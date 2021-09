Tani laptop do 2000 zł może być dobrą, ekonomiczną propozycją do domu i biura. Trzeba się liczyć z ograniczeniami, ale można znaleźć coś ciekawego. Oto TOP 5 laptopów do około 2000 zł.

Tani laptop do 2000 zł? TOP 5

Jeszcze pół roku temu, jeśli dysponowaliście budżetem 2000 złotych i zerkneliście na sklepowe półki, to z pewnością nie znaleźliście tam nic ciekawego. Na tej półce cenowej leżały bowiem modele z Pentium lub Celeron, tanie Chromebooki, bądź wyciągniete z dna magazynów laptopy oparte na archaicznych procesorach. Było naprawdę biednie.

Na szczęście w tej chwili sytuacja wygląda znacznie lepiej. Owszem, często w tym segmencie cenowym znajdziecie laptopy bez systemu operacyjnego, ale za to wyposażone w całkiem przyzwoite podzespoły oraz 8 GB RAM. Jeśli nie wierzycie, zapraszamy do zestawienia najciekawszych laptopów w cenie do około 2000 złotych. Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, nie omieszkajcie kliknąć na nasz top laptopów do 2500 złotych.

Jaki laptop do około 2000 zł?

Czego można się spodziewać po niedrogich laptopach do 2000 złotych? Ciekawe modele mogą się pochwalić procesorami Intel Core i3 10-tej generacji (Ice Lake), a nawet nowoczesnymi AMD Ryzen 5 5300U. Naturalnie nie będą to procesory o potężnej mocy, ale mimo wszystko ich możliwości są dobre. Proponowane przez nas modele wyposażone są w 8 GB RAM oraz SSD o pojemności 256 GB.

Jeśli wolicie szybsze, nowocześniejsze i lepsze komputery przenosne, to polecamy Wam dobre laptopy do 3000 zł oraz superwydajne laptopy do gier.

Laptop za 2000 zł - na co zwrócić uwagę?

Nie daj się skusić laptopom z 4 GB RAM - chyba, że będziesz mógł wykorzystać pamięć np. z poprzedniego laptopa. Warto też przyjrzeć się nośnikowi danych, bowiem można znaleźć modele wyposażone w nośniki eMMC, które z osiągami prawdziwych SSD mają niestety niewiele wspólnego. Unikamy również modeli z ekranem o rozdzielczości poniżej 1920 x 1080.

Wśród tanich laptopów do 2000 zł wiele jest takich, które w ogóle nie mają zainstalowanego żadnego systemu, zdarzają się również modele z Windows 10 w wersji S. Może to być atrakcyjne dla osób, które mają już kupioną licencję na system Windows lub w ogóle nie korzystają z Windowsa, lecz chcą go zastąpić darmowym systemem Linux (np. Ubuntu lub Mint). Jeśli jednak nie macie licencji, to bierzcie pod uwagę dodatkowy koszt na system operacyjny.

Najlepsze laptopy za około 2000 złotych

Lenovo Ideapad 3-15IIL - 15,6' Full HD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo Ideapad 3 w tej wersji oferowany jest w bardzo niskiej cenie, ale bez systemu operacyjnego. To laptop do podstawowych zadań, ale Core i3 10-tej generacji, 8 GB RAM oraz SSD 256 GB sprawia, że w tak niskiej cenie niczego lepszego aktualnie nie znajdziemy. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1850 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

HP 15s-eq2105nw (477U8EA) - 15,6' IPS Full HD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Laptop HP 15s kusi nas najnowszą wersją procesora AMD Cezanne (Ryzen serii 5xxx). Jasne, to najmniej wydajny model w energooszczędnej wersji, ale i tak jest naprawdę godny zainteresowania. Dodatkową zaletą jest matryca typu IPS oraz SSD w wersji PCIe. Bardziej rozbudowane wersje tego laptopa np. z SSD 1 TB kosztują już około 2400 złotych. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5300U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1690 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Asus ExpertBook P2451FA-EB0116 - 14' IPS Full HD Ocena benchmark.pl









4/5 Laptop Asus ExpertBook P2451 to kolejny model z Core i3 Ice Lake, ale wyróżnia się 14-calowym ekranem IPS oraz aluminiową obudową. Całkiem ciekawe zestawienie jak na tę półkę cenową. Niestety tu również nie znajdziemy systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1600 g

Złącza 1x HDMI, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2

Dell Inspiron 15 3501-7640 - 15,6' Full HD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dell Inspiron 15 3501 nie wyróżnia się wśród zaprezentowanych laptopów, bowiem to kolejna konstrukcja oparta na Intel Core i3 10-tej generacji. Warto jednak zauważyć, że SSD jest w szybkiej wersji NVMe, a model ten udostępnia również dodatkowe funkcje jak Dell Mobile Connect (połączenie ze smartfonem). Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1960 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Lenovo V15-IIL (82C500R7PB) - 15,6' Full HD Ocena benchmark.pl









3,9/5 Jedyny w naszym zestawieniu laptop z preinstalowanym systemem Windows 10. Pod względem podzespołów jest on identyczny jak model Ideapad 3. Niestety oznacza to lekkie przekroczenie budżetu - w tym okresie możemy jednak liczyć na liczne promocje. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1850 g

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1

Najlepszy tani laptop do około 2000 zł?

Najciekawszym modelem w tym zestawieniu jest niewąpliwie HP 15s-eq2105nw (477U8EA) - wyposażony w nowy procesor AMD Ryzen 5 5300U oraz zintegrowaną grafikę Radeon Vega 6. Jak każdy laptop w tym zestawieniu nie będzie on demonem wydajności, ale ma najnowsze podzespoły i może śmiało służyć do wszystkich podstawowych zadań.

