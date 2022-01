Dobry laptop za około 3000 zł sprawdzi się jako uniwersalny, przenośny komputer zarówno w domu, w pracy, jak i w podróży. Nie jest to maszyna do wymagających gier, ale możemy liczyć na szybkie działanie i wygodną pracę. Warto zwracać uwagę na dysk SSD, RAM i procesor.

Planujecie zakup nowego laptopa, ale nie chcecie wydać na niego fortuny? Dobrze się składa, ponieważ obecnie w kwocie do 3000 złotych można znaleźć kilka ciekawych propozycji, które będą się nadawać do użytku domowego, do nauki oraz do pracy. Za nieco ponad 3000 złotych kupić można niezłego laptopa gamingowego. Przygotowaliśmy dla Was ranking laptopów do 3000 zł.

Polecamy też zajrzeć do zestawienia tańszych modeli w segmencie do 2500 złotych. Jeśli szukacie czegoś wydajniejszego, a przy tym dysponujecie większą ilością gotówki, zobaczcie polecane modele do 4000 złotych oraz listę dobrych laptopów do gier.

Laptop do 3000 złotych – na co zwrócić uwagę

Jaki laptop wybrać? Jak już wspomnieliśmy we wstępie, na rynku dostępnych jest bardzo wiele modeli ze średniej półki cenowej, więc w danym budżecie z pewnością da się znaleźć ciekawe propozycje. Na co możemy liczyć i na co zwracać uwagę wybierając niedrogi model do 3000 złotych?

Laptop do 3000 złotych pozwoli na sprawną obsługę codziennych zastosowań – nie będzie problemu, aby się na nim uczyć, przeglądać Internet, oglądać filmy, a nawet pracować. W podanym budżecie znajdziemy też tanie laptopy do gier. Co prawda nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacyjnych osiągów, ale do grania na niskich lub średnich ustawieniach będą w porządku.

W podanym budżecie powinniśmy wymagać ekranu typu typu IPS. Taka matryca oferuje dobrą jakość wyświetlanego obrazu, co przełoży się na lepszy komfort pracy z komputerem. Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję laptopa – ciekawym pomysłem może być wybór kompaktowego, 14-calowego modelu, który będzie można łatwo przenieść i bez problemu zmieści się do plecaka lub torby.

Laptop do 3000 złotych powinien również oferować odpowiednią specyfikację. Nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacji, ale w sprzedaży znajdziemy konstrukcje z wydajnymi, nowoczesnymi procesorami - większość dobrych modeli korzysta z układów AMD Ryzen 5 4500U lub 5500U. Znajdą się także propozycje z układami Intel Core i3 oraz i5 10. lub 11. generacji.

Ile pamięci RAM w laptopie? Absolutnym minimum jest obsługa 8 GB, ale zdecydowanie lepszym pomysłem będzie wybór konfiguracji z 16 GB pamięci operacyjnej - taki sprzęt będzie bardziej przyszłościowy i wolniej się zestarzeje. Do tego koniecznie dysk SSD. Tańsze modele oferują nośnik o pojemności 240/256 GB, ale można też znaleźć lepsze wersje z dyskiem 500 lub 512 GB.

Kolejną kwestią jest obecność systemu operacyjnego - większość z laptopów w tej cenie powinna mieć go w standardzie, ale możemy trafić również na konfiguracje bez systemu operacyjnego, gdzie trzeba go dokupić we własnym zakresie (zwykle są to modele o lepszej specyfikacji, gdzie zaoszczędzono na systemie).

