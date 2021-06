Jakie są najlepsze tanie głośniki komputerowe? W tym rankingu polecamy dobre głośniki 2.1 i 2.0 do komputera. Część z nich ma łączność bezprzewodową Bluetooth, inne wyróżniają się dobrym basem, a jeszcze inne wyglądem. Nadają się do muzyki, gier i filmów.

Najlepsze głośniki komputerowe 2.1 i 2.0

W tym rankingu prezentujemy najlepsze głośniki do komputera od 100 do 1000 zł. Warto kupić tanie, czy może lepiej dopłacić i wybrać coś bardziej zaawansowanego? Przekonajmy się!

Jakie głośniki do komputera kupić? Oto polecane modele

Jeśli zamiast głośników wolisz słuchawki, to znajdziesz je tutaj:

Tanie i dobre głośniki do komputera - na co zwracać uwagę?

W przypadku głośników, tak jak każdego innego sprzętu audio, najważniejsza jest jakość dźwięku. Zdecydowanie warto zapoznać się z recenzjami zestawu którym jesteście zainteresowani. Czytając pełne testy, możecie sprawdzić ważne informacje na temat charakterystyki i jakości brzmienia. Nasze zestawienie ma na celu dać szybką odpowiedź, które głośniki do komputera kupić w danej cenie.

Poza jakością dźwięku liczą się też inne kwestie. Po pierwsze konstrukcja i typ głośników. Tutaj skupiamy się na aktywnych głośnikach 2.0 i 2.1 do komputera. Co oznaczają te cyfry?

Otóż głośniki 2.0 to tak naprawdę dwie, zazwyczaj dość małe lub średniej wielkości kolumny w których umieszczono wszystkie niezbędne elementy - złącza, wzmacniacz, pokrętła, przyciski i wszystkie przetworniki (elementy które bezpośrednio generują ciśnienie akustyczne, czyli dźwięk). Z kolei 2.1 oznacza, że zestaw wyposażony jest w dwie małe kolumny, które wyposażone są zazwyczaj w przetworniki wysokotonowe (lub niekiedy również średniotonowe) oraz oddzielny subwoofer, czyli głośnik superniskotonowy. Określenie "aktywne" mówi nam tyle, że są one wyposażone we własny, wbudowany wzmacniacz. Wystarczy je podłączyć do zwykłego wyjścia słuchawkowego, w komputerze stacjonarnym, laptopie, a nawet tablecie lub telefonie.

Jakie są różnice w praktyce? Głośniki wyposażone w dodatkowy subwoofer generują zazwyczaj mocniejsze, bardziej miękkie tony niskie (czyli tak zwane basy). Nie musi to jednak oznaczać, że głośniki 2.1 do komputera są lepsze od kolumn 2.0. Liczy się przecież szereg innych czynników, takich jak jakość wzmacniacza i elektroniki, jakość obudowy, konstrukcja obudowy, liczba przetworników itp. Dobre kolumny 2.0 pomimo braku subwoofera mogą zagrać znacznie lepiej od zestawu 2.1.

Większość tanich głośników do komputera ma łączność przewodową - zazwyczaj podłączamy je do karty dźwiękowej lub DAC'a, za pomocą przewodu mini jack 3,5 mm (wtyk taki sam jak od słuchawek). Jeśli chcecie dodatkowo słuchać muzyki z telefonu, tabletu lub laptopa bezprzewodowo, to warto zwrócić uwagę na głośniki komputerowe z łącznością Bluetooth. Jeśli priorytetem jest jakość dźwięku to wybierzcie głośniki z wejściem cyfrowym - np. światłowodowym. Wiele płyt głównych w komputerach ma już takie wyjścia, podobnie jak lepsze karty dźwiękowe i DACi. Głośniki 2.0 i 2.1 do komputera powinny też mieć regulację głośności, tonów wysokich i niskich oraz możliwość przełączania źródeł dźwięku bezpośrednio na obudowie lub pilocie.

Dobre głośniki do komputera - polecane modele

Genesis Helium 200 - tanie głośniki do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 W tak niskiej cenie, Genesis Helium 200 wyróżniają się bardzo atrakcyjnym wyglądem, z czerwonymi przetwornikami średnio-niskotonowymi oraz obudową z MDF oklejoną materiałem przypominającym włókno węglowe. Prezentują się nowocześnie i przyciągają wzrok. Głośniki cieszą się też dobrymi opiniami, z naciskiem na atrakcyjny dźwięk za niewielkie pieniądze. Nie imponują mocą, ale jeśli wystarcza Ci średni poziom głośności, to jest szansa, że docenisz dość czyste, szczegółowe brzmienie, z akceptowalne tony niskie. W obudowie umieszczono potencjometr do regulacji głośności i złącza na słuchawki oraz mikrofon. To dobre głośniki do gier i muzyki. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 20 W

