Kontynuacja A Plague Tale – jednej z najlepszych gier 2019 roku – właśnie trafia do sklepów. Jako jedna z pierwszych gier wykorzystuje najnowszy silnik Unreal Engine 5 i już od jakiegoś czasu straszy wysokimi wymaganiami. Sprawdzimy dla Was, czy faktycznie jest się czego bać!

Trzy lata temu pierwsza część serii A Plague Tale stanowczo nas zaskoczyła, co dobrze opisał Maciej w recenzji A Plague Tale: Innocence. Gra 2 lata po premierze trafiła w ramach „darmowej gry tygodnia” na Epic, czym zaskarbiła sobie jeszcze większe grono fanów i zapowiedziany w podobnym czasie sequel szybko trafił na listę najbardziej wyczekiwanych gier 2022 roku. Nas ten tytuł dodatkowo zainteresował ze względu na wykonanie go w oparciu o silnik graficzny Unreal Engine 5. Oliwy do ognia ekscytacji dolała wieść, że tytuł ten jako jeden z pierwszych będzie wspierać DLSS 3.0 (nową funkcję dostępną obecnie tylko dla GeForce RTX 4090) oraz że ogólnie wymagania sprzętowe będą bardzo wysokie. Zatem gdy tylko gra A Plague Tale: Requiem wpadła w nasze ręce, niezwłocznie przystąpiliśmy do testów sprzętu i porównań różnych ustawień.

Jakie wymagania ma A Plague Tale: Requiem?

Minimalna konfiguracja sprzętowa (30 FPS, 1920x1080 px, ustawienia Niskie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-4690k (3.5 GHz) / AMD FX-8300 (3.3 GHz)

16 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 970 4 GB / Radeon RX 590

DirectX: 12

55 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa (60 FPS, 1920x1080 px, ustawienia B. Wysokie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-8700k (3.7 GHz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

16 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 3070 8 GB / Radeon RX 6800 XT

DirectX: 12

55 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Jak widać, twórcy faktycznie wysoko ustawili poprzeczkę, zwłaszcza że zalecana konfiguracja dla FHD uwzględnia karty, które zwykło się utożsamiać z graniem w wyższej rozdzielczości… Od razu również rzuca się w oczy znaczne faworyzowanie kart NVIDII, jako że Radeon RX 6800 XT zwykle konkuruje raczej z RTX 3080. Dodatkowo faworyzację tę widać w kwestii implementacji funkcji upscalowania – gra oferuje wsparcie dla DLSS, włącznie z innowacyjnym DLSS 3.0, ale to marna pociecha dla posiadaczy GeForce GTX oraz Radeonów. Ci będą musieli zadowolić się liniowym skalowaniem rozdzielczości (zatem znacznie gorszym w kwestii jakości), gdyż twórcy nie zadali sobie trudu implementacji dostępnego dla wszystkich FSR 2.0.



Prawdopodobnie finalna wersja będzie miała nieco ładniej nazwane funkcje DLSS 3.0 :)

4 progi ustawień – czy widać różnice?

W menu do dyspozycji mamy całkiem sporo suwaków od różnych ustawień obrazu, ale dla ułatwienia twórcy przygotowali również cztery gotowe presety graficzne – niski, średni, wysoki i bardzo wysoki. To właśnie z nich skorzystamy na potrzeby testów oraz porównań grafiki.

Porównanie ustawień – Niskie -> Bardzo Wysokie

Porównanie ustawień – Średnie -> Bardzo Wysokie

Porównanie ustawień – Wysokie -> Bardzo Wysokie

Jak widać, różnice między ustawieniami wysokimi i bardzo wysokimi są już dosyć subtelne. Ustawienia średnie znacząco przerzedzają roślinność oraz spada jakość tekstur i zasięg renderowania detali. W ustawieniach niskich dodatkowo cienie tracą na wyrazistości i jeszcze bardziej spada jakość tekstur. Co ciekawe, nasza bohaterka praktycznie w każdych ustawieniach wygląda równie dobrze, choć w średnich i niskich już tak pięknie nie majta się jej warkocz na plecach podczas biegania. Ogólnie gra wygląda bardzo ładnie i jest pełna detali (którym lepiej nie przyglądać się z bliska, bo czar pryska – mówię o Was, kwadratowe kury!).