Polecane laptopy do 3000 zł:

Dell Inspiron 5405-6001 14” - laptop do pracy biurowej do 3000 złotych Ocena benchmark.pl









4/5 Pierwsza propozycja to laptop, który wykorzystać można do wielu zastosowań. Sprawdzi się zarówno w biurze jak i w domu. Wyposażony został w wydajne podzespoły oraz szybki i pojemny dysk typu SSD. Długość przekątnej ekranu wynosi 14 cali, co jest świetnym kompromisem między wielkością obszaru roboczego, a mobilnością. Proponowany komputer waży niecałe 1,5 kg, co w połączeniu ze wspomnianą wielkością ekranu i smukłą obudową sprawia, że sprawdzi się jako urządzenie, które często trzeba przenosić. To chyba najbardziej uniwersalny model z naszego zestawienia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1400 g

Złącza słuchawkowe, czytnik kart pamięci, 1x HDMI, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1

Microsoft Surface Laptop Go 12,4” – mały i elegancki ultralbook Ocena benchmark.pl









4,5/5 Laptopy Microsoft Surface charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz eleganckim wzornictwem. Można powiedzieć, że to bezpośrednia konkurencja MacBooków, czyli laptopów marki Apple. Model Go to niewielki laptop z ekranem o przekątnej 12,4 cala, który świetnie sprawdzi się w podróży. Warto zwrócić uwagę, że posiada system operacyjny Windows 10 w wersji S co oznacza, że można na nim instalować tylko te aplikacje, które pochodzą ze sklepu Windows Store. Stanowi to nieznaczne ograniczenie, ale jest dużo bezpieczniejsze, ponieważ do tego sklepu trafiają jedynie zweryfikowane aplikacje, więc mniej trzeba martwić się o wirusy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 12,4 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1110 g

Złącza audio mini-jack, 1x USB 2.0, USB typu C

Huawei MateBook D 15 2021 15,6” – dobry i niedrogi laptop do domu Ocena benchmark.pl









4/5 Huawei MateBook D 15 to laptop, który najlepiej sprawdzi się w domu. Nie oznacza to jednak, że nie jest wydajny. Posiada procesor Intel Core i3 10. generacji oraz 8 GB pamięci RAM. Jego zaletą jest spory wyświetlacz wykonany w technologii IPS o rozdzielczości Full HD. W porównaniu do konkurencyjnych laptopów tej wielkości, MateBook D 15 jest bardzo lekki, ponieważ waży zaledwie 1,6 kg. Przeciętna waga takich laptopów to prawie 2 kg. Wydaje się, że różnica jest niewielka, ale jeśli często trzymamy laptopa na kolanach to naprawdę ma to bardzo duże znaczenie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1600 g

Złącza 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 3.1

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 14” – laptop do 3000 złotych z 16 GB pamięci RAM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Laptopy marki Lenovo to stosunkowo niedrogie na tle konkurencji laptopy, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród konsumentów. Proponowany model wyposażony jest w wydajne podzespoły, dzięki czemu sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Warto zwrócić szczególną uwagę na 16 GB pamięci RAM, która przyda się przede wszystkim tym, którzy na komputerze realizują kilka zadań jednocześnie. W ostatnim czasie laptopy znacznie podrożały, więc niełatwo znaleźć tak dobrze wyposażony komputer z zainstalowanym Windowsem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1390 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Acer Aspire 3 17,3” – niedrogi laptop z dużym ekranem Ocena benchmark.pl









4/5 Jedyny w naszym zestawieniu komputer z ekranem, którego długość przekątnej wynosi 17,3 cala. Na komputerze fabrycznie zainstalowany jest najnowszy system operacyjny Windows 11. Dzięki dużemu ekranowi, taki laptop z powodzeniem zastąpi komputer stacjonarny. Wyposażony jest w wydajne podzespoły, które poradzą sobie z każdym domowym zadaniem i zapewnią mu długą żywotność. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na duży rozmiar, waga tego komputera również nie należy do najmniejszych i wynosi 2,5 kg. Warto wiedzieć, że laptop tej wielkości raczej nie nadaje się do przenoszenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2500 g

Złącza słuchawkowe, 1x USB, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.2

Najlepszy laptop za około 3000 zł naszym zdaniem to:

Jaki laptop za 3000 złotych? Naszym faworytem jest Dell Inspiron 5405-6001 14” – urządzenie wyróżnia się kompaktową budową, a przy tym oferuje dobrą specyfikację techniczną i jest dostępne w atrakcyjnej cenie. W chwili obecnej trudno będzie znaleźć ciekawszą propozycję.