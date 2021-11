Fotel gamingowy to pozycja obowiązkowa na liście wyposażenia stanowiska gracza, ale też domowego gabinetu. Jeśli ma ci zapewniać komfortowe warunki do zabawy i pracy musi jednak pasować do twoich potrzeb i preferencji. Wierzymy, że znajdziesz tu model dla siebie.

Dobry fotel gamingowy jest nie mniej ważny niż porządny monitor, dobra klawiatura gamingowa, wygodna myszka dla graczy i dobrze brzmiące słuchawki do gier. Właściwie jest nawet ważniejszy, bo wpływa nie tylko na wygodę podczas rozgrywki, ale też pozwala zadbać o zdrowie kręgosłupa i ramion. Właśnie tak wysoki poziom ergonomii zapewnia solidny i dobrze dopasowany fotel gamingowy. Jaki wybrać?

Jaki fotel gamingowy? Ranking 2021:

Oto co oferują najlepsze fotele gamingowe na rynku

Dobry fotel gamingowy to gwarancja komfortu w każdych warunkach. Co więcej, dzięki dodatkowym funkcjom nierzadko możliwe jest dokładne jego dopasowanie do naszych potrzeb. Zmiana wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia, tryb bujania czy też pełna regulacja podłokietników (i to w 4 płaszczyznach) – wszystko to dostępne jest tutaj na wyciągnięcie ręki… o ile tylko dany fotel może pochwalić się tak szeroką funkcjonalnością.

Modeli dostępnych aktualnie na rynku jest bowiem zatrzęsienie. Olbrzymia rozpiętość cen też z pewnością nie pomaga w wyborze. W takiej sytuacji dobór fotela, który w pełni zaspokoi nasze oczekiwania może przyprawić o ból głowy. By nieco ułatwić ci podjęcie decyzji przygotowaliśmy zestawienie najlepszych, naszym zdaniem, foteli gamingowych w poszczególnych segmentach cenowych.

Co to znaczy dobry fotel gamingowy? Jaki wybrać?

To co od razu rzuca się w oczy w przypadku foteli dla graczy to ich kubełkowa konstrukcja. Czasami do złudzenia przypominają wręcz te spotykane w samochodach rajdowych. Zresztą, podobnie jak tam większość z nich oparta jest na metalowej ramie. Dobrze jest jednak wcześniej sprawdzić grubość piankowego wypełnienia poszczególnych elementów fotela oraz jakość obicia.

Niebagatelne znaczenie dla wygody późniejszego użytkowania ma również wysokość siedziska i oparcia. Niektórzy producenci podają wręcz preferowany wzrost potencjalnego użytkownika, by zagwarantować mu jak najlepszy komfort. Szczególnie, gdy wraz z fotelem otrzymujemy także dwie dodatkowe poduszki – zagłówek oraz podparcie lędźwiowe. Koniecznie zwróć też uwagę na szerokość i głębokość siedziska (szczególnie gdy należysz do grona osób o przeciętnym albo i mniejszym wzroście).

Jeśli chcesz zapewnić rękom stabilniejsze oparcia nie ryzykując wystąpienia objawów łokcia tenisisty czy zespołu cieśni nadgarstka koniecznie zwróć uwagę na podłokietniki. Te najlepsze da się ustawić dokładnie tak jak nam pasuje, regulując nie tylko ich wysokość, ale i wysunięcie do przodu, do wewnątrz, a nawet obracając je w prawo bądź w lewo.

Choć fotele gamingowe to zazwyczaj mocne i trwałe konstrukcje warto też dokładniej przyjrzeć się podnośnikowi gazowemu i podstawie z kółkami. Przy większym nacisku i niezbyt wytrzymałemu łączeniu z podstawą istnieje ryzyko powolnego zapadania siłownika.

Podobnymi wskazówkami kierowaliśmy się wybierając modele do naszego zestawienia. Znajdziesz tu fotele nie tylko w różnych cenach (od niespełna 500 do prawie 2000 zł), ale też dostosowane do osób o różnym wzroście i o różnych preferencjach estetycznych.

