. Nienaganna precyzja to kolejny atut tego modelu, a odpowiada za niego technologia H.E.A.R.T., która sprawia, że każdy, nawet ten najdrobniejszy ruch gracza jest odwzorowany w grze. O klasie urządzenia niech świadczą też materiały, takie jak metal i zamsz. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One

Pedały 3

Kąt obrotu 270 - 1080 stopni

Liczba przycisków 14 Zobacz recenzję

Masz już jakieś doświadczenie z tego typu urządzeniami? Jeśli tak, to zachęcamy do podzielenia się opinią w komentarzu – na pewno będzie to pomocne dla innych czytelników, poszukujących wymarzonej kierownicy do PC.