Jaki telewizor do 3000 zł? TOP 5

Czas odpowiedzieć sobie na to pytanie: jaki telewizor do 3000 zł będzie dziś najlepszy? Przygotowaliśmy konkretnie 5 modeli, a także garść informacji, które pomogą ci znaleźć wymarzony telewizor 4K HDR także wtedy, gdy nie będzie go w naszym rankingu.

Zastanawiasz się, jaki telewizor do 3000 złotych wybrać i czy to w ogóle możliwe, by w tym budżecie znaleźć naprawdę dobre urządzenie? To pierwsze wyjaśnię zaraz, ale od razu odpowiem na drugie pytanie, a odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Nie będzie to flagowiec i nie ma co spodziewać się wodotrysków, ale solidny sprzęt oferujący obraz i dźwięk wysokiej jakości oraz funkcjonalność odpowiadająca współczesnemu użytkownikowi – to jak najbardziej osiągalne. Poniżej pięć dowodów…

Jaki telewizor do 3000 zł? Oto polecane modele:

Samsung QE43Q60T – 43 cale / 4K / LCD (QLED) – dobry telewizor do 2500 zł

Philips 50PUS8804/12 – 50 cali / 4K / LCD – telewizor z Androidem i Ambilightem

LG 55NANO803NA – 55 cali / 4K / LCD (NanoCell) – świetny telewizor 55 cali 4K / HDR

TCL 55C715 – 55 cali / 4K / LCD (QLED) – bardzo dobry telewizor do mieszkania

Samsung UE65TU8502 – 65 cali / 4K / LCD – duży telewizor do 3000 złotych

Co ma (a czego nie ma) do zaoferowania dobry TV do 3000 złotych?

Rozdzielczość 4K, niezłej jakości panel LCD, szeroki zakres kolorów i przyzwoity kontrast, a także płynnie działający i funkcjonalny system Smart TV – tego w tej cenie możesz oczekiwać bez dwóch zdań. Podobnie jak kilku gniazd HDMI i USB, szybkiego Wi-Fi, kompletu tunerów telewizyjnych (DVB-T/C/S) czy obsługi HDR-u, choć na pewno nie należy kierować się tą ostatnią cechą.

Równocześnie jednak musisz liczyć się także z tym, że telewizor za 3000 złotych nie będzie miał wyświetlacza klasy 100 Hz, dużej jasności pozwalającej w pełni docenić HDR czy wykończenia „premium”. Mało prawdopodobne jest też bezpośrednie podświetlenie, choć od tej reguły akurat zdarzają się wyjątki.

Podpowiadamy – to najlepsze telewizory do 3000 zł

Czas już najwyższy, by przejść do rzeczy. Przed tobą ranking 5 telewizorów, których ceny mieszczą się w przedziale 2000-3000 złotych. To modele o przekątnych od 43 do 65 cali, wśród których – wierzę – znajdziesz coś dla siebie.

Samsung QE43Q60T – dobry telewizor do 2500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nasz ranking otwiera Samsung QE43Q60T – to stosunkowo nieduży, bo 43-calowy telewizor 4K, który powinien okazać się bardzo dobrym wyborem do mniejszego mieszkania. Filmy i seriale ogląda się na nim bardzo przyjemnie, głównie za sprawą wysokiej rozdzielczości, HDR-u i 100% Natężenia Kolorów, będącego efektem zastosowania kropek kwantowych. Możesz też liczyć na wysoki kontrast, jak również na to, że kolory pozostaną żywe i realistyczne nawet wtedy, gdy będziesz patrzeć na ekran pod kątem. Do tego otrzymujesz dostęp do jednego z najlepiej ocenianych systemów Smart TV. Ten nie tylko działa płynnie i jest intuicyjny w obsłudze, ale też oferuje konkretną bibliotekę aplikacji. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Philips 50PUS8804/12 – telewizor z Androidem i Ambilightem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejna propozycja w naszym zestawieniu to Philips 50PUS8804/12. Jednych może zainteresować ze względu na Androida z przejrzystym interfejsem i obszerną kolekcją aplikacji. Innych – z powodu systemu Ambilight, robiącego olbrzymie wrażenie i sprawiającego, że obraz jakby przelewa się przez ekran. Wszyscy docenią inne jego cechy, a na ich liście mamy na przykład HDR w formatach Dolby Vision i HDR10+, szeroką gamę kolorów, bezpośrednie podświetlenie i lokalne ściemnianie, komplet tunerów TV oraz szerokie opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej. Dzięki współpracy z Bowers&Wilkins producent nie daje nam też powodów, by narzekać na audio: 2 głośniki średniotonowe o łącznej mocy 15 W w połączeniu z 30-watowym głośnikiem niskotonowym robią robotę. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