Oto nasz ranking foteli gamingowych

Huzaro Force 3.0 – dobry i tani fotel gamingowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zacznijmy od tego, że fotele gamingowe to nie są tanie rzeczy. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy zdrowy kręgosłup nie jest aby wart tego, by nieco w ten sposób zainwestować. Jeśli pracujesz przed komputerem albo spędzasz przed ekranem kilka godzin każdego dnia, to odpowiedź powinna być oczywista. Na początek jednak mamy coś dla osób z ograniczonym budżetem, a jest to mianowicie Huzaro Force 3.0. Jeden z bazowych modeli w ofercie polskiego producenta nie oferuje zbyt wielu opcji regulacji, ale mimo to zapewnia ergonomiczne warunki do pracy i zabawy. Siedzi się na nim wygodnie, poduszki zapewniają podparcie kluczowym odcinkom kręgosłupa, a perforowane obicie gwarantuje odpowiednią wentylację. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 120 kg

Materiał wykonania skóra ekologiczna

Głębokość siedziska 40 cm

Wysokość całkowita 119 - 129 cm

Wysokość siedziska 43 - 53 cm

Szerokość siedziska 50 cm

Huzaro Force 6.0 – dobry fotel gamingowy do 600 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Huzaro Force 6.0 znajduje się o poziom wyżej. Najważniejsze różnice względem modelu powyżej to: wyprofilowane, kubełkowe siedzisko, bardziej ergonomiczne poduszki oraz podłokietniki o regulowanej wysokości. Ten ostatni element jest szczególnie istotny, bo brak właściwego podparcia rąk jest jednym z najczęstszych problemów, z jakim muszą mierzyć się osoby korzystające z tańszych foteli. Ten model może się także pochwalić solidną konstrukcją oraz wysokiej jakości materiałami wypełnienia i wykończenia – to sprawia, że może i wydasz trochę więcej, ale nieprędko będzie trzeba go wymienić na nowy. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 130 kg

Materiał wykonania skóra PUHD

Głębokość siedziska 40 cm

Wysokość całkowita 128 - 138 cm

Wysokość siedziska 44 - 54 cm

Szerokość siedziska 40 cm

SPC Gear SR300F V2 – niedrogi gamingowy fotel materiałowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Obicie z eko-skóry to dla wielu wada. Jeśli dla ciebie także, to być może zainteresuje cię SPC Gear SR300F V2, który został wykończony przewiewnym i miłym w dotyku materiałem siatkowym. To dobry fotel gamingowy, oferujący regulację wysokości siedziska i podłokietników, a także odchylenia oparcia (i jego oporu). Ma stalową konstrukcję i kubełkowy design, nawiązujący do foteli znanych ze sportowych samochodów. Model ten jest następcą fotela SR300F, który swego czasu cieszył się bardzo dużą popularnością, a do dziś także uznaniem wśród użytkowników. Stosunek ceny do oferowanych możliwości zdecydowanie wypada tu na plus. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 120 kg

Materiał wykonania siatkowy materiał

Głębokość siedziska 48 cm

Wysokość całkowita 129 - 136,5 cm

Wysokość siedziska 47 - 54,5 cm

Szerokość siedziska 56 cm

Diablo Chairs X-One 2.0 – dobry fotel do komputera Ocena benchmark.pl









4,6/5 Diablo Chairs X-One 2.0 to jedna z najnowszych propozycji producenta, który ceniony jest nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Swoją dobrą sławę zawdzięcza przede wszystkim wysokiej jakości w dobrej cenie. Nie inaczej jest w tym przypadku – fotel ma solidną konstrukcję, zaawansowany system amortyzujący, miękkie wypełnienie z pianki i wytrzymałe obicie z eko-skóry. Bez trudu można go dostosować do swojego wzrostu i wysokości biurka, by cieszyć się optymalnymi warunkami do gry. (Uwaga: wszystkie fotele Diablo Chairs są dostępne w trzech rozmiarach; w rankingu przedstawiamy te najbardziej uniwersalne, czyli Normal). Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Materiał wykonania skóra ekologiczna

