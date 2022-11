Do sklepów właśnie trafił Spider-Man: Miles Morales na PC, czyli kontynuacja pierwszej części przeportowanej na blaszaki w sierpniu tego roku. Zmian pozornie nie ma dużo, ale jednak gra wygląda okazalej – czy odbije się to na wydajności? Na czym zagramy komfortowo?

ocena redakcji:









4,5/5

Sony, po niespodziewanym wypuszczeniu na komputery pierwszej części kolejnego ze swoich ekskluzywnych tytułów, nie kazało nam długo czekać na znacznie świeższy sequel. Po testach wydajności kart i procesorów w owym Spider-Man Remastered pewne było, że druga część jeszcze bardziej przyciśnie nasz sprzęt. Wymagania sprzętowe pozostały bez zmian, choć tym razem podano również te niezbędne do cieszenia się grą w pełnej okazałości – 4K przy 60 FPS z aktywnym śledzeniem promieni.

Jakie wymagania ma Spider-Man: Miles Morales?

Minimalna konfiguracja sprzętowa (30 FPS, 1920x1080 px, ustawienia B. Niskie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i3-4160 (3.6 GHz) / AMD Ryzen 3 1300X (3.3 GHz)

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 950 4 GB / Radeon RX 550X

DirectX: 12

75 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa bez RT (60 FPS, 1920x1080 px, ustawienia B. Wysokie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-4670 (3.4 GHz) / AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

16 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 1060 6 GB / Radeon RX 580 8GB

DirectX: 12

75 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa z RT (60 FPS, 3840x2160 px, ustawienia B. Wysokie + śledzenie promieni):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-12700K (3.6 GHz) / AMD Ryzen 9 5900X (3.7 GHz)

32 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 3080 12 GB / Radeon RX 6950 XT 16 GB

DirectX: 12

75 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zanim przejdziemy do sprawdzenia samej wydajności, to przekonajmy się jeszcze, czym różnią się między sobą przygotowane przez twórców predefiniowane zestawy ustawień. Przypominamy, że nasza porównywarka zdjęć nakłada okrutną kompresję i zachęcamy do porównywania poniższych zdjęć w pełnym ekranie (ważą około 1,5-3 MB każde).

Porównanie ustawień Bardzo Wysokich do Bardzo Niskich

Porównanie ustawień Bardzo Wysokich do Niskich

Porównanie ustawień Bardzo Wysokich do Średnich

Porównanie ustawień Bardzo Wysokich do Wysokich

Porównanie ustawień Bardzo Wysokich do Bardzo Wysokich + maksymalny Ray Tracing

Miło widzieć, że tym razem w najniższych ustawieniach z Nowego Jorku nie znikają wszyscy jego mieszkańcy, co realnie pozwala używać tego trybu bez zażenowania. Niemniej właściwa dla next-genowej gry jakość oprawy graficznej zaczyna się dopiero od średnich ustawień, a jeżeli chcielibyśmy ujrzeć grę taką, jaka była dostępna na konsoli, to suwaki muszą powędrować na ustawienia wysokie lub niekiedy bardzo wysokie i aktywowane musi zostać śledzenie promieni.

Porównanie ustawień Ray Tracingu maksymalnego do średniego

Porównanie ustawień Ray Tracingu maksymalnego do wyłączonego

W przypadku samego Ray Tracingu konsole ponownie jadą po linii najmniejszego oporu, zatem wybranie podstawowych ustawień i średniego zakresu odbić już zaoferuje niegorsze wrażenia niż te z konsoli. Ogólnie nie ma się co czarować - Ray Tracing to jedyna opcja która realnie coś zmienia w grafice na obrazie - w sposób którego nie da się nie zauważyć (poza może natężeniem ruchu ulicznego i pieszego regulowanego w osobnym suwaku). Jeżeli jednak chcemy wycisnąć wszystko, co gra ma do zaoferowania, to nie obejdzie się bez bardzo mocnej karty i procesora, a w 4K w zasadzie ograniczamy się do serii RTX 4000, którą dodatkowo w tej grze mocno wyróżnia DLSS 3.0.

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3840x1440 px)



Ustawienia (od lewej) Bardzo Niskie, Niskie, Średnie (kliknij, aby powiększyć - 1,5 MB każde zdjęcie).



Ustawienia (od lewej) Wysokie, Bardzo Wysokie, Bardzo Wysokie z maksymalnym Ray Tracingiem (kliknij, aby powiększyć - 1,5 MB każde zdjęcie).



Ustawienia (od lewej) Ray Tracing Maksymalny, Ray Tracing Średni, Ray Tracing Wyłączony (kliknij, aby powiększyć - 1,5 MB każde zdjęcie).

Jaka karta graficzna poradzi sobie z grą Spider-Man: Miles Morales

Testy w grach wykonaliśmy na kartach obecnie dostępnych w sklepach oraz kilku dodatkowych starszych generacji (z naszego magazynu). Platforma testowa to dobrze znany zestaw z premierowych testów kart graficznych.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 17.11.2022, tj. Adrenaline 22.11.1 dla kart AMD oraz Game Ready 526.98 dla kart NVIDII. Oficjalnie obie wersje sterownika posiadały już optymalizację do testowanej gry, ale sama gra naturalnie była testowana bez "day-one" patch.

Niestety, pech chciał, że w ciągu 2-3 dni, jakie dostaliśmy na wykonanie testów, nie udało się do redakcji ściągnąć większości używanych przez nas kart AMD – jest tylko skromna reprezentacja obecnej i poprzedniej generacji w postaci modeli ze średniej półki. Lepsze to niż nic, jakie tym razem mamy do zaoferowania w kontekście kart Intela.

Testy kart w Spider-Man: Miles Morales bez śledzenia promieni

Jako że część kart nie obsługuje Ray Tracingu albo zwyczajnie jest zbyt słaba, aby z niego korzystać, to zaczniemy od sprawdzenia, jak wypada płynność bez tej funkcji. Tu również zbadamy niższe z profili ustawień, bardziej adekwatne dla tych starszych kart.

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Niskie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 182

129 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 174

122 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 156

101 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 147

93 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 119

85 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 63

36 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 47

33 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Średnie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 167

116 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 166

116 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 158

107 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 128

91 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 127

84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 108

79 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 57

31 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 40

31 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 148

99 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 147

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

100 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 135

93 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 115

78 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 100

69 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 87

66 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 42

23 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 27

16 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Do grania w rozdzielczości FHD realnie faktycznie wystarczy nawet bardzo stara karta z wyższego segmentu lub średnio stara karta z niskiego segmentu. Dopiero bardzo wysokie ustawienia wymagają nieco świeższego sprzętu – podejrzewamy, że RX 6500 XT lub GTX 1660 Super powinny w tym trybie wystarczyć. Starszy Radeon wyśmienicie sobie radzi i tu z pewnością jest potencjał również zwiększenia rozdzielczości, zatem teraz właśnie to sprawdzimy.

Spider-Man: Miles Morales - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 141

98 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 111

68 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 103

76 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 80

64 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 72

56 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

28 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 10

10 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 137

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 92

73 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 61

35 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 56

46 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

29 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 39

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 29

17 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 10

10 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Podbijając ilość pikseli renderowanych w pionie do 1440, jeszcze zagramy na wspomnianym Radeonie RX 5700, podobnie jak na RTX 3060, a od biedy również na RTX 3050. Niestety podbicie rozdzielczości do 4K już wszystkie te karty wyklucza z dobrej zabawy, choć oczywiście możemy się jeszcze (całkiem skutecznie) ratować „inteligentnym” upscalingiem. DLSS oraz jedna z nowszych wersji FSR 2.1 robią w tej grze świetną robotę, choć ten drugi tylko w trybie Quality, podczas gdy technika NVIDII w 4K nadal jest nie do rozróżnienia od TAA nawet w trybie zbalansowanym (oferując nieco więcej FPS na słabszych RTX’ach). Jeszcze do tego tematu wrócimy nieco niżej.

Kolejna część Spider-Mana jest tak samo ograniczona przez CPU, jak poprzednia – zwłaszcza jeżeli odpalimy śledzenie promieni w pełnej krasie

Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na górę wykresów – w praktyce, jeżeli należymy do grona RT-sceptyków, to nie potrzeba szybszej karty niż Radeon RX 6700 XT lub RTX 3070 (a to nadal nie są tanie karty…) – i to pod warunkiem, że posiadamy przy okazji warty blisko 3000 zł podkręcony procesor. Jak niebawem się przekonacie, na bardziej typowym dla takich kart procesorze Intel Core i5-12400F, nawet RTX 3060 będzie już limitowany w FHD. W QHD sprawa wygląda podobnie, choć RTX 3060 już zaczyna odstawać i pewnie RTX 3060 Ti będzie w tej rozdzielczości ostatnią coś wnoszącą kartą w połączeniu z rozsądnym CPU. Dopiero 4K stawia jako takie wyzwanie przed mocniejszymi kartami, ale to nadal za mało, aby wykorzystać pełen potencjał RTX 4090. Tu potrzeba Ray Tracingu, zatem teraz się tym zajmiemy.

Testy kart w Spider-Man: Miles Morales z aktywnym śledzeniem promieni

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

36 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Wracając do rozdzielczości FHD nadal widzimy limitowanie topowych kart, ale już słabsze modele mają co robić. Radeony tracą tutaj znacznie więcej na wydajności i nasz RX 6700 XT musiał ustąpić miejsca tańszemu RTX 3060. RTX 3050 bez DLSS nie nadaje się do grania ze śledzeniem promieni.

Spider-Man: Miles Morales - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 42

31 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

11 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Wyższa rozdzielczość nadal nie stanowi problemu dla nowych RTXów (tu też limituje je procesor), ale starsze karty już łapią solidną zadyszkę – zarówno Radeon RX 6700 XT, jak i GeForce RTX 3060 już domagają się upscalingu, a RTX 3050 aktywował tryb „cinematic”.

Spider-Man: Miles Morales - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

51 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 40

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 22

13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

14 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

8 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Najwyższa z testowanych rozdzielczości w końcu zrobiła wrażenie na nowej generacji kart NVIDII. Mimo tego nadal gra się na nich dobrze, czego nie można powiedzieć o pozostałych kartach. Mamy spore obawy, czy wskazany w wymaganiach zalecanych do takich ustawień RX 6950 XT faktycznie zdołałby chociażby dotrzymać kroku RTX 3080, który też daleki jest od 60 FPS… Jedyne, co może je uratować, to już wielokrotnie przywoływany upscaling, zatem teraz nim się zajmijmy.

Wydajność kart graficznych w Spider-Man: Miles Morales z aktywnym upscalingiem (DLSS/FSR)

Tutaj przypominamy, że gra ta obsługuje nie tylko wszystkie dostępne techniki (oraz swoją autorską), ale również wspiera najnowszą funkcję syntetycznego generowania klatek przez rdzenie Tensor na kartach RTX 4000. Wyniki z testu tej funkcji (samodzielnie i z DLSS-SR) też znajdziecie na wykresach, ale pamiętajcie – w tym przypadku odczuwalny FPS w sterowaniu grą jest 2x niższy niż widoczna dla oka płynność animacji (czyli wynik na wykresie!).

Spider-Man: Miles Morales - 2160p z upscalingiem, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 155

106 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 127

92 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 121

87 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 98

74 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 98

73 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 93

69 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

51 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 62

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 40

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 36

20 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR Q]

AMD 35

21 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 34

22 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 25

14 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 22

13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

14 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

8 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Do grania w 4K DLSS i FSR okazały się nie być zbawieniem dla sporej części słabszych kart, ale pamiętajcie, że tu testowaliśmy najbardziej wymagające ustawienia (4K, najwyższe detale i najwyższy poziom śledzenia promieni) – w niższych trybach analogiczny przyrost realnie często pozwalał poprawić znacznie wrażenia z rozgrywki. Co się zaś tyczy samego wykresu – wyraźnie widać, jaką przewagę „na papierze” daje najnowszy DLSS 3.0, jednak w praktyce subiektywnie uważamy, że przyjemniej grało się na RTX 4090 bez wspomagaczy niż na RTX 4080 z DLSS Frame Generation – mimo przecież 16 FPS niższego odczytu. Z drugiej strony na samym RTX 4080 przyjemniej grało się z aktywnym FG niż bez niego, więc sama funkcja i tak sprawdza się dobrze – po prostu nie aż tak dobrze, jakby to wynikało z wykresów.

