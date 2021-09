Najtańsza z propozycji to oczywiście przedstawiciel standardu Wi-Fi 5. Nie oznacza to jednak, że jest to wolny router – jeżeli dysponujemy odpowiednio szybkim adapterem, to połączenie bezprzewodowe przez niego oferowane może zbliżyć się do tego, co uzyskujemy przewodowo. Router też bez problemu poradzi sobie z Internetem o przepustowości 600 Mbps, nawet jeżeli intensywnie korzystać z niego będzie wielu użytkowników na raz. Ponadto posiada złącze USB, z którego pomocą możemy udostępniać dane z podpiętego nośnika dla wszystkich urządzeń w naszej sieci lokalnej. Tenda dla wszystkich swoich routerów oferuje całkiem wygodną aplikację mobilną, w której mamy również namiastkę kontroli rodzicielskiej oraz QoS.

Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.3u

Szybkość sieci WiFi 300, 1733 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak