Jakie są najlepsze tanie głośniki komputerowe? W tym rankingu polecamy dobre głośniki 2.1 i 2.0 do komputera. Część z nich ma łączność bezprzewodową Bluetooth, inne wyróżniają się dobrym basem, a jeszcze inne wyglądem. Nadają się do muzyki, gier i filmów.

Dobre głośniki komputerowe 2.1 i 2.0

W tym rankingu prezentujemy dobre głośniki do komputera od 100 do 800 zł. Warto kupić tanie, czy może lepiej dopłacić i wybrać coś bardziej zaawansowanego? Przekonajmy się!

Jakie głośniki do komputera kupić? Oto polecane modele

Jeśli zamiast głośników wolisz słuchawki, to znajdziesz je tutaj:

Nie opisujemy tutaj klasycznych monitorów bliskiego pola, które są bardzo godne polecenia, w cenie powyżej 800 zł. Jest to poniekąd oddzielny typ głośników.

Tanie i dobre głośniki do komputera - na co zwracać uwagę?

W przypadku głośników, tak jak każdego innego sprzętu audio, najważniejsza jest jakość dźwięku. W tym zakresie radzimy zapoznać się z recenzjami modelu, którym jesteście zainteresowani. Czytając pełne testy, możecie zapoznać się z wszystkimi istotnymi informacjami na temat charakterystyki i jakości brzmienia. Nasze zestawienie ma tak naprawdę na celu dać szybką odpowiedź, które głośniki do komputera kupić w danej kategorii cenowej.

Poza jakością dźwięku liczą się też inne kwestie. Po pierwsze konstrukcja i typ głośników. Tutaj skupiamy się na aktywnych głośnikach 2.0 i 2.1 do komputera. Co oznaczają te cyfry? Otóż głośniki 2.0 to tak naprawdę dwie, zazwyczaj dość małe lub średniej wielkości kolumny w których umieszczono wszystkie niezbędne elementy - złącza, wzmacniacz, pokrętła, przyciski i wszystkie przetworniki (elementy które bezpośrednio generują ciśnienie akustyczne, czyli dźwięk). Z kolei 2.1 oznacza, że zestaw wyposażony jest w dwie małe kolumny, które wyposażone są zazwyczaj w przetworniki wysokotonowe (lub niekiedy również średniotonowe) oraz oddzielny subwoofer, czyli głośnik superniskotonowy. Określenie "aktywne" mówi nam tyle, że są one wyposażone we własny, wbudowany wzmacniacz. Wystarczy je podłączyć do zwykłego wyjścia słuchawkowego, w komputerze stacjonarnym, laptopie, a nawet tablecie lub telefonie.

Jakie są różnice w praktyce? Otóż najczęściej głośniki wyposażone w dodatkowy subwoofer generują mocniejsze, bardziej miękkie tony niskie (czyli tak zwane basy). Nie musi to jednak oznaczać, że głośniki 2.1 do komputera są lepsze od kolumn 2.0. Tak naprawdę liczy się bowiem szereg innych czynników, takich jak jakość komponentów, jakość obudowy, konstrukcja obudowy, liczba przetworników itp. Dobre kolumny 2.0 pomimo braku subwoofera mogą zagrać znacznie lepiej od zestawu 2.1.

Większość tanich głośników do komputera ma łączność przewodową - zazwyczaj podłączamy je do karty dźwiękowej lub DAC'a, za pomocą przewodu mini jack 3,5 mm (wtyk taki sam jak od słuchawek). Jeśli chcecie dodatkowo słuchać muzyki z telefonu, tabletu lub laptopa bezprzewodowo, to warto zwrócić uwagę na głośniki z łącznością Bluetooth. Jeśli priorytetem jest jakość dźwięku to wybierzcie głośniki z wejściem cyfrowym - np. światłowodowym. Wiele płyt głównych w komputerach ma już takie wyjścia, podobnie jak lepsze karty dźwiękowe i DAC’i.

