Niezwykle lekki jak na swój rozmiar laptop przeznaczony do użytku domowego oraz do pracy biurowej. Wyposażony jest w wydajne podzespoły, między innymi procesor Intel Core i5 12. generacji oraz 16 GB pamięci RAM. To co wyróżnia ten model na tle konkurencji to przede wszystkim nowoczesny design, wąskie ramki wokół ekranu oraz wyświetlacz, który dzięki swoim proporcjom zapewnia dużą przestrzeń roboczą. Zastosowana w nim matowa matryca typu IPS ogranicza emisję niebieskiego światła, dzięki czemu nie męczą się oczy, a przed tym komputerem można spędzać wiele godzin bez obaw o swój wzrok.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.0, USB typu C, 1x USB 3.2, 1x USB-C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)