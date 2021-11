Interesuje cię opaska lub smartwatch do płatności zbliżeniowych? Jesteś w dobrym miejscu – znajdziesz tu najlepsze opaski i zegarki z NFC oraz poznasz najważniejsze informacje na temat tej technologii.

Karty płatnicze sprawiły, że nie trzeba nosić ze sobą gotówki w portfelu. Smartfony zlikwidowały konieczność noszenia portfela. Smartwatche zaś sprawiają, że nie trzeba nawet wyjmować telefonu z kieszeni. Oczywiście nie wszystkie – funkcja płatności zbliżeniowych wcale nie jest najczęściej spotykaną w zegarkach i opaskach. Tutaj znajdziesz najlepsze gadżety tego typu, a także komplet najważniejszych informacji na temat usług, takich jak Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Fitbit Pay.

Jaki zegarek do płatności zbliżeniowych? Ranking 2021:

Smartband lub smartwatch z płatnością zbliżeniową – jakie są opcje?

Aby płacić smartwatchem lub opaską, taki gadżet musi mieć moduł NFC (odpowiedzialny za zbliżeniowe przesyłanie danych) oraz cechować się kompatybilnością z technologią płatności zbliżeniowych. Aktualnie w Polsce obsługiwane są następujące rozwiązania: Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Xiaomi Pay i Apple Pay. Poniżej znajdziesz komplet informacji na ich temat, jak również polecane urządzenia, które je wykorzystują.

Zanim do tego przejdziemy wyjaśnijmy jeszcze, że płacenie zegarkiem lub opaską jest możliwe we wszystkich tych samych punktach, gdzie obsługiwane są płatności zbliżeniowe smartfonem lub kartą płatniczą – to ta sama technologia.

Fitbit Pay

Fitbit Pay to usługa zarezerwowana dla urządzeń marki Fitbit i dostępna w Polsce od 2018 roku. Korzystanie z niej jest proste – wystarczy podpiąć kartę w aplikacji Fitbit Wallet.

Fitbit Pay obsługują: Alior Bank, Bank Pekao, bunq, Credit Agricole, Curve, mBank, Nest Bank, Revolut, Santander Bank, SGB, T-Mobile Usługi Finansowe, TransferWise

Garmin Pay

Garmin Pay to usługa dostępna na zegarkach marki Garmin – podobnie jak Fitbit Pay wprowadzona w Polsce w 2018 roku. Konfiguruje się ją w aplikacji Garmin Connect.

Garmin Pay obsługują: Alior Bank, BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Peako, Bank Pocztowy, BPS, Credit Agricole, Curve, ING, mBank, Nest Bank, Revolut, Santader Bank, SGB, TransferWise

Google Pay

Google Pay to najpopularniejsza usługa płatności zbliżeniowych na smartwatchach. Dotarła do Polski w 2017 roku i dziś można z niej skorzystać w wielu bankach oraz na wielu urządzeniach (to jedyna technologia dostępna na gadżetach więcej niż jednego producenta).

Google Pay obsługują: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BitPanda, BNP Paribas, BOŚ, BPS, Citi Handlowy, Credit Agricole, Curve, DiPocket, Edenred, EnveloBank, Eurobank, Getin, Idea Bank, ING, Kompakt Finanse, KSKOK, mBank, N26, Nest Bank, PayrNet, Paysafe, Plus Bank, Revolut, Santander Bank, SGB, Sodexo, T-Mobile Usługi Finansowe, Twisto, UAB ZEN, Viva Wallet, Wise

Xiaomi Pay

Xiaomi Pay to nowość w Polsce. Lista banków obsługujących tę usługę nie jest zbyt imponująca, dlatego też szczególnie warto zwrócić uwagę na kompatybilność z usługą Curve, a to dlatego, że otwiera ona dostęp do płatności zbliżeniowych klientom praktycznie każdego banku w Polsce (tyle tylko, że nie bezpośrednio).

Xiaomi Pay obsługują: Bank Pocztowy, Curve, ZEN, mBank; (szybkie wprowadzenie zapowiedziały także: BNP Paribas, Getin Bank, SGB)

Apple Pay

Jak nietrudno się domyślić, Apple Pay jest usługą płatności zbliżeniowych na urządzeniach marki Apple. Została uruchomiona w Polsce w 2018 roku i podobnie jak Google Pay może pochwalić się bardzo długa listą współpracujących banków i fintechów.