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

SVEN MS-302 - tanie głośniki komputerowe 2.1 z pilotem Ocena benchmark.pl









4/5 Propozycja dla osób, które nie lubią nudnego wyglądu. Te głośniki zdecydowanie wyróżniają się pod względem stylistyki, ale to nie jedyna ich zaleta. Oferują również zaskakująco dobre i mocne brzmienie, jak na zestaw 2.1 w cenie niewiele przekraczającej 150 zł. Można wręcz stwierdzić, że grają równie dobrze jak dwukrotnie droższe głośniki. Grają czysto, generują solidny bas z subwoofera, są donośne i nadają się do gier i muzyki. Mają też funkcjonalny, bezprzewodowy pilot w zestawie oraz wbudowany czytnik kart i złącze USB. To bardzo opłacalne głośniki komputerowe. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 40 W

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 150 Hz

Łączność USB

Logitech Z333 - dobre głośniki do PC za około 200 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Znane i lubiane głośniki 2.1 do komputera, które cieszą się dobrymi opiniami wielu użytkowników. Potrafią cieszyć uszy mocnym basem i czystą górą pasma, ale z całą pewnością warto poświęcić chwilę na dostosowanie brzmienia. Zabawa z korektorem EQ jest w zasadzie konieczna. Jednak głośniki potrafią odwdzięczyć się atrakcyjnym brzmieniem. Za około 200 zł to jedne z najlepszych tanich głośników komputerowych na polskim rynku. Mają przewodowy kontroler z wyjściem słuchawkowym mini jack 3,5 mm. Głośniki satelitarne zajmują mało miejsca na biurku, a solidny subwoofer ma port bass reflex na bocznej ściance (lepiej niż z tyłu). Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 40 W

Pasmo przenoszenia (min.) 55 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa

Trust GXT 38 - tanie głośniki komputerowe z dobrym basem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli szukacie niedrogich głośników do komputera z mocnymi tonami niskimi, to weźcie pod uwagę Trust GXT 38 2.1. To atrakcyjnie wyglądający zestaw zaprojektowany głównie z myślą o graczach. Ma solidny 40-watowy subwoofer generujący mocny bas jak na tę kategorię cenową. Łączna moc RMS to 60 watów. Wyglądają i grają dobrze i mają przewodowy pilot do którego można podłączyć słuchawki lub telefon. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 60 W

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA

Fenda R27BT - tanie głośniki komputerowe z Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jeśli wolisz mieć głośniki, które przypominają klasyczne kolumny, ale mają przynajmniej trzy duże zalety dla osób, które chcą je postawić na biurku. Po pierwsze porty bass reflex umieszczone z przodu, więc głośniki można ustawić na blacie blisko ściany. Po drugie konstrukcja jest pochylona, więc lepiej kieruje dźwięk w stronę uszu użytkownika. Po trzecie oferują o wiele lepszą jakość dźwięku od większości zwykłych, tanich głośników komputerowych. Mają wymiary zbliżone do głośników Fenda R40BT i R30BT, ale sprawiają wrażenie trochę mniejszych. Rzecz jasna zajmują odrobinę więcej miejsca na biurku niż klasyczne małe satelity, ale grają nieporównywalnie lepiej od większości z nich w podobnej cenie. Są ładne, dobrze wykonane i oprócz złącza RCA-cinch mają też łączność bezprzewodową Bluetooth. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 50 W

Pasmo przenoszenia (min.) 40 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, AUX

Logitech Z407 - dobre głośniki do komputera za około 300 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 To kolejne dobre głośniki komputerowe 2,1 marki Logitech, wyposażone w bezprzewodowy kontroler (pilot). Zdalne sterowanie jest idealne dla osób, które mają duże biurko lub chcą kontrolować dźwięk z innego miejsca w pokoju. Hitem są trzy opcje podłączenia głośników do komputera lub telefonu - przez USB, przewód typu mini jack oraz bezprzewodowo przez Bluetooth. Subwoofer generuje głębokie, miękkie tony niskie, a dwa niewielkie głośniki satelitarne uzupełniają brzmienie o tony średnie i wysokie. Ten zestaw 2.1 zdecydowanie najbardziej polecam do gier oraz filmów. Do muzyki też jest OK, ale lepsze będą inne głośniki, takie jak np. Fenda R40BT, R27BT, albo droższe Edifier R1700BT. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 40 W