LG 55NANO803NA – świetny telewizor 55 cali 4K / HDR









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jaki telewizor 55 cali do 3000 zł opłaca się dziś kupić? Dobrych odpowiedzi na to pytanie jest co najmniej kilka. W tym rankingu znajdziesz dwie, a pierwszą z nich jest LG 55NANO803NA. To podstawowy model z rodziny NanoCell na rok 2020. Bardziej niż na słowie „podstawowy” radziłbym się koncentrować na „NanoCell”, bo dzięki tej nanocząsteczkowej technologii obraz jest żywszy, a kolory – czystsze. Nie bez znaczenia jest też lokalne ściemnianie i obsługa HDR 10, a wisienką na torcie jest Filmmaker Mode (zbliżający obraz na ekranie do wizji twórców). Dla kibiców producent postarał się o powiadomienia sportowe i wysoką płynność, a dla graczy – o niski input lag. Oczywiście jest tu też na pokładzie system Smart TV – szybki, intuicyjny i funkcjonalny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

TCL 55C715 – bardzo dobry telewizor do mieszkania









4,6/5 Ocena benchmark.pl Alternatywą dla modelu powyżej może być propozycja od producenta, który ostatnio bardzo dynamicznie zyskuje na popularności. Jest to mianowicie TCL 55C715 z 55-calowym panelem QLED. Jednym z jego największych atutów jest to, że obsługuje zarówno HDR10+, jak i Dolby Vision. W połączeniu z kropkami kwantowymi i rozdzielczością 4K daje to świetne rezultaty pod względem jakości obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem kontrastu i kolorów. (Dobrze działający) Android TV pozwala ci skorzystać z takich popularnych aplikacji jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video, a także z różnych funkcji dodatkowych, na czele z Asystentem Google i obrazem-w-obrazie (PiP). Smukła, metalowa konstrukcja stanowi dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Samsung UE65TU8502 – duży telewizor do 3000 złotych









4,6/5 Ocena benchmark.pl A może szukasz czegoś większego? W kategorii do 3000 złotych bez trudu znajdziesz też godnego uwagi 65-calowca. Wśród nich znajduje się na przykład najwyższy model z linii Crystal UHD – Samsung UE65TU8502. Producent z Korei zastosował w nim podświetlenie Dual LED, dostosowujące temperaturę barwową dla poprawy kontrastu i głębi kolorów, a do tego zadbał o obsługę HDR10+. Niewiele można mu też zarzucić pod względem funkcjonalności: kluczowe aplikacje VOD są dostępne, współpraca ze smartfonem odbywa się bezbłędnie, a i domowymi gadżetami możesz sterować. Gracze docenią ponadto niski input lag i upłynnianie Game Motion Plus. Wrażenie robi też niemal bezramkowa konstrukcja – dość powiedzieć, że ekran stanowi ponad 95% powierzchni całego frontu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Na tym kończymy listę polecanych telewizorów do 3000 złotych. Odpowiedź na pytanie „jaki telewizor?” nigdy nie jest łatwa, bowiem dobrych telewizorów na rynku jest wiele. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł ułatwi ci wybór najlepszego TV, tj. takiego, który w największym stopniu spełni twoje oczekiwania.

3000 złotych to dość, by kupić dobry telewizor

Nie podam ci wprost, który z tych pięciu modeli sprawdzi się u ciebie najlepiej, bo za słabo się znamy (ale jeśli masz jakieś dodatkowe pytanie, to postaram się pomóc). Wyraźnie jednak pewnie widzisz, że 3000 złotych to budżet, który w zupełności wystarcza, by kupić dobry telewizor do domu. Mały lub duży, z systemem Smart TV i gniazdami, do których podepniemy konsolę lub odtwarzacz Blu-ray, a do tego wyglądający bez zarzutu. Znalazłeś w naszym zestawieniu model dla siebie? A może chciałbyś wskazać nam i użytkownikom jeszcze lepszą propozycję? Sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji!