Dobre głośniki 2.0 i 2.1 do komputera powinny też mieć regulację głośności, tonów wysokich i niskich oraz możliwość przełączania źródeł dźwięku bezpośrednio na obudowie lub pilocie.

Tanie i dobre głośniki do komputera

Genesis Helium 200 - tanie głośniki do komputera









4,5/5 Ocena benchmark.pl W tak niskiej cenie, Genesis Helium 200 wyróżniają się bardzo atrakcyjnym wyglądem, z czerwonymi przetwornikami średnio-niskotonowymi oraz obudową z MDF oklejoną materiałem przypominającym włókno węglowe. Prezentują się nowocześnie i przyciągają wzrok. Głośniki cieszą się też dobrymi opiniami, z naciskiem na atrakcyjny dźwięk za niewielkie pieniądze. Nie imponują mocą, ale jeśli wystarcza Ci średni poziom głośności, to jest szansa, że docenisz dość czyste, szczegółowe brzmienie, z akceptowalne tony niskie. W obudowie umieszczono potencjometr do regulacji głośności i złącza na słuchawki oraz mikrofon. To dobre głośniki do gier i muzyki. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 20 W

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm) Pokaż specyfikację

Creative Inspire T3300 - głośniki 2.1 do 300 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Głośniki Creative Inspire T3300 są obecne na rynku od kilku lat, ale w praktyce nie ma potrzeby ich zmiany na nowszy model, bo spisują się całkiem dobrze. Wiele osób chwali je za świetną relację ceny do jakości dźwięku, wśród tanich głośników 2.1 do komputera. Wyposażono je w przewodowy pilot i relatywnie duży, dobry subwoofer. Jeśli utrzymamy głośność lekko poniżej maksimum, to możemy liczyć na bardzo pozytywne wrażenia w filmach i grach. W muzyce też spisują się poprawnie, przy czym zdecydowanie bardziej pasują do muzyki elektronicznej, niż klasycznej lub gitarowej. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 27 W

Pasmo przenoszenia (min.) 40 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm) Pokaż specyfikację

Trust GXT 38 - tanie głośniki z dobrym basem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukacie niedrogich głośników do komputera z mocnymi tonami niskimi, to weźcie pod uwagę Trust GXT 38 2.1. To atrakcyjnie wyglądający zestaw zaprojektowany głównie z myślą o graczach. Ma solidny 40-watowy subwoofer generujący mocny bas jak na tę kategorię cenową. Łączna moc RMS to 60 watów. Wyglądają i grają dobrze i mają przewodowy pilot do którego można podłączyć słuchawki lub telefon. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 60 W

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA Pokaż specyfikację

Microlab FC-330 - głośniki komputerowe 2.1 z dobrym subwooferem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten zestaw głośników 2.1 kosztuje 250 - 300 zł i moim zdaniem bardzo dobrze łączy atrakcyjną cenę, z dobrą jakością. Jeśli trzeba, gra bardzo głośno, albo przyjemnie mruczy już przy niższej głośności. Subwoofer ma wystarczającą moc, by urządzić imprezę w dużym mieszkaniu. Grają dynamicznie, żywiołowo, z solidną podstawą niskotonową, lekko cofniętym środkiem i jasną, mocną górą. Głośniki komputerowe Microlab FC-330 są przy tym dobrze wykonane i dość stylowe. Jedynym realnym mankamentem, jest słabe umieszczenie potencjometrów do regulacji dźwięku - są one na subwooferze, którego najczęściej umieszczamy pod biurkiem. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 56 W

Pasmo przenoszenia (min.) 35 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, RCA Pokaż specyfikację

