Czy soundbar jest lepszy od głośników? Co jest lepsze do telewizora, a co do muzyki? Które nagłośnienie ma lepszy dźwięk? Czy warto kupić soundbar z subwooferem? Czy jest soundbar z dźwiękiem przestrzennym? Przeczytaj zanim kupisz.

Co jest lepsze, soundbar czy głośniki? Rozmiar ma znaczenie

Różnic między soundbarem, a głośnikami jest wiele, ale największą z nich jest wielkość. Ma ona wpływ na jakość dźwięku, lokalizację nagłośnienia, walory estetyczne oraz do pewnego stopnia również funkcjonalność.

Inny sprzęt może być odpowiedni dla osób które potrzebują prostego nagłośnienia do telewizora, inny dla tych, którzy oczekują niemal audiofilskiej jakości, a jeszcze inny dla ludzi chcących od czasu do czasu posłuchać muzyki z telefonu. Niekiedy te oczekiwania można pogodzić, ale jak wiadomo kompromisy nigdy nie zadowolą wszystkich. Weźmy zatem pod uwagę kilka różnych sytuacji i sprawdźmy czy lepiej kupić soundbar, czy głośniki.

Soundbar czy głośniki do małego pokoju?

Nie każdy z nas mieszka w przestronnym domu, w którym ma mnóstwo miejsca na duże kolumny klasy audiofilskiej. Rzeczywistość większości osób to mieszkanie 40 - 60 m2 i niewielkie pomieszczenia, w których upchnąć musimy łóżka, kanapy, szafy, a gdzieś między nimi jeszcze telewizor i sprzęt audio.

Jeśli masz mało miejsca to możesz wybrać małe głośniki na półkę lub stolik RTV, ale lepiej jest kupić soundbar. Głośniki stereo mają zazwyczaj postać dwóch oddzielnych kolumn, więc bardziej rzucają się w oczy. Natomiast soundbar to zestaw kilku przetworników umieszczony w pojedynczej, niskiej, ale szerokiej obudowie. Bez problemu można kupić soundbar dopasowany stylistycznie i wielkościowo do telewizora, co jest raczej niespotykane w przypadku klasycznych głośników.

Innymi słowy soundbar jest bardziej dyskretny i elegancki, zwłaszcza gdy używamy go pod telewizorem. Może wręcz zlewać się z obudową TV. Pomimo dużej szerokości często optycznie wydaje się mniejszy od głośników stereo. Jest lepszy do małych pokojów.



źródło grafiki: www.samsung.com

Ponadto soundbar ma tę przewagę nad głośnikami, że zazwyczaj wystarcza mu jeden cienki przewód zasilający, zwłaszcza gdy chcemy korzystać tylko z Bluetooth. W przypadku podłączenia do TV warto dodać jeszcze drugi przewód sygnałowy (głównie HDMI). Tymczasem typowe, niedrogie głośniki nie dość, że wymagają dwóch przewodów, to jeszcze połączone są między sobą kolejnym kablem. Taka plątanina jest kłopotliwa i trudniej jest ją ukryć.

A jeśli chcesz kupić nagłośnienie tylko do muzyki lub do komputera? Tutaj sytuacja się zmienia, bo na biurku niemal zawsze da się wygospodarować trochę miejsca na niewielkie głośniki, a pod biurkiem da się upchnąć subwoofer. Do grania na PC lepsze będą głośniki 2.0 lub 2.1, które spisują się wystarczająco dobrze również podczas słuchania muzyki. Jeśli jednak ktoś gra na konsoli podłączonej do TV, to lepszy będzie soundbar z oddzielnym subwooferem.



źródło grafiki: audioengine.com

HDMI ARC w tanich głośnikach? Zapomnij! Do telewizora kup soundbar

Jak podłączyć nagłośnienie do TV? Najlepiej przez HDMI, bo zapewnia ono bardzo małe opóźnienia, wysoką jakość cyfrowego sygnału, umożliwia korzystanie z dwustronnej komunikacji HDMI ARC, sterowanie jednym pilotem oraz korzystanie z jednoczesnego odtwarzania dźwięku z soundbara i głośników telewizora (np. technologia Samsung Q-Symphony).

