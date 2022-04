Jeśli uprawiasz sport, to chcesz osiągać jak najlepsze wyniki. A jeśli nie, to każdy moment jest dobry, aby zacząć. Oprócz sportowych butów i sprecyzowanego celu, przyda się inteligentna opaska monitorująca aktywność fizyczną. Jaki smartband wybrać?

Co to jest opaska fitness? Po co mi to?

Warto zdać sobie sprawę z dość istotnej kwestii. Inteligentna opaska sportowa nie jest przeznaczona tylko dla użytkowników pokonujących każdego dnia dziesiątki kilometrów, wyczynowo jeżdżących na rowerze czy trenujących na basenie. To ciekawy gadżet dla sportowców, ale też dla wszystkich osób, które chcą poprawić swój styl życia, a także monitorować spalanie kalorii czy sen. Wystarczy jeszcze tylko odpowiedni strój, słuchawki do biegania, smartfon z zainstalowaną aplikacją sportową i dobre nastawienie, a poprawa wyników na treningu będzie gwarantowana.

Dobra opaska sportowa pomoże utrzymać świetną kondycję albo ją wypracować. Uprawianie sportu z pewnością poprawi też nasze samopoczucie. Pogoda za oknem coraz lepsza, można zatem ćwiczyć już nie tylko w domu, na siłowi czy na basenie, ale również na zewnątrz. Wiele osób zamiast biegania na bieżni woli świeże powietrze w lesie. W tym zestawieniu TOP 7 przedstawiamy najlepsze i najbardziej opłacalne gadżety przeznaczone do monitorowania aktywności i śledzenia postępów. Trzeba też pamiętać, że opaski sportowe mają jednocześnie sporo innych funkcji, które mogą przydać się na co dzień. Niektóre dodatkowo z racji swojej stylistyki mogą stanowić doskonały dodatek do ubioru zastępując tym samym biżuterię.

Jaki smartband kupić? Oto polecane opaski sportowe:

Co powinna mieć najlepsza opaska sportowa?

Podstawowe funkcje, jakie oferuje opaska sportowa, to liczenie kroków, dystansu i kalorii, obecnie już także pulsu. Najbardziej zaawansowane smartbandy potrafią jednak dużo, dużo więcej. Tworząc to zestawienie, postawiliśmy zarówno na niedrogie gadżety dla dysponujących ograniczonym budżetem, jak i zaawansowane monitory aktywności z wyższej półki wyposażone np. w GPS. W zdecydowanej większości przypadków można liczyć też na powiadomienia ze smartfona. Opaski wyższej klasy mogą być pod pewnymi względami niemal tak funkcjonalne jak najlepsze smartwatche i zegarki sportowe.

Oprócz funkcjonalności braliśmy pod uwagę także czas pracy i wykonanie. W produkcji poszczególnych modeli wykorzystane zostały materiały wysokiej jakości i przyjemne dla skóry, a ekrany, w jakie są one wyposażone, są czytelne zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na świeżym powietrzu.

Postawiliśmy przede wszystkim na sprawdzone modele cenionych producentów oraz takie, które tą lub inną cechą wyróżniają się na tle pozostałych urządzeń. Zadbaliśmy też o to, by polecić Wam wyłącznie te produkty, które cechują się atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Pamiętajcie, że podczas zakupu wypada zerknąć na kompatybilność – choć większość modeli działa z Androidem, opaska fitness do iPhone’a musi naturalnie obsługiwać też system iOS.

Przejdźmy już do konkretów, a więc odpowiedzi na pytanie o to, jaki smartband kupić. Oto modele, jakie wybraliśmy - nasz smartband ranking lub jak kto woli ranking opasek sportowych.

Tani smartband do 150 zł

Amazfit Band 5 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Amazfit Band 5 to bardzo bliski krewny popularniejszego Xiaomi Mi Band 5. Nie znaczy to jednak, że jedyną różnicą jest tutaj cena. Można dostrzec pewne rozbieżności w wyglądzie (ale od wewnętrznej strony), a przede wszystkim trzeba odnotować, że Amazfit Band 5 może pochwalić się wbudowanym pulsoksymetrem, który akurat teraz w dobie pandemii stał się pożądany. Mniej istotne jest to, że jednocześnie obsługuje asystenta Alexa, ale z drugiej strony nieco krócej pracuje na baterii. Poza tym można oczekiwać już tego samego co w Xiaomi Mi Band 5, a zatem przede wszystkim ekranu OLED o przekątnej 1,1 cala, 11 trybów sportowych, pulsometru czy wodoszczelności zgodnej z normą 5 ATM. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Xiaomi Mi Band 5 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Rozmawiając o tanich opaskach fitness w pierwszej kolejności na myśl przychodzi bardzo popularny Xiaomi Mi Band 5. Trudno dziwić się temu, iż ma tak duże wzięcie. Poprzednicy dobrze przetarli już szlaki, a patrząc na cenę to możliwości tego gadżetu wypadają naprawdę solidnie. Ma całkiem dobry wyświetlacz AMOLED 1,1 cala, który jest też jaśniejszy niż bywało to w poprzednikach, przez co zapewnia lepszą widoczność i łatwiejszą obsługę. Można liczyć tu również na 11 wbudowanych trybów sportowych, opcje pomiaru pulsu i kontroli jakości snu, zdalny spust migawki oraz wygodne ładowanie baterii, które nie wymaga wyjmowania kapsułki z paska. Całości dopełnia wodoszczelność zgodna z normą 5 ATM. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, kontrola oddechu

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Zobacz recenzję

Niedroga opaska sportowa do 250 zł

Xiaomi Mi Band 6 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nie sposób nie wskazać również na Xiaomi Mi Band 6, czyli kolejną generację opaski tego chińskiego producenta. Cena jest zauważalnie wyższa, ale już na pierwszy rzut oka widać bardzo istotną nowość. To zdecydowanie większy, aż 1,56-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 152 x 486 pikseli. Pozostano przy technologii AMOLED, w efekcie zapewniając tym samym zdecydowanie wyższy komfort obsługi i lepszą czytelność. Zmianami na plus są tutaj również czujnik natlenienia krwi (SpO2) i większa liczba preinstalowanych trybów sportowych (30 zamiast 11). Nie zmieniono natomiast samej konstrukcji oraz jakości wykonania, Xiaomi Mi Band 6 cechuje się wodoszczelnością zgodną z normą 5 ATM. Poza wyżej wymienionymi funkcjami oferuje też wszystko to, czym może pochwalić się poprzedniczka. Także baterią wedle deklaracji na 14 dni (w praktyce osiągi się nieco gorsze, około 10 dni). Oczywiście można liczyć też na powiadomienia ze sparowanego smartfona, Xiaomi Mi Band 6 z powodzeniem zastąpi tani smartwatch do 200 zł. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, kontrola oddechu

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Zobacz recenzję

Xiaomi Mi Band 6 NFC Ocena benchmark.pl









4,7/5 Xiaomi Mi Band 6 w wersji NFC różni się od opisanej wyżej wersji zaledwie dwoma funkcjami, ale jedna z nich jest niezwykle przydatna i znacznie ułatwia codzienne życie. Mowa o możliwości realizowania płatności zbliżeniowych za pośrednictwem aplikacji Mi Fit. Co ważne, płatności działają zarówno ze smartfonami z Androidem oraz z iPhone’ami. Wystarczy pobrać i zainstalować wspomnianą aplikację oraz odpowiednio ją skonfigurować. Druga, zdecydowanie mniej przydatna funkcja, to możliwość korzystania ze sterowania głosowego za pośrednictwem asystenta Amazon Alexa. Alexę zapytać można między innymi o pogodę lub poprosić o ustawienie budzika. Komendy wydawać trzeba w języku angielskim. Warto skusić się na zakup wersji NFC, właśnie ze względu na obsługę płatności zbliżeniowych. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, pułap tlenowy

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, NFC, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Huawei Band 6 Ocena benchmark.pl









