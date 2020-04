Jaki laptop dla ucznia wybrać? O ile jeszcze do niedawna nauka bez komputera była mocno utrudniona, to w świetle ostatnich wydarzeń stała się po prostu... niemożliwa.

Laptop dla ucznia oficjalnie stał się koniecznością. Lockdown z powodu pandemii sprawił, że większość zajęć odbywa się online i bez laptopa do szkoły po prostu nie można w nich uczestniczyć. Przy okazji możesz zapoznać się z najlepszymi narzędziami do nauczania zdalnego

W szczególnie kiepskiej sytuacji znaleźli się rodzice, którzy muszą zapewnić wszystkim dzieciom w domu dostęp do komputera. Laptopy dla uczniów mogą stanowić sporą wyrwę w budżecie, ale... nie martwcie się, bo laptop do nauki nie musi być drogi. Nieważne, czy ma to być laptop dla ucznia szkoły podstawowej, do szkoły średniej, czy dla studenta - warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Jaki laptop wybrać dla ucznia?

Dlaczego laptop do nauki, a nie komputer stacjonarny? Laptopy w lwiej większości wyposażone są w kamerę i mikrofon, które są niezbędne do zajęć w sieci. Można z nimi się też usadowić gdziekolwiek i nie potrzebują specjalnego stanowiska do pracy, na które może po prostu zabraknąć w domu miejsca.

Wybierając laptopa do nauki warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach - rozdzielczość ekranu powinna wynosić co najmniej Full HD (1920 x 1080), optymalna wielkość pamięci RAM to 8 GB, dzięki dyskowi SSD zapewnimy szybsze działanie programów, a odpowiednio mocny procesor z zintegrowanym układem graficznym sprawi, że bez problemu uruchomimy na nim na przykład Microsoft Teams, dziennik elektroniczny, ale... w razie potrzeby będą na nim działały również Simsy 4, czy też Minecraft.

Oczywiście za odpowiednio mocny procesor w komputerze do nauki uważamy co najmniej modele Intel Core i3 (8-mej generacji wzwyż) czy też AMD Ryzen 3 - możliwości słabszych modeli Pentium czy Celeron mogą nas srodze rozczarować.

Czy na tanich laptopach do nauki będą działały nowe gry? Z najbardziej wymagającymi grami może być problem, ale można zainteresować się mniej wydajnymi laptopami gamingowymi (np. z kartą graficzną GeForce GTX 1650), które sprawdzą się zarówno do nauki, jak i do gier (oczywiście po godzinach ;-).

Laptopy do podstawowych zadań w atrakcyjnej cenie

Do nauki w zupełności wystarczą podstawowe modele, ale nie warto kupować najtańszych laptopów. Zaraz może się okazać, że do poprawnego działania trzeba dokupić pamięci RAM, miejsca na dysku brakuje, Windows w wersji S nie pozwala na instalację potrzebnych programów, a procesor nie daje sobie rady z poważniejszymi zadaniami.

Nie więc co się frustrować, tylko od razu kupić komputer o optymalnych parametrach, który będzie dobrze działać od razu po wyjęciu z pudełku i to nawet po kilku latach użytkowania.

Lenovo Ideapad C340-14API - niedrogie 2w1









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Ideapad C340 ma tylko 14-calowy ekran, ale za to jest to urządzenie 2w1 - czyli jest wyposażone w dotykowy ekran i można je obsługiwać w formie tabletu. Zastosowane podzespoły znakomicie spełnią swoją rolę podczas nauki - naprawdę nie warto oszczędzać kilku złotych na zakup mniej wydajnych rozwiązań, bo może nam to się odbić czkawką. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Dell Inspiron 15 3583-7202 - 15 cali i atrakcyjna cena









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za ten model Dell Inspiron 15 nie zapłacimy wiele więcej, ale otrzymamy juz 15 calowy ekran, który będzie znacznie bardziej komfortowy podczas pracy. Zastosowano tu procesor Intela, a nie AMD, ale również mamy tu do czynienia ze zintegrowaną grafiką o niewielkiej wydajności - tym niemniej do podstawowych zastosowań lekcyjnych z pewnością wystarczy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8265U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż produkt

Laptopy do nauki o większej mocy obliczeniowej

Te laptopy są przede wszystkim wyposażone w wydajniejsze modele procesorów, czy też dyski SSD o większej pojemności. Wymienione przez nas modele wciąż wyposażone są w zintegrowaną grafikę, ale w przypadku procesorów AMD, są one znacznie mocniejsze od rozwiązań Intela. Śpiewająco poradzą sobie ze wszystkimi podstawowymi zadaniami, a po lekcjach umożliwią nawet rozgrywkę w gry rodzaju (i wymaganiach) The Sims.

Lenovo Ideapad S540-14API z wydajniejszymi podzespołami









4,5/5 Ocena benchmark.pl Sięgając do portfela nieco głębiej dostaniemy laptopa o wydajniejszym procesorze i mocniejszej zintegrowanej grafice. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że komputer nie tylko będzie nam działać nieco sprawniej, ale i będzie nam służyć dłuższy czas - nawet gdy wymagania oprogramowania co do sprzętu wzrosną. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1500 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.1, USB typu C Zobacz recenzję Pokaż produkt

HP 15s-eq0019nw - pojemny dysk i większa moc









4,1/5 Ocena benchmark.pl Ten model HP 15s-eq0019nw (9PX08EA) może się pochwalić wydajnym procesorem i zintregrowaną grafiką - wciąż w energooszczędnej wersji, ale jednak! Dodatkowo zastosowano tu SSD o dwukrotnie większej pojemności niż w prezentowanych poprzednikach. Jeśli programy do nauki wymagają od twojego sprzętu nieco większych możliwości obliczeniowych, z pewnością warto zwrócić uwagę na ten model. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 3700U

Karta graficzna AMD Radeon RX Vega 10

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1600 g

Złącza mikrofonowe, czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Laptop który sprawdzi się do nauki i do gier

Nauka nauką, ale w wolnych chwilach chyba wszyscy lubimy zagrać w ulubioną grę. Jeśli chcesz, żeby laptop służył nie tylko nauce, ale i rozrywce możesz zainwestować w tańsze modele laptopów gamingowych - np. takich wyposażony w kartę graficzną GeForce GTX 1650. Laptopy gamingowe z tym układem graficznym nie wydrenują nam zbytnio portfela, a po obniżeniu jakości grafiki pozwolą na zabawę nawet w wymagające gry.

Acer Nitro 5 z grafiką GeForce GTX 1650









4,5/5 Ocena benchmark.pl Chcesz dać dziecku dostęp zarówno do nauki, jak i krainy gier? Acer Nitro 5 z kartą graficzną GTX 1650 pozwoli zarówno na jedno, jak i drugie w niewygórowanej cenie. O tym jakie możliwości ma ta karta graficzna możesz przekonać się czytając naszę recenzję laptopa Acer z GeForce GTX 1650. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-9300H

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630, Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Najlepszy laptop dla ucznia

Nawet najtańsze laptopy w naszym zestawieniu - czyli Lenovo Ideapad C340-14API (81N6004VPB) i Dell Inspiron 15 3583-7202 - dobrze sprawdzą się jako sprzęt do nauki. Są one wyposażone w odpowiednio mocne procesory, optymalną ilość pamięci RAM oraz dyski SSD. Mają również w standardzie zainstalowaną pełną wersję systemu Windows 10. Wydając nieco więcej otrzymamy przede wszystkim sprzęt z wydajniejszymi podzespołami i pojemniejszymi dyskami - dzięki temu może on nam posłużyć dłuższy czas.

Jeśli chcemy by laptop służył zarówno do nauki, jak i rozrywki (gry), warto wybrać tańszy model gamingowy z zewnętrznym układem graficznym - jak np. Acer Nitro 5 z GTX 1650. Wybór starszych układów graficznych (np. GTX 1050) oceniamy jako mało opłacalny.