Microlab B77 - bardzo dobre głośniki 2.0 do komputera









4,7/5 Ocena benchmark.pl Głośniki Microlab B77 potrafią pozytywnie zaskoczyć. Wyglądają jak propozycja z wyższej półki cenowe. Prezentują się elegancko, a w dodatku są wykonane z solidnej płyty MDF. Jakość dźwięku również nie pozostawia wiele do życzenia – niski poziom szumów, naturalne, detaliczne i dynamiczne brzmienie. Nie brakuje im basu, a góra pasma jest dość przestrzenna i czysta. Drobne zniekształcenia mogą pojawiać się tylko w okolicach maksimum skali. Plusami zdecydowanie są: dobra separacja instrumentów, czyste średnie tony oraz uwydatnione basy. Wisienką na torcie z kolei jest bardzo wygodna obsługa. To zdecydowanie jedne z najciekawszych i najlepszych tanich głośników 2.0 do komputera. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 48 W

Pasmo przenoszenia (min.) 55 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA Pokaż specyfikację

Logitech Z533 - głośniki 2.1 dobre do gier i nie tylko









4,5/5 Ocena benchmark.pl W cenie do około 300 zł ten zestaw głośników oferuje zaskakująco dobry bas. Logitech Z533 wręcz rewelacyjnie spisuje się w wielu różnych grach, nasyconych efektami specjalnymi (głównie FPS, RPG i wszelkiego rodzaju strzelanki online). Polecam je również do muzyki elektronicznej, rapu, r&b itp. Do mocnej gitary się nie nadają. Nie są zbyt duże, ale grają mocno i głośno. Subwoofer zdecydowanie daje radę w dole pasma, choć raczej do 75% głośności. Satelity nie zajmują wiele miejsca na biurku i wyglądają nowocześnie, ale ich wadą jest to, że nie mają maskownic, więc trzeba uważać, żeby nie dobrały się do nich np. dzieci. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 60 W

Pasmo przenoszenia (min.) 55 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA Pokaż specyfikację

Fenda R30BT NFC - najlepsze tanie głośniki do komputera









4,5/5 Ocena benchmark.pl Fenda R30BT to w zasadzie wzór tanich głośników aktywnych do komputera. Te małe kolumny kosztują około 350 zł, a potrafią zaskoczyć jakością brzmienia. To świetna propozycja dla osób, które oczekują zrównoważonego, szczegółowego, czystego, dość jasnego brzmienia. Nie brakuje im tonów niskich, ale też nie polecam ich totalnym bassheadom. Cieszą uszy jakością i naturalnością brzmienia, ale nie kopią wyolbrzymionym basem. Są na tyle małe, że można je postawić na większym biurku lub zawiesić nad nim. Mają wbudowaną łączność bezprzewodową Bluetooth i funkcję szybkiego parowania ze smartfonem, przez NFC. Na wyposażeniu jest też mały pilot. Fenda R30BT, to jedne z najlepszych kolumn do komputera. Moim zdaniem warto je kupić. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 50 W

Pasmo przenoszenia (min.) 30 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, NFC, RCA, bezprzewodowa Pokaż specyfikację

Microlab Solo6c NEW - dobre głośniki komputerowe do 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jest to nowsza wersja głośników Solo6c, znanych i obecnych na rynku od lat i cenionych za dobrą jakość dźwięku. Wprowadzono tutaj kilka usprawnień. Przede wszystkim usunięto najważniejszą wadę, czyli obecność potencjometru z tyłu kolumny głównej. Teraz regulacja brzmienia jest umieszczona z prawej strony obudowy, czyli łatwiej dostępna. Po drugie delikatnie rozszerzono częstotliwość przenoszenia, teraz zaczyna się ona od 50 Hz, a nie od 55. Zmieniono też wygląd i wymiary pilota. Obudowa wykonana jest wciąż z płyt MDF, a kolumny są ekranowane magnetycznie. Poz względem brzmienia, to prawdziwy rarytas w cenie poniżej 500 zł. Basy są sprężyste, mocne, bardzo precyzyjne, nie deformują się łatwo. Średnica jest obecna, wyraźna, ale lekko cofnięta. Góra z kolei bardzo soczysta i przestrzenna. Głośniki MIcrolab Solo6c są doskonałe do oglądania filmów, nadają się do wielu gatunków muzycznych, a także grania. Warto jednak mieć na uwadze relatywnie duże wymiary tych kolumn. Lepiej jest postawić je na półce nad biurkiem, lub na podstawkach obok biurka. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 100 W

