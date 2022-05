Jeśli chodzi o najtańsze procesory polecane do gier, to tutaj znajdziemy ciekawe modele Intel, takie właśnie jak Core i3-10100F (wypadający trochę taniej niż 10105F). Model F został pozbawiony zintegrowanej grafiki (koniecznie trzeba go połączyć z samodzielną kartą), ale jest za to parę złotych tańszy. Jest to procesor oparty na 10-generacji Core, wyposażony tylko w 4 rdzenie/8 wątków i nie umożliwia podkręcania, ale to co przemawia na jego korzyść to niska cena. Polecamy do budowy tanich konfiguracji z kartami pokroju GeForce RTX 3050 lub Radeon RX 6600 (model ten nie oferuje wsparcia dla PCi-Express 4.0, więc nie polecamy do najtańszych kart Radeon RX 6400 i RX 6500 XT).

Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 4/8

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.3 GHz

Nazwa kodowa Comet Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak