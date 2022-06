Przygotowaliśmy dla Ciebie ranking wideorejestratorów, czyli zestawienie dziesięciu kamer samochodowych w różnych cenach. To modele, na których zakup warto się zdecydować. Będą bowiem niezawodnym kompanem każdej podróży.

Samozwańczy szeryfowie, kolizje i wypadki, warto mieć dowody

Żyjemy w czasach, w których można korzystać z różnych środków transportu. Nie jest tajemnicą, że dla wielu osób zdecydowanie najwygodniejsze (choć zarazem najboleśniejsze dla portfela, zwłaszcza ostatnio) jest przemieszczanie się samochodem. Coraz więcej kierowców decyduje się na zakup akcesoriów w postaci alkomatów, kamer sportowych czy wreszcie wideorejestratorów. Trzeba oceniać to jako bardzo pozytywny trend, mówimy bowiem o niezwykle przydanych gadżetach, które mogą zaoszczędzić wielu kłopotów.

No bo wprawdzie ceny benzyny i diesla coraz bardziej przerażają, ale tankowanie może nie być najgorszym na trasie. Z tego względu, jeśli akurat myślicie nad sięgnięciem po ostatnie z wymienionych urządzeń to dobrze trafiliście. Testy kamer samochodowych to na naszych łamach już nic zaskakującego, tutaj podpowiadamy, jaka kamera samochodowa będzie odpowiednim wyborem w zależności od posiadanego budżetu.

Jaki wideorejestrator wybrać? Ranking wideorejestratorów 2022

Po co mi wideorejestrator? Wideorejestrator to kamera do samochodu, która służy do udokumentowania zdarzeń na drodze (np. kolizji czy wypadku). Film z wideorejestratora może w znacznym stopniu ułatwić udowodnienie po czyjej stronie leży wina i jak do danej sytuacji doszło, a tym samym uzyskanie odszkodowania. Przy przyjemniejszym scenariuszu może też zarejestrować niecodzienną, śmieszą sytuację na drodze.



To sprzęt, który nagrywa obraz cały czas przez przednią, a niekiedy również tylną szybę czy z wnętrza auta. Może też pilnować samochodu pozostawionego na postoju (jeśli oferuje tryb parkingowy). Funkcjonalność znacząco rozbudować może również moduł GPS, producenci coraz chętniej na to rozwiązanie stawiają.

Ranking kamer samochodowych, czyli te modele warto kupić

Oby wszelkie nieprzyjemne zdarzenia Was omijały, ale wiecie… w razie czego lepiej mieć małego pomocnika w postaci wideorejestratora. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji z różnych przedziałów cenowych, które odbiegają od siebie gabarytami, możliwościami związanymi z rejestrowaniem materiałów wideo (największą uwagę zwracać trzeba na rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę, ale również na jasność obiektywu i kąty widzenia) czy wreszcie dodatkowymi funkcjami. Oto kamera samochodowa ranking, czyli zestawienie modeli godnych uwagi.

Xblitz Z9 - tania kamerka do samochodu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wiele osób szuka taniego i dobrego sprzętu, nie inaczej jest w przypadku wideorejestratorów. Xblitz Z9 można kupić za około 200 złotych, więc jak na obecne czasy faktycznie nie jest to duża suma. Czy po jej wydaniu można być zadowolonym? Swojego czasu testowaliśmy Xblitz Z9 i wypada oddać producentowi, że zadbał o wszystko czego można w tym budżecie oczekiwać. Filmy Full HD 30 fps nagrywane w pętli mają zadowalającą szczegółowość (choć dodajmy, że za dnia), jest tryb parkingowy i g-sensor wykorzystywany do automatycznego zabezpieczania nagrań (np. przy kolizji). Do tego nieźle wypada jakość wykonania całej konstrukcji, obudowa została zrobiona z metalu, a przyssawka odpowiednio wywiązuje się ze swojej roli. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo Full HD 1080p

Wyświetlacz (przekątna) 2 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) TFT LCD

Kąt widzenia 140 stopni Zobacz recenzję

Mio MiVue C540 - wideorejestrator samochodowy do 300 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jaki wideorejestrator do 300 zł 2022? Mio MiVue C540 plasuje się w czołówce najpopularniejszych, chociaż pojawiło się już wiele nowszych propozycji. Również w tym przypadku można oczekiwać nagrań wideo w jakości Full HD przy 30 fps, a także kącie widzenia 130°. Zastosowano tu przydatną funkcję automatycznego uruchamiania kamery oraz nagrywania, czujnik wstrząsów, a także tryb foto, który pozwala wykonać dokładniejsze zdjęcia, chociażby po kolizji. Nie zabrakło też miejsca dla trybu parkingowego. Mio MiVue C540 dysponuje 2-calowym ekranem oraz miejscem na kartę microSD. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl.

Wyświetlacz (przekątna) 2 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) LCD

Kąt widzenia 130 stopni Zobacz recenzję

Vantrue N1 PRO - najlepsza kamera samochodowa do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 A markę Vantrue znacie? Jej produkty są często pomijane w tego typu zestawieniach, nie widzimy też natłoku reklam, od których przynajmniej część konkretów nie stroni. Ale najlepszą rekomendacją dla Vantrue są opinie zadowolonych użytkowników, tych już nie brakuje. Także w przypadku modelu Vantrue N1 PRO, sprzętu o bardzo kuszącej relacji cena-możliwości. Za około 350 złotych otrzymujemy wideorejestrator z przetwornikiem Sony IMX323 pozwalający na rejestrowanie dobrej jakości filmów Full HD przy kącie widzenia 160 stopni. Posiada tryb nocny, g-sensor i aktywny tryb parkingowy. Do obsługi przewidziano 1,5-calowy ekran i kilka przycisków. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl.

Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) LCD

Kąt widzenia 160 stopni

Prido i7 pro - kamera do auta do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dobre bo polskie? W tym przypadku z pewnością tak. Prido i7 pro na pierwszy rzut oka zwraca uwagę stosunkowo niewielkimi gabarytami, ale nie należy przez ich pryzmat oceniać możliwości tego wideorejestratora, bo te są naprawdę spore. Prido i7 bazujący na sensorze Sony STARVIS IMX291 zapewnia zadowalającej jakości materiały wideo Full HD w 60 klatkach na sekundę lub 2,5K w 30 klatkach na sekundę, a także zdjęcia 12 Mpix. Poza tym producent zadbał o aktywny tryb parkingowy, możliwość zdalnej obsługi za pomocą smartfona z Android lub iOS (dzięki dedykowanej aplikacji i wbudowanemu modułowi Wi-Fi), WDR i G-Sensor. Przydaje się też dołączona do zestawu ładowarka samochodowa z 2 gniazdami USB. Najważniejsze cechy: Format zdjęć i wideo JPEG, MOV

Rozdzielczość nagrań wideo 1440p 30 kl./s, 1080p 60 kl./s

Wyświetlacz (przekątna) 2,7 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) LCD

Kąt widzenia 150 stopni Zobacz recenzję

Navitel R1050 - wideorejestrator z GPS Ocena benchmark.pl









4,5/5 Navitel R1050, jak bardzo ładnie przedstawia to producent, jest urządzeniem łączącym cechy wideorejestratora, cyfrowego prędkościomierza oraz informatora GPS. Nie mija się z prawdą, bo na wbudowanym ekranie pojawiają się aktualna prędkość i ostrzeżenia np. o fotoradarach, ale przede wszystkim można liczyć na rejestrowanie trasy. W jakości Full HD, przy kącie widzenia 165 stopni. Pozostałe elementy specyfikacji nie zaskakują, to między innymi g-sensor, tryb parkingowy i Auto-Start. Poza GPSem niektórzy mogą docenić również obecność modułu Wi-Fi. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl.

Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) LCD

Kąt widzenia 165 stopni

Viofo A119-G V3 - dobra kamera samochodowa Full HD/60 fps Ocena benchmark.pl









4,5/5 Równie kuszącą opcją przy budżecie do 500 złotych jest Viofo A119-G V3. Wprawdzie oferuje jedynie nagrania z przodu pojazdu, ale ich jakość jest naprawdę świetna. Zastosowany został tutaj sensor Sony STARVIS IMX335. Maksymalna rozdzielczość filmów (również zdjęć) sięga 2560 x 1440 pikseli przy 30 fps, ale można skorzystać też np. z opcji 1920x1080 pikseli przy 60 fps czy 1280x720 pikseli przy nawet 120 fps. Wszystko to przy kącie widzenia 140 stopni i przysłonie f/1.6, w trudniejszych warunkach świetlnych do gry wkracza tryb nocny. To jednak tylko jedna z wielu dodatkowych opcji, jakie oferuje Viofo A119-G V3. Producent zadbał też o nagrywanie poklatkowe, moduł GPS, czujnik wstrząsów, nagrywanie w pętli, opcję automatycznego włączania i wyłączania, a nawet sygnalizację dźwiękową przy braku nagrywania. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo Full HD 1080p, HD 720p, 2560 x 1600 px

Wyświetlacz (przekątna) 2 cale/cali

Kąt widzenia 140 stopni

70mai Pro Plus A500S + RC06 - wideorejestrator z kamerą cofania do 500 złotych Ocena benchmark.pl









4,7/5 70mai Pro Plus A500S (+ RC06) to aktualnie najpopularniejszy wideorejestrator z kamerą cofania do 500 złotych. Mieliśmy okazję testować go na naszych łamach i absolutnie nie dziwi nas fakt, iż cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Ma wszystko, czego można oczekiwać dysponując taką kwotą. Rejestruje obraz z przodu oraz z tyłu pojazdu, odpowiednio w jakości 2592x1944 pikseli (30 fps) oraz 1920x1080 pikseli (25 fps). Nagrania z głównej kamerki (sensor Sony IMX335) można jedynie chwalić, nawet jeśli będziemy mówić o tych zarejestrowanych pod osłoną nocy. Niewątpliwym atutem jest tu wbudowany GPS, poza nim można liczyć też na kilka innych funkcji, między innymi WDR, asystent ADAS, nagrywanie w pętli i tryb parkingowy. 70mai Pro Plus A500S ma też 2-calowy ekran, ale obsługę jeszcze bardziej ułatwia dedykowana, darmowa aplikacja na smartfona. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1944p 30 kl./s

Wyświetlacz (przekątna) 2 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) TFT LCD

Kąt widzenia 140 stopni Zobacz recenzję

70mai A800s 4K + RC06 - dobry wideorejestrator z kamerą cofania Ocena benchmark.pl









4,9/5 70Mai A800s to nowsza, ulepszona wersja znanego i lubianego modelu A800. Dostępna jest w polskiej dystrybucji w zestawie z kamera tylną RC06. Ma menu w języku polskim, polskie komunikaty głosowe, a także nagrywa jednocześnie wideo 4K z przodu i Full HD z tyłu. Ma też aktywny tryb parkingowy, z funkcją timelapse (wymagany jest adapter do stałego zasilania Hardwire Kit UP02). To bardzo dobry wideorejestrator pod względem jakości obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy, szczególnie z kamery przedniej. Pomaga w tym jasny obiektyw f/1.8 i dobry sensor Sony IMX415. 70mai A800s ma wbudowany GPS i może zapisywać lokalizację geograficzną miejsca nagrania oraz opcjonalnie również prędkość samochodu. Przewód do kamery tylnej ma długość 5,5 metra. 70mai A800s to jeden z najlepszych wideorejestratorów w 2022 roku. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 2160p 30 kl/s, Full HD 1080p, 4K

Wyświetlacz (przekątna) 3 cale/cali

Mio MiVue 846 Starvis - kamera do samochodu z GPS i ADAS Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny z modeli mających do zaoferowania już nieco więcej to MIO MiVue 846 Starvis. Wprawdzie nie oferuje nagrań 4K, ale Full HD. Co ważne, dobrej jakości, do wyboru przy 30 lub 60 klatkach na sekundę. W tym pierwszym przypadku także z HDR. Bazuje na matrycy, jak sugeruje nazwa, Sony STARVIS, a dodatkowo może pochwalić się technologią Night Vision Pro, szerokim kątem widzenia 150 stopni i ADAS (systemami wspomagającymi kierowcę w trakcie jazdy). Warte odnotowania są też takie rozwiązania jak 3-osiowy sensor przeciążeń, Wi-Fi, wbudowany GPS, ostrzeganie przed fotoradarami i odcinkowym pomiarem prędkości i rozbudowany tryb parkingowy. Jeśli ktoś będzie chciał jeszcze bardziej poszerzyć możliwości tego modelu, można sięgnąć po tylną kamerę MiVue A50, z którą jest kompatybilny. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s, Full HD 1080p

Wyświetlacz (przekątna) 2,7 cale/cali

Kąt widzenia 150 stopni

Mikavi PQ6 3CH - zaawansowana kamera samochodowa Ocena benchmark.pl









4/5 Dla osób dysponującym większym budżetem mamy natomiast propozycję w postaci Mikavi PQ6 3CH. Cena około 1000 złotych może niektórych odstraszać, dlatego też nie zdecydowalibyśmy się na rekomendację bez wcześniejszych testów, z których wyciągnęliśmy pozytywne wnioski. Najważniejsza cecha to w tym przypadku aż trzy kamery, dzięki którym można liczyć na nagrywanie z przodu, z tyłu, a także w środku pojazdu. Przy kątach widzenia wynoszących odpowiednio 170 stopni, 160 stopni i 150 stopni. W tej cenie nie mogło zabraknąć nie tylko trybu parkingowego, nagrywania w pętli (1, 3 lub 5 minut), WDR czy czujnika ruchu, ale również modułów GPS i Wi-Fi. Jest nawet przewód do stałego zasilania w komplecie. Jakość wideo? Bardzo dobra. Z przedniej kamery do 2.5K (a nawet 4K jeśli nie korzysta się w wszystkich 3 kamer jednocześnie), z pozostałych maksymalnie Full HD. Najważniejsze cechy: Format zdjęć i wideo H.265

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 2560p / 30 fps

Wyświetlacz (przekątna) 2,4 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) IPS LCD

Kąt widzenia 330 stopni Zobacz recenzję

A może Orllo LX-60 Dual GPS, coś bardziej nietypowego?

Poza powyższym zestawieniem zwracamy jeszcze uwagę na Orllo LX-60 Dual GPS. To najbardziej nietypowa propozycja, przynajmniej jeśli mowa o konstrukcji. Może i wideorejestrator w lusterku nie jest zupełnie nowym pomysłem na rynku tego typu gadżetów, ale tu udało się doskonale go zrealizować, co potwierdziły nasze niedawne testy.

Orllo LX-60 Dual GPS oferuje aż 11-calowy ekran dotykowy z regulacją jasności, menu w języku polskim i, co niezwykle istotne, dwie kamery - przednią i tylną. Z obydwu można liczyć na filmy Full HD, odpowiednio przy 30 fps i 25 fps. Oczywiście jest też sporo opcji dodatkowych i to nie tylko tak podstawowych jak nagrywanie w pętli czy G-sensor, ale też aktywny tryb parkingowy, funkcje kamery cofania i ostrzeżeń dźwiękowych po przekroczeniu prędkości, a także GPS.

Najlepszy wideorejestrator - naszym zdaniem

Według nas, wideorejestrator ranking wygrywa 70mai A800s 4K + RC06. Jest to jeden z bardziej zaawansowanych modeli, który punktuje tym, co w tego typu urządzeniu najważniejsze - wysoką jakością nagrań dziennych i nocnych w rozdzielczości 4K. Rejestruje jednocześnie wideo z przodu i z tyłu pojazdu i ma dobrą jakość w dzień i w nocy. Można liczyć przy tym na poprawnie działający GPS, polskie komunikaty głosowe, asystenta pasa, asystenta ruszania i dobrą jakość wykonania.

Kończąc, życzymy Wam jak najmniej zarejestrowanych takich sytuacji: