Jeśli uprawiasz sport, to chcesz osiągać jak najlepsze wyniki. A jeśli nie, to każdy moment jest dobry, aby zacząć. Oprócz sportowych butów i sprecyzowanego celu, przyda się inteligentna opaska fitness monitorująca aktywność fizyczną. Jaki smartband wybrać?

Dobra opaska sportowa pomoże utrzymać świetną kondycję albo ją wypracować. Uprawianie sportu z pewnością poprawi też nasze samopoczucie. I chociaż pogoda za oknem aktualnie nie zachęca, można przecież ćwiczyć również pod dachem - w domu, na siłowi czy na basenie. W tym zestawieniu TOP 10 przedstawiamy najlepsze i najbardziej opłacalne gadżety przeznaczone do monitorowania aktywności i śledzenia postępów. Trzeba też pamiętać, że opaski sportowe mają jednocześnie sporo innych funkcji, które mogą przydać się na co dzień. Niektóre dodatkowo z racji swojej stylistyki mogą stanowić doskonały dodatek do ubioru zastępując tym samym biżuterię.

Jaka opaska sportowa? Oto polecane modele:

Co to jest opaska fitness? Po co mi to?

Inteligentne opaski na rękę nie są przeznaczone tylko dla użytkowników, pokonujących każdego dnia dziesiątki kilometrów, wyczynowo jeżdżących na rowerze czy trenujących na basenie. To ciekawe akcesoria dla sportowców, ale też dla wszystkich osób, które chcą poprawić swój styl życia, a także monitorować spalanie kalorii czy sen. Wystarczy jeszcze tylko odpowiedni strój, słuchawki do biegania, smartfon z zainstalowaną aplikacją sportową i dobre nastawienie, a poprawa wyników na treningu będzie gwarantowana.

Co powinna mieć najlepsza opaska sportowa - lista funkcji

Podstawowe funkcje, jakie oferuje opaska sportowa, to liczenie kroków, dystansu i kalorii. Najbardziej zaawansowane smartbandy potrafią jednak dużo, dużo więcej. Tworząc to zestawienie, postawiliśmy zarówno na niedrogie gadżety dla Kowalskiego, jak i zaawansowane monitory aktywności z wyższej półki. Warto też wspomnieć, że opaski wyższej klasy mogą być pod pewnymi względami niemal tak funkcjonalne jak najlepsze smartwatche i zegarki sportowe.

Oprócz funkcjonalności braliśmy pod uwagę także czas pracy i wykonanie. W produkcji poszczególnych modeli wykorzystane zostały materiały wysokiej jakości i przyjemne dla skóry, a ekrany, w jakie są one wyposażone, są czytelne zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na świeżym powietrzu.

Postawiliśmy przede wszystkim na sprawdzone modele cenionych producentów oraz takie, które tą lub inną cechą wyróżniają się na tle pozostałych urządzeń. Zadbaliśmy też o to, by polecić Wam wyłącznie te produkty, które cechują się atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Pamiętajcie, że podczas zakupu wypada zerknąć na kompatybilność – choć większość modeli działa z Androidem, opaska fitness do iPhone’a musi naturalnie obsługiwać też system iOS.

Przejdźmy już do konkretów, a więc odpowiedzi na pytanie o to, jaki smartband kupić. Oto modele, jakie wybraliśmy - nasz ranking opasek sportowych.

Tani smartband do 150 zł

Xiaomi Mi Band 5









4,5/5 Ocena benchmark.pl Rozmawiając o tanich opaskach fitness w pierwszej kolejności na myśl przychodzi bardzo popularny Xiaomi Mi Band 5. Trudno dziwić się temu, iż ma tak duże wzięcie. Poprzednicy dobrze przetarli już szlaki, a patrząc na cenę to możliwości tego gadżetu wypadają naprawdę dobrze. Ma większy od poprzednika wyświetlacz OLED (1,1 cala), który jest też jaśniejszy, przez co zapewnia lepszą widoczność i łatwiejszą obsługę. Można liczyć tu również na bardziej dopracowany interfejs, 11 wbudowanych trybów sportowych, opcje pomiaru pulsu i kontroli jakości snu, zdalny spust migawki oraz łatwiejsze ładowanie baterii, które nie wymaga już wyjmowania kapsułki z paska. To ważne, bo czas pracy jest nieco, ale jednak krótszy niż w przypadku poprzednika. Całości dopełnia wodoszczelność zgodna z normą 5 ATM. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), pułap tlenowy

