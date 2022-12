Moda na opaski sportowe monitorujące zdrowie oraz aktywność fizyczną nie przemija, a wybór najlepszego modelu nie jest wcale łatwym zadaniem. Mamy nadzieję, że poniższy ranking smartbandów pomoże Ci w doborze urządzenia dopasowanego do Twoich potrzeb i budżetu.

Smartband - co to właściwie jest i do czego służy?

Trudno nie natknąć się w ciągu dnia na przynajmniej jedną osobę z opaską sportową na ręce. Niedrogie i zgrabne smartbandy, zwłaszcza spod znaku chińskiej marki Xiaomi, cieszą się w naszym kraju przeogromnym powodzeniem i są jednym z najczęściej nabywanych gadżetów elektronicznych współpracujących z telefonem. Dla osób nie tak bardzo zorientowanych w temacie - czym właściwie jest smartband i dlaczego tak wiele osób chce go posiadać?

Smartband (dosłownie "sprytna opaska") to niewielki, elektroniczny gadżet, który zastępuje klasyczny zegarek, ale oprócz wskazywania daty czy godziny rejestruje naszą całodzienną aktywność i wybrane parametry zdrowotne (m.in. kroki, tętno i sen), a także wyświetla powiadomienia z naszego telefonu komórkowego (jeśli jest on niedaleko). Choć nazwa "opaska sportowa" czy "opaska fitness" sugeruje przeznaczenie dla osób aktywnych i regularnie uprawiających sport - nie jest to do właściwie prawda.

Smartbandy mają głównie motywować użytkownika do tego, aby więcej się ruszał i świadomie zdrowiej funkcjonował, a kierowane są do zupełnie zwyczajnych użytkowników o różnorakich potrzebach i motywacjach. Sportowcy, czy osoby bardzo aktywne wybierają raczej zegarki sportowe lub wyspecjalizowane smartwatche, któe wyposażono w moduł GPS, a także rozbudowane tryby treningowe. Oba typy urządzeń są znacznie masywniejsze, droższe, wykonane z wytrzymalszych materiałów i posiadają mnogość funkcji, która przeciętnej osobie zupełnie się nie przyda.

Czym się wyróżnia dobra opaska sportowa?

Podstawowe funkcje, które można znaleźć w większości dobrych smarbandów, to:

podawanie godziny i daty

krokomierz

orientacyjne liczenie spalonych kalorii

rejestrowanie aktywnie spędzanego czasu i snu

przypomnienia by wstać i się poruszać gdy siedzimy za długo

pomiar przebytego dystansu

rejestrowanie treningów np. biegania czy jazdy na rowerze

monitorowanie pracy serca (pomiar tętna)

wyświetlanie powiadomień z telefonu (wiadomości sms, email czy z Messengera)

wyświetlanie powiadomień o połączeniu telefonicznym

budzik i timer

Często jednak funkcji jest jeszcze więcej:

płacenie zbliżeniowe w sklepie (poprzez NFC)

prognoza pogody

sterowanie muzyką z telefonu

pomiar saturacji (nasycenia krwi tlenem)

kalendarz miesiączkowy

funkcja "znajdź telefon"

pomiar stresu

ćwiczenia oddechowe

latarka

Na bazie powyższego łatwo przyjdzie Wam określić, jakie funkcje są dla Was niezbędne, a co nie jest priorytetem. Jeśli chcielibyście wszystko powyższe i więcej, a do tego zależy Wam na większej precyzji w pomiarze pracy serca czy przebytego dystansu, warto rozważyć alternatywę w postaci zaawansowanego zegarka sportowego albo dobrego smartwatcha. No właśnie...

Smartband a smartwatch - jaka to różnica?

Odpowiedź na to pytanie nie jest już tak oczywista jak kiedyś. Granice pomiędzy opaską a smart zegarkiem mocno się zacierają i część sprzętów balansuje na granicy jednego i drugiego. Opaski stają się coraz większe i coraz bardziej zaawansowane, często zbliżając się do tanich smartwatchy. Wciąż jednak pewne punkty odniesienia mogą pomóc nam w rozróżnieniu z czym mamy do czynienia, a mianowicie: rozmiar, cena, czas pracy na baterii oraz wbudowany moduł GPS.

