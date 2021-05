Huawei Band 4 Pro, szczególnie w różowym lub czerwonym wariancie kolorystycznym, to świetna propozycja jako opaska sportowa na rękę dla kobiety. Przyciąga uwagę wyglądem, ale jednocześnie jest dobrze wykonana i naprawdę funkcjonalna. Ma 0,95-calowy wyświetlacz AMOLED, na którym pojawiają się informacje o aktywności, ale też powiadomienia ze smartfona. Różnorodne tarcze do wyboru pozwalają dopasować gadżet do swojego stylu czy nastroju. To opaska fitness do pływania, biegania i jeżdżenia na rowerze, posiada preinstalowane tryby monitorowania zróżnicowanych dyscyplin sportowych. Może mierzyć dystans, prędkość czy spalane kalorie. Ma na pokładzie pulsometr, pulsoksymetr, technologię TruSleep 2.0. Co ważne, to opaska z GPS. Pozwala też sterować muzyką, a nawet zdalnie wyzwolić migawkę aparatu ze sparowanego (kompatybilnego) smartfona. Całość jest zamknięta w konstrukcji zapewniającej wodoszczelność do 50 metrów.

Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, GPS, TrueSleep

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji Bluetooth 4.2

Wyświetlacz (technologia) AMOLED