Pasmo przenoszenia (min.) 50 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA Pokaż specyfikację

Creative T100 - małe głośniki Bluetooth do komputera, z świetnym dźwiękiem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Creative T100 to idealny przykład na to, że małe głośniki 2.0 do komputera, mogą grać wprost rewelacyjnie. W cenie poniżej 500 zł, są to jedne z najbardziej wszechstronnych głośników biurkowych. Bardzo uniwersalne, dobre do gier, filmów i muzyki, a przy tym niewielkie, świetnie wykonane i ładne. Mają łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0, analogową 3,5 mm, cyfrową optyczną, a także wejście USB do podłączenia np. pendrive’a lub dysku z muzyką. W komplecie jest też funkcjonalny pilot, umożliwiający również zmianę korektora dźwięku EQ. Brzmienie zaskakuje czystością i przestrzenią. Dźwięk jest wyrównany, scena szeroka, tony niskie obecne i całkiem miękkie, a wokale wyraźne. Oczywiście nie jest to zestaw ze subwooferem, więc nie rzuci na kolana mocą basów, ale za to kolumienki są bardzo kompaktowe. Creative T100 grają bardzo przyjemnie i są warte zakupu. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 40 W

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB Pokaż specyfikację

Edifier R1850DB - wysokiej jakości głośniki do muzyki, filmów i gier









4,7/5 Ocena benchmark.pl Testowałem głośniki Edifier R1850DB w 2018 roku i przyznam, że zachwyciły mnie one pod kilkoma względami. Napisałem wtedy, że jeśli ktoś lubi przestrzenne brzmienie, a zamiast mocy preferuje jakość, to Edifier R1850DB powinny go zadowolić. Warto jednak zaznaczyć, że można do nich podłączyć dodatkowy, zewnętrzny subwoofer, zyskując prawdziwie imponujące, pełne, brzmienie. Szczególnie przez złącze światłowodowe. To znakomite głośniki do muzyki elektronicznej, jazzu, a nawet muzyki klasycznej. Przeciętnie nadają się jednak do muzyki gitarowej. Dobre są jednak do filmów, a nawet do gier - całkiem nieźle spisują się w bliskim polu, jeśli podkręcimy tony niskie i nieco obniżymy głośność. Bez problemu posłuchamy też muzyki ze smartfonu, tabletu, czy laptopa, bo kolumny mają łączność bezprzewodową Bluetooth. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 70 W

Pasmo przenoszenia (min.) 60 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, Bluetooth, bezprzewodowa Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

A może jednak monitory bliskiego pola?

Klasyczne głośniki komputerowe to uniwersalne i wszechstronne rozwiązanie do muzyki, gier i filmów, ale jeśli szukacie czegoś, co naprawdę zaoferuje wysoką jakość dźwięku, to zdecydowanie lepiej jest uzbierać trochę pieniędzy i kupić monitory bliskiego pola, takie jak M-AUDIO BX5 D3 lub Yamaha HS5. Wymagają one dodatkowego wzmacniacza, ale mogą odwdzięczyć się pięknym brzmieniem i zadowolić nawet wymagające osoby. Koszt dwóch takich kolumn może jednak przekraczać 1000 zł, plus cena wzmacniacza.

Najlepsze głośniki komputerowe naszym zdaniem to:

Warto kupić głośniki komputerowe Fenda R30BT. Są niewielkie, ale grają bardzo dobrze i nadają się zarówno do muzyki, gier, jak i filmów.