Jaki rozmiar i kształt najczęściej ma opaska aktywności? Najczęściej jest to urządzenie małe i lekkie, z wąskim, podłużnym ekranem, nierzadko w postaci "pastylki" wkładanej w pasek gumowy czy silikonowy. Coraz częściej spotyka się smarbandy wyglądem bliższe zegarkom, takie jak Xiaomi Smart Band 7 Pro czy Amazfit Band 7. Warto zwrócić też uwagę na zapięcie - w większości przypadków producenci stosują zapięcie na wtyk, który ma tendencję do rozpinania gdy o coś zahaczymy. O wiele lepiej pod kątem bezpieczeństwa sprawdza się klasyczne zapięcie stosowane w zegarkach, choć jest nieco mniej subtelne.

Ile kosztuje dobry smartband? Dobra i sprawdzona opaska sportowa to obecnie wydatek rzędu okolo 200-250 złotych, choć renomowane firmy spoza rynku chińskiego oferują swoje sprzęty za dwukrotnie wyższą kwotę. Opaski Fitbit czy Garmin pod kątem ceny wydają się mało konkurencyjne, zwłaszcza, że za 400-500 złotych można nabyć taniego smartwatcha. Jednak takie sprzęty również znajdują swoich nabywców - kupują je najczęściej osoby bardziej zorientowane na jakość wykonania i wiarygodność odczytów z czujników, a także osoby unikające urządzeń chińskich. Nie znaczy to wcale, że sprzęty ze wschodu, takie jak ogromnie popularny Mi Band, są słabo wykonane i z dokładnością danych mają nie po drodze. Czasy tandetnych i plastikowych urządzeń made in China nie minęły, jednak od kilku lat chińscy producenci wyraźnie pokazują, że potrafią projektować i produkować solidne urządzenia, zarówno estetyczne, jak i sprawnie działające, a do tego bardzo rozsądnie wycenione.

Lepszy czas pracy na baterii? Często, choć nie jest to już regułą. Smartbandy z roku na rok stają się coraz większe, a z większymi ekranami i funkcją Always On Display najczęściej przychodzi krótszy czas pracy na jednym ładowaniu, zrównujący je z niektórymi smartwatchami. Wciąż jednak od opaski sportowej można wymagać od kilku do kilkunastu dni ciągłej pracy bez konieczności korzystania z ładowarki, podczas gdy w przypadku bardzo zaawansowanych smart zegarków dwie doby to pełen sukces.

Wbudowany odbiornik GPS. Aby śledzenie przebytego przez użytkownika dystansu przedstawiało stan naprawdę bliski prawdzie, producenci wykorzystują wbudowane moduły GPS. To świetna rzecz, acz dla przeciętnego użytkownika opaski raczej niepotrzebna, zwłaszcza, że wyeliminowanie modułu GPS pozwala znacznie obniżyć koszty produkcji urządzenia. Nic dziwnego zatem, że prawie każda opaska sportowa jest pozbawiona tego ulepszenia i ustala przebyty przez użytkownika dystans orientacyjnie (na bazie akcelerometru i algorytmów) albo korzysta z GPS w naszym telefonie, o ile mamy go przy sobie.

Jaki smartband wybrać? Ranking:

Mogłoby się wydawać, że z uwagi na rozmiar i design, opaski sportowe bedą raczej damskim gadżetem, o wiele lepiej pasującym do drobniejszego, kobiecego nadgarstka niż duże smartwatche. Nic bardziej mylnego. Smartbandy stały się urządzeniem całkowicie uniwersalnym i oferowane naczęściej w czarnej wersji unisex, nabywane są przez obie płcie. Panie mogą zresztą dziś wybierać ze sporej liczby dedykowanych im smartwatchy dla kobiet. Nie zabrakło też opasek fitness dedykowanych dzieciom - zainteresowanych odsyłamy do naszego rankingu smartwatchy i opasek dla dzieci.

