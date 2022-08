NVIDIA GTX 1630 to z pewnością nie była najbardziej wyczekiwana premiera tych wakacji, zatem też nie spieszyliśmy się z jej testem. Ostatecznie jednak ta przyjemność nas nie ominęła i oto jest – test GTX 1630 w porównaniu do bezpośredniej jej konkurencji – czy wartą ją kupić?

2,4/5

Karta, która trafiła do naszej redakcji na dosyć krótki okres czasu (zgadza się – tak bardzo jest rozchwytywana), to najnowszy członek rodziny NVIDIA Turing – GeForce GTX 1630. Karta, która ma zastąpić w zasadzie GT1030 (w którym przynajmniej brak „X” w nazwie podpowiadał, że to nie jest dobry wybór dla gracza…) i jednocześnie wyprzeć ze sklepów GTX 1050 (Ti) – czy to się uda?



Opakowanie jest rozmiarów godnych o co najmniej trzy segmenty lepszej karty :)

Czym tak naprawdę jest GTX 1630?

NVIDIA dosyć długo utrzymywała istnienie tak okrojonego układu Turing w sferze domniemywań oraz żartów, jednak przyparta do muru przez premierę nawet bardziej w pewnych kwestiach pociętych Radeonów, faktycznie wydała na świat tego oto potworka. Względem dotychczas najsłabszego Turinga, tj. GeForce GTX 1650, zmian jest sporo. Prawie o połowę zmniejszono ilość praktycznie wszystkich jednostek obliczeniowych (CUDA), teksturujących (TMU) oraz renderujących (ROP). Co ciekawe, to nadal układ TU117 i nadal liczy sobie 5 mld tranzystorów, zatem realnie mamy tu do czynienia z odpadkami produkcyjnymi – kartami, które nie przeszły weryfikacji dla specyfikacji GTX 1650.

Dane techniczne GeForce GTX 1630 i innych kart z tego segmentu

Model GeForce

GT 1030 GeForce

GTX 1630 GeForce

GTX 1650 GeForce GTX

1650 Super Generacja Pascal Turing Turing Turing Układ graficzny GP108 TU117 TU117 TU116 Litografia 14 12 12 12 Tanzystory 1,8 mld 4,7 mld 4,7 mld 6,6 mld Jednostki cieniujące 384 512 896 1280 Jednostki teksturujące 24 32 56 80 Jednostki rasteryzujące 16 16 32 32 Rdzenie Tensor - - - - Jednostki RT - - - - Taktowanie rdzenia 1227/1468 MHz 1740/1785 MHz 1485/1665 MHz 1530/1725 MHz Moc obliczeniowa 1,1 TFLOPS 1,8 TFLOPS 3,0 TFLOPS 5,0 TFLOPS Pamięć wideo 2 GB GDDR5

64-bit 4 GB GDDR6 64-bit 4 GB GDDR5

128-bit 4 GB GDDR6

128-bit Taktowanie pamięci 6000 MHz 12 000 MHz 8000 MHz 15 000 MHz Przepustowość pamięci 48 GB/s 96 GB/s 128 GB/s 192 GB/s TDP (zasilanie) 30 W (brak) 75 W (brak) 75 W (brak) 130 W (6-pin) Złącze PCI-E 3.0 x4 PCI-E 3.0 x8 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 3.0 x16 Cena premierowa

(+ inflacja) $79

$96 $169

$169 $149

$174 $159

$183

Sugerując się tabelką można uznać, że nowy GTX powinien przynajmniej wyżej boostować – nawet o 120-130 MHz wyżej niż GTX 1650. W praktyce jednak różnica zwykle nie przekracza 50 MHz na korzyść GTX 1630 (który w testach praktycznie cały czas trzyma 1890 MHz). Co ciekawsze natomiast, GTX 1630 otrzymał już od razu szybszą pamięć GDDR6, podczas gdy GTX 1650 nadal nie zawsze z taką pamięcią jest dostępny (nasz redakcyjny model posiada GDDR5).