A Plague Tale: Requiem to z pewnością jedna z najładniejszych gier tego roku, choć jest to okupione sporymi wymaganiami sprzętowymi

NVIDIA zapowiadała, że gra ma wspierać śledzenie promieni, ale przyznamy, że akurat tych efektów tutaj nie widzimy (nie ma również po nich śladu w ustawieniach gry). Odbicia w kałużach są z poprzedniej epoki, cienie nie mają żadnego związku ze słońcem (tzn. udają, że mają, ale nieudolnie), a globalne oświetlenie również nie zachowuje się „realistycznie”. Możliwe, że te funkcje pojawią się na premierę (gdy te słowa piszemy, pozostało jeszcze kilka dni) albo w kolejnych aktualizacjach. Choć, jak zaraz się przekonacie, nie bardzo widzimy miejsce w kwestii wydajności na dorzucanie do gry faktycznego śledzenia promieni…

Jaka karta graficzna poradzi sobie z grą A Plague Tale: Requiem?

Testy w grach wykonaliśmy na kartach obecnie dostępnych w sklepach oraz kilku dodatkowych starszych generacji (z naszego magazynu). Platforma testowa to dobrze znany zestaw z premierowych testów kart graficznych.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 17.10.2022, tj. Adrenaline 22.10.1 dla kart AMD, Game Ready 522.25 dla kart NVIDII oraz Sterownika DCH 31.0.101.3490 dla karty Intela (jej pełen test już niebawem). Tu warto zauważyć, że karty AMD w tej najnowszej wersji sterowników nadal nie posiadały aktualizacji dla omawianej gry, a na dniach powinien ukazać się sterownik 22.10.2, który może to zmienić – jeżeli w tym tygodniu tak się stanie, to sprawdzimy jedną z kart pod kątem różnic w wydajności i stosownie zaktualizujemy ten artykuł.

A Plague Tale: Requiem - 1080p, ustawienia Niskie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 106

88 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 101

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 97

80 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 95

76 AMD Radeon RX 6800

AMD 81

56 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

56 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 45

38 Intel ARC A380 [render 50%]

AsRock Chalenger 43

27 NVIDIA GeForce GTX 970 [render 50%]

ASUS STRIX 41

33 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [render 50%]

MSI Ventus 34

27 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 25

19 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 23

19 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 18

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najniższe ustawienia w najniższej rozdzielczości okazały się nie być szczególnie łaskawe dla posiadaczy kart tańszych od kosztujących 2000 zł RTX 3060 oraz RX 6650 XT. Jeżeli pogodzimy się z „kinowymi doznaniami”, jakie gwarantuje granie z ~30 FPS, to sprawdzić powinny się karty klasy GeForce GTX 1650 lub Radeon RX 6500XT. Jeszcze poniżej tego progu wylądował układ Intel ARC A380 oraz wskazany przez wymagania minimalne GeForce GTX 970, a razem z nimi zapewne uplasowałby się Radeon RX 6400. W przypadku tych kart nie ma opcji poratowania się DLSS, zatem zostaje sięgnąć po klasyczne obniżenie rozdzielczości renderowania – to jedyna opcja, aby z ich pomocą cieszyć się nową grą.

A Plague Tale: Requiem - 1080p, ustawienia Średnie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 94

80 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 89

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 86

72 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 85

65 AMD Radeon RX 6800

AMD 73

51 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 64

51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 53

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 41

34 Intel ARC A380 [render 50%]

AsRock Chalenger 37

25 NVIDIA GeForce GTX 970 [render 50%]

ASUS STRIX 36

29 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [render 50%]

MSI Ventus 28

23 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 22

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ustawienia średnie podbijają poprzeczkę w przypadku AMD do Radeona RX 6700 XT, a w przypadku NVIDII do odpowiadającemu mu GeForce RTX 3060 Ti (nieobecnego na wykresach). Słabsze karty tracą około 10-15% wydajności względem ustawień niskich, co oznacza, że GTX 1050 Ti nawet mimo skalowania rozdzielczości do 50% nie jest w stanie utrzymać średnio 30 FPS… Na szczycie wykresu mamy natomiast bardzo nietypowe starcie GeForce RTX 3070 z Radeonem RX 6800 XT – dokładnie tak, jak to sugerowały wymagania podane przez producenta.

A Plague Tale: Requiem - 1080p, ustawienia Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 78

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 75

63 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 75

59 AMD Radeon RX 6800

AMD 64

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 55

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

39 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

29 NVIDIA GeForce GTX 970 [render 50%]

ASUS STRIX 31

25 Intel ARC A380 [render 50%]

AsRock Chalenger 30

24 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [render 50%]

MSI Ventus 23

19 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 19

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ustawienia wysokie, czyli pierwsze, które przynoszą znaczący skok jakości obrazu, działają dobrze dopiero na Radeonie RX 6800 i być może na RTX 3060 Ti też dałoby się tu znośnie pograć. Absolutne minimum do takich ustawień to GeForce RTX 3050 i Radeon RX 6600. Przy czym należy pamiętać, że karty NVIDII mogą jeszcze ratować się DLSS (o tym za moment). Karta Intela nawet po przeskalowaniu rozdzielczości do 50% nie daje rady zapewnić płynnego obrazu, podobnie zmaga się z tym GeForce GTX 970.

A Plague Tale: Requiem - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 145

117 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 103

84 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 88

74 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 69

58 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 67

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

52 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 64

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 55

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 48

39 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 43

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 29

25 NVIDIA GeForce GTX 970 [render 50%]

ASUS STRIX 27

22 Intel ARC A380 [render 50%]

AsRock Chalenger 25

20 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 17

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W najwyższych ustawieniach do zabawy dołączają pozostałe RTXy (które wcześniej tylko by zaciemniały obraz sytuacji). Do absolutnej dominacji RTX 4090 myślę, że już wszyscy zdążyli przywyknąć, natomiast do granicy dobrej zabawy zbliża się w tych ustawieniach GeForce RTX 3070 (oraz wiernie cały czas towarzyszący mu Radeon RX 6800 XT). W tych ustawieniach nie radzi sobie już RTX 3050, a RTX 3060 wypada tylko trochę lepiej. Karta Intela występuje w tym przypadku kurtuazyjnie.

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 117

100 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 80

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 66

57 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

53 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

45 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 47

41 AMD Radeon RX 6800

AMD 43

30 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 36

30 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 21

18 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jako że detali nie da się już bardziej podkręcać, to przeszliśmy do zwiększania rozdzielczości. Ta w tym tytule nie jest aż tak mocno obciążająca, zatem większość kart dobrze zniosła ten zabieg. RTX 4090 pozwala nawet wykorzystać potencjał monitorów o wysokim odświeżaniu, bez uciekania się po DLSS. Na granicy płynności znalazły się RTX 3060 oraz RX 6650 XT. RTX 3050 jest już całkiem niegrywalny przy natywnej rozdzielczości 1440p.

A Plague Tale: Requiem - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 37

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 33

30 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 31

27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 27

24 AMD Radeon RX 6800

AMD 26

18 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 21

18 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 17

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 17

15 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Przeskok na 4K jest już poważnym wyzwaniem (poza oczywiście RTX 4090 – ten nadal radośnie utrzymuje nawet minimalny klatkarz ponad 60 FPS…). GeForce RTX 3070 w końcu musiał znacznie ustąpić miejsca Radeonowi RX 6800 XT, który przeskoczył nawet RTX 3070 Ti - obie te karty są teraz na granicy używalności. Ogólnie jedyną kartą (poza RTX 4090…), którą możemy polecić do grania w takich ustawieniach jest RTX 3090 Ti, najlepiej po znacznym podkręceniu.

DLSS, czyli panaceum dla graczy spragnionych wydajności?

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, gra pozwala aktywować funkcję NVIDIA DLSS Super Resolution – specjalny upscaler, korzystający z rdzeni Tensor na kartach graficznych NVIDIA RTX. Za jego sprawą, dzięki wcześniej przygotowanym przez NVIDIĘ bibliotekom DLSS, możliwa jest rekonstrukcja obrazu do wyższej rozdzielczości niż użyta przy renderowaniu. Jest to znacznie doskonalsza metoda pozwalająca (dla ustawienia „Jakość”) w niektórych przypadkach uzyskać nawet częściowo lepszy obraz od natywnego (w szczególności, gdy renderowane są bardzo cienkie obiekty).

NVIDIA DLSS wydaje się być jedynym rozsądnym wyborem do grania w A Plague Tale: Requiem, zwłaszcza na tańszych kartach RTX

Dodatkowo jeszcze posiadacze kart z serii NVIDIA RTX 4000 (a zatem na ten moment RTX 4090, a niebawem również RTX 4080 i zapewne RTX 4070) mogą skorzystać z funkcji DLSS Frame Generation. Z jej pomocą karta kosztem minimalnego zwiększenia input lag będzie generować dodatkowe klatki pomiędzy tymi tworzonymi przez silnik gry, efektywnie nawet podwajając ostateczny FPS. Zobaczmy zatem, jak w praktyce wygląda wydajność RTXów po aktywowaniu DLSS.

A Plague Tale: Requiem - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 234

185 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 206

167 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 148

104 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 145

117 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 88

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 81

67 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 37

31 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W rozdzielczości FHD DLSS w ustawieniach Quality pozwala na w miarę komfortową grę na RTX 3050 i już bardzo przyjemne ogrywanie tego tytułu na RTX 3060 (oraz nieobecnym na wykresach RTX 3060 Ti). Kolejne karty przekraczały już próg 100 FPS w takim teście, zatem nie było sensu ich tutaj uwzględniać. Na wykresie w ramach analizy DLSS 3.0 dorzycamy wyniki RTX 4090 - bardzo dobrze widać, jak aktywowanie DLSS Q wręcz negatywnie wpłyneło na wydajność, gdyż karta i tak już była limitowana przez procesor. DLSS 3.0 FG pozwolił jednak uzyskać kolejne 50% wydajności ignorując to ograniczenie!

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 211

168 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 185

151 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 117

100 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 101

82 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 68

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 63

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 29

24 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Przechodząc na 1440p właściciele RTX 3050 będą musieli skorzystać z bardziej agresywnego skalowania (Balanced lub nawet Performance), aby utrzymać dobrą wydajność. Nadal da się grać na RTX 3060 (w ustawieniach Quality), a powyżej RTX 3070 jest już bardzo przyjemnie. RTX 4090 nie jest już całkowicie litmitowany przez procesor zatem minimalny wzrost wydajności udało się odnotować tytułem aktywowania DLSS 2.0 SR. To jednak nic, przy tym ile FPS przybyło nawet od samego aktywowania DLSS 3.0 FG (a dołożenie DLSS 2.0 SR przełożyło sie na prawie 2x wyższy wynik, od tego w natywnej rozdzielczości). To najwyższy poziom skalowania DLSS 3.0, jaki udało nam się uzyskać w naszych testach.

A Plague Tale: Requiem - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 146

126 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 110

97 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 100

85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 68

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 58

50 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 25

21 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Aktywując wymarzone 4K, nawet z DLSS mamy pogrom. Jedyna karta z poprzedniej generacji, która raczej nie schodzi poniżej 60 FPS to RTX 3090 Ti. Dosyć przyjemnie pograć da się jeszcze na 3080 i 3080 Ti, ale słabsze karty raczej proszą się o mocniejsze przeskalowanie rozdzielczości. RTX 3060 wręcz tego wymaga, aby zachować płynność. Tymczasem RTX 4090, którego w końcu realnie był sens w ogóle kłopotać użyciem DLSS, trzyma 3-cyfrowe wyniki. Samo aktywowanie funkcji DLSS 3.0 Frame Generation (zatem bez skalowania rozdzielczości!) daje lepszy rezultat niż użycie DLSS Quality, natomiast połączenie obu funkcji oznacza wynik ponad 2x lepszy od najszybszej karty poprzedniej generacji, co jest istnym szaleństwem w tak wymagającej grze!

