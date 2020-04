Jaki monitor do gier kupić? Oto zestawienie 10 propozycji wyróżniających się funkcjonalnością, jakością obrazu, zastosowanymi technologiami i wysokim odświeżaniem np. 144 Hz w górę.

Jaki monitor dla gracza? Jeśli szukasz monitora do gier wyróżniającego się jakością wykonania, obrazu, czy nowoczesnymi technologiami, to z pewnością znajdziesze tutaj coś dla siebie. Jeśli szukacie konkretnego rodzaju monitora zobaczcie na przykład nasze zestawienie polecanych monitorów 4K lub jeśli się jeszcze nie zdecydowaliście, do naszego ogólnego zestawienia polecanych monitorów.

Nasze zestawienie jest wciąż aktualizowane, tak by usunąć z listy niedostępne modele, czy też wprowadzić na nią nowe monitory gamingowe. Tym razem na liście pojawiły się monitory LG 27GL850-B (QHD 144 Hz), Gigabyte Aorus KD25F (FHD 240 Hz) i Samsung Curved LC49RG90SSUXEN o niesamowitych proporcjach 32:9 (5120 x 1440).

Jaki monitor do grania?

Gracze to wymagający klienci. Dlatego też na rynku mamy taki wysyp monitorów gamingowych. Znajdziemy tu zarówno tanie i dobre monitory do gier, jak i bardzo drogie konstrukcje wyposażone we wszystkie techniczne nowinki. Gracze zwracają przede wszystkim uwagę na czas reakcji matrycy (im mniej, tym lepiej), jej rodzaj jak np. TN, IPS, czy VA (każda z nich ma swoje zalety i wady), odświeżanie obrazu (obecnie popularnością cieszą się monitory gamingowe o odświeżaniu 144 Hz, ale są już dostępne modele o odświeżaniu 160, czy 280 Hz), czy wyposażenie w taką nowinkę jak HDR.

Jedną z kluczowych kwestii jest oczywiście rozdzielczość, która powinna być dopasowana do możliwości karty graficznej, przękątna (wielkość) jak i format ekranu - bowiem coraz częściej mamy do czynienia z monitorami ultrapanoramicznymi (21:9 lub wręcz 32:10). Wielce istotną kwestią jest również zastosowanie technologii supersynchronizacji.

Podział monitorów dla graczy ze względu na typ super synchronizacji

Wprowadzenie do monitorów technologii supersynchronizacji spowodowało, że pojawił się podział na monitory pod karty NVIDIA GeForce (technologia G-Sync), jak i karty AMD Radeon (technologia FreeSync). Obie te technologie w zasadzie działają na podobnej zasadzie, ale działąją tylko na kartach jednego producenta. Oczywiście monitory będą działać na każdej karcie graficznej, ale na karcie Radeon nie wykorzystamy technologii G-Sync, a na karcie GeForce technologii FreeSync.

Co daje AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync?

Technologie super synchronizacji powstały by uporać się z takim zjawiskiem jak tearing ("rozdzieranie" obrazu w grach) i stuttering (przycięcia płynności obrazu spowodowane niedoskonałą synchronizacją karty graficznej i monitora). Efektem ich zastosowania jest więc bardziej płynny i pozbawiony błędów obraz. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadkach, gdy nasz sprzęt generuje ograniczoną liczbę klatek na sekundę w grach (np. poniżej 60), bowiem daje to efekt większej płynności obrazu bez zwiększenia mocy obliczeniowej komputera. Tu przeczytacie więcej o FreeSync i G-Sync.

Czy warto kupować monitor gamingowy bez super synchronizacji?

Generalnie warto korzystać ze wszystkich udogodnień poprawiajacych płynność rozgrywki, ale nie są one konieczne. Niestety, jako, że G-Sync jest rozwiązaniem sprzętowym, to obecność tego modułu w monitorze potrafi bardzo znacznie podnieść jego cenę. Tego problemu nie ma z monitorami FreeSync, więc jeśli jesteś posiadaczem karty Radeon warto wybrać odpowiedni monitor, który nie będzie droższy niż wersja bez FreeSync.

