Zastanawiasz się jaki laptop do 5000 złotych kupić? W tej cenie wybór jest naprawdę duży. Można kupić porządny laptop do domu, do biura, ultrabooka, a nawet niezły laptop gamingowy. Oto najlepsze naszym zdaniem laptopy do 5000 złotych w 2023 roku.

Dobry laptop do 5000 złotych

Za 5000 złotych można obecnie kupić laptopa, który sprawdzi się w wielu zastosowaniach. W tym budżecie znajdziemy laptopy do użytku domowego i do pracy biurowej, ale także ultrabooki oraz całkiem niezłe laptopy gamingowe wyposażone w dedykowane karty graficzne. Te ostatnie sprawdzą się także jako sprzęt do pracy kreatywnej, czyli na przykład dla architektów, projektantów wnętrz, grafików, fotografów czy filmowców. W tym budżecie są także modele z ekranem OLED, a nawet MacBook.

Co więcej, można zaryzykować stwierdzenie, że laptop za 5000 złotych to sprzęt, który będzie sprawnie działać przez kilka lat. Takie komputery wyposażone są w mocne podzespoły, które zapewnią możliwość obsługi bardziej wymagającego oprogramowania, a podczas realizacji nieskomplikowanych zadań nie będą pracować na najwyższych obrotach, dzięki czemu wolniej będą się zużywać.

Jeśli szukacie tańszych laptopów to zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi rankingami. Znajdziecie tam między innymi najlepsze laptopy do 2500 złotych, polecane modele do 3000 złotych, a także przenośne komputery za około 4000 złotych.

Jaki laptop do 5000 zł? Ranking 2023

Laptop do 5000 złotych – na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

W zakładanym budżecie wybór laptopów jest naprawdę duży. Aby jednak komputer był wart swojej ceny powinien spełniać kilka podstawowych warunków.

Po pierwsze procesor. W tym przedziale cenowym warto zwrócić uwagę na czipy Intel Core i5 oraz i7 11-tej oraz 12-tej generacji, a także najnowsze procesory AMD Ryzen serii 5 i 7. W tym przedziale cenowym bez trudu znajdziemy modele z wysokonapięciowymi procesorami. Charakteryzują się one nieco wyższym zapotrzebowaniem energetycznym, ale zapewniają przy tym dużą moc obliczeniową.

Jeśli chodzi o pamięć RAM, to w tej cenie 8 GB to absolutne minimum. Zdecydowanie polecamy jednak modele, które wyposażone są w 16 GB pamięci operacyjnej lub więcej. Wyjątkiem jest proponowany przez nas model MacBooka Air, ale niestety na więcej nie wystarczy.

W przypadku matrycy należy postawić na te typu IPS oraz OLED. Obie zapewniają wysoką jakość obrazu, ale zdecydowanie lepsza jest ta druga. Rozdzielczość ekranu w dobrym laptopie za 5000 złotych to minimum Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli w przypadku ekranów, których przekątna ma długość 15,6 cala lub mniej. Warto jednak pamiętać, że (co do zasady) im wyższa rozdzielczość, tym lepiej.

Został jeszcze dysk twardy. Koniecznie SSD i to taki, którego pojemność wynosi 512 GB. Tutaj wyjątkiem znowu jest MacBook, w przypadku którego w tym budżecie nie kupi się modelu z pamięcią o takiej pojemności. Zdarza się, że w większych laptopach montowane są dwa dyski twarde - SSD i HDD. Pierwszy służy do zainstalowania systemu operacyjnego i najważniejszych programów, a na drugim zazwyczaj przechowuje się dane, na przykład zajmujące dużo miejsca pliki wideo.

Na koniec warto dodać, że w tym przedziale cenowym warto wybrać laptopa z zainstalowanym systemem operacyjnym. Przeznaczając na laptopa 5000 złotych nie trzeba godzić się na kompromisy i rezygnować z lepszych podzespołów na rzecz systemu czy odwrotnie. Wystarczy na to i na to.