Jak DLSS wpływa na jakość obrazu w grze A Plague Tale: Requiem

Przyrosty wydajności to fajna rzecz, wiadomo, ale nie w przypadku, gdyby były okupione znacznym pogorszeniem jakości obrazu. Dlatego też sprawdziliśmy działanie DLSS w tym tytule i poniżej możecie zapoznać się z porównaniami.

Porównanie natywnego 1080p z różnymi trybami DLSS

Porównanie natywnego 1440p z różnymi trybami DLSS

Porównanie natywnego 2160p z różnymi trybami DLSS

Galeria trybów DLSS – rozdzielczość 1080p (w pełnym rozmiarze)



Zrzuty ekranów w pełnej rozdzielczości i z mniejszą kompresją - kliknij, aby je otworzyć w nowym oknie.

Galeria trybów DLSS – rozdzielczość 1440p (w pełnym rozmiarze)



Zrzuty ekranów w pełnej rozdzielczości i z mniejszą kompresją - kliknij, aby je otworzyć w nowym oknie.

Galeria trybów DLSS – rozdzielczość 2160p (w pełnym rozmiarze)



Zrzuty ekranów w pełnej rozdzielczości i z mniejszą kompresją - kliknij, aby je otworzyć w nowym oknie.

Okazuje się, że działanie DLSS 2.0 (Super Resolution) w tym tytule wypada wyśmienicie. Obraz w ruchu jest wolny od irytującego migotania przy krawędziach, a algorytm bardzo dobrze radzi sobie z roślinnością. W praktyce granie (takie prawdziwe, bez analizowania z lupą każdej klatki) nawet w ustawieniach „Zbalansowanych” byłoby nie do rozróżnienia od natywnego obrazu w przypadku rozdzielczości 4K. Dla rozdzielczości FHD DLSS „Jakość” wygląda bardzo dobrze, a w QHD jest subiektywnie nawet lepszy od obrazu natywnego (ale może to nam bardziej odpowiada taka forma antyaliasingu), podobnie zresztą można powiedzieć o tym trybie w UHD.

Porównanie działania DLSS 3.0 Frame Generation z natywnym obrazem

Na koniec jeszcze staraliśmy się przeanalizować działanie DLSS 3.0. Pierwsze, co zmierzyliśmy, to opóźnienia. Między natywnym obrazem bez aktywowania żadnych technik NVIDII a tym „na pełnym wypasie”, czyli z DLSS Super Resolution, Frame Generation oraz Reflex, wyszło 8 ms różnicy na korzyść natywnego obrazu, co zasadniczo jest pomijalną wartością w przypadku takiej gry. Jeżeli jednak porównamy obraz z DLSS 2.0 i DLSS 3.0, to różnica już wzrasta do 25 ms. Taka różnica, jak łatwo się domyślić, jest w przypadku gry trzecioosobowej dokładnie tak samo pomijalna :) A z pewnością nie na tyle duża, aby rezygnować z „darmowych FPS”. Kolejne, co sprawdziliśmy, to jakość animacji.

Na filmie po lewej widać obraz natywny, a po prawej z aktywnym DLSS 3.0 Frame Generation (bez DLSS SR). Konia z rzędem temu, kto zauważy różnicę w jakości :) Ta oczywiście występuje – klatki pośrednie czasami są nieidealne i zawierają różne mniejsze lub większe artefakty, ale przez brak konsekwencji w ich wyświetlaniu nasze oko zwyczajnie ich nie postrzega. Dodatkowo testowana gra nie jest w stanie na tyle „zmęczyć” RTX 4090, aby przesunięcia między klatkami (których rozmiar wynika z szybkości animacji) były na tyle duże, aby AI miało problem z „wymyślaniem” klatek pośrednich. Jak na start tej technologii jesteśmy całkiem pozytywnie nastawieni, szkoda jednak, że jest dostępna tylko dla wybranych, skłonnych już dziś wymienić kartę na RTX 4000.