NVIDIA w GTX 1630 obcięła szynę danych do archaicznych 64 bit, ale przynajmniej nie zredukowała linii PCI-E łączących kartę z płytą główną – dzięki temu wydajność na starszych komputerach nie będzie dodatkowo cierpieć

Nowa karta pobiera do 75 W energii, zatem zadowoli się zasilaniem ze slotu PCI-E. Z nowości, jakie wnosi do swojego segmentu, należy wskazać obsługę sprzętowego kodowania (i dekodowania) VP8 oraz H.265 4:4:4 (HEVC) – ten ostatni kodek był też wcześniej dostępny, ale z kompresją 4:2:0. To w zasadzie ciekawa wiadomość dla (wszystkich czterech) osób, które szukają możliwie najtańszej karty z 4 GB właśnie do budżetowego renderowania filmów.

KFA2 nawet do takiej karty podchodzi na poważnie

Karta, która do nas trafiła, jak już wspomnieliśmy, pochodzi od niespecjalnie jeszcze popularnego na naszym rodzimym rynku producenta – KFA2. Co bardziej zaznajomieni ze sceną ekstremalnego podkręcania i ogólnie bicia rekordów wydajności mogą kojarzyć karty z serii Hall of Fame (HoF), które pochodzą właśnie ze stajni KFA2. Okazuje się, że producent chce atakować rynek konsumencki z obu frontów, zatem poza RTX 3090 Ti (którego niebawem recenzję również Wam zaprezentujemy – a zdecydowanie jest o czym poczytać), uraczył nas właśnie tym oto GTX 1630.



Dwa wentylatory po 80 mm każdy – zimą trzeba uważać, aby karta nie zamarzła!

Karta jest raczej nieszczególnie ciężka, zatem nie potrzeba zaopatrywać się w płyty ze zbrojonym slotem PCI-E. Długość karty to 181 mm, zatem zmieści się również do bardzo małych obudów mini-ITX. Aluminiowy radiator ma około 1 cm grubości i przykrywa praktycznie całą kartę (chłodząc zarazem GPU, jak i pamięci). Niestety w tym budżecie zabrakło trybu „zero fan”, co oznacza, że wentylatory kręcą się cały czas.



Producent uznał, że tak potężna karta obejdzie się bez backplate.

Okazuje się jednak, że nawet bez tego trybu karta jest niemalże bezgłośna w spoczynku – dwa relatywnie duże, jak na taki układ graficzny, wentylatory kręcą się na tyle wolno, że zagłuszały je w naszym przypadku wentylatory chłodnicy CPU (również niemal bezgłośne w spoczynku). Ogólny odczyt poziomu hałasu generowanego przez ten układ to niecałe 24 dB (22,5 dB to poziom tła w pomieszczeniu pomiarowym). Pod pełnym obciążeniem, po podkręceniu udało nam się wentylatory zmusić do wygenerowania ciśnienia akustycznego na poziomie 36,5 dB, jednocześnie utrzymując temperaturę GPU na poziomie 58°C (przy temperaturze otoczenia równej 21°C).



Chłodzenie zajmuje równo dwa sloty – dużo jak na 75-watową kartę.

Na śledziu wyprowadzono trzy cyfrowe wyjścia obrazu – HDMI 2.0b (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4 oraz DVI-D. Karta jest w stanie wyświetlać obraz na wszystkich trzech jednocześnie, choć należy mieć na uwadze, że tylko DisplayPort pozwoli nam grać w 4K przy 120 Hz (zakładając, że znajdziemy grę, którą GTX 1630 zdoła uruchomić w 4K i dodatkowo jeszcze wygenerować więcej niż 60 FPS, aby móc z tego realnie korzystać).

Platforma testowa – na czym testowaliśmy GTX 1630?

W obawie przed wystąpieniem „bottlenecku” postanowiliśmy wycisnąć jeszcze więcej z naszej platformy testowej i procesor Intel Core i9-12900K został podkręcony do wartości, które fabrycznie oferuje Core i9-12900KS. Cała platforma testowa prezentuje się następująco:

Testy przeprowadziliśmy na najnowszych sterownikach na dzień 20.08.2022 r., co oznacza sterownik Game Ready 516.94 dla kart NVIDII oraz Adrenaline 22.8.1 dla kart(y) AMD. Karty zostały przetestowane zgodnie z nową procedurą, jednak nie będziemy odkrywać jeszcze wszystkich „kart”, gdyż niebawem uraczymy Was wielkim testem, uwzględniającym wszystkie obecnie dostępne budżetowe układy graficzne – tam ukażemy wyniki ze wszystkich gier. Zaczniemy jednak tradycyjnie od syntetyków.

Testy syntetyczne – jak GTX 1630 radzi sobie w 3DMarkach?

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 21556 AMD Radeon RX 6950 XT

Gigabyte Gaming OC 20963 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 10194 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 9388 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6827 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 5571 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 4233 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 4064 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 3854 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 2744 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 2472 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 2453 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 1249

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 21811 AMD Radeon RX 6950 XT

Gigabyte Gaming OC 21227 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 9408 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 8587 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6122 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 4944 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 3728 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 3562 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 3380 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 2414 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 2220 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 2125 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 1073

Z dobrych wieści mamy taką, że udało się prawie 2x pobić wynik poprzedniej karty z „30” w nazwie. Jednocześnie udało się pokonać o 25% najnowsze układy zintegrowane w mobilnych procesorach Intela. Niestety mocy zabrakło, aby pokonać tegoroczny układ zintegrowany z procesorami AMD (w laptopie, który razem z ekranem OLED pobiera mniej energii niż sama karta NVIDII). Jeżeli ten układ Was teraz zainteresował, to spieszymy zapewnić, iż również niebawem doczeka się dokładnej recenzji – to zdecydowanie gorący temat ;)

GTX 1630 to prawdziwy wehikuł czasu – można kupić pachnącą nowością kartę i przekonać się, jaką wydajność oferowały budżetowe karty graficzne blisko dekadę temu!

Porównując wydajność do faktycznych kart graficznych, sprawy nie wyglądają już tak różowo. Do mocniejszego brata, czyli GTX 1650 brakuje 50% wydajności, a do równie świeżego i wyśmiewanego, jak się okazuje niesłusznie, Radeona RX 6400 dzieli nas prawie drugie tyle punktów… Co gorsza – GTX 1630 przegrywa nawet z GTX 1050 Ti! Nie wyciągajmy jednak pochopnych wniosków – może w grach sytuacja odwróci się o 180° (albo, co bardziej prawdopodobne, 360°)!

Pomiar wydajności GTX 1630 w wybranych grach

Testy w grach przeprowadziliśmy w rozsądnych dla testowanych kart niskich i średnich ustawieniach detali w najpopularniejszej oraz jednocześnie najwyższej, z jaką sobie poradzą, rozdzielczości FHD. Poza wynikami w natywnej rozdzielczości, tam gdzie było to możliwe próbowaliśmy ratować sytuację przy pomocy FSR w ustawieniach Quality – takie wyniki zostały osobno naniesione na wykresy.

Testy wydajności GTX 1630 w Forza Horizon 5

1920x1080 px, ustawienia niskie, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 114

95 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 95

80 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 70

57 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 65

51 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 35

28 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Testy wydajności GTX 1630 w Forza Horizon 5

1920x1080 px, ustawienia średnie, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 90

76 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 76

62 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 57

46 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 51

41 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Forza Horizon 5 niestety zdaje się podpisywać pod tym, co zasugerowały już testy z pakietu 3DMark. GTX 1630 ledwo radzi sobie w najniższych ustawieniach (pamiętajmy, że to gra, w której płynność 60 FPS jest praktycznie niezbędna do sprawnej rozgrywki). Ustawienia średnie w mniej wymagających miejscach (jak środek pastwiska) również pozwolą na dobrą zabawę, ale trzeba się liczyć ze spadkami wydajności po wjechaniu do miast, zwłaszcza nocą.

Testy wydajności GTX 1630 w Assassin’s Creed Valhalla

1920x1080 px, ustawienia niskie, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400 [FSR]

ASUS Dual 84

70 NVIDIA GeForce GTX 1650 [FSR]

ASUS Dual 75

62 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 68

57 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 63

53 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR]

MSI Ventus 61

47 NVIDIA GeForce GTX 1630 [FSR]

KFA2 EX Gamer 51

43 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 50

39 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 43

36 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5 [FSR]

ASUS 26

15 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 20

13 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Testy wydajności GTX 1630 w Assassin’s Creed Valhalla

1920x1080 px, ustawienia średnie, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400 [FSR]

