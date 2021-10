Jaki monitor do gier kupić? Oto zestawienie 10 propozycji wyróżniających się funkcjonalnością, jakością obrazu, zastosowanymi technologiami i wysokim odświeżaniem np. 144 Hz w górę.

Jaki monitor gamingowy? Jeśli szukasz monitora do gier wyróżniającego się jakością wykonania, obrazu, czy nowoczesnymi technologiami, to z pewnością znajdziesze tutaj coś dla siebie. Jeśli szukacie konkretnego rodzaju monitora gamingowego zobaczcie na przykład nasze zestawienie polecanych monitorów 4K lub jeśli się jeszcze nie zdecydowaliście, do naszego ogólnego zestawienia polecanych monitorów.

Gracze to wymagający klienci. Dlatego też na rynku mamy taki wysyp monitorów gamingowych. Znajdziemy tu zarówno tanie i dobre monitory do gier, jak i bardzo drogie konstrukcje wyposażone we wszystkie techniczne nowinki. Gracze zwracają przede wszystkim uwagę na czas reakcji matrycy (im mniej, tym lepiej), jej rodzaj jak np. TN, IPS, czy VA (każda z nich ma swoje zalety i wady), odświeżanie obrazu (obecnie popularnością cieszą się monitory gamingowe o odświeżaniu 144 Hz, ale są już dostępne modele o odświeżaniu 165, 240 czy 360 Hz), czy wyposażenie w taką nowinkę jak HDR.

Nowoczesny monitor dla gracza powinien charakteryzować się odświeżaniem na poziomie 144 Hz do 165 Hz - wyższe wartości przydadzą się raczej profesjonalnym zawodnikom, którzy specjalizują się w sieciowych pojedynkach.

Jaki monitor do gier 2021?

Jedną z kluczowych kwestii jest oczywiście rozdzielczość, która powinna być dopasowana do możliwości karty graficznej, przękątna (wielkość) jak i format ekranu - bowiem coraz częściej mamy do czynienia z monitorami ultrapanoramicznymi (21:9 lub wręcz 32:10). Wielce istotną kwestią jest również zastosowanie technologii supersynchronizacji.

Podział monitorów dla graczy ze względu na typ supersynchronizacji

Jaki monitor FreeSync i G-Sync? Wprowadzenie do monitorów technologii supersynchronizacji spowodowało, że pojawił się podział na monitory pod karty NVIDIA GeForce (technologia G-Sync), jak i karty AMD Radeon (technologia FreeSync). Obie te technologie w zasadzie działają na podobnej zasadzie, ale działąją tylko na kartach jednego producenta. Oczywiście monitory będą działać na każdej karcie graficznej, ale na karcie Radeon nie wykorzystamy technologii G-Sync, a na karcie GeForce technologii FreeSync (chociaż możliwa jest obsługa Adaptive Sync). Obecnie istnieją aż trzy odmiany technologii G-Sync, o czym szerzej piszemy w artykule NVIDIA G-Sync Compatible, a Ultimate - jakie są różnice?

Co daje AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync?

Technologie super synchronizacji powstały by uporać się z takim zjawiskiem jak tearing ("rozdzieranie" obrazu w grach) i stuttering (przycięcia płynności obrazu spowodowane niedoskonałą synchronizacją karty graficznej i monitora). Efektem ich zastosowania jest więc bardziej płynny i pozbawiony błędów obraz. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadkach, gdy nasz sprzęt generuje ograniczoną liczbę klatek na sekundę w grach (np. poniżej 60), bowiem daje to efekt większej płynności obrazu bez zwiększenia mocy obliczeniowej komputera. Tu przeczytacie więcej o AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync.

Czy warto kupować monitor gamingowy bez super synchronizacji? Generalnie warto korzystać ze wszystkich udogodnień poprawiajacych płynność rozgrywki, ale nie są one konieczne zwłaszcza przy wysokim odświeżaniu ekranu. Niestety, jako, że (pełnoprawny) G-Sync jest rozwiązaniem sprzętowym, to obecność tego modułu w monitorze potrafi bardzo znacznie podnieść jego cenę. Niektóre modele monitorów posiadają oddzielne wersje z G-Sync i bez tej technologii. Tego problemu nie ma z monitorami FreeSync, więc jeśli jesteś posiadaczem karty Radeon warto wybrać odpowiedni monitor, który nie będzie droższy niż wersja bez FreeSync.

Jakich monitorów do gier unikać?

Przede wszystkim o wysokim czasie reakcji i niską częstotliwością odświeżania. Przed zakupem warto zobaczyć monitor w akcji, np. w sklepie. Często w takich przypadkach mogą wyjść na jaw takie niedociągnięcia jak smużenie, które dyskwalifikują monitor w zastosowaniach gamingowych. Jeśli już chcesz kupić monitor z HDR, to koniecznie sprawdź w jaką wersję HDR jest on wyposażony - niektóre z nich oferują jedynie nieco wyższą jasność.