Jakiego procesora oraz ile RAM potrzebujesz, aby grać w grę A Plague Tale: Requiem

Porzucając już temat kart graficznych pora szybko przyjrzeć się wydajności różnych procesorów. Nie możemy Wam jeszcze pokazać wyników nowej generacji Intel Core, a także nie mieliśmy na czym przeprowadzić testów procesorów AMD (równolegle starą i nową platformę AMD testował Paweł, w ramach recenzji procesora AMD Ryzen 9 7950X). Ale i tak udało nam się co nieco dowiedzieć.

A Plague Tale: Requiem - wydajność procesorów [FPS]

RTX 4090, FHD, Bardzo Wysokie, więcej=lepiej [FPS]

Intel Core i9-12900KS 145

117 Intel Core i7-12700K 142

111 Intel Core i5-12600K 140

105 Intel Core i5-12400F 135

101 Intel Core i3-12100F 129

92 Intel Core i5-8400 89

67 Intel Core i5-4590K 72

53 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Gra tylko w minimalnym stopniu skaluje się z ilością rdzeni, za to bardzo mocno obciąża kilka bazowych wątków i korzysta z przewagi, jaką dają nowsze architektury procesorów. Dobra wiadomość jest taka, że nawet starusieńki Intel Core i5-4590K jest w stanie zaoferować wystarczającą wydajność, aby cieszyć się płynną rozgrywką. W praktyce jednak dowolny ze współczesnych procesorów zaoferuje tu wystarczającą wydajność dla większości kart (poza oczywiście RTX 4090…).

Ile RAMu potrzebuje A Plague Tale: Requiem?

Grę sprawdziliśmy w 3 konfiguracjach pamięci – 8 GB, 16 GB i 32 GB. Jedynie pierwsza z nich stanowczo sprawiała problemy i odczuwalny był spadek minimalnych FPS, ale nie na tyle, aby nie dało się grać. Zalecamy jednak zaopatrzyć się przynajmniej w 16 GB RAM.

Czy gra A Plague Tale: Requiem jest dobrze zoptymalizowana?

O tym, jak ładnie wygląda sama gra, pewnie usłyszycie jeszcze z licznych publikacji (w tym z naszej recenzji A Plague Tale: Requiem, choć ta powstawała w oparciu o wersję konsolową, więc cóż… może być różnie :P), my jednak musimy twórców potępić za tak słabą optymalizację ich dzieła. Grafika nie jest tu żadną miarą przełomowa, nie mamy nawet realnego wykorzystania śledzenia promieni, a gra brutalnie rozprawia się z kartami słabszymi niż RTX 3060 i RX 6650 XT już w rozdzielczości FHD. Do grania w bardziej dzisiejszych warunkach, tj. 1440p, potrzeba już uzbroić się w kartę klasy RTX 3080 lub RX 6950XT, natomiast dla entuzjastów chcących grać w 4K pozostaje tylko wycieczka do sklepu po nowego RTX 4090… Lub skorzystanie z DLSS 2.0 na RTX 3090 Ti.



Fotorealizm to to jeszcze nie jest, ale jesteśmy coraz bliżej.

Sytuację pogarsza dodatkowo brak obsługi FSR, które pozwoliłoby posiadaczom starszych kart NVIDIA GeForce GTX oraz wszystkich Radeonów cieszyć się płynną rozgrywką z tylko minimalną utratą jakości obrazu. Sama gra jest ogólnie poprawna technicznie – przechodząc dwa pierwsze rozdziały nie natrafiliśmy na żadne błędy i nawet karta Intela nie robiła w tym tytule problemów. Szkoda tylko, że ogólna wydajność jest tak niska i twórcy odcinają się od bardzo licznego grona odbiorców, którzy siedzą nadal na kartach klasy GTX 1060 albo RX 580…

Kopię gry otrzymaliśmy od wydawcy - Focus Home Interactive.