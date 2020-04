Grać można praktycznie na wszystkim, ale sprzęt gamingowy nie różni się od innych wyłącznie nazwą. Płyty główne do gier charakteryzują się kilkoma istotnymi cechami - zobaczcie polecane przez nas modele gamingowe.

Wieść gminna niesie, że gamingowa płyta to znaczy droga i wypasiona - koniecznie z topowym chipsetem. Okazuje się, że niekoniecznie. Na rynku od dłuższego czasu dostępne są modele dedykowane graczom, które oparte są na tańszych podzespołach. Mają one oczywiście mniejsze możliwości, ale też nie każdy potrzebuje multum opcji dostępnych w topowych rozwiązaniach. Oczywiście w ofercie dla graczy znajdziemy zarówno płyty przeznaczone dla procesorów Intela, jak i gamingowe płyty główne AMD.

Polecane płyty główne do komputera gamingowego:

Nawet wśród ekonomicznego segmentu (Intel - chipset H310, AMD - chipset A320) znajdziemy płyty dedykowane graczom. Kosztują one nieco więcej od najtańszych modeli, ale to co jest najtańsze, zwykle charakteryzuje się dyskusyjną jakością.

Czy dla gracza niezbędna jest specjalna płyta? Oczywiście nie, niemniej jednak w "gamingowych" modelach producenci skupili się na funkcjach, które będą przydatne właśnie dla graczy. Płyta dla gracza nie musi kosztować krocie, a mimo wszystko umożliwiać uzyskanie sporej wydajności i dostęp do wielu interesujących funkcji.

Na jakie funkcje płyty dla gracza zwrócić szczególną uwagę? Oczywiście na takich, które będą nam potrzebne. Na pewno warto zainwestować w model z ulepszonym audio (np. z redukcją szumów, czy wzmacniaczami słuchawkowymi), wzmocnionym slotem PCIe x16, interesująca jest również opcja ochrony przeciwnapięciowej na często wykorzystywanych portach, priorytetyzacja ruchu sieciowego pod kątem gier, czy porty dedykowane gamingowym akcesoriom (np. USB, czy PS2).

Nie zapominajcie o takich dodatkach jak technologie automatycznego podkręcania (większa wydajność w grach), RAM dysk (przyśpiesza ładowanie gier), czy w końcu wygląd (płyty dla graczy charakteryzują się znacznie bardziej "agresywną" stylistyką) i oczywiście wszechobecne podświetlenie LED.

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na modelach płyt dla graczy, które oferują dobre możliwości w stosunku do ceny, chociaż nie zabrakło tu i przedstawiciela wyższego segmentu.

Płyta do gier Intel

Gigabyte B360M AORUS GAMING 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Średni segment płyt Intela (chipsety B360 i H370) wciąż nie umożliwia podkręcania, ale płyty takie udostępniają znacznie większe możliwości rozbudowy. Ten model może się pochwalić między innymi LANem opartym na układzie Intela z technologią cFossSpeed, wzmocnionym slotem PCIe x16, ulepszonym audio, slotem do łączności Wi-Fi, dwoma gniazdkami M.2, osbługą Intel Optane Memory, podświetleniem RGB Fusion, czy w końcu oprogramowaniem XSplit Gamecaster do streamingu rozgrywki. No i wygląda naprawdę przyzwoicie... Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel B360

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 5 (3)

Format mATX Pokaż produkt

ASUS TUF Z390-Plus Gaming









4,5/5 Ocena benchmark.pl Płyty z topowym chipsetem Z390 potrafią osiągać zawrotne ceny, ale akurat model ASUS TUF Z390-Plus Gaming jest naprawdę przyzwoicie wyceniony. Modele TUF Gaming charakteryzują się bardziej atrakcyjną ceną od serii ROG STRIX. Przypomnijmy, że płyty z chipsetem Z390 obsłużą wyłącznie procesory serii 8xxx i 9xxx (włączając Celerony G49xxx i Pentiumy G5xxx). Oprócz świetnej jakości podzespołów nie zabrakło tu oczywiście podświetlenia LED, a entuzjaści będą się cieszyć dobrymi możliwościami OC. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel Z390

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format ATX Pokaż produkt

Płyta do gier AMD

MSI A320M GAMING PRO









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI A320M GAMING PRO to przedstawiciel lepiej wyposażonych płyt głównych AM4 z najtańszym chipsetem, czyli A320. Nie umożliwia on podkręcania i taktowanie pamięci ograniczone jest do 2666 MHz, ale płyta została wyposażona w mnóstwo technologii, które przypadną do gustu graczom - port Gaming Device Port, system dźwiękowy Audio Boost, optymalizację ruchu sieciowego Gaming LAN, czy gniazdko M.2 dla szybkich nośników SSD (przepustowość złącza zależy od procesora). To niezła podstawa taniego komputera dla gracza. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD A320

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format mATX Pokaż produkt

Gigabyte B450 Aorus M









4,5/5 Ocena benchmark.pl Średni segment chipsetów AMD w odróżnieniu od konkurencji umożliwia również podkręcanie - może nie w takim stopniu jak topowy chipset X470/X570, ale jednak. ASUS TUF B450-Plus Gaming oferuje między innymi dwa sloty PCIe x16, z czego jeden jest wzmocniony (tak by cięższe karty graficzne nie wyginały slotu), USB typu C na tylnym panelu, jedno gniazdko M.2. Seria TUF Gaming łączy w sobie dobrą funkcjonalność połączoną z przyzwoitą ceną. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD B450

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 5 (3)

Format ATX Pokaż produkt

Gigabyte X570 Gaming X









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gigabyte X570 Gaming X to niezła gratka dla graczy, którzy chcą zakosztować najnowszych technologii takich jak PCI Express w wersji 4.0, ale też nie chcą specjalnie przepłacać. Ceny procesorów Ryzen 2xxx i 3xxx potrafią naprawdę kusić, a zwłaszcza najnowsza generacja naprawdę dobrze sprawdza się w grach. Dla użytkowników którzy lubią się pochwalić podzespołami, nie zabrakło tu podświetlenia RGB Fusion 2.0. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X570

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format ATX Pokaż produkt

Którą płytę do gier wybrać?

Jeśli interesują was najnowocześniejsze rozwiązania, to obecnie najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym są płyty X570 (takie jak GIgabyte X570 Gaming X) - ich dodatkową zaletą jest obsługa dużej liczby procesorów. Jeśli koniecznie chcesz postawić na rozwiązania Intela, to pamiętaj, że lada moment pojawią się nowe płyty główne i procesory. Jeśli jednak nie zależy ci na najnowszych rozwiazaniach, można postawić na tańsze modele Z390, jak choćby ASUS TUF Z390-Plus Gaming.