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Fenda R40BT - bardzo dobre głośniki do komputera z łącznością bezprzewodową i wejściem optycznym, za około 300 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 To są głośniki, które wybrałem dla siebie i mogę szczerze polecić je w cenie do około 350 zł. W promocji można je kupić za mniej niż 300 zł. Ja wybrałem wersję białą, która idealnie pasuje do biurka i wystroju pokoju. Jak na tak tanie głośniki chcę pochwalić je za jasne, czyste brzmienie, z bardzo dobrymi tonami wysokimi i średnimi, a w zależności od ustawienia również tonami niskimi i sporą przestrzenią. Trzeba tylko pamiętać, że otwory bass reflex znajdują się z tyłu, więc nie należy stawiać głośników przy samej ścianie. Warto zapewnić przynajmniej kilkanaście centymetrów przestrzeni za głośnikami. Konstrukcja nie jest pochylona, tak jak w przypadku modelu Fenda R27BT, ale w moim odczuciu dźwięk jest po prostu lepszy. Nadają się bardzo dobrze do muzyki i filmów oraz całkiem nieźle do gier. Dźwięk można odtwarzać przez mini jack 3,5 mm, USB, wejście optyczne (światłowód) oraz bezprzewodowo przez Bluetooth. Są to dobre głośniki na biurko oraz świetne kolumny na półkę. Doskonałe do odtwarzania muzyki również z telefonu. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 60 W

Pasmo przenoszenia (min.) 40 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, AUX

Creative T100 - małe głośniki komputerowe z Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,5/5 Creative T100 to idealny przykład na to, że małe głośniki 2.0 do komputera, mogą grać wprost rewelacyjnie. W cenie poniżej 500 zł, są to jedne z najbardziej wszechstronnych głośników biurkowych. Bardzo uniwersalne, dobre do gier, filmów i muzyki, a przy tym niewielkie, świetnie wykonane i ładne. Mają łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0, analogową 3,5 mm, cyfrową optyczną, a także wejście USB do podłączenia np. pendrive’a lub dysku z muzyką. W komplecie jest też funkcjonalny pilot, umożliwiający również zmianę korektora dźwięku EQ. Brzmienie zaskakuje czystością i przestrzenią. Dźwięk jest wyrównany, scena szeroka, tony niskie obecne i całkiem miękkie, a wokale wyraźne. Oczywiście nie jest to zestaw ze subwooferem, więc nie rzuci na kolana mocą basów, ale za to kolumienki są bardzo kompaktowe. Creative T100 grają bardzo przyjemnie i są warte zakupu. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 40 W

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB

Edifier R1700BT - najlepsze głośniki komputerowe do muzyki, filmów i gier, do 600 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Te głośniki są już na polskim rynku wiele lat, ale wciąż cieszą się zainteresowaniem i wzięciem. Słusznie, ponieważ są to jedne z najlepszych głośników jakie można kupić za mniej niż 600 zł. Tutaj naprawdę niewiele trzeba pisać. Po prostu jeśli chcesz wydać sześć stówek na świetnie wyglądające i jeszcze lepiej grające kolumny, to po prostu kliknij i kup Edifier R1700BT. Jest znikoma szansa, że się zawiedziesz. Brzmienie w tej cenie można opisać jednym słowem: klasa! Głębokie, dynamiczne, dobrze kontrolowane, gładkie, mięsiste, bez przesterowań, czyste i z dobrą przestrzenią. Te kolumny są trochę większe od przeciętnych, ale jakość dźwięku jest wspaniała. Szczerze polecam je do muzyki i filmów, ale nawet w grach brzmienie jest mocne, basowe i z solidnym kopem. W tej cenie głośniki zasługują na ocenę 5/5. Nie mają co prawda wejścia optycznego, ale przewodowe analogowe oraz Bluetooth wystarczą. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 66 W

Pasmo przenoszenia (min.) 60 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, Bluetooth, bezprzewodowa

M-AUDIO BX5 D3 - najlepsze aktywne głośniki poniżej 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Na koniec propozycja z trochę innej beczki. M-AUDIO BX5 D3 to monitory studyjne, a to oznacza, że osobiście polecałbym je najbardziej do słuchania muzyki lub opcjonalnie do pracy z multimediami (montowanie filmów, tworzenie muzyki, sample audio itp). Wyróżniają się podwójnym wzmacniaczem, oddzielnie dla tonów niskich i wysokich (proporcje około 60/40). Po drugie warto docenić pasmo przenoszenia kończące się na 35000 Hz. Góra pasma jest wybitnie szczegółowa, czysta i wyraźna. Na środek też nie można narzekać. Jeśli jednak chodzi o dół, to na pewno nie może on konkurować z solidnym subwooferem. Nie zrozumcie mnie źle - pod względem jakości te głośniki biją w zasadzie wszystkie inne komputerowe zestawy w podobnej cenie, ale to nie są kolumny dla bassheadów. Raczej dla osób ceniących wiernie odwzorowane i precyzyjne brzmienie. Do gier nadają się przeciętnie, ale do multimediów są świetne. Warto zaznaczyć, że nie mają łączności Bluetooth. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 100 W

Pasmo przenoszenia (min.) 52 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 35000 Hz

Najlepsze głośniki komputerowe - opinia

Warto kupić głośniki komputerowe Fenda R27BT. Są średniej wielkości, ale grają bardzo dobrze i nadają się świetnie do muzyki i filmów, a do pewnego stopnia również do gier.