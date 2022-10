Naszą kolejną propozycją jest Huawei MateBook 16 – laptop stworzony z myślą o efektywnej pracy, także tej związanej z akademicką edukacją. Największy plus? Bez wątpienia jest nim niemal bezramkowy ekran o przekątnej 16 cali i proporcjach 3:2, co przekłada się na bardzo dużą przestrzeń roboczą. Na listę atutów wypada także wpisać dobrą wydajność (dba o nią procesor AMD Ryzen 5 wespół z 16 GB pamięci RAM) oraz akumulator – nie dość, że zapewnia nawet ponad 10 godzin działania, to jeszcze można go ekspresowo naładować (przy użyciu 135-watowej ładowarki). To wszystko plus komplet podstawowych gniazd czyni z niego optymalnego laptopa dla studenta (a przynajmniej mocnego kandydata do tego miana).

Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1990 g

Złącza słuchawkowe, 1x HDMI, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 2x USB-C 3.2 gen 2