Problem jest taki, że znalezienie niedrogich głośników, powiedzmy do 1000 zł, z HDMI ARC lub oddzielnym wejściem i wyjściem HDMI jest trudne. Natomiast dobre soundbary mają to w standardzie, nawet te niedrogie. To jeden z powodów dlaczego soundbar jest lepszy od głośników, podczas odtwarzania dźwięku z telewizora (filmy, granie na konsoli).

Teoretycznie można skorzystać ze złącza optycznego, ale w praktyce jest ono gorsze do TV. Ja przez pewien czas do telewizora miałem podłączone głośniki Fenda R40BT, przez przewód optyczny. Jakość dźwięku była dobra, ale problem był taki, że dźwięk rozjeżdżał się z obrazem. Słowa było słychać w innym momencie, niż ruszały się usta. Dało się to skompensować do pewnego stopnia w ustawieniach TV i podczas oglądania filmów było dobrze, ale podczas grania na konsoli znów synchronizacja była inna. Ponadto nie można było kontrolować głośników i TV za pomocą jednego pilota.

Inną opcją jest starsze połączenie analogowe (np. przewód mini jack - RCA). Tutaj zwykle nie ma problemu z opóźnieniami, ale jakość jest gorsza od HDMI i również nie da się używać jednego pilota do uniwersalnego sterowania TV i głośnikami.

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth między TV, a głośnikami nie jest wskazana, bo dźwięk jest kompresowany stratnie (niższa jakość) i jeszcze trudniej jest zapanować nad synchronizacją dźwięku i obrazu. Często bywają tak, że Bluetooth aktywuje się znacznie później niż obraz lub wyłącza się, gdy sygnał jest zbyt słaby (cichy dźwięk).

W skrócie: Jeśli zastanawiasz się co jest lepsze do telewizora - głośniki czy soundbar, to moim zdaniem wybierz soundbar. Będzie on miał złącze HDMI do bezproblemowej komunikacji z TV, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości dźwięku i łatwiejszego sterowania jednym pilotem. Niedrogie głośniki zazwyczaj nie mają HDMI ARC.

Czy soundbar poprawi jakość dźwięku z telewizora?

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Średniej klasy soundbar, w szczególności taki wyposażony w zewnętrzny subwoofer ma szansę znacznie poprawić głośność, moc i przede wszystkim jakość dźwięku. Typowy płaski telewizor nie ma odpowiedniej ilości miejsca wewnątrz, by wygenerować dobre, miękkie tony niskie. A jak wiadomo, są one nieodzowne podczas oglądania wielu filmów oraz grania na konsoli podłączonej do TV.

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest kupno soundbara, który komunikuje się z telewizorem w taki sposób, że dźwięk leci jednocześnie z soundbara i głośników TV. Wtedy zyskujemy przede wszystkim efekt większej przestrzeni i większej mocy w środku i górze pasma.



źródło grafiki: www.samsung.com

Do muzyki wybierz głośniki

Lepszą jakość dźwięku zapewniają dobre kolumny głośnikowe. Dają nam o wiele większą elastyczność wyboru charakterystyki. Można wziąć zestaw pasywny i dobrać do niego odpowiedni wzmacniacz, można kupić zestaw aktywny z wbudowanym wzmacniaczem, można wybrać monitory bliskiego pola, głośniki z brzmieniem cieplejszym i basowym lub jaśniejszym i wysokotonowym itp. Tymczasem większość soundbarów niestety brzmi podobnie (nie pod względem jakości, lecz charakterystyki brzmienia). Jeśli soundbar nie ma subwoofera, to zazwyczaj gra średnio-wysokotonowo, a modele z dużym subwooferem mają najczęściej bardzo mocny dół, lekko cofnięty środek i dość ostrą górę pasma.

Słowem: soundbar ma grać rozrywkowo i imponować mocą za wszelką cenę. Brakuje mu finezji i delikatności dobrych kolumn głośnikowych.



źródło grafiki: teufelaudio.pl

Po drugie głośniki stereo mogą grać lepiej od soundbara w tej samej cenie. Para kolumn aktywnych za około 1000 - 1500 zł prawie na pewno zaoferuje czystsze i bardziej szczegółowe brzmienie, od soundbara za podobną kwotę. Zarówno soundbary, jak i kolumny mogą mieć kilka niezależnych przetworników (tony niskie, średnie, wysokie), ale najczęściej te w kolumnach są większe i po prostu lepiej radzą sobie z generowaniem mocnego i szczegółowego dźwięku, nawet przy niskiej głośności.

Zasadniczo do oglądania filmów dobrym wyborem jest soundbar, bo jest najbardziej uniwersalny i zajmuje tylko pasek przestrzeni pod telewizorem. Jeśli jednak nagłośnienia potrzebujesz głównie do słuchania muzyki, to sytuacja zmienia się diametralnie.



źródło grafiki: audioengine.com

Soundbar z subwooferem, czy głośniki 2.1?

Oddzielny subwoofer to duży głośnik subniskotonowy, który generuje tak lubiane przez wiele osób basy. Miękkie, mocne, mięsiste tony niskie często bywają wymagane do generowania mocnych efektów w filmach i odpowiedniego brzmienia w różnych odmianach muzyki elektronicznej. Mocny bas przydaje się też w grach.

Soundbar nie mieści w sobie dużych przetworników, więc taki subwoofer może bardzo wzbogacić jego dźwięk. To samo dotyczy niewielkich kolumn głośnikowych. W przypadku dużych kolumn subwoofer nie jest już tak bardzo potrzebny, bo przetwornik niskotonowy w samych kolumnach już daje radę.

Jeśli jednak zastanawiasz się czy wybrać soundbar z subwooferem, czy głośniki 2.1, to ponownie zadaj sobie pytanie do czego to potrzebujesz? Jeśli głównie do telewizora, filmów i grania na konsoli, to lepszy jest soundbar 2.1 lub 3.1 (z przetwornikiem centralnym). Jeśli jednak filmy traktujesz tylko jako dodatek, a nagłośnienie kupujesz głównie do muzyki, to wybierz kolumny głośnikowe 2.1.



źródło grafiki: www.edifier.pl

Czy są soundbary z dźwiękiem przestrzennym?

Tak, są modele soundbarów, które mają postać podstawowej belki montowanej pod telewizorem, subwoofera stawianego w pobliżu TV oraz dwóch dodatkowych, bezprzewodowych głośników tylnych (satelitarnych). Oczywiście najczęściej są to głośniki, które łączą się bezprzewodowo z soundbarem, ale same mają przewód zasilający. Ponadto tylne głośniki trzeba zazwyczaj dokupić oddzielnie. Poprawiają one wrażenia przestrzenne podczas odtwarzania wielokanałowej ścieżki dźwiękowej (spotykana w niektórych filmach na platformach streamingowych nie tylko).



źródło grafiki: teufelaudio.pl

Podsumowując - soundbar czy głośniki?

Soundbar można porównać do komputera All-In-One. Ma wszystko w jednej, relatywnie małej, ładnej obudowie, jest funkcjonalny i nadaje się w zasadzie do większości zastosowań. Jednak nie w każdej rzeczy jest najlepszy.

Jeśli chcesz mieć lepszy dźwięk z telewizora, podczas oglądania Netflixa, YouTuba lub grania na konsoli, to dobry soundbar ze złączem HDMI dobrym wyborem. Jest dyskretny, zajmuje mało miejsca, pasuje do wyglądu telewizora, można sterować TV i soundbarem za pomocą jednego pilota, a jakość jest na tyle dobra, że nadaje się też do muzyki. Również przez Bluetooth ze smartfona.

Natomiast jeśli nie potrzebujesz lepszego dźwięku z TV, a Twoim priorytetem jest maksymalna jakość brzmienia w muzyce lub chcesz mieć dobre nagłośnienie do komputera, to w danej cenie lepsze będą klasyczne głośniki.

Soundbary nie mają tak wyrafinowanego, finezyjnego dźwięku jak wysokiej jakości głośniki. Ich dźwięk jest bardziej brutalny i nachalny. W filmach to czasem cecha wskazana, ale w muzyce już nie tak bardzo (choć też wiele zależy od gatunku muzycznego).