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi Band 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl A poprzednika, czyli odrobinę starszego Xiaomi Mi Band 4 też tutaj umieszczamy. Dlaczego? Bo ten smartband wciąż bardzo dobrze łączy całkiem dobrą funkcjonalność z niską ceną. Wygląd i jakość wykonania są bardzo podobne do omówionego wyżej modelu, za mniej niż 100 zł dostajemy zatem chociażby kolorowy wyświetlacz OLED. Obraz jest wystarczająco czytelny nawet w jasny dzień, a kolory pozwalają ustawić bardziej różnorodne tła. Opaska liczy kroki, mierzy puls, monitoruje sen, potrafi rozpoznać pływanie, ma energooszczędny Bluetooth 5.0 i potrafi pracować nawet 20 dni na jednym ładowaniu. W sprzedaży dostępna jest nawet wersja z łącznością zbliżeniową NFC, która wytrzymuje na jednym ładowaniu do 15 dni. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż specyfikację

Huawei Band 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl Smartbandy Huawei są podobne do opasek Honor, ale nieco od nich tańsze. Naturalnie smartband Huawei kierowany jest głównie do użytkowników smartfonów Huawei, ale działa też z innymi urządzeniami z Androidem. Huawei Band 4 ma wbudowane złącze USB, dzięki któremu możemy go wpiąć bezpośrednio do ładowarki od smartfona, bez konieczności używania kabla (przydatne w podróży). Konstrukcja jest lekka, wygodna i wodoszczelna do 5 ATM. I z tą opaską można się kąpać. Ma kolorowy wyświetlacz, monitoruje sen, liczy kroki i kalorie, mierzy puls i pozwala skorzystać z dziewięciu trybów treningu. To dobra tania opaska sportowa. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) TFT LCD Pokaż specyfikację

Honor Band 5









4,5/5 Ocena benchmark.pl Honor Band 5 od samego początku swojej obecności na rynku uznawany był i jest za największego realnego konkurenta Xiaomi Mi Band 4. Pod wieloma względami te urządzenia są do siebie podobne. Mają zbliżone wymiary, wymienne paski oraz dotykowe i kolorowe wyświetlacze. Tutaj mierzy on 0,95" i ma rozdzielczość 120 x 240 pikseli, a więc jest tej samej wielkości co w Xiaomi Mi Band 4. Atutem jest bez wątpienia wodoszczelność 5 ATM, oczywiście opaska jest w stanie wyświetlać powiadomienia, liczyć kroki i mierzyć puls. Pod względem czasu pracy na baterii Honor Band 5 wypada jednak nieco gorzej niż wspomniana konkurencja z logo Xiaomi. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 4.2

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż specyfikację

Niedroga opaska sportowa do 200 zł

Amazfit Band 5









4,5/5 Ocena benchmark.pl Amazfit Band 5 to z kolei bardzo pliski krewny popularniejszego Xiaomi Mi Band 5. Nie znaczy to jednak, że jedyną różnicą jest tutaj cena. Można dostrzec pewne rozbieżności w wyglądzie (ale od wewnętrznej strony), a przede wszystkim trzeba odnotować, że Amazfit Band 5 może pochwalić się wbudowanym pulsoksymetrem, który akurat teraz w dobie pandemii stał się pożądany. Mniej istotne jest to, że jednocześnie obsługuje asystenta Alexa, ale z drugiej strony nieco krócej pracuje na baterii. Poza tym można oczekiwać już tego samego co w Xiaomi Mi Band 5, a zatem przede wszystkim ekranu OLED o przekątnej 1,1 cala, 11 trybów sportowych, pulsometru czy wodoszczelności zgodnej z normą 5 ATM. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Fit 2









4,4/5 Ocena benchmark.pl Jeśli z jakichś powodów nie przekonują się tanie opaski Xiaomi, Huawei czy Honor to dokładając kilkadziesiąt złotych możesz kupić model Samsung Galaxy Fit 2. Pozycja koreańskiego producenta na szeroko pojętym rynku mobilnym jest naprawdę mocna. Nieprzypadkowo, co także ten model potwierdza. Mimo przystępnej ceny jest naprawdę dobrze wykonany i wodoszczelny zgodnie z normą 5 ATM. Dysponuje też dobrym wyświetlaczem - to szczegółowy i kolorowy panel AMOLED o przekątnej 1,1 cala z ponad 70 różnymi wzorami tarcz do wyboru. Opaska korzysta z modułu Bluetooth 5.1, poza prezentowaniem powiadomień jest w stanie mierzyć kroki, spalane kalorie czy tętno, a także czas i jakość snu. Na obecne czasy przydać może się funkcja prezentowania przypomnień dotyczących utrzymania czystości rąk. Solidnie wypada tu także bateria, typowy czas użytkowania sięga 15 dni. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż specyfikację