Apple Pay obsługują: Aion, Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas, BPS, Citi Handlowy, Credit Agricole, Curve, DiPocket, Edenred, Getin, iCard, ING, mBank, Monese, N26, Nest Bank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank, Revolut, Santander Bank, SGB, SumUp, Twisto, Viva Wallet, Walletto, Wise, ZEN

Tymczasem przejdźmy do omówienia najlepszych modeli…

Najlepsze urządzenia z Fitbit Pay

Fitbit Charge 5 – smart opaska z Fitbit Pay Ocena benchmark.pl









4,6/5 Fitbit Charge 5 to bardzo dobra opaska fitness, której głównym zadaniem jest monitorowanie aktywności i zdrowia. Dobrze jednak sprawdza się też w roli codziennego asystenta, który pokaże aktualną godzinę, wyświetli powiadomienia z zainstalowanych na telefonie aplikacji, takich jak Gmail, Facebook czy WhatsApp, no i – rzecz jasna – pozwoli zapłacić za zakupy w sklepie, z wykorzystaniem systemu Fitbit Pay. Jest wygodna, ma duży wyświetlacz kolorowy i bez trudu wytrzymuje kilka dni od ładowania do ładowania. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji NFC, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Fitbit Sense – dobry smartwatch z Fitbit Pay Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli chcesz korzystać z Fitbit Pay na smartwatchu, to optymalnym urządzeniem będzie Fitbit Sense. To nieduży, ale wypełniony praktycznymi funkcjami zegarek. Swój pełen potencjał pokazuje podczas różnego rodzaju treningów (za sprawą pulsometru, pulsoksymetru, barometru czy licznych trybów sportowych), ale także poza nimi ma co nieco do zaoferowania. Oprócz płatności zbliżeniowych to między innymi powiadomienia z telefonu, kalendarz i prognoza pogody. Między ładowaniami wytrzymuje maksymalnie 6 dni, co może nie jest wynikiem imponującym, ale jak najbardziej do przyjęcia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,58 cale/cali

Waga 30 g

Płatności Fitbit Pay obsługuje także opaska poprzedniej generacji (Fitbit Charge 4) oraz mniej zaawansowane, ale przez to bardziej przystępne smartwatche Fitbit Versa 3 i Fitbit Versa 2.

Najlepsze zegarki z Garmin Pay

Garmin Venu Sq – tani smartwatch z Garmin Pay Ocena benchmark.pl









4,6/5 Garmin Venu Sq to najtańszy smartwatch wyposażony w moduł NFC i obsługujący technologię Garmin Pay. Równocześnie jest to bardzo dobry zegarek, z którym wykonywanie codziennych zadań staje się prostsze, a planowanie i monitorowanie treningów może być znacznie bardziej efektywne. Jest funkcjonalny, a zarazem wygodny i wytrzymały, co czyni z niego świetny gadżet do całodobowego użytkowania. Przyzwoicie wypada również czas działania, sięgający 6 dni przy standardowym korzystaniu. Jeśli jednak budżet nie gra aż tak dużej roli, to lepiej postawić na… Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Waga 37.6 g

Rozmowy telefoniczne nie

Garmin Fenix 6 – multisportowy zegarek z Garmin Pay Ocena benchmark.pl









4,6/5 Garmin Fenix 6 (dostępny także w innych wariantach kolorystycznych, rozmiarowych, a nawet funkcjonalnych) jest jednym z najpopularniejszych zegarków multisportowych. Nic w tym dziwnego, bo równie dobrze sprawdza się jako zegarek sportowy, smartwatch i czasomierz na co dzień. Lista jego funkcji jest szalenie długa, a wytrzymałość i precyzja są jednymi z jego największych atutów. Z wszystkich zadań wywiązuje się bez zarzutu, także z płatności zbliżeniowych realizowanych poprzez system Garmin Pay. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Pamięć masowa 32 GB

Waga 80 g

Płatności Garmin Pay obsługuje cała seria Venu, wszystkie warianty Fenix 6, a także smartwatche Vivoactive 4, zegarki hybrydowe z serii Vivomowe, multisportowy zegarek Enduro, specjalistyczne zegarki MARQ i Tactix oraz wyższej klasy Forerunnery (Forerunner 745 i Forerunner 945).

Polecane smartwatche z Google Pay

Suunto 7 – zegarek sportowy z Google Pay Ocena benchmark.pl









4,3/5 Google Pay to najpopularniejszy system płatności zbliżeniowych na zegarkach – wiele jest urządzeń, które go obsługują. Reprezentują różne kategorie, a pierwszy model, który chcieliśmy ci pokazać, to Suunto 7, a więc zegarek sportowy, czy też – jak nazywa go sam producent – smartwatch dla osób prowadzących aktywne życie. Ma wbudowany GPS, pulsometr i 70 trybów sportowych, ale też umożliwia słuchanie muzyki bez telefonu i wyświetla powiadomienia ze smartfona. Znajduje więc wiele różnych zastosowań. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,38 cale/cali