ASUS Dual 76

58 NVIDIA GeForce GTX 1650 [FSR]

ASUS Dual 65

52 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR]

MSI Ventus 54

41 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 53

43 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 50

40 NVIDIA GeForce GTX 1630 [FSR]

KFA2 EX Gamer 44

36 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 40

31 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 34

27 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Niedawno zaktualizowane o nową treść przygody nordyjskich assassinów od zawsze preferują karty graficzne AMD (choć może niekoniecznie RT 6400 się w ten trend wpisuje), zatem karty NVIDII nie mają w tej grze lekko. Jak widać, pograć się da – w najniższych ustawieniach z aktywnym FSR lub ewentualnie bez FSR, albo w ustawieniach średnich z FSR, jeżeli okazjonalne spadki wydajności nam nie przeszkadzają. To jednak kolejna gra, w której starusieńki GTX 1050 Ti bez problemu rozprawia się z nową kartą, a podobnie wyceniony Radeon RX 6400 obiema tymi kartami zamiata podłogę. Wydajność GT 1030 przemilczymy.

Testy wydajności GTX 1630 w Cyberpunk 2077

1920x1080 px, ustawienia niskie, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400 [FSR]

ASUS Dual 87

55 NVIDIA GeForce GTX 1650 [FSR]

ASUS Dual 79

57 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 60

40 NVIDIA GeForce GTX 1630 [FSR]

KFA2 EX Gamer 54

37 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR]

MSI Ventus 52

34 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 52

38 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 34

24 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5 [FSR]

ASUS 34

20 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 33

23 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 24

16 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Testy wydajności GTX 1630 w Cyberpunk 2077

1920x1080 px, ustawienia średnie, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1650 [FSR]

ASUS Dual 65

47 AMD Radeon RX 6400 [FSR]

ASUS Dual 61

42 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 45

32 NVIDIA GeForce GTX 1630 [FSR]

KFA2 EX Gamer 44

32 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR]

MSI Ventus 44

30 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 41

31 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 26

20 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 26

19 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Udało się na GTX 1630 uruchomić jedną z obecnie najbardziej wymagających gier – to duży sukces. W dodatku można dosyć komfortowo pograć w FHD z aktywnym FSR przy najniższych ustawieniach – co więcej, to pierwszy przypadek, w którym GTX 1050 Ti musi ustąpić pola najnowszemu GTX’owi (nawet jeżeli tylko marginalnie). W ustawieniach średnich nadal trzymamy się (dzięki FSR) powyżej 30 klatek minimalnego klatkarzu, ale marna to pociecha, skoro tańszy RT 6400 osiąga tutaj więcej klatek, nawet bez wspomagania się upscalingiem…

Testy wydajności GTX 1630 w Far Cry 6

1920x1080 px, ustawienia niskie, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1650 [FSR]

ASUS Dual 102

88 AMD Radeon RX 6400 [FSR]

ASUS Dual 100

89 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR]

MSI Ventus 74

62 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 70

62 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 69

61 NVIDIA GeForce GTX 1630 [FSR]

KFA2 EX Gamer 69

61 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 52

45 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 44

39 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5 [FSR]

ASUS 24

20 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 16

14 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Testy wydajności GTX 1630 w Far Cry 6

1920x1080 px, ustawienia średnie, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400 [FSR]

ASUS Dual 96

81 NVIDIA GeForce GTX 1650 [FSR]

ASUS Dual 86

75 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 66

58 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR]

MSI Ventus 63

54 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 59

52 NVIDIA GeForce GTX 1630 [FSR]

KFA2 EX Gamer 46

42 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 44

38 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 34

22 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Kolejna gra od Ubisoft dla równowagi ponownie z obozu czerwonych - testy wykonywaliśmy oczywiście bez aktywnego śledzenia promieni. GTX 1630 pozwala na dobrą zabawę nawet bez FSR w najniższych detalach (a po jego aktywowaniu uzyskuje bardzo ładny wynik - średnio 69 FPS). Ustawienia średnie są już mniej łaskawe i bez FSR grać się nie da. GTX 1050 Ti jest w tej grze za każdym razem wyraźnie górą, ale obie karty nie mają czego szukać przy Radeonie RX 6400…

Testy wydajności GTX 1630 w CS:GO

NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 408

111 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 394

103 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 325

90 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 262

66 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 150

41 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

CS:GO to jedyna gra w procedurze, która technologicznie odpowiada możliwościom nowego GTX 1630 – widać to na wykresie. Niestety nie sprawia to magicznie, że udało się dogonić inne, starsze karty i trudno nawet do tak starej gry polecić nowego GTX’a – zwłaszcza że w podobnej cenie można mieć niemal 2x większą wydajność…

Czyżby potencjał nowego GTX 1630 tkwił w podkręcaniu?

Jak to mawiają – nadzieja umiera ostatnia, zatem postanowiliśmy jeszcze sprawdzić, ile uda się dodatkowo wskórać, podkręcając tak przecież dobrze chłodzony układ graficzny. Niestety nasze rozczarowanie było ogromne, a dzień zniszczony. Karta, co prawda, pozwoliła podnieść taktowanie nawet o 200 MHz, ale realnie już powyżej 120 MHz przetaktowania wydajność zaczęła spadać przez korekcję błędów. Pamięci, mimo iż GDDR6, poddały się po dołożeniu 125 MHz (500 MHz efektywnie), co jest jeszcze smutniejszym wynikiem. Po licznych próbach udało nam się podbić wynik w 3DMark Time Spy o 4%, co jest dosłownie niewidocznym zyskiem w przypadku gier.

Czy warto kupić kartę graficzną GeForce GTX 1630?

Powiadają, że nie ma produktów złych, są tylko te źle wycenione. Problem jest taki, że GTX 1630 byłby opłacalny dopiero, gdyby rozdawano go w gratisie z chipsami. Wydajność, jaką ma do zaoferowania, obecnie można uzyskać z układów zintegrowanych z procesorem, zatem takich, które dostajemy „za darmo”. Oczywiście jest jednocześnie znacznie wydajniejszy od nadal przerażająco często wybieranego w najtańszych zestawach GT 1030 GDDR5 (lub tym bardziej z GDDR4!), ale nie jest to żadne usprawiedliwienie.

GeForce GTX 1630 to układ, który nigdy nie powinien trafić do kart konsumenckich, zwłaszcza w rodzinie „GTX”!

Cena MSRP, jaką podaje NVIDIA dla kart z tym układem, to $169, zatem więcej o $20 niż 3 lata wcześniej zaprezentowany GTX 1650. To mniej więcej o $5 mniej, uwzględniając galopującą inflację. Dostajemy zatem niemal 2x niższą wydajność za 3% niższą cenę – nie brzmi to jak okazja życia. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę o $10 tańszego Radeona RX 6400, który obie te karty wyraźnie pokonuje (lub w najgorszym przypadku zrównuje się z GTX 1650). Najbardziej w tym wszystkim szkoda nam producentów, jak KFA2, którzy zobowiązani kontraktami muszą takie karty sprzedawać.



Solidna karta z bardzo nieudanym GPU.

Testowany egzemplarz można będzie kupić w cenie około 999 zł, choć możliwe, że podobnie jak inni producenci, KFA2 szybko cenę zmniejszy do 900-950 zł, co nadal jest jawnym żartem z klientów. Z naszej strony rekomendacja, aby kart z układem GTX 1630 unikać – jeżeli naprawdę budżet nas ogranicza, to lepiej skierować się w stronę RX 6400 lub używanego GTX 970 (które to zaoferuje 50% wyższą wydajność). Realnie jednak znacznie lepiej będzie dołożyć nieco więcej do faktycznie dobrej karty – jakiej? O tym niebawem w większym artykule :)

Opinia o KFA2 GeForce GTX 1630 EX Gamer Plusy nowszy kodek wideo,

można odpalić większość gier,

nie wymaga dodatkowego zasilania,

PCI-E x8 (nie będzie zwalniać na starszych PC) Minusy wydajność poniżej wszelkiej krytyki,

wysoki pobór energii jak na oferowaną wydajność,

zerowy potencjał podkręcania,

zdecydowanie za wysoka cena.

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA GTX 1630 w budżetowym segmencie cenowym: 48% 2.4/5

Nasza ocena karty KFA2 EX Gamer w kontekście kart z układem GTX 1630: 84% 4.2/5

Kartę na czas testów dostarczył producent - KFA2