W poniższym zrestawieniu polecanych opasek sportowych postawiliśmy przede wszystkim na cenione przez użytkowników modele słynące z intuicyjnej i bezproblemowej obsługi, w tym kilka cechujących się bardzo dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Większość opasek działa bezproblemowo z niemal każdym telefonem, a wszystkie zakupić można w polskich sklepach. Zestawienie zdominowali producenci z Chin, próżno tu jednak doszukiwać się jakiejś głębszej ideologii - po prostu w tym segmencie sprzętów elektronicznych Chińczycy odnaleźli się po prostu doskonale, zostawiając w tyle konkurencję już dobre 3 lata temu.

Polecane opaski sportowe:

Xiaomi Mi Band 6 - tania i dobra opaska sportowa Ocena benchmark.pl









4,5/5 Mi Band 6 jest bardzo funkcjonalną opaską, która absolutnie zdominowała rynek smartbandów w 2021 roku. Trudno się dziwić, bowiem jak na tak tanie urządzenie, Mi Band 6 oferuje właściwie wszystko, czego wymaga przeciętny użytkownik, a do tego oferuje to w naprawdę przyzwoitej jakości. Znajdziemy tutaj czujnik tętna, krokomierz, pulsoksymetr, całodzienne monitorowanie aktywności i snu (przebyty dystans, liczbę nocnych pobudek), tryby treningowe, powiadomienia o wiadomościach i połączeniach, a także drobnostki w postaci prognozy pogody, budzika czy funkcji znalezienia telefonu. Bardzo dobre wrażenie robi też wyrazisty wyświetlacz AMOLED o żywych kolorach, który jednocześnie nie pożera zbyt szybko baterii - sprzęt będziemy zmuszeni ładować najprawdopodobniej raz na tydzień. Opaska ma formę wyciąganej z paska "pastylki", a na rynku dostępna jest ogromna liczba wymiennych pasków za niewielkie pieniądze. Choć dostępna jest już nowsza wersja Mi Band, tym razem oznaczona numerem "7", warto rozważyć wciąż dostępny, omawiany tutaj model. Setki tysięcy zadowolonych użytkowników mówią tutaj same za siebie - ta opaska jest rzadkim dowodem na to, że tanie może być dobre. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, znajdź telefon, pomiar saturacji, wykrywanie snu

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy do 7 dni Zobacz recenzję

Xiaomi Mi Band 6 NFC - najlepsza opaska sportowa z opcją płacenia w sklepie Ocena benchmark.pl









4,7/5 Xiaomi Mi Band 6 NFC to właściwie to samo urządzenie, co Xiaomi Mi Band 6 bez dopisku "NFC", z jedną różnicą. Tą wersją opaski zapłacicie zbliżeniowo w sklepie, o ile Wasz bank obsługuje ten typ płatności (a najpewniej tak). Wersja NFC pojawiła się pod naciskiem użytkowników, którzy licznie zgłaszali producentowi, że możliwość płacenia opaską to jedyna rzecz, która brakuje im w Mi Band 6 do pełni szczęścia i nie powinna być ograniczona tylko do rynku chińskiego. W rezultacie otrzymaliśmy smartband w portfolio Xiaomi chyba najbardziej kompletny, a do tego nadal rozsądnie wyceniony. Posumowując - jeśli nie zależy Ci na używaniu płatności zbliżeniowych, a cena nie jest czynnikiem decydującym, nie ma różnicy na którą wersję opaski się zdecydujesz. Jest to ta sama, niemal bezawaryjna, bardzo dobra opaska sportowa, której możliwości już niejednego użytkownika zaskoczyły na plus. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, znajdź telefon, pomiar saturacji, wykrywanie snu, płatność zbliżeniowa

Typ komunikacji bezprzewodowy, NFC, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy do 7 dni Zobacz recenzję

