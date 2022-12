Co sobie sprezentować na święta, aby ograć najnowsze hity?

Gracze pod koniec roku są dosłownie zalewani nowymi grami – to akurat nie dziwi. Zaskakują natomiast w końcu przystępne ceny sprzętu dla graczy! Pozostaje tylko pytanie, w co inwestować, aby dobrze bawić się z daną grą – pomożemy Wam z tym dylematem.

Święta zwykle nie kojarzą się z okresem wielkich przecen – zazwyczaj jest wprost przeciwnie i sklepy podnoszą ceny, żerując na tych, co za długo zwlekali z zakupem prezentów. W tym roku jest jednak zupełnie odwrotnie – takie przynajmniej odnieśliśmy wrażenie, przeglądając świąteczny pasaż dla graczy w Media Expert. Laptopy tańsze o nawet 20% albo o ponad 1000 zł tańsze PC to wcale nierzadki widok, a zaznaczamy, że nie mówimy o byle jakim sprzęcie – to wszystko są realnie gamingowe maszyny z kartami NVIDIA GeForce RTX!

Taki wysyp taniego sprzętu idealnie pokrywa się z obecnie gorącym okresem premier w świecie gier. Podpowiemy Wam, jaki sprzęt warto sprawić sobie pod choinkę w zależności od tego, jaką grę chcielibyście ogrywać przez święta. Oczywiście rozumiemy, że nie każdy potrzebuje zupełnie nowego PC, a niektórzy w ogóle preferują bardziej mobilne sprzęty – to wszystko również uwzględnimy :)

Jaki sprzęt do nostalgicznego powrotu do gry Portal z RTX?

Z pewnością wielu z Was wyczekiwało z wypiekami na twarzy premiery darmowego DLC do gry Portal, które przenosi grafikę w tym tytule na iście next-genowy poziom. Robi to oczywiście za sprawą implementacji techniki śledzenia promieni, które znacząco podnosi poprzeczkę w kwestii wymagań sprzętowych. Kluczowym aspektem będzie oczywiście posiadanie karty graficznej, która obsługuje ów Ray Tracing – tu, jak powszechnie wiadomo, najlepiej sprawdzają się obecnie karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX.

Jeżeli posiadacie już wydajny komputer, ale bez karty GeForce RTX, to zasadniczo wystarczy sobie na święta sprawić właśnie taki prezent. Jeżeli gracie w 1080p, to nie potrzeba wydawać majątku – do komfortowej gry wystarczy tutaj NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – karta, którą można dostać już od 2300 zł. Nieco oszczędniejszym wyborem będzie RTX 3060 z 12 GB pamięci – to wydatek poniżej 2000 zł. Do grania w wyższych rozdzielczościach zalecamy zakup karty NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB, chyba że ma to być granie w 4K – tutaj minimum będzie RTX 3090 Ti.

Jeżeli szukacie na prezent gotowego komputera, specjalnie pod Portal z RTX, to wybór okazuje się być całkiem okazały. Z naszej strony polecamy w szczególności gotowy zestaw Legion T5 (testowaliśmy go w tym roku) w konfiguracji ze wspomnianym wcześniej GeForce RTX 3060 Ti oraz procesorem Intel Core i5-11400F i 16 GB RAM. Z jego pomocą bez problemu doświadczymy nowej wersji gry w najwyższych ustawieniach.

Sytuacja nieco się komplikuje, gdy zechcemy w nowego Portala z RTX zagrać na laptopie. W tym przypadku model karty musi być przynajmniej o jedno oczko wyższy niż w klasycznym PC (co wynika z bardziej restrykcyjnych limitów zasilania kart w laptopach). Dobrą wiadomością jest tutaj fakt, że laptopy bardzo dobrze prezentują się w rozdzielczości Full HD, zatem i tak nie wydamy majątku. Dobrym przykładem może tu być (bardzo atrakcyjne przeceniony w dniu pisania tego artykułu) Lenovo Legion 5 15ACH6H. Wyposażono go w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 z pokaźnym limitem mocy, wynoszącym 130 W.

Jaki sprzęt do gry The Callisto Protocol?

Najnowsza produkcja, określana mianem duchowego spadkobiercy serii Dead Space, trafiła równocześnie na nowe konsole oraz PC – to jednak właśnie na PC oferuje najwyższą jakość oprawy graficznej, a najnowsze aktualizacje praktycznie już całkowicie zażegnały początkowe problemy z wydajnością. Niebawem uraczymy Was dokładnym testem różnych kart i procesorów, ale już teraz możemy podpowiedzieć, jakiej karty potrzeba, aby grą cieszyć się przy najwyższych ustawieniach ze śledzeniem promieni w klasycznym FHD. Jak nietrudno się domyślić (biorąc pod uwagę masywny stopień wykorzystania Ray Tracingu w tym tytule), będzie to karta NVIDIA GeForce RTX – ale która konkretnie?

Cóż, nie mamy dobrych wieści – jeżeli zależy Wam na ogrywaniu Callisto Protocol w najwyższych ustawieniach, to będzie trzeba bardzo głęboko sięgnąć do portfela. Dopiero GeForce RTX 3080 Ti okazał się oferować wystarczająco płynną rozgrywkę (średnia blisko 60 FPS) – i to mowa o rozdzielczości FHD! Oczywiście w wyższych rozdzielczościach można ratować się tutaj upscalingiem, co zwykle nawet polecamy robić, ale niestety – w tym przypadku nie mamy dostępu do NVIDIA DLSS i musi nam wystarczyć nieco gorzej prezentujący się FSR 2. Z jego pomocą można liczyć na dodatkowe około 15-30% FPS, co pozwoli wybrać odpowiednio o segment tańszą kartę dla każdej rozdzielczości.

Wybór gotowego zestawu pod tę grę jest wręcz kosmicznie drogim wydatkiem, ale co ciekawe, takie zestawy w Media Expert są często bardzo korzystnie przeceniane (nieraz można je dostać 2-3 tysiące złotych taniej). W tym przypadku absolutne minimum, jakie polecamy, to kosztujące ok. 11 tysięcy złotych zestawy z kartami NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) – nawet te z nieco słabszymi procesorami, jak AMD Ryzen 5 5600X, jako że Callisto Protocol zdaje się nie wymagać bardzo wielu rdzeni.

Kiedy nawet RTX 3090 Ti zmaga się z utrzymaniem stabilnych 60 FPS w 4K, to wiedz, że optymalizacja w grze leży i kwiczy...

Jeżeli jednak chcemy cieszyć się najwyższymi ustawieniami w wyższej rozdzielczości, to optymalnym wyborem będą w tym przypadku już znacznie droższe zestawy z kartami RTX 3090 – tutaj pewnym wyjątkiem i przy okazji niesamowicie opłacalnym wyborem będzie HP Omen 30L z tą właśnie kartą graficzną za równo 15 tysięcy złotych – przypominamy, że GeForce RTX 3090 do niedawna potrafił sam w sobie tyle właśnie kosztować, a tu do zestawu dostajemy resztę PC, z mocnym Core i9, 32 GB RAM i dwoma dyskami SSD!

Wybierając laptopa pod grę The Callisto Protocol nie ma miejsca na kompromisy – szukamy laptopa z najszybszą obecnie mobilną kartą graficzną na rynku, czyli NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, zwracając tylko uwagę, aby operowała na limicie mocy nie mniejszym niż 150 W (+25 W dzięki dynamicznemu boostowaniu). To nie są tanie sprzęty – modele godne polecenia zaczynają się od 20 tysięcy złotych, ale nie nam oceniać zasobność Waszych portfeli. Z drugiej strony, jeżeli dobrze by poszukać, to w Media Expert da się upolować dobre promocje – na dziś dzień przykładowo ACER Predator Triton 500 SE z GeForce RTX 3080 Ti (oraz Core i9-12900H) jest przeceniony z 19 749 zł na 17 599 zł. To sprzęt, na którym realnie pogramy w ten horror bez przerażania się spadkami wydajności :)

Jaki sprzęt do Spider-Man: Miles Morales na PC?