4,2/5 Huawei Band 6 to obok Xiaomi Mi Band 6 jedna z największych nowości na rynku i jednocześnie również jedna z najciekawszych propozycji w swojej klasie cenowej. W porównaniu do modeli z poprzednich generacji zaszły tu zauważalne zmiany w wyglądzie, także z racji zamontowania większego, bo 1,47 calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli. W porównaniu do Huawei Band 4 Pro to powierzchnia robocza większa o niemal 150%. Można liczyć tu na naprawdę sporo, bo 96 trybów sportowych, a także na monitorowanie tętna i natlenienia krwi 24/7 oraz funkcję TruSleep 2.0 wykrywającą i monitorującą 4 fazy snu. Tarcze do wyboru oraz wymienne paski w różnych kolorach pozwalają dopasować opaskę do swoich preferencji. Całość jest oczywiście wodoszczelna (5 ATM), w obsłudze pomaga fizyczny przycisk na bocznej krawędzi, a wbudowana bateria wystarcza na nawet dwa tygodnie pracy. To naprawdę dobra opaska smartband. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Dobry smartband do 500 zł

Garmin Vivosmart 4 Ocena benchmark.pl









4/5 Najpopularniejsze w ofercie firmy Garmin są sportowo-fitnessowe urządzenia typu wearables oraz sprzęt i oprogramowanie związane z nawigacją w terenie. W naszym zestawieniu nie mogło więc zabraknąć opaski tej marki. Vivosmart 4 posiada niewielki dotykowy ekran OLED o rozmiarach 6,6 mm x 17,7 mm. Opaska wyposażona jest między innymi w pulsoksymetr służący do pomiaru natlenienia krwi. Jest funkcja monitorowania snu, poziomu stresu oraz energii w organizmie. Wodoodporność na poziomie 5 ATM sprawia, że za jej pomocą można monitorować między innymi treningi pływackie. Warto zapoznać się z jej pełną specyfikacją, ponieważ funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia i aktywności fizycznych jest naprawdę bardzo dużo. Entuzjaści zdrowego trybu życia na pewno coś dla siebie znajdą. Poza tym, jak w przypadku większości, ta opaska sportowa wyświetla także powiadomienia z połączonego z nią smartfona. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, pułap tlenowy

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) OLED

Smartband z wyższej półki cenowej

Fitbit Charge 5 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Zdecydowanie najdroższa z naszego zestawienia, ale warta uwagi opaska sportowa. To czym chwali się producent to funkcja o nazwie Analiza Codziennej Gotowości, która na podstawie tętna i jakości snu określa stan organizmu i jego gotowość do treningu oraz wyświetla zalecenia dotyczące treningów lub regeneracji. Jest też kilka funkcji związanych z monitorowaniem pracy serca. Za pomocą opaski przeprowadzić można między innymi badanie EKG. Opaska posiada pulsoksymetr, czyli potrafi monitorować zawartości tlenu we krwi. Co ważne, Fitbit Charge 5 ma wbudowany moduł GPS, dzięki któremu możliwe jest śledzenie tempa i dystansu, na przykład podczas treningów biegowych. Fitbit Charge 5 to coś pomiędzy opaską, a sportowym zegarkiem. Warto jednak dodać, że niektóre funkcje dostępne są po wykupieniu subskrypcji usługi Fitbit Premium, ale sportowi zapaleńcy na pewno będą z niej zadowoleni. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, pułap tlenowy

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, NFC, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Najlepsza opaska sportowa według nas to:

Xiaomi Mi Band 6 - jest tania i dobra. Ma wyraźny, czytelny, kolorowy wyświetlacz AMOLED znacznie większy niż Xiaomi Mi Band 5, całkiem precyzyjnie mierzy puls i natlenienie krwi, liczy kroki, wyświetla powiadomienia ze smartfona i jest bardzo lekka oraz wygodna. Za około 200 zł to po prostu smartband godny polecenia. Zainteresowanych odsyłamy do naszej recenzji Mi Band 6.

Osoby z nieco bardziej zasobnym portfelem powinny sięgnąć po wersję NFC, która umożliwa realizowanie płatności zbliżeniowych.