Xiaomi Smart Band 7 - najnowszy Mi Band od Xiaomi Ocena benchmark.pl









4,9/5 Xiaomi Mi Band 7 jest najnowszą wersją kultowej opaski. Ulepszenia w tym modelu przejawiają się w troszkę większym niż do tej pory wyswietlaczu AMOLED, wzbogaconym po raz pierwszy w historii tych urządzeń o funkcję Always On Display, czyli ze stałym podświetleniem ekranu. Niestety ulepszenie to można także odbierać jako pogorszenie, stąd Mi Band 7 wzbudził nieco mniejszy entuzjazm niż poprzednie premiery z tej serii. Powiększony wyświetlacz, choć wygodniejszy i efekciarski, nie wpływa dobrze na czas pracy urządzenia, a brak automatycznej regulacji jasności ekranu bywa problemowy - wieczorami opaska potrafi wręcz wypalać oczy. Pod kątem funkcji jest oczywiście bardzo dobrze. Nie zabrakło pulsometru, pulsoksymetru, monitorowania aktywności (w tym liczenia kroków i szacowania spalonych kalorii), a także analizy snu. Mamy tryby treningowe, powiadomienia z telefonu, alarm, pogodę, opcję odnajdywania telefonu etc. Zabraklo niestety płatności zbliżeniowych, co jest dość niezrozumiałe, skoro udało się tę funkcję wdrożyć w modelu wcześniejszym. Ujmując sprawę prosto: jeśli jesteś posiadaczem Mi Band 6, nie warto przesiadać się na "siódemkę", zwłaszcza jeśli zależy Ci na płatnościach NFC. Natomiast każdej osobie poszukującej bardzo dobrej i świetnie wycenionej opaski ze sporym, ale nie dominującym na ręce wyświetlaczem - możemy Smart Band 7 (aka Mi Band 7) z czystym sumieniem polecić. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, znajdź telefon, pomiar saturacji

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy do 5 dni Zobacz recenzję

Huawei Band 7 - świetny smartband do 200zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Huawei Band 7 należy do grupy opasek sportowych zbliżających się nieco kształtem do smartwatchy, choć wciąż zachowujących kompaktowe rozmiary. Jeżeli prostokątny wyświetlacz nie jest dla Ciebie problemem, urządzenie to stanowi świetną alternatywę dla dominującego na rynku Mi Banda - opaski nie różnią się znacznie pod kątem dostępnych funkcji, natomiast urządzenie od Huawei jest zdecydowanie lepiej wykonane i robi wrażenie droższego niż jest. Huawei Band 7 działa bardzo płynnie i zapewnia właściwie wszystko co potrzeba, poza płatnościami zbliżeniowymi - mamy więc pulsometr, krokomierz, liczenie spalonych kalorii, pomiar natlenienia krwi, powiadomienia z telefonu czy przydatne drobnostki typu alarm, prognoza pogody i timer. Urządzenie jest wodooporne, stąd nie trzeba go ściągać aby wziąć prysznic, ma też z boku przycisk fizyczny, uzupełniający obsługę dotykową. Jedną z największych zalet tego modelu jest też wyświetlacz AMOLED, pięknie oddający kolory i zapewniający doskonałą widoczność w niemal każdych warunkach. Przy typowym użytkowaniu opaska powinna zapewnić od 7 do nawet 10 dni działania na jednym ładowaniu. W sprzedaży dostępna jest w 3 kolorach - czarnym, zielonym i różowym. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, znajdź telefon, pomiar saturacji, wykrywanie snu, sterowanie muzyką