Jaki wpływ na wydajność w grze Spider-Man: Miles Morales ma procesor

Ostatnią rzeczą, jaką dziś sprawdzimy, jest wpływ procesora na wydajność – tu oczywiście testować będziemy na najmocniejszej karcie w warunkach, które już ją ograniczają (rozdzielczość 1440p). Test ten ma za zadanie wykazać różnice w wydajności procesorów, a nie skalowanie danego procesora z konkretną kartą graficzną. Dodatkowo zaznaczamy - dezaktywowanie śledzenia promieni podnosi wydajność procesora o około 40%-50% (a w przypadku jednostek 4-rdzeniowych nawet 60%-70%).

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 2560x1440 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 103

79 Intel Core i7-12700K 96

71 Intel Core i5-12600K 92

69 Intel Core i5-12400F 81

61 Intel Core i3-12100F 69

44 Intel Core i5-8400 52

41 Intel Core i5-4690K 31

24 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Zgodnie z oczekiwaniem najnowsza odsłona jest równie mocno, co część pierwsza (albo nawet bardziej), limitowana przez procesor. Posiadacze procesorów starszej generacji niż Core 12. generacji lub Ryzen 5000 i wyposażeni w świeże karty graficzne muszą liczyć się z istotnym ograniczeniem wydajności graficznej. Niemniej do płynnej zabawy faktycznie wystarczy procesor 4-rdzeniowy sprzed 10 lat. Z naszej strony jednak polecamy nie schodzić poniżej 6 rdzeni (w dowolnej architekturze, która z taką liczbą rdzeni była wypuszczana, za wyjątkiem pierwszych Intel Core i7 ;)).

Wspomnimy jeszcze, że minimalnie wzrosło zapotrzebowanie na pamięć systemową, zatem komputery z 8 GB będą narażone na jeszcze częstsze mikroprzycięcia przy szybkim przemierzaniu Nowego Jorku, ale dla zestawów z 16 GB RAM nic się nie zmienia.

Jaka karta i jaki procesor do nowej gry Spider-Man: Miles Morales?

Nasze testy można podsumować w trzech zdaniach. Jeżeli posiadacie kartę graficzną wyposażoną w 4 GB vRAM, przynajmniej klasy GTX 1050 ti lub Radeona RX 560X i dowolny 4-rdzeniowy procesor współpracujący z DDR3, to dacię radę grę odpalić i w miarę przyjemnie pograć w FHD z FSR 2.1. Chcąc cieszyć się najwyższymi ustawieniami w FHD wystarczy jedna ze współczesnych kart dostępnych do kupienia za 1000-1200 zł (np. Radeon RX 6500 XT), a do 1440p trzeba już szukać karty z 8 GB vRAM, np. RTX 2060 Super albo RTX 3060 8 GB w rozdzielczości QHD. Do grania w 4K (bez RT) dobrze sprawdzą się dopiero karty klasy RTX 3080 oraz Radeon RX 6900.

Spider-Man: Miles Morales na PC potrafi prawdziwie (znacznie bardziej niż na konsolach) zachwycić oprawą graficzną po aktywowaniu śledzenia promieni, jednocześnie oferując bardzo płynną animację. Jest tylko jeden warunek - potrzeba bardzo mocnego sprzętu!

Zupełnie osobną kwestią jest granie w nowego Spider-Mana w pełnej jakości, jaką oferuje dopiero po aktywowaniu śledzenia promieni. Nie są to czcze słowa, gdyż w tej grze odbicia towarzyszą nam dosłownie cały czas i to, jak silnik gry realizuje je w ramach rasteryzacji, woła o pomstę do nieba. Dodatkowo przecież szanujący się gracz PC-towy nie pogodzi się z myślą grania na niższych ustawieniach niż konsolowcy ;) Co zatem będzie potrzebne, aby w pełni doświadczać nowych przygód Człowieka-Pająka?

Dla rozdzielczości FHD zasadniczo wystarczy RTX 3060 lub RX 6700 XT. Jeżeli skorzystamy z DLSS/FSR w 1440p, to nadal będą dobrym wyborem, ale do 4K, nawet z aktywnym upscalingiem, trzeba już zaprząc RTX 3080 i RX 6950 XT. Do grania bez wspomagaczy nadają się obecnie tylko dwa nowe RTXy 4000 i od biedy jeszcze RTX 3090 Ti. Nie jest to tania zabawa, ale jeżeli lubicie w taki sposób pieścić swoje oczy, to stanowczo warto.

Grę Spider-Man: Miles Morales na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy Sony Interactive Entertainment Polska.