Waga 70 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Samsung Galaxy Watch4 LTE – dobry smartwatch z Google Pay Ocena benchmark.pl









4/5 Do tej pory posiadacze smartwatchów Samsunga nie mogli korzystać z płatności zbliżeniowych, ale od 4. generacji to się zmieniło, bo też producent z Korei postanowił przejść do zespołu Wear OS. W efekcie Samsung Galaxy Watch4 oferuje wszystko to, za co chwaliliśmy poprzednie modele, a równocześnie daje dostęp do płatności Google Pay, pomocy Asystenta Google oraz wielu aplikacji ze sklepu Google Play. Polecany zegarek oferuje w dodatku łączność LTE, więc można z niego z powodzeniem korzystać także tam, gdzie nie dociera zasięg Wi-Fi. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 247 mAh

Waga 25.9 g

Oppo Watch – smart zegarek z Google Pay Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ciekawym smartwatchem oferującym płatności Google Pay jest także Oppo Watch. To stosunkowo niedrogi zegarek o przyjemnym dla oka wyglądzie, wygodnej konstrukcji i nienagannej funkcjonalności. Dzięki odpowiednim podzespołom działa jak należy, choć dość szybko rozładowuje się jego akumulator. Jeżeli szukasz stosunkowo przystępnego gadżetu, który przede wszystkim w zwykłych, codziennych sytuacjach będzie dobrym kompanem, to tym konkretnym smartwatchem zdecydowanie warto się zainteresować. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,91 cale/cali

Pamięć masowa 8 GB

Bateria (pojemność) 430 mAh

Waga 40 g Zobacz recenzję

Płatności Google Pay obsługuje także smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic (ze stalową konstrukcją), wybrane smartwatche firmy Mobvoi spod znaku TicWatch oraz najróżniejsze smart zegarki marek premium, takich jak Fossil, Emporio Armani, Michael Kors, Hublot, Diesel czy TAG Heuer.

Opaska z Xiaomi Pay

Xiaomi Mi Band 6 NFC – opaska z Xiaomi Pay Ocena benchmark.pl









4,5/5 Opaska Xiaomi Mi Band od lat jest właściwie bezkonkurencyjna – nie przez przypadek zresztą bije rekordy popularności. Niemniej jednak w Polsce była dotąd „wybrakowana”, bo nie oferowała funkcji płatności zbliżeniowych, z której mogli korzystać użytkownicy z innych krajów. Taka opcja pojawiła się dopiero teraz – w szóstej generacji (i to w zaktualizowanej wersji). Mowa o modelu Xiaomi Mi Band 6 NFC – pierwszym gadżecie z Xiaomi Pay w Polsce. Zachowuje oczywiście wszystkie atuty podstawowego wariantu, a więc duży wyświetlacz AMOLED, funkcje sportowe i wiele, wiele więcej. Równocześnie jest to najtańszy gadżet tego typu. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji NFC, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Mi Band 6 NFC to pierwszy i jak na razie jedyny gadżet Xiaomi, którym można płacić w Polsce.

Najlepsze smartwatche z Apple Pay

Apple Watch SE – „tani” smartwatch z Apple Pay Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nawet „tani” smartwatch z Apple Pay kosztuje sporo, ale taka cena znajduje uzasadnienie w specyfikacji. Apple Watch SE to wszechstronny zegarek z funkcjami pomagającymi zadbać o bezpieczeństwo, zapewniającymi stały kontakt ze światem i zwiększającymi efektywność treningów. Jakość wykonania jest pierwszorzędna, a płynność działania – nienaganna. Nie ma również problemów z funkcją, na której koncentrujemy się w tym tekście, a więc z płatnościami zbliżeniowymi. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Pamięć masowa 32 GB

Waga 36.2 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Apple Watch Series 6 – najlepszy smartwatch z Apple Pay Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli masz większe wymagania, to dla ciebie lepszą opcją jest Apple Watch Series 6. Do wszystkiego tego, co oferuje model SE, dodaje on jeszcze łączność LTE, funkcję EKG i pulsoksymetr. Jest to – krótko mówiąc – pokaz tego, na co stać najnowsze smartwatche, a stać je na naprawdę wiele. Świetnie współpracuje z innymi urządzeniami z ekosystemu Apple, otwierając nowe możliwości przed posiadaczami iPhone’ów, iPadów i MacBooków. To też po prostu jeden z najlepszych smartwatchów oferujących płatności zbliżeniowe. Po prostu. Najważniejsze cechy: Pamięć masowa 32 GB

Waga 30.5 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Apple Pay obsługują również inne smartwatche tego producenta, w tym najnowszy Apple Watch Series 7.

