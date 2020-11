Dobry laptop za około 3000 zł sprawdzi się jako uniwersalny, przenośny komputer zarówno w domu, w pracy, jak i w podróży. Nie jest to maszyna do wymagających gier, ale możemy liczyć na szybkie działanie i wygodną pracę. Warto zwracać uwagę na dysk SSD, RAM i procesor.

Dobry laptop za około 3000 złotych

Jeśli macie już wydajny komputer lub konsolę i nie potrzebujecie dodatkowego sprzętu do grania, ale za to przydałby Wam się dobry, lekki, przenośny laptop to mamy dla Was pięć interesujących propozycji w przedziale cenowym do 3000 zł. Sprawdźmy zatem jaki laptop kupić.

Laptopy zostały dotknięte ostatnio sporymi podwyżkami - należy więc czujnie przyglądać się co sprzedawcy oferują nam w tym budżecie. Tym bardziej powinniśmy polować na promocje, choćby takie jak zbliżający się Black Friday.

Polecane laptopy do 3000 zł:

Przy okazji polecimy wam wideo-recenzję nowej wersji laptopa Huawei MateBook D14 - a szybko stanie się jasne, dlaczego polecamy między innymi właśnie ten model.

Jeśli szukacie czegoś droższego i wydajniejszego sprawdźcie inne nasze zestawienia laptopów do 4000 zł i laptopów do gier. Jeśli z kolei wolicie zaoszczędzić, to proponujemy laptopy do 2500 zł. Warto też przeczytać poradnik jak wybrać laptopa.

Tymczasem skupmy się na głównym temacie, czyli laptopach do 3000 zł. Do czego może przydać się taki komputer i jakie powinien mieć cechy?

Najlepszy laptop do 3000 zł - podstawowe cechy

Dobry laptop za 3000 zł nadaje się jednak do większości typowych zastosowań. Bez problemu obejrzymy na nim filmy, posłuchamy muzyki, popracujemy wygodnie w pakiecie biurowym i uruchomimy programy do wideo konferencji jak Microsoft Teams.

W wnętrzu laptopa za 3000 złotych powinien znaleźć się nowoczesny (chociaż nie topowy) procesor AMD lub Intela - można liczyć na modele od Core i3 / Ryzen 3 do Core i5 / Ryzen 5. Do niedawna można było w tym segmencie cenowym znaleźć modele z dedykowanym układem graficznym, ale po obecnych podwyżkach trzeba się będzie zadowolić zintegrowaną grafiką.

Przede wszystkim laptop do 3000 złotych powinien być wyposażony w 8 GB RAM oraz SSD - na tej półce cenowej znajdziemy aktualnie laptopy z SSD o pojemności od 256 do 512 GB (również w szybszej wersji PCIe). 8 GB RAM i SSD 512 GB zapewni nam optymalne warunki pracy do podstawowych zadań.

Kolejną kwestią jest obecność systemu operacyjnego - większość z laptopów w tej cenie powinna mieć go w standardzie, ale możemy trafić zarówno na laptopy bez systemu operacyjnego, jak i z systemem Windows 10 S.

Pozostałe cechy są już bardziej uzależnione od gustu i preferencji użytkownika. Dotyczy to przede wszystkim wielkości wyświetlacza, ciężaru, grubości i jakości obudowy oraz typu klawiatury. Warto na przykład zwracać uwagę na obudowy wykonane z metalu, ale dobry, matowy plastik tez będzie w porządku. Nie bez znaczenia oczywiście jest również waga.

Lenovo V15-ADA - z szybkim dyskiem SSD PCIe









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli masz ochotę na laptop z fajnymi podzespołami AMD to Lenovo V15-ADA sprawdzi się jako niedrogi laptop do podstawowych zastosowań. Procesor Ryzen 3 charakteryzuje się zintegrowaną grafiką Vega 3, która może nie jest topowym rozwiązaniem, ale i tak spisuje sie lepiej niż układy UHD Intela. W laptopie znajdziemy nie tylko 8 GB RAM, ale i SSD PCIe (szybszy od SSD SATA). Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1850 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Lenovo IdeaPad C340-14IML - z dotykowym ekranem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Tani laptop konwertowalny? Proszę - oto Lenovo IdeaPad C340-14IML (81TK00C0PB) wyposażony w nowoczesny procesor Intel Core i3, odpowiednią ilość pamięci RAM oraz oczywiście SSD. Zwracamy uwagę, że ten konkretny model wyposażony jest Windows 10 S, który jest tańszy, ale ma swoje ograniczenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1650 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1 Pokaż specyfikację

Huawei MateBook D14 - z wydajną zintegrowaną grafiką









4,5/5 Ocena benchmark.pl Huawei MateBook D14 to laptop z procesorem AMD Ryzen 5 3500U oraz grafiką Radeon Vega 8, co pozwala na widocznie lepsze osiągi od modeli z Ryzen 3 oraz oczywiście od modeli procesorami Intela i grafiką Intel UHD. Oprócz doskonałego wykonania (aluminiowa obudowa) i szybkiego SSD PCIe o pojemności 512 GB, znajdziemy tu również kilka innych ciekawych rozwiązań, o których możesz się dowiedzieć oglądając powyższe wideo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż specyfikację

Lenovo Ideapad 3-15IIL - z mocniejszym procesorem Intel Core









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz modelu z mocniejszym (i nowoczesnym) procesorem Intel Core i5 to zwróć uwagę na ten model Ideapad 3. Oprócz dobrego procesora (oczywiście w wersji energooszczędnej) znajdziemy tu również 8 GB RAM oraz szybki SSD PCIe. Zabrakło tu systemu operacyjnego, ale też nie każdy potrzebuje kupować go z laptopem. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1850 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Huawei MateBook 13 2020 - ze świetnym ekranem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Huawei MateBook 13 2020 to nieco lepszy, a więc bardziej przenośny laptop o 13-calowym ekranie. Ekran to nie byle jaki bowiem oferuje on rozdzielczość 2160 x 1440, ale oparty jest również na matrycy IPS o dobrej jasności. Konfiguracja sprzętowa jest ciekawa, a wygląd elegancki, więc jest to laptop jak najbardziej godny uwagi. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż specyfikację

Najlepszy laptop za około 3000 zł naszym zdaniem to:

Jaki laptop za 3000 złotych? Naszym faworytem jest Huawei MateBook D14 - który jest wyposażony w procesor Ryzen 5 oraz dobrą zintegrowaną grafikę Vega 8. Na deser jest tu aluminiowa obudowa, 8 GB RAM i SSD PCIe o pojemności 512 GB. W chwili obecnej ciężko będzie znaleźć coś lepszego w takiej cenie.

