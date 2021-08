Dobry laptop za około 3000 zł sprawdzi się jako uniwersalny, przenośny komputer zarówno w domu, w pracy, jak i w podróży. Nie jest to maszyna do wymagających gier, ale możemy liczyć na szybkie działanie i wygodną pracę. Warto zwracać uwagę na dysk SSD, RAM i procesor.

Planujecie zakup nowego laptopa, ale nie chcecie za niego przepłacać? Właśnie jest do tego dobra okazja! Od pewnego czasu ceny laptopów zaczynają spadać, więc w sprzedaży można znaleźć kilka ciekawych propozycji, które będą się nadawać do szkoły, pracy, a nawet okazjonalnego grania. Przygotowaliśmy dla Was pięć interesujących propozycji w przedziale cenowym do 3000 zł.

Polecamy też zajrzeć do zestawienia tańszych modeli w segmencie do 2500 złotych. Jeśli szukacie czegoś wydajniejszego, a przy tym dysponujecie większą ilością gotówki, zobaczcie polecane modele do 4000 złotych oraz listę dobrych laptopów do gier.

Laptop do 3000 złotych – na co zwrócić uwagę

Jaki laptop wybrać? Jak już wspomnieliśmy we wstępie, ceny notebooków są coraz bardziej atrakcyjne, więc w danym budżecie da się znaleźć coraz ciekawsze propozycje. Na co możemy liczyć i na co zwracać uwagę wybierając niedrogi model do 3000 złotych?

Laptop do 3000 złotych pozwoli na sprawną obsługę codziennych zastosowań – nie będzie problemu, aby się na nim uczyć, przeglądać Internet, oglądać filmy, a nawet pracować. W podanym budżecie znajdziemy też tanie laptopy do gier. Co prawda nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacyjnych osiągów, ale do grania na niskich lub średnich ustawieniach będą w porządku.

W podanym budżecie powinniśmy wymagać ekranu typu typu IPS. Taka matryca oferuje dobrą jakość wyświetlanego obrazu, co przełoży się na lepszy komfort pracy z komputerem. Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję laptopa – ciekawym pomysłem może być wybór kompaktowego, 14-calowego modelu, który będzie można łatwo przenieść i bez problemu zmieści się do plecaka lub torby.

Laptop do 3000 złotych powinien również oferować odpowiednią specyfikację. Nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacji, ale w sprzedaży znajdziemy konstrukcje z wydajnymi, nowoczesnymi procesorami - większość dobrych modeli korzysta z układów AMD Ryzen 5 4000, ale sporadycznie da się znaleźć propozycje z nowszymi układami Intel Core 10. lub 11. generacji. Część modeli dysponuje też podstawową kartą graficzną pokroju GeForce GTX 1650 lub GTX 1650 Ti.

Ile pamięci RAM w laptopie? Absolutnym minimum jest obsługa 8 GB, ale zdecydowanie lepszym pomysłem będzie wybór konfiguracji z 16 GB pamięci operacyjnej - taki sprzęt będzie bardziej przyszłościowy i wolniej się zestarzeje. Do tego koniecznie dysk SSD. Tańsze modele oferują nośnik o pojemności 240/256 GB, ale można też znaleźć lepsze wersje z dyskiem 500 lub 512 GB.

Kolejną kwestią jest obecność systemu operacyjnego - większość z laptopów w tej cenie powinna mieć go w standardzie, ale możemy trafić również na konfiguracje bez systemu operacyjnego, gdzie trzeba go dokupić we własnym zakresie (zwykle są to modele o lepszej specyfikacji, gdzie zaoszczędzono na systemie).

Polecane laptopy do 3000 zł:

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (81YM00CVPB) - 14-calowy model z mocną specyfikacją Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nasze zestawienie otwiera Lenovo IdeaPad 5 14ARE05, który jest najbardziej opłacalną propozycją – możemy liczyć na dobry ekran, mocną specyfikację i atrakcyjną cenę. W środku znalazł się energooszczędny procesor AMD Ryzen 5 4500U, który połączono z 16 GB pamięci RAM (w szybkiej konfiguracji 2-kanałowej). Na dane przewidziano nośnik SSD NVMe z systemem Windows 10. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 to idealny sprzęt do domu, nauki i pracy. Nie będzie też problemu, aby na nim pograć w starsze, mniej wymagające tytuły. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1390 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEP.002) - kompaktowy model dla podróżujących Ocena benchmark.pl









4,5/5 Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEP.002) to kompaktowy, 14-calowy model, który świetnie sprawdzi się w podróży – urządzenie ma niecałe 16 mm grubości i waży 1,2 kg. Mimo kompaktowych rozmiarów, producentowi udało się zmieścić całkiem wydajne podzespoły. Konfiguracja obejmuje dobry ekran IPS Full HD, a także procesor AMD Ryzen 5 4500U i 8 GB pamięci RAM. Na dane przewidziano szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Laptop jest sprzedawany razem z systemem operacyjnym, więc można z niego korzystać praktycznie zaraz po wyjęciu z opakowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1200 g

Złącza czytnik linii papilarnych, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE (81X200CKPB) - konwertowalny laptop z ekranem dotykowym Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE zainteresuje użytkowników, którzy poszukują wszechstronnego sprzętu, ale nie chcą za niego przepłacać. Flex 5 oferuje dotykowy, obrotowy ekran, z którego można korzystać także w formie tabletu lub prezentacji – takie rozwiązanie może być nieocenione podczas pracy lub rozrywki. Co ważne, mamy tutaj też do czynienia z naprawdę dobrą specyfikacją. Na pokładzie znalazł się energooszczędny chip Ryzen 5 4500U, 8 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD NVMe 256 GB. Laptop jest sprzedawany razem z systemem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1600 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

HP 15-dw3001nw (33G91EAR) - 15-calowy model z najnowszym procesorem Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najnowsza wersja HP 15 to propozycja dla osób szukających standardowego, 15-calowego modelu z nowoczesną specyfikacją. Konstrukcja korzysta z procesora Intel Core i5-1135G7 z grafiką Intel Iris Xe. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Co ważne, konfiguracja jest sprzedawana z zainstalowanym systemem Windows 10, więc nie wymaga zainwestowania dodatkowych pieniędzy. Jeden z najlepszych laptopów z procesorem Intel do 3000 złotych – urządzenie bez problemu poradzi sobie z nauką i codziennymi zadaniami. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1750 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (82EY00DWPB) - tani laptop do gier z kartą GeForce GTX 1650 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Laptop do gier do 3000 złotych? Proszę bardzo! Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 to jeden z tańszych modeli, ale będzie dobry do grania na niskich lub średnich ustawieniach (oprócz tego oczywiście nada się do nauki lub rozrywki). „Pod maską” znalazł się mocny procesor AMD Ryzen 5 4600H, który połączono z 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 (w konfiguracji dwukanałowej) i kartą graficzną GeForce GTX 1650. Na dane przewidziano szybki nośnik SSD. Warto jednak zaznaczyć, że laptop jest sprzedawany bez systemu operacyjnego, więc trzeba go zakupić we własnym zakresie. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4600H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2200 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Najlepszy laptop za około 3000 zł naszym zdaniem to:

Jaki laptop za 3000 złotych? Naszym faworytem jest Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 – urządzenie wyróżnia się kompaktową budową, a przy tym oferuje bardzo dobrą specyfikację i jest dostępne w atrakcyjnej cenie. W chwili obecnej ciężko będzie znaleźć bardziej opłacalną propozycję.