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy około 10 dni

Redmi Smart Band Pro - Mi Band w przebraniu Ocena benchmark.pl









4,7/5 Nie ma co się oszukiwać, Redmi to również Xiaomi, tyle ze ukryte pod submarką. Opaska Smart Band Pro to właściwie trochę taki Mi Band 6 w przebraniu. Przybliżone możliwości ukryte są w większej kopercie o prostokątnym kształcie, która może przypaść do gustu osobom nie będącym zwolennikami wypinanych z paska "pastylek" - tutaj pasek dopinamy po obu stronach, jak w klasycznych zegarkach. Wyglądem opaska ta przypomina Huawei Band 7 i Amazfit Band 7, choć ustępuje im nieco pod kątem estetyki, zwłaszcza temu pierwszemu. Co jest tutaj Pro? Zupełnie nic - ów dopisek to jedynie chwyt marketingowy producenta. Smartband Redmi jest po prostu zwyczajną, poprawną opaską sportową, wyposażoną we wszystkie przyjęte w takich urządzeniach kluczowe funkcjonalności, takie jak monitorowanie aktywności codziennej i treningów, pulsometr, pulsoksymetr, powiadomienia z telefonu, pogoda czy budzik. Minusy? Nie jest to najlepsze urządzenie z katalogu Xiaomi i w tej cenie i kształcie znaleźć można inne opaski, nieco ładniejsze i przy okazji pozbawione kilku drażniących drobnostek, jak np. koniecznosć ustawiania alarmu z poziomu aplikacji w telefonie. Jednocześnie, urządzenie to ma kilka wyraźnych plusów: jest wygodne w obsłudze, ma tryb automatycznego regulowania jasności wyświetlacza (czego w Mi Bandach niestety zabrakło), a jeśli nie będziemy korzystać ze stałego podświetlenia ekranu, możemy liczyć na nawet 10 dni pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, znajdź telefon, pomiar saturacji

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy do 10 dni

Amazfit Band 7 - opaska sportowa z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4,6/5 Amazfit Band 7 to kolejna propozycja smartbanda z poszerzonym i prostokątnym ekranem. Na zdjęciu opaskę tę łatwo pomylić z Redmi, choć w gruncie rzeczy dzieli te urządzenia kilka rzeczy. Pod kątem konstrukcji, Amazfit okazuje się być opaską "pastylkową", wkładaną w pasek, podczas gdy Redmi ma pasek dopinany. Amazfit wyróżnia też świetna bateria, która, jeśli nie będziemy uruchamiać absolutnie wszystkich stałych pomiarów i funkcji Always On Display, pozwoli na działanie nawet przez dwa tygodnie. Miłym zaskoczeniem jest także wspólpraca z asystentem wirtualnym Alexa, choć dla większości polskich użytkowników, będzie to funkcja bez większego znaczenia. Podsumowując - Amazfit Band 7 jest naprawdę niezłą opaską sportową, która ma wszystko, co potrzeba, działa płynnie i będzie całkiem dobrym wyborem pośród sprzętów do 250zł. Na rynku polskim dostępna jest nie tylko w wersji czarnej, ale także z estetycznym, beżowym paskiem. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, pomiar saturacji, sterowanie muzyką

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy 10 dni lub więcej

Fitbit Charge 5 - smartband z NFC i GPS Ocena benchmark.pl









4,6/5 Fitbit Charge 5 to najbardziej zaawansowana opaska sportowa na rynku, choć za to zaawansowanie musimy zapłacić o wiele więcej. Amerykański smartband przypadnie do gustu osobom poszukującym urządzenia o większej precyzji w rejestrowaniu aktywności, a także spragnionych analityki treningowej niczym w zegarku sportowym, zamkniętej w opaskowej, małej formie. Charge 5 ma właściwie wszystko - od krokomierza, pulsometru i pulsoksymetru, przez EKG, monitorowanie faz snu oraz określanie poziomu stresu, aż po powiadomienia z telefonu i GPS. Wisienką na torcie jest możliwość płacenia zbliżeniowego Fitbit Pay, co właściwie pozwala na pozostawianie telefonu w domu przy wyjściu na trening. Minusy? Zdecydowanie krótki czas działania na baterii, charakterystyczny dla wszystkich małych urządzen z opcją GPS. Jeśli trenujemy mało i odpuścimy stałe podświetlenie ekranu, smartband dociągnie do około 6 dni na jednym ładowaniu. Minusem może być też cena urządzenia, która na szczęście nieco spadła od momentu premiery i obecnie trzyma się w okolicach 500zł. W tym wypadku warto jednak pamiętać, że płacimy za urządzenie nieco wyższej klasy. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), GPS, prognoza pogody, alarm, timer, pomiar saturacji, płatność zbliżeniowa, sterowanie muzyką

Typ komunikacji bezprzewodowy, NFC, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy 3-6 dni