Głębokość siedziska 51 cm

Wysokość całkowita 125 - 134 cm

Wysokość siedziska 50 - 59 cm

Szerokość siedziska 41 cm

Diablo Chairs X-Horn 2.0 – dobry fotel gamingowy do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeszcze lepszym wyborem może okazać się Diablo Chairs X-Horn 2.0 – jeden z najmocniejszych kandydatów do tytułu najlepszego fotela gamingowego do tysiaka. Jest podobny do modelu X-One 2.0, ale jego poduszki są wypełnione pianką zapamiętującą kształt, a podłokietniki są regulowane nie tylko góra-dół, lecz w trzech płaszczyznach, co pozwala jeszcze bardziej zadbać o ergonomię w miejscu zabawy czy też pracy. Znakiem rozpoznawczym tego fotela jest też poduszka za głowę tworząca rogi (stąd też zresztą nazwa tego modelu). Oczywiście jest to kwestia gustu, ale trzeba przyznać, że prezentuje się dzięki temu niebanalnie. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Materiał wykonania skóra ekologiczna

Głębokość siedziska 41 cm

Wysokość całkowita 125 - 134 cm

Wysokość siedziska 49 - 58 cm

Szerokość siedziska 40 cm

Genesis Trit 600 RGB – fotel gamingowy z LEDami Ocena benchmark.pl









4,6/5 Skoro jesteśmy już przy niebanalnym designie, to nie można by pominąć tego modelu. Genesis Trit 600 RGB to fotel z podświetleniem LED, idealnie komponujący się z gamingowymi peryferiami. W przeciwieństwie do pierwszych foteli tego typu, za tym nie ciągnie się po ziemi przewód – ma bowiem kieszeń na powerbanka. Czym poza tym może się pochwalić? Metalową konstrukcją, wypełnieniem z miękkiej pianki i wentylowanym obiciem z eko-skóry i tkaniny poliestrowej. Oczywiście można też wyregulować wysokość siedziska i podłokietników, a w czasie wolnym od wlepiania oczu w ekran skorzystać z funkcji bujania (TILT). Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Materiał wykonania tkanina poliestrowa, skóra ekologiczna

Głębokość siedziska 49.5 cm

Wysokość całkowita 124 - 132 cm

Wysokość siedziska 44,5 - 52,5 cm

Szerokość siedziska 37.5 cm

Genesis Nitro 890 – ergonomiczny fotel do biurka PC Ocena benchmark.pl









4,6/5 W ofercie tego producenta znajdziesz też bardziej stonowane pod względem estetycznym fotele, takie jak Genesis Nitro 890. To bardzo dobry fotel gamingowy, do którego jak najbardziej pasuje określenie „ergonomiczny”. Aby dostosować go do swoich preferencji i parametrów, możesz zmienić wysokość siedziska, kąt odchylenia oparcia oraz położenie podłokietników w 3 osiach. Model cechuje się również solidną konstrukcją i wygodnym, piankowym wypełnieniem. Równie dobrze sprawdzi się na stanowisku gracza, jak i w gabinecie, gdzie oddajesz się pracy lub nauce. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Materiał wykonania tkanina, skóra ekologiczna

Głębokość siedziska 52 cm

Wysokość całkowita 125 - 131 cm

Wysokość siedziska 45 - 51 cm

Szerokość siedziska 56.5 cm

Corsair T3 Rush – materiałowy fotel gamingowy z wyższej półki Ocena benchmark.pl









4,6/5 Corsair T3 Rush to kolejny w naszym rankingu fotel wykończony tkaniną, a więc propozycja dla tych, którzy nie są przekonani do skóry ekologicznej. Tapicerka zatrzymuje niewielką ilość ciepła, co docenisz przede wszystkim latem. Niezależnie od pory roku spodoba ci się grube siedzisko i zapamiętująca kształt pianka – dzięki temu jest po prostu wygodnie. Niczego nie można też zarzucić temu fotelowi pod względem ergonomii, bo (jak na model z tej półki cenowej przystało) umożliwia regulację wysokości siedzenia, ustawienia podłokietników oraz odchylenia oparcia. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 120 kg