Lenovo Yoga 7 - dobry laptop do 5000 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Pierwsza propozycja to konwertowalny laptop jednego z najbardziej popularnych producentów. Lenovo Yoga 7 wyposażony jest w błyszczącą matrycę typu OLED, której przekątna ma długość 14 cali. Warto też zwrócić uwagę na częstotliwość odświeżania wynoszącą maksymalnie 90 Hz. O wydajność dba procesor Intel Core i5 12. generacji oraz zintegrowany układ graficzny Iris Xe. Urządzenie ma aluminiową obudowę, a całość waży niecałe 1,5 kilograma. Mimo niewielkich gabarytów jest sporo portów (USB 3.2 Gen. 1, 2 porty USB-C z Thunderbolt 4 i HDMI 2.0), a także wsparcie dla Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.1. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1240P

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 3.0, 2x Thunderbolt

ASUS Vivobook S 15 OLED - laptop do 5000 zł do biura Ocena benchmark.pl









4,6/5 Druga propozycja to tradycyjny, ale bardzo dobrze wyposażony laptop marki Asus. Ma wyświetlacz typu OLED o rozdzielczości 2880 na 1620 pikseli ze 120 hercowym odświeżaniem, a jego rozmiar to 15,6 cala. Na pokładzie znajdują się między innymi ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Komputer sprawdzi się zarówno jako laptop do gier do 5000 złotych, jak i jako dobry, domowy laptop dla osób ceniących sobie wysoką jakość wykonania oraz komfortową pracę. A skoro już o pracy mowa, to ten laptop poradzi sobie także jako komputer biurowy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800H

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Złącza 1x USB 2.0, 1x USB 3.2, 2x USB-C 3.2 gen 2, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

MSI Cyborg 15 - laptop gamingowy do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 W zestawieniu laptopów w cenie do 5000 złotych nie mogło zabraknąć laptopa gamingowego, ponieważ w tym budżecie kupić można już całkiem niezłe modele. Nasza propozycja to laptop MSI Cyborg. Wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB RAM oraz 512 GB dysk SSD. Jak na komputer do gier przystało, zamontowany w tym laptopie wyświetlacz typu IPS może pochwalić się maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz, mamy tu także dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060. Nie zapomniano także o typowej dla tego typu urządzeń stylistyce. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1980 g

Złącza 1x HDMI, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo Thinkbook 16 G4+ - duży laptop do 5000 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Największy w naszym zestawieniu laptop, tym razem z matrycą IPS, której przekątna ma długość wynoszącą 16 cali. Pomimo tego rozmiaru oraz dobrych podzespołów laptop waży 1,8 kilograma, co jest całkiem niezłym wynikiem w tej klasie. Na uwagę zasługuje między innymi procesor Intel Core i5 12. generacji, 16 GB RAM, szybki dysk SSD o pojemności 512 GB oraz duża liczba portów - między innymi USB 3.2 oraz USB-C z obsługą Thunderbolt 4. Dzięki wydajnym podzespołom oraz dużemu ekranowi ten laptop dobrze sprawdzi się na przykład jako komputer biznesowy dla osób, które nie muszą wiele podróżować. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1800 g

Złącza ethernet LAN, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Apple MacBook Air – tani MacBook dla studenta Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ostatni z tanich MacBooków. Za nowsze modele zapłacić trzeba co najmniej 7000 złotych, a w ofercie są także znacznie droższe warianty. Jeśli więc chcecie kupić laptopa marki Apple za rozsądną cenę, to jest to zapewne jedna z ostatnich szans. Prawdopodobne jest, że wraz z premierą kolejnej generacji, te komputery całkowicie znikną z oferty. Proponowany model wyposażony jest w układ Apple M1, 8GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 256 GB. To komputer, który sprosta nawet bardziej wymagającym zadaniom i bez problemu działać będzie przez co najmniej kilka lat. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Monterey

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1290 g

Złącza 2x USB 3.1 typ C

Najlepszy laptop do 5000 złotych

Najlepszym naszym zdaniem laptopem za około 5000 złotych jest ASUS Vivobook S 15 OLED. To uniwersalny komputer przenośny z dobrym ekranem OLED oraz wydajnymi podzespołami. Osoby, które szukają czegoś bardziej mobilnego powinny wybrać Lenovo Yoga Slim 7 lub MacBooka Air z układem M1. Warto jednak dodać, że każdy proponowany przez nas laptop wart jest swojej ceny.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.