Fitbit Inspire 3 by Google - mała opaska sportowa z dużą analityką Ocena benchmark.pl









4,5/5 Fitbit Inspire 3 to jedna z pierwszych opasek wypuszczonych przez markę Fitbit po przejęciu przez Google. Jest to także jednen z najmniejszych smartbandów w zestawieniu. Biorąc pod uwagę jej rozmiary i obecność kolorowego (acz bardzo skromnego) wyświetlacza, na plus zaliczyć można dobry czas pracy na baterii - nawet 10 dni - o ile nie używamy stałego podświetlenia ekranu. Inspire 3 wydaje się być urządzeniem dość skromnym w zestawieniu z chińskimi odpowiednikami, jednak dla osób skupionych na aspektach prozdrowotnych i prosportowych, a do tego poszukujących minimialistycznego i dyskretnego sprzętu może być strzałem w dziesiątkę. Nie ma tutaj ogromu bajerów, płatności NFC, a odczytywanie powiadomień z telefonu na maleńkim wyświetlaczu zajmującym tylko część ekranu nie jest zdecydowanie szczytem wygody. Jeśli komuś jednak na tym nie zależy, a ekscytuje go możliwość analizowania swojego snu, stanu regeneracji organizmu czy przebiegu treningów w aplikacji w telefonie, może się z tą opaseczką bardzo polubić. Co ciekawe, smartband nie ma typowego przycisku fizycznego, ale po boku rozmieszczono ułatwiające obsługę czujniki dotykowe. Jest też wodoodporny. Minusy? Podobnie jak w Fitbit Charge, za rozbudowaną analitykę dostępną w telefonie, trzeba płacić abonament premium (przy zakupie dostajemy go na próbę na pół roku). Opaska nie staje się bez tego abonamentu bezużyteczna i wciąż dostarcza wielu danych - jednak jeśli brać pod uwagę wysoką startową cenę urządzenia, konieczność dopłacania do pełni funkcji jest dosć irytująca. Fitbit Inspire 3 dostępny jest w sprzedaży w 3 kolorach: czarnym, żółto-pomarańczowym i różowym. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Typ komunikacji bezprzewodowy

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Zobacz recenzję

Garmin Vivosmart 5 - minimalistyczna opaska sportowa Ocena benchmark.pl









4/5 Pozostając jeszcze przy opaskach sportowych w postaci minimalistycznej i bardziej sport niż smart, natrafiamy na dość kontrowersyjny model Vivosmart 5, produkowany przez amerykańską firmę Garmin, słynącą z najlepszych na świecie zegarków sportowych. Wodoodporna opaska jest wyposażona w jeden przycisk fizyczny oraz ascetyczny, monochromatyczny wyświetlacz. Choć nie jest to bardzo wygodne na tak małym ekranie, smartband pozwala na odrzucenie połączeń z telefonu, odczytanie powiadomień czy sprawdzenie prognozy pogody. Pośród zalet z pewnością warto wymienić dobre wykonanie urządzenia, pogłębioną (i to bez abonamentu) analizę parametrów zdrowotnych i okołotreningowych w świetnie działającej aplikacji, a także bardzo lubianą przez użytkowników funkcję Body Battery, określającą gotowość organizmu do wysiłku danego dnia i zapobiegającą przemęczeniu treningowemu. Oprócz tego miłe akcenty w postaci współpracy z aplikacją rowerową Strava, czy możliwość śledzenia naszej trasy treningowej na żywo przez inne osoby (o ile zabierzemy ze sobą telefon). Wyraźne minusy? Nieszczególnie wyraźny, maleńki ekranik i bardzo wysoka cena. Zamiast Vivosmart nabyć można ze dwa Mi Bandy i jeszcze zostanie na kawę. Czy się opłaca? To już musi ocenić użytkownik. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, alarm

Typ komunikacji Bluetooth

Średni czas pracy maksymalnie 7 dni

A jeśli nie opaska to co?

Alternatywą dla opasek aktywności, z roku na rok coraz większych, mogą być urządzenia stojące trochę na pograniczu pomiędzy smartwatchem i smartbandem. Szczególnie interesujące wydają się tutaj dwie propozycje: Xiaomi Smart Band 7 Pro i Huawei Watch Fit 2.