Ranking monitorów gamingowych

ASUS VG248QG Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli interesuje cię przede wszystkim błyskawiczny czas reakcji ekranu i wysokie odświeżanie, to w takiej cenie nie znajdziesz nic lepszego od ASUS VG248QG. Jasne, monitor ma matrycę TN i rozdzielczość Full HD, ale czas reakcji poniżej 1 ms i odświeżanie 165 Hz czyni go niedrogą alternatywą dla miłośników sieciowych strzelanek. Dodajcie do tego wsparcie AMD FreeSync i Nvidia G-Sync Compatible oraz... spójrzcie jeszcze raz na cenę. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 0,5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, DVI-D, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz

Iiyama ProLite XUB2796QSU-B1 Ocena benchmark.pl









4,4/5 Wśród tańszych monitorów wyróżnia się również iiyama ProLite XUB2796QSU-B1. Owszem, ma odświeżanie tylko 75 Hz (co i tak lepiej od standardowych 60 Hz), ale za to może się pochwalić rozdzielczością 2560 x 1440. Mamy tu również lepszą matrycę typu IPS oraz czas reakcji o wysokości 1 ms. Niedrogo i przyzwoicie! Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny), 80000000:1

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz Zobacz recenzję

Iiyama G-Master GB2770QSU-B1 Red Eagle Ocena benchmark.pl









4,8/5 Powyżej 1500 złotych wkraczamy na teren prawdziwych monitorów gamingowych, a takim bez wątpienia jest iiyama G-Master Red Eagle. Mamy tu do czynienia z matrycą Fast IPS (błyskawiczny czas reakcji) rozdzielczością 2560 x 1440, oraz odświeżaniem dochodzącym do 165 Hz. Na deser otrzymujemy technologią FreeSync Premium Pro oraz HDR. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 0,5 ms

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza audio mini-jack, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz Zobacz recenzję

LG 27GN880 Ergo Ocena benchmark.pl









4,7/5 Dobry monitor 144 Hz 27 cali? LG 27GN880 Ergo to pozycja dość wyjątkowa, bowiem zastosowano tu doskonałą matrycę Nano IPS. Otrzymujemy tu solidną rozdzielczość 2560 x 1440, odświeżanie na poziomie 144 Hz i czas reakcji matrycy 1 ms. Do zalet należy doliczyć ergonomiczny uchwyt monitora oraz szeroką paletę barw. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Zobacz recenzję

Huawei MateView GT Ocena benchmark.pl









4/5 Wychodzimy poza standardowe proporcje 16:9 i przechodzimy do 21:9. MateView GT jest pierwszym gamingowym monitorem od Huawei i zastosowano tu rozdzielczość 3440x1440 przy odświeżaniu 165 Hz. Dodatkowo ekran z matrycą typu VA jest zakrzywiony, a w jego podstawie znajduje się przyzwoity soundbar. Znalazło się tu miejsce nawet dla mikrofonów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 4000:1

Złącza audio mini-jack, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 typ C, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz Zobacz recenzję

Gigabyte Aorus FI32Q Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wskakujemy na ceny powyżej 3000 złotych i możemy tu znaleźć duże (32 cale) monitory o rozdzielczości 2560 x 1400, takie jak Gigabyte Aorus FI32Q. Jest tu matryca IPS, wsparcie HDR400, odświeżanie 165 Hz i czas reakcji 1 ms, ale zastosowano tu też inną technologię miłą graczom, a konkretnie podświetlenie RGB. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz Zobacz recenzję

Acer Predator XB323U Ocena benchmark.pl









4,7/5 Acer Predator XB323U to kolejna mocna propozycja dla graczy z ekranem IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 i odświeżaniu 170 Hz. W odróżnieniu od poprzednika mamy tu jednak lepszy HDR (w wersji 600) oraz wsparcie technologii NVIDIA G-Sync Compatible. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 600 lumenów

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 170 Hz Zobacz recenzję

Acer Nitro XV282KKVbmiipruzx Ocena benchmark.pl









4,5/5 Monitor gamingowy 144 Hz dla entuzjastów wyższych rozdzielczości. Kolejna propozycja ze stajni Acera, tym razem z ekranem o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K UHD). Producent zastosował panel typu IPS z czasem reakcji 1 ms. Posiadaczy kart Radeon z pewnością zainteresuje obecność technologii AMD FreeSync. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 28 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz

ASUS ROG Strix XG49VQ Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS ROG Strix XG49VQ to propozycja dla graczy spragnionych naprawdę ultrapanoramicznych ekranów i nie mówimy tu o proporcjach 21:9, ale aż 32:9. Daje nam to rozdzielczość 3840 x 1080 przy matrycy VA oraz odświeżaniu 144 Hz. Jest tu podstawowy HDR (400) oraz wsparcie technologii AMD FreeSync. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 49 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x1080 px

Proporcje ekranu 32:9

Czas reakcji 4 ms

Jasność 450 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 2x HDMI 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz

Gigabyte Aorus FV43U Ocena benchmark.pl









4,8/5 Gigabyte Aorus FV43U zamiata ceną i możliwościami. Zobaczcie sami: 43 cale, 4K UHD (3840 x 2160), odświeżanie 144 Hz, a na deser HDR w wersji 1000. Ten olbrzym sprawdzi się zarówno w przypadku pecetowego, jak i konsolowego gracza. Zobacz recenzję

Jaki najlepszy monitor do gier?

To wszystko zależy od wydajności waszego komputera (zwłaszcza karty graficznej), bo od tego będzie zależeć wybór konkretnej rozdzielczości monitora. Chcecie grać na telewizorze - zobaczcie nasz ranking input lag i polecane telewizory do gier. Interesuje Cię monitor gamingowy 240 Hz lub więcej? Tak wysokie wartości odświeżania przydadzą się raczej tylko zawodowcom - gros graczy będzie bardziej niż zadowolony z odświeżania dochodzącego do około 165 Hz.