Jakich monitorów do gier unikać?

Przede wszystkim o wysokim czasie reakcji i niską częstotliwością odświeżania (np. 50 Hz). Gorąco polecamy, by przed zakupem zobaczyć monitor w akcji, np. w sklepie. Często w takich przypadkach mogą wyjść na jaw takie niedociągnięcia jak smużenie, które dyskwalifikują monitor w zastosowaniach gamingowych. Jeśli już chcesz kupić monitor z HDR, to koniecznie sprawdź w jaką wersję HDR jest on wyposażony - niektóre z nich oferują jedynie nieco wyższą jasność.

Nie należy się bać tańszych monitorów, jeśli tylko są to sprawdzone konstrukcje. Monitor gamingowy do około 500 zł? Owszem to jest możliwe. W tej cenie znajdziemy monitory o rozdzielczości Full HD wyposażone w technologię AMD FreeSync o odświeżaniu 75 Hz.

Jaki monitor FreeSync (karty graficzne AMD Radeon)

AOC G2590VXQ - tani moitor do gier









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niedrogi monitor Full HD (1920 x 1080) wyposażony w technologię AMD FreeSync? Proszę bardzo, oto AOC G2590VXQ z ekranem o przekątnej 24,5-cala. Częstotliwość odświeżania to 75 Hz, a czas reakcji to 1 ms. W monitorze znajdziemy porty VGA, DisplayPort i HDMI oraz wyjście słuchawkowe, znalazło się tu również miejsce na głośniki stereo o mocy 2x 2 W. W obsługę FreeSync wyposażone są również zintegrowane układy Radeon. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz Pokaż produkt

LG 29WK600-W - monitor do gier do 800 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl LG 29WK600-W to z kolei oferta dla graczy poszukujących monitora ultrapanoramicznego (21:9) wyposażonego dodatkowo w HDR (wersja 10). 29-calowy ekran oparty jest na matrycy IPS i oferuje rozdzielczość 2560 x 1080. Czas reakcji to 5 ms, a maksymalna częstotliwość odświeżania to 75 Hz. Bardzo interesująca propozycja - zwłaszcza dla posiadaczy nowoczesnych kart Radeon, którzy mogą liczyć na plusy technologii FreeSync. Nie bez znaczenia jest interesujący desing. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 29 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1080 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI Zobacz recenzję Pokaż produkt

Samsung C27FG73FQUX









4,5/5 Ocena benchmark.pl Monitor firmy Samsung jest modelem z wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD, ale warto poświęcić mu chwilę uwagi. Jest to monitor wykorzystujący technologię QLED, która gwarantuje wysoką jakość obrazu, wierne odwzorowanie kolorów i głęboki kontrast (3000:1). Udało się ponadto zachować szybki czas reakcji na poziomie 1 ms oraz częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz, a także zaimplementować obsługę technologii AMD FreeSync. Ciekawostką jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z zakrzywionym ekranem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Pokaż produkt

AOC Agon AG322QC4









4,5/5 Ocena benchmark.pl AOC Agon AG322QC4 to naprawdę nowoczesny i ciekawy monitor - jest on wyposażony w drugą generację technologii FreeSync oraz obsługę HDR (w wersji 400). Dodatkowo może się on pochwalić zakrzywioną matrycą MVA (W-LED) o przekątnej 31,5 cala, rozdzielczości 2560 x 1440 i maksymalnym odświeżaniu 144 Hz. Do dyspozycji użytkownika oddano również porty VGA, 2x HDMI i 2x DisplayPort, a także głośniki 2x 5W, hub USB i wieszak na słuchawki. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 2000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, D-Sub, 2x HDMI, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort

Częstotliwość odświeżania matrycy 100 Hz Pokaż produkt

Samsung Curved LC49RG90SSUXEN









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli tylko masz odpowiedni zapas gotówki i upewniłeś się, że twoje ulubione gry będą działać w rozdzielczościach ultrapanoramicznych to natychmiast zakochasz się w Samsung Curved LC49RG90SSUXEN. Ten monitor to 49-cali, proporcje 32:9 i rozdzielczość 5120 x 1440 - robi wrażenie prawda? Dodatkowo mamy tu do czynienia z matrycą VA, odświeżaniem 120 Hz oraz technologią AMD FreeSync2 HDR. Pokaż produkt

Jaki monitor G-Sync (karty graficzne NVIDIA GeForce)

LG 32GK850G-B









4,4/5 Ocena benchmark.pl Jeśli uważasz, że w zupełności wystarczy ci rozdzielczość QHD, ale chcesz mieć wyjątkowo wysokie odświeżanie na poziomie 165 Hz. To wszystko przy przekątnej matrycy 31,5 cala oraz czasie reakcji na poziomie 5 ms. Co istotne, zastosowano tu matrycę typu VA, a więc można liczyć na znacznie lepszą jakość obrazu niż w przypadku monitorów opartych na technologii TN. Rzecz oczywista, jest również obsługa NVIDIA G-Sync. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Acer Predator XB271HU









4,6/5 Ocena benchmark.pl A to kolejny zabójczo dobry monitor. Już sama nazwa zobowiązuje, a rzeczywistość zgodna jest z oczekiwaniami. Mamy tutaj przykład monitora wszystko mającego. Wysokiej klasy ekran IPS o wysokiej rozdzielczości - check. Częstotliwość odświeżania do 165 Hz - check. Wsparcie dla technologii Nvidia G-Sync - check. Szeroki zakres regulacji pozycji ekranu - check. Wystarczy wypisać czek na odpowiednią kwotę i grać! Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny), 100000000:1 (dynamiczny)

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Asus ROG PG348Q









4,8/5 Ocena benchmark.pl Asus ROG PG348Q to prawdziwe monstrum - zarówno pod względem rozmiarów jak i możliwości. Ultrapanoramiczny ekran o przekątnej 34-cale i rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, odświeżaniu 100 Hz i szybkim czasie reakcji zapewnia komfort grania na najwyższym poziomie. Jako iż jest to sprzęt klasy premium, nie mogło zabraknąć wsparcia dla technologii Nvidia G-Sync poprawiającej płynność wyświetlanego obrazu. Jeśli tylko stać cię na jego zakup - gwarantujemy, że nie będziesz żałować. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 100 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Jaki monitor AMD FreeSync + G-Sync Compatible (karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce)

LG 27GL850









4,9/5 Ocena benchmark.pl LG 27GL850-B to prawdziwie optymalne rozwiązanie i nie mówimy tu tylko o rozdzielczości QHD (2560 x 1440), odświeżaniu 144 Hz oraz matrycy IPS (Nano IPS). Producent postarał się również o obsługę zarówno AMD FreeSync, jak i G-Sync (Compatible). Jeszcze czegoś wam tu brakuje? Może HDR10? Jest? No to faktycznie, jest to konstrukcja uniwersalna. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 lumenów

Złącza 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 2x HDMI 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Gigabyte Aorus KD25F









4,5/5 Ocena benchmark.pl Liczy się dla ciebie płynność, płynność i jeszcze raz płynność? No i może podświetlenie LED? Gigabyte Aorus KD25F oferuje 25-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i odświeżaniu 240 Hz. Znalazło się tu wsparcie zarówno dla AMD FreeSync, jak i G-Sync Compatible. Dodatkowo podświetlenie RGB Fusion może pieścić nasz zmysł wzroku ;-). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 0,5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 240 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

Monitor gamingowy w waszych domach

Macie w domu któryś z polecanych monitorów - dajcie znać jak się sprawuje. Korzystacie z innych i są godne uwagi, również napiszcie w komentarzu. Wasza opinia ma dla nas znaczenie. Chcecie grać na telewizorze - zobaczcie nasz ranking input lag i polecane telewizory do gier.

Mogą Cię również zainteresować: