Jaki laptop dla ucznia wybrać? Dzieci mają obecnie zajęcia hybrydowe, ale późniejszy powrót do całkowicie zdalnej nauki nie jest wcale niemożliwy.

Laptop dla ucznia zawsze wydawał się koniecznością, ale dopiero pandemia i nauka zdalna pokazały jak bardzo jest niezbędny. Przy okazji możesz zapoznać się z najlepszymi narzędziami do nauczania zdalnego W ubiegłym roku laptopy wyprzedawały się jak świeże bułeczki i pewnym momencie trudno było znaleźć dobre modele w sensownej cenie. Dziś na szczęście sytuacja wróciła do normy i można kupić dobry laptop do szkoły w cenie od 2 do 3 tysięcy złotych.

Do nauki w zupełności wystarczą podstawowe modele, ale nie warto kupować najtańszych laptopów. Zaraz może się okazać, że do poprawnego działania trzeba dokupić pamięci RAM, miejsca na dysku brakuje, Windows w wersji S nie pozwala na instalację potrzebnych programów (lub co gorsza laptop kupiony w atrakcyjnej cenie w ogóle nie ma systemu operacyjnego), a procesor nie daje sobie rady z poważniejszymi zadaniami. Nie więc co się frustrować, tylko od razu kupić komputer o optymalnych parametrach.

Jaki laptop do nauki zdalnej?

Dlaczego laptop do nauki, a nie komputer stacjonarny? Laptopy w lwiej większości wyposażone są w kamerę i mikrofon, które są niezbędne do zajęć w sieci. Można z nimi się też usadowić gdziekolwiek i nie potrzebują specjalnego stanowiska do pracy, na które może po prostu zabraknąć w domu miejsca.

Jaki laptop dla ucznia? Wybierając te modele oparliśmy się na kilku założeniach. Przede wszystkim, ma to być komputer gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka, a więc wyposażony w pełną wersję systemu Windows (a nie Windows S). Powinien również oferować podstawową funkcjonalność bez konieczności rozbudowania pamięci RAM, czy przestrzeni dyskowej od razu po zakupie.

Założyliśmy również, że optymalną rozdzielczością ekranu do nauki będzie 1920 x 1080 (Full HD). Odpowiednio mocny procesor z zintegrowanym układem graficznym sprawi, że bez problemu uruchomimy na nim na przykład Microsoft Teams, dziennik elektroniczny, ale... w razie potrzeby będą na nim działały również Simsy 4, czy też Minecraft.

Tani laptop dla ucznia

HP 255 G7 (2D319EA) Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP 255 G7 to najtańszy laptop w naszym zestawieniu spełniający wszystkie powyższe wymagania. Jest tu procesor AMD Ryzen 3 (trzeciej generacji - modele 4xxx są niestety widocznie droższe) z zintegrowaną grafiką o wystarczających do nauki możliwościach, jak i 8 GB RAM oraz SSD o pojemności 256 GB. Jak wszystkie laptopy w tym zestawieniu, ten również posiada ekran o przekątnej 15,6 cala. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1780 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Lenovo V15-ADA (82C7000TPB) Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo V15-ADA ma konfigurację bardzo zbliżoną do poprzednika - właściwie z podzespołów różni go tylko nieco wydajniejsza wersja procesora - a jest to konkretnie AMD Ryzen 3 3250U (podstawowe taktowanie 2,6 GHz do 3,5 GHz w trybie Turbo). Cena jest równie atrakcyjna, więc jeśli szukasz niedrogiego laptopa do nauki, to z pewnością będzie odpowiedni wybór. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1850 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Dell Vostro 3501 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dell Vostro 3501 to z kolei propozycja dla osób preferujących procesory Intela. Wewnątrz tego laptopa znalazło się miejsce dla energooszczędnego modelu Intel Core i3 (10-ta generacja Core), a dodatkową zaletą jest Windows 10 w wersji Pro. Jeśli interesuje cię laptop dla ucznia z najnowszym procesorem Intela, zerknij na ostatni model w naszym zestawieniu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1840 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Laptopy do nauki o nieco większych możliwościach

Te laptopy są przede wszystkim wyposażone w wydajniejsze modele procesorów, czy też dyski SSD o większej pojemności. Wymienione przez nas modele wciąż wyposażone są w zintegrowaną grafikę, ale po lekcjach umożliwią nawet rozgrywkę w gry rodzaju (i wymaganiach) The Sims.

HP 15s-eq0071nw Ocena benchmark.pl









4,5/5 Przechodzimy do modeli nieco droższych, za to ciekawej wyposażonych. HP 15s może się pochwalić nie tylko bardziej pojemnym nośnikiem SSD (512 GB w stosunku do 256 GB w modelach powyżej), ale i mocniejszą wersją procesora, a konkretnie AMD Ryzen 7 3700U z zintegrowaną grafiką Vega 10. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 3700U

Karta graficzna AMD Radeon RX Vega 10

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1740 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C

Acer Aspire 5 (NX.A18EP.005) Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najdroższy w naszym zestawieniu Acer Aspire 5 jest też modelem najlepiej wyposażonym. Na pokładzie ma najnowszy procesor Intel Tiger Lake Core i5 (11-ta generacja Core) i to w wersji G7, czyli z szybką zintegrowaną grafiką Intel Xe (znacznie wydajniejszą od Intel UHD). Nie bez znaczenia jest fakt zastosowania dobrego ekranu opartego na matrycy IPS. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1650 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB typu C

Laptop który sprawdzi się do nauki i do gier

Czy na tanich laptopach do nauki będą działały nowe gry? Z bardziej wymagającymi grami może być problem, ale można zainteresować się tańszymi laptopami gamingowymi (np. z kartą graficzną GeForce GTX 1650), które sprawdzą się zarówno do nauki, jak i do gier (oczywiście po godzinach ;-).

Najlepszy laptop dla ucznia

Najnowocześniejszym i najbardziej przyszłościowym wyborem będzie z pewnością Acer Aspire 5 wyposażony w procesor Intel Tiger Lake. Jeśli jednak szukasz czegoś tańszego, to każdy z laptopów w tym zestawieniu sprawdzi się dobrze - a ich cena jest zbliżona.

