Tani laptop do 2000 zł może być dobrą, ekonomiczną propozycją do domu i biura. W tak niskiej półce cenowej nie można oczekiwać najlepszych, najnowszych i najwydajniejszych komponentów. Można jednak spodziewać się w miarę wygodnej obsługi. Oto 5 dobrych laptopów do 2000 zł.

Tani laptop do 2000 zł? TOP 5

Czy laptop do 2000 zł może być dobry? Czy będzie spisywał się poprawnie w czasie pracy biurowej, przeglądania internetu, oglądania filmów, słuchania muzyki i używania popularnych programów? Czy Windows 10 będzie działał szybko?

Nasze zestawienie jest wciąż aktualizowane - w tym topie wymieniliśmy wszystkie pięć laptopów. Jeśli kwota około 2000 złotych to wciąż dla ciebie za dużo, koniecznie zerknijcie do naszego topu polecanych tanich laptopów.

Jaki laptop do około 2000 zł - polecane modele:

Odpowiadając na zadane na wstępie pytania, powiedzmy sobie szczerze - w kwocie około 2000 złotych cudów nie będzie. Tym niemniej, jeśli wiemy jakie laptopy omijać, to możemy niskim kosztem sprawić sobie całkiem przyzwoity komputer do podstawowych zastosowań.

Najważniejsze jest to, byśmy byli świadomi, że za tak małe pieniądze nie dostaniemy najnowszych procesorów, potężnej pojemności pamięci RAM i najlepszych dysków. Nie będą to komputery do grania, ani montażu materiałów wideo w 4K, ale z pewnością znajdziemy takie laptopy, które zapewnią w miarę sprawne działanie w typowych sytuacjach. Laptop do gier za 2000 zł? Jeśli tylko zdecydujemy się obniżenie jakości grafiki, bo sensowne osiągi potrafi zapewnić na przykład zintegrowana grafika Radeon Vega 8.

Jeśli wolicie szybsze, nowocześniejsze i lepsze komputery przenosne, to polecamy Wam laptopy do 2500 zł, dobre laptopy do 3000 zł oraz superwydajne laptopy do gier.

Laptop za 2000 zł - na co zwrócić uwagę?

Czego możemy oczekiwać po tanim laptopie za mniej niż 2000 zł? Większość wybranych przez nas modeli ma 8 GB RAM, energooszczędne procesory oraz zintegrowane układy graficzne. Są tu i jednak modele z 4 GB RAM i warto w najbliższej przyszłości pomyśleć o rozbudowie do 8 GB pamięci RAM.

Wszystkie modele w naszym topie wyposażone są w nośniki SSD - najtańsze w dyski o pojemności 256 GB, a droższe o pojemności 512 GB. Warto zwrócić uwagę, że niektóre modele mogą być wyposażone w szybsze SSD oparte na interfejsie PCIe. Nie polecamy zakupu laptopów z klasycznymi dyskami HDD - robicie to na własną odpowiedzialność.

Jeśli chodzi o przekątną ekranu, to na tej półce cenowej znajdziemy laptopy z ekranem 14, 15, a nawet 17 cali. Nawet w tak niskiej cenie warto wybierać przede wszystkim modele z ekranem o rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli).

Kolejną kwestią jest system operacyjny. Wśród tanich laptopów do 2000 zł wiele jest takich, które w ogóle nie mają zainstalowanego żadnego systemu, bądź mają Windows 10 w wersji S. Może to być atrakcyjne dla osób, które mają już kupioną licencję na system Windows lub w ogóle nie korzystają z Windowsa, lecz chcą go zastąpić darmowym systemem Linux (np. Ubuntu lub Mint). Jeśli jednak nie macie licencji, to bierzcie pod uwagę dodatkowy koszt na system operacyjny.

Lenovo IdeaPad S340-14API - 14 cali i duet od AMD









4,5/5 Ocena benchmark.pl Duet od AMD to oczywiście procesor Ryzen 5 3500U i całkiem wydajna zintegrowana grafika Radeon Vega 8. Dzięki niej można spokojnie pograć w mniej wymagające gry. Do pełni szczęścia brakuje tu tylko systemu operacyjnego, ale w tej cenie niestety nie można mieć wszystkiego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Lenovo IdeaPad S340-15IWL - 15 cali i Intel 8-mej generacji









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli jednak wolisz rozwiązania Intela, w tym segmencie cenowym znajdziesz laptopy z energooszczędnymi procesorami Core i3, a nawet Core i5 8-mej generacji. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość skorzystania z technologii Intel Quick Sync - wbudowanej w zintegrowane układy graficzne Intela. Uwaga - laptop sprzedawany bez systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8265U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

HP 15-db1035nw - 15 cali i pojemny SSD









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ponownie mamy do czynienia z bardzo ciekawym duetem AMD, ale ten model oferuje również 15-calowy ekran, jak i SSD o pojemności 512 GB. To kolejna propozycja dla osób, które nie chcą płacić za system operacyjny, bo na przykład mają już wolną licencję. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik linii papilarnych, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż produkt

ASUS VivoBook 14 X412DA-EK327T - 14-calowy elegant









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ta propozycja firmy ASUS ma nieco mniej wydajne podzespoły (AMD Ryzen 3 / Radeon Vega 3 i tylko 4 GB RAM), ale za to jego lekka obudowa jest lepszej jakości oraz został wyposażony w szybki SSD PCIe. Ten model sprzedawany jest z systemem operacyjnym Windows 10 w wersji S. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Lenovo Ideapad L340-17API - 17 cali w niskiej cenie









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ta propozycja od Lenovo charakteryzuje się podobnymi podzespołami jak poprzednik, ale za to może się pochwalić ekranem o przekątnej 17,3 cala - to może być niezła gratka dla użytkownik poszukujących laptopa z większym ekranem, jeśli tylko zaopatrzą się w system operacyjny we własnym zakresie. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Najlepszy tani laptop do około 2000 zł naszym zdaniem to...

... taki, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Z pewnością Lenovo IdeaPad S340-14API (81NB005RPB) wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 jest ciekawą propozycją, zwłaszcza, że ma również 8 GB RAM oraz SSD 256 GB. System operacyjny należy jednak dokupić we własnym zakresie.

Osoby, którym nie zależy na nowym laptopie, mogą rozważyć również zakup sprzętu poleasingowego.