Materiał wykonania tkanina poliestrowa

Głębokość siedziska 58 cm

Wysokość całkowita 129 - 139 cm

Wysokość siedziska 44 - 54 cm

Szerokość siedziska 56 cm

Yumisu 2052 – fotel gamingowy dla wysokich graczy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Czas na propozycję dla wyższych i potężniej zbudowanych graczy. Yumisu 2052 to fotel dostosowany do osób o wzroście ok. 2 metrów i wytrzymujący obciążenie nawet 180 kg. Solidność jednak nie jest jego jedyną cechą charakterystyczną, bo wciąż mówimy o konkretnym, ergonomicznym meblu. Ma grube siedzisko o regulowanej wysokości, wyprofilowane oparcie o regulowanym odchyleniu i miękkie podłokietniki o regulowanym położeniu (we wszystkich płaszczyznach: góra-dół, przód-tył, lewo-prawo, do wewnątrz-na zewnątrz). Przysłowiową wisienką na torcie są kółka z wygłuszeniem. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 180 kg

Materiał wykonania skórka ekologiczna

Głębokość siedziska 53 cm

Wysokość całkowita ok. 140 cm

Wysokość siedziska 48 - 54 cm

Szerokość siedziska 61 cm

Razer Iskur – najlepszy fotel gamingowy w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli chodzi o wyższą półkę i jak najbardziej atrakcyjny stosunek ceny do oferowanych możliwości, to Razer Iskur wypada wręcz doskonale. To, co w nim najbardziej wyjątkowe, to fakt, że zamiast dodatkowej poduszki pod lędźwie ma zintegrowaną podporę (wciąż jednak podatną na regulację, ale trzymającą się swojej pozycji). Możesz się więc zatroszczyć o zdrowie swojego kręgosłupa. Fotel jest wypełniony pianką o dużej gęstości, dzięki czemu pozostaje wygodny nawet podczas wielogodzinnych sesji i po wieloletnim użytkowaniu. Oferuje również szeroki zakres regulacji, będąc dobrym wyborem i dla gracza, i dla pracownika. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 130 kg

Materiał wykonania skóra ekologiczna

Głębokość siedziska 44 cm

Wysokość całkowita ok. 137 cm

Wysokość siedziska 45,5 - 55,5 cm

Szerokość siedziska 54 cm

Jaki fotel do komputera wybrać, gdy w rankingu nie ma modelu dla ciebie?

Tak jak wspomnieliśmy, na rynku możesz znaleźć mnóstwo godnych polecenia foteli. Choć staraliśmy się zmieścić w naszym rankingu coś dla każdego, jesteśmy świadomi, że mogło jednak zabraknąć optymalnej opcji dla ciebie. Dlatego chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o kilku modelach.

Zaczynając od początku – ciekawą alternatywą dla najtańszego w naszym zestawieniu fotela Huzaro Force 3.0 może być Fury Avenger L. Może cię też zainteresować specjalny wariant modelu numer dwa, a więc Huzaro Force 6.0 RGB LED, jeśli szukasz fotela z LED-ami, ale niższej cenie niż Genesis Trit 600 RGB.

Warte polecenia są również takie fotele jak Pro-Gamer Xano, MSI MAG CH130 X, HP OMEN Citadel czy rozmaite inne modele z oferty Genesis, Huzaro lub Yumisu. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić twoją uwagę na ergonomiczne fotele Diablo Chairs z serii V – kierowane do tych, którym nieszczególnie podoba się gamingowa stylistyka.

A jaki fotel gamingowy dla dziecka?

Dla młodych graczy i po prostu uczniów polecamy fotele Diablo Chairs z dopiskiem „Kids Size” (w takich wariantach dostępne są między innymi wymienione w rankingu X-One 2.0 i X-Horn 2.0) albo – z tańszych – Q-SMART Cobra Junior.