Xiaomi Smart Band 7 Pro - smartwatch, który miał być opaską Ocena benchmark.pl









4,3/5 Wiele osób spodziewało się, że Xiaomi Smart Band 7 Pro będzie długo wyczekiwaną, wyposażoną w GPS wersją kultowej opaski Mi Band. Niestety, producent zrezygnował zupełnie z opaskowej wersji, finalnie więc otrzymaliśmy produkt zegarkopodobny, który wprawdzie wyposażono w świetny wyświetlacz, GPS i mnóstwo funkcji, jednak nie jest już urządzeniem małym, jest niemal dwukrotnie droższy niż pierwowzór i na dodatek nie pozwala na płatności zbliżeniowe. Niemniej, Smart Band 7 Pro jest urządzeniem przyjemnym w użytkowaniu i stanowić może dobrą propozycję dla tych, którym zwyczajna opaska przestaje już wystarczać, a na dodatek mają sporo sympatii do marki Xiaomi. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Wymiary 28.8 x 11 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne nie

Huawei Watch Fit 2 - nieduży smartwatch z GPS i opcją rozmów Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeżeli dojdziecie do wniosku, że tania opaska jednak Wam nie wystarczy, a gotowi jesteście wydać więcej grosza, jednym z najlepszych możliwych wyborów będzie smartwatch Huawei Watch Fit 2. Jest to urządzenie nieco większe niż Amazfit czy Smart Band 7, a choć widać tu jeszcze opaskowego ducha, sam producent nazwą modelu sugeruje, że mamy do czynienia jednak bardziej z zegarkiem. Niezależnie od tego, do jakiej kategorii go zaliczyć, Fit 2 oferuje wszystko, co może zaoferować tani zegarek smart, a może i trochę więcej. Smartwatch jest bardzo estetycznie wykonany (zwłaszcza w najdroższej wersji Classic), wyposażony został w naprawdę dobrej jakości wyświetlacz, a przy tym nie zabrakło też GPS, pulsmetru czy pulsoksymetru. Choć użytkownicy nie zapłacą tym urządzeniem w sklepie, miłym zaskoczeniem jest obecność mikrofonu i głośnika, co daje możliwość prowadzenia rozmów, o ile nasz telefon jest w zasięgu Bluetooth. Poza tym mamy oczywiście klasyczne funkcje, takie jak dobry krokomierz, przyzwoita analiza snu oraz treningów, powiadomienia z telefonu i inne. Dla osób ze skromniejszym budżetem dobrą alternatywą może być także pierwsza, skromniejsza wersja tego urządzenia - Huawei Watch Fit za niewiele ponad 300zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,74 cale/cali

Wymiary 46 x 33,5 x 10,8 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Podsumowanie - jaką opaskę sportową warto kupić?

Odpowiedź jak zawsze jest ta sama, nasza ulubiona - to zależy. Na pewno nie warto oszczędzać, kupując chiński produkt bez nazwy za 60 złotych. Urządzeniom tym daleko jest do niezawodności, a wiarygodność ich pomiarów bywa różna. Warto natomiast zweryfikować jaka opaska w założonym budżecie będzie najbliższa Twoim wymaganiom

Jeśli chcesz schudnąć i zdopingować się do większej liczby kroków, wystarczy CI prosty tracker, w postaci Mi Band 6. Jeśli w pracy nie możesz zerkać na telefon, ale chcesz mieć oko na powiadomienia, możesz wybrać nieduże urządzenie z nieco większym ekranem, który ułatwi ich odczytywanie - Amazfit Band 7 czy Huawei Band 7. Jeśli zależy Ci na małym urządzeniu, które pomoże Ci trzymać się dobrych nawyków, a do tego chcesz móc zapłacić nim w sklepie - pozostaje Ci Xiaomi Mi Band 6 NFC lub Fitbit Charge 5.

Masz swój sprawdzony model? Podziel się swoją rekomendacją z innymi w komentarzu!

zdjęcia: benchmark.pl