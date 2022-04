Tani laptop do 2000 zł może być dobrą, ekonomiczną propozycją do domu i biura. Trzeba się liczyć z ograniczeniami, ale można znaleźć coś ciekawego. Oto TOP 5 laptopów do około 2000 zł.

Tani laptop do 2000 zł? Ranking TOP 5

Gdy w poprzednim roku dysponowaliście budżetem 2000 złotych i zerkaliście na sklepowe półki, to z pewnością nie znaleźliście tam nic ciekawego. Na tej półce cenowej leżały bowiem modele z procesorami Pentium lub Celeron, tanie Chromebooki, bądź wyciągniete z dna magazynów laptopy oparte na archaicznych podzespołach. Było naprawdę biednie.

Na szczęście w tej chwili sytuacja wygląda znacznie lepiej. Laptopa gamingowego w tym budżecie próżno szukać, często też znajdziecie laptopy bez systemu operacyjnego, jednak wyposażone w całkiem przyzwoite podzespoły. Jeśli nie wierzycie, zapraszamy do zestawienia najciekawszych laptopów w cenie do około 2000 złotych. Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, nie omieszkajcie kliknąć na nasz top laptopów do 2500 złotych. Laptopa gamingowego w tym budżecie próżno szukać.

Jaki laptop do około 2000 zł wybrać w 2022 roku?

Czego można się spodziewać po tanich laptopach do 2000 złotych? Ciekawe modele mogą się pochwalić procesorami Intel Core i3 10-tej, a nawet 11-tej generacji. Naturalnie nie będą to procesory o potężnej mocy, ale mimo wszystko ich możliwości są dobre. Niektóre proponowane przez nas modele wyposażone są nawet w 8 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB.

Jeśli wolicie szybsze, nowocześniejsze i lepsze komputery przenosne, to polecamy Wam dobre laptopy do 3000 zł oraz superwydajne laptopy do gier.

Laptop za 2000 zł - na co zwrócić uwagę?

Nie daj się skusić laptopom z 4 GB RAM - chyba, że będziesz mógł wykorzystać pamięć np. z poprzedniego laptopa albo chcesz kupić Chromebooka. Warto też przyjrzeć się nośnikowi danych, bowiem można znaleźć modele wyposażone w nośniki eMMC, które z osiągami prawdziwych SSD mają niestety niewiele wspólnego.

Wśród tanich laptopów do 2000 zł wiele jest takich, które w ogóle nie mają zainstalowanego żadnego systemu, ale zdarzają się na przykład modele z Windows 10 w wersji S. Komputer bez systemu może być atrakcyjny dla osób, które mają już kupioną licencję na system Windows lub w ogóle nie korzystają z Windowsa i chcą go zastąpić darmowym systemem Linux (np. Ubuntu lub Mint).

Najlepsze laptopy za około 2000 złotych

Huawei MateBook D 15 2021 - cienki laptop do 2000 złotych









4/5 Laptop Huawei MateBook D 15 charakteryzuje się nowoczesnym designem, a wyposażony został w całkiem niezłe podzespoły. Za 2000 złotych otrzymujemy dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 10. generacji, 8GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Komputer posiada wyświetlacz, którego przekątna ma długość 15,6 cala, a rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli. Laptop dobrze sprawdzi się jako komputer do użytku domowego oraz urządzenie do konsumpcji treści, ale płynnie działać będzie także podczas nieskomplikowanych prac biurowych. Warto zwrócić uwagę na niewielkie rozmiary obudowy, które wynoszą 358 x 17 x 239 mm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1600 g

Złącza 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 3.1

Acer Swift 1 - niedrogi i dobry laptop 14 cali









3,8/5 Proponowany model Acer Swift 1 to laptop dla niewymagających użytkowników, którzy szukają komputera do okazjonalnego użytkowania. Warto zwrócić uwagę na 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Dużą zaletą jest fakt, że w cenie otrzymujemy najnowszy system operacyjny - Windows 11. Co prawda, jest on w wersji S co oznacza, że można na nim instalować tylko aplikacje pochodzące ze sklepu Microsoft Store. Jest to pewne ograniczenie, ale mało wymagający i mało doświadczeni użytkownicy powinni uznać to za zaletę, ponieważ to znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie niż możliwość pobierania i instalowania aplikacji z dowolnych stron internetowych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home S

Procesor główny (nazwa) Intel Celeron N4500

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 1300 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - niedrogi laptop 17 cali









3,8/5 Tak, za 2000 złotych można kupić laptop z ekranem, którego przekątna ma długość 17,3 cala, a rozdzielczość wynosi 1600 na 900 pikseli. Nie są to najlepsze parametry, ale w tej cenie trzeba zgodzić się na pewne kompromisy. To laptop, który ze względu na duży ekran zastąpi komputer stacjonarny, a w razie potrzeby będzie można go łatwo przetransportować. Proponowany model wyposażony jest w całkiem dobre podzespoły – procesor Intel Core i3 11. generacji oraz 8 GB pamięci RAM, które sprawdzą się podczas domowego użytku. Wisienką na torcie jest modem zgodny z technologia WiFi 6. Minusem jest brak systemu operacyjnego, ale zainstalować można na nim na przykład darmowego Linuxa. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 2100 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

HP 15s-eq2115nw - dobry laptop do 2000 złotych









4/5 Kolejna ciekawa propozycja za 2000 złotych. Laptop posiada wyświetlacz, którego przekątna ma długość 15,6 cala, a jego rozdzielczości wynosi 1920 x 1080 pikseli. Komputer został wyposażony w procesor AMD Ryzen 3 5300U oraz 8 GB pamięci RAM – to całkiem niezła specyfikacja. Warto także zwrócić uwagę na jego design – wąskie ramki wokół ekranu oraz niewielkie rozmiary obudowy sprawiają, że laptop wygląda nowocześnie. Co ważne, zastosowana bateria zapewnia niemal cały dzień pracy. Jest jednak mały haczyk. Na komputerze nie zainstalowano żadnego systemu operacyjnego, więc osobno kupić trzeba Windowsa lub zainstalować Linuxa. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5300U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1690 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.1, USB typu C

Acer Chromebook 314 - chromebook do 2000 złotych









4/5 Chromebooki to laptopy, na których zainstalowany został system ChromeOS. Jest on oparty na jednej z najbardziej popularnych przeglądarek internetowych - Google Chrome. Podzespoły, w które wyposażony został ten laptop zdecydowanie nie należą do najlepszych w swojej klasie, ale warto zaznaczyć, że ten system operacyjny nie jest tak wymagający jak na przykład Windows, więc w zupełności wystarczą do płynnego działania. Decydując się na zakup tego laptopa, za mniej niż 2000 złotych otrzymujemy gotowy do działania sprzęt, który sprawdzi się jako komputer do użytku domowego oraz do nauki zdalnej. Najważniejsze cechy: Procesor główny (nazwa) Intel Pentium N5000

Karta graficzna Intel UHD Graphics 605

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy 64 GB eMMC

Waga 1500 g

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 2x USB 3.1 typ C

Najlepszy tani laptop do około 2000 zł?

Najciekawszym modelem w tym zestawieniu jest niewątpliwie Huawei MateBook D 15. Wyposażony jest on w dobry jak na tą półkę cenową procesor oraz 8 GB pamięci RAM, a do tego wyglada na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Jak każdy laptop w tym zestawieniu nie będzie on demonem wydajności, ale może śmiało służyć do realizacji wszystkich podstawowych zadań.