Dobry smartband do 500 zł

Huawei Band 4 Pro









4,4/5 Ocena benchmark.pl Huawei Band 4 Pro, szczególnie w różowym lub czerwonym wariancie kolorystycznym, to świetna propozycja na opaskę sportową dla kobiety. Przyciąga uwagę wyglądem, ale jednocześnie jest dobrze wykonana i naprawdę funkcjonalna. Ma 0,95-calowy wyświetlacz AMOLED, na którym pojawiają się informacje o aktywności, ale też powiadomienia ze smartfona. Różnorodne tarcze do wyboru pozwalają dopasować gadżet do swojego stylu czy nastroju. To opaska fitness do pływania, biegania i jeżdżenia na rowerze, posiada preinstalowane tryby monitorowania zróżnicowanych dyscyplin sportowych. Może mierzyć dystans, prędkość czy spalane kalorie. Ma na pokładzie pulsometr, pulsoksymetr, technologię TruSleep 2.0 i GPS. Pozwala też sterować muzyką, a nawet zdalnie wyzwolić migawkę aparatu ze sparowanego (kompatybilnego) smartfona. Całość jest zamknięta w konstrukcji zapewniającej wodoszczelność do 50 metrów. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, GPS, TrueSleep

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji Bluetooth 4.2

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż specyfikację

Fitbit Inspire HR









4,5/5 Ocena benchmark.pl Smukła konstrukcja, akumulator zapewniający 5 dni działania między ładowaniami, a do tego szeroka funkcjonalność. Tak pokrótce można scharakteryzować Fitbit Inspire HR. Opaska ta przypomina, że trzeba się trochę poruszać, wykrywa typ ćwiczeń, monitoruje wszystkie istotne parametry podczas nich, a po osiągnięciu założonego celu – chwali nas za dobrą robotę. Precyzyjnie mierzy spalone kalorie, postawione kroki i minuty aktywności, przez całą dobę monitoruje puls, a gdy śpimy – przygląda się temu, jak wygląda nasz odpoczynek. Oprócz tego działa jak typowy smartband, wyświetlając powiadomienia ze smartfona i oferując takie funkcje jak stoper czy budzik. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth Pokaż specyfikację

Garmin Vivosport









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeden z gadżetów w ofercie producenta, który jest znany i ceniony głównie z racji zegarków sportowych. Na Garmin Vivosport też warto zwrócić uwagę, cechuje się zawsze włączonym kolorowym wyświetlaczem, smukłą i wygodną konstrukcją oraz licznymi opcjami treningowymi przeznaczonymi dla miłośników ćwiczeń wewnątrz pomieszczeń, jak i na świeżym powietrzu. Oprócz podstawowych funkcji sportowych opaska oferuje narzędzia do monitorowania kondycji (np. pułap tlenowy) i całodziennego pomiaru wysiłku. To opaska z gps, ma też pulsometr i Bluetooth umożliwiający odbieranie powiadomień ze smartfona. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, wysokościomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, Obliczenie przemiany materii podstawowej/aktywności (kcal), Spalanie tkanki tłuszczowej (g/oz), GPS

Typ komunikacji Bluetooth 4.0 Pokaż specyfikację

Smartband z wyższej półki cenowej

Fitbit Charge 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl Fitbit Charge 4 to już propozycja z wyższej półki cenowej. Nieprzypadkowo, bo oferuje na tyle szeroką funkcjonalność, że może przysłonić tym nawet niejednego tańszego smartwatcha. Na wyróżnienie zasługuje tutaj nie tylko GPS, ale również moduł NFC z obsługą płatności Fitbit Pay. Poza prezentowaniem powiadomień ze sparowanego smartfona i opcją szybkiego odpisania na wiadomości, Fitbit Charge 4 jest w stanie monitorować całodobową aktywność i tętno, a także spalane kalorie czy czas i jakość snu. Pozwala też kontrolować muzykę ze Spotify i korzystać z tak przydatnych aplikacji jak pogoda i minutnik. Wyświetlacz? Monochromatyczny, ale czytelny i wystarczająco jasny. Fitbit Charge 4 obsługuje ponad 20 rodzajów ćwiczeń, wiele rozpoznaje automatycznie, nadaje się też do pływania, bo jest wodoszczelna na głębokość do 50 m. Na baterii działa do 7 dni (bez GPSu), producent postarał się też o rozbudowaną i czytelną aplikację na smartfona, z poziomu której można wygodnie modyfikować ustawienia i analizować wszystkie wyniki. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, GPS

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji NFC, Bluetooth 4.0

Wyświetlacz (technologia) OLED Pokaż specyfikację

Najlepsza opaska fitness według nas to:

Xiaomi Mi Band 5 - jest tania i dobra. Ma wyraźny, czytelny, kolorowy wyświetlacz AMOLED, automatycznie i całkiem precyzyjnie mierzy puls, liczy kroki, wyświetla powiadomienia ze smartfona i jest bardzo lekka oraz wygodna. Za mniej niż 150 zł to po prostu smartband godny polecenia.