Trudno o bardziej świąteczną grę niż dopiero co wypuszczony na PC sequel gry Marvel’s Spider-Man – ostatecznie praktycznie cała rozgrywa się w świątecznych klimatach zasypanego śniegiem (i przestępcami) Nowego Jorku. Mimo że to relatywnie świeża gra i stanowczo może pełnić rolę dema technologicznego odbić realizowanych przez śledzenie promieni, to okazuje się nie mieć zabójczych wymagań. Popełniliśmy w tej grze nawet pełen test kart i procesorów, ale tutaj możemy szybko podsumować jego wyniki.

Jeżeli zatem szukacie samej karty graficznej, to tutaj w zupełności wystarczy karta NVIDIA GeForce RTX 3060, a jeżeli uwzględnić użycie funkcji NVIDIA DLSS, to nawet GeForce RTX 3050 pozwoli na przyjemną zabawę w najwyższych ustawieniach w FHD. Do grania w QHD dobrze spisze się GeForce RTX 3070 Ti, a chcąc cieszyć oczy krystalicznie wyraźnym 4K, trzeba będzie już wskoczyć na RTX 3080 (z DLSS).

Gotowych zestawów oczywiście należy szukać ze wspomnianymi wyżej kartami (zgodnie z naszą preferencją rozdzielczości). Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że są to zestawy, których ceny zaczynają się już od 4000 zł – zatem całkiem przystępnie, jak na świąteczny prezent dla dorosłego gracza albo ulubionego potomka ;)

Równie dobre wieści mamy dla zwolenników grania na laptopie – tutaj nawet laptopy z kartami GeForce RTX 3060 pozwolą na granie przy zadowalającej płynności około 60 FPS, nawet przy wymaksowanych ustawieniach, włącznie ze śledzeniem promieni. Ponownie duża zasługa spada tu na barki upscalingu DLSS, który pozwala utrzymać tak wysoką wydajność, jednocześnie oferując bardzo przyzwoite wygładzanie krawędzi.

Jaki sprzęt do Wiedźmin 3 Edycja Kompletna, czyli „Next-Genowego Wieśka”?

Na koniec zostawiliśmy grę, na którą sami czekamy już od miesiąca. Albo raczej czekaliśmy, gdyż obecnie już jesteśmy w trakcie testów kart i procesorów w tej właśnie grze! Niestety, wyników zdradzić jeszcze nie możemy, ale możemy podpowiedzieć, że i tak potrzebna będzie karta graficzna z RTX w nazwie ;) Pamiętajmy, że to zasadniczo dosyć stara gra i dołożenie śledzenia promieni nie powinno uziemić najtańszych kart, zatem w tym przypadku można się spodziewać wymagań zbliżonych do tych opisanych przy pierwszej poruszonej dzisiaj grze – Portal z RTX.

Dajcie znać w komentarzach, czy też czekacie na możliwość ogrania którejś z opisanych gier w najwyższych ustawieniach do czasu aż święty Mikołaj przyniesie wam nowego RTXa. A może jest jakaś inna gra, dla której planujecie ulepszenie sprzętu? Jeżeli już zaliczacie się do szczęśliwego grona posiadaczy kart NVIDIA RTX i w związku z tym nie wiecie, o co prosić pod choinkę, to warto rozważyć wymianę monitora – w ich dziedzinie w ostatnim roku nastąpił prawdziwy przełom. W takim przypadku pamiętajcie, aby upewnić się, czy nowy nabytek będzie kompatybilny z NVIDIA G-SYNC :)

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Media Expert.