Czekaliście na kartę GeForce GTX 1630? My też nie, ale się pojawiła – Nvidia wprowadziła do oferty nowy model, który ma powalczyć w najniższym segmencie wydajnościowym.

Karta graficzna GeForce GTX 1630 była zapowiadana od kilku tygodni, ale jej premiera w międzyczasie została kilkukrotnie przełożona. W końcu oficjalnie debiutuje na rynku. Po cichu, bo już wiadomo, że to nie będzie zbyt udana konstrukcja.

Premiera karty graficznej GeForce GTX 1630

GeForce GTX 1630 to właściwie „przycięty” GeForce GTX 1650 - karta z generacji Turing, która swoją premierę miała w 2019 roku (czyli 3 lata temu!).

Model GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 DDR5 GeForce GTX 1650 DDR6 Generacja Nvidia Turing Nvidia Turing Nvidia Turing Układ graficzny Turing TU117-150 Turing TU117-300 Turing TU117-300 Jednostki cieniujące 512 896 896 Taktowanie rdzenia 1740/1785 MHz 1485/1665 MHz 1410/1590 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR5 64-bit 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 12 000 MHz 8000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 96 GB/s 128 GB/s 192 GB/s TDP 75 W 75 W 75 W

Producent zastosował obciętą wersję układu graficznego Turing TU117 oraz 4 GB pamięci GDDR6 o 64-bitowej magistrali. Mimo słabszej specyfikacji, współczynnik TDP oszacowano na 75 W (oficjalnie do działania karty wymagane jest podpięcie 6-pinowego zasilania, aczkolwiek większość konstrukcji została pozbawiona takiego złącza).

Wydajność karty graficznej GeForce GTX 1630

Jeszcze przed premierą było wiadomo, że GeForce GTX 1630 nie będzie należeć do demonów wydajności. W sieci pojawiły się pierwsze testy karty, które nie napawają optymizmem.



Porównanie średniej wydajności karty graficznej GeForce GTX 1630 w grach rozdzielczości 1920x1080px (źródło: TechPowerUp)

Karta właściwie nadaje się do grania w mniej wymagające tytuły (i to na niższych ustawieniach). W rozdzielczości Full HD wypada ona jednak dużo słabiej niż GeForce GTX 1630 czy konkurencyjny Radeon RX 6400. Być może będzie to konkurent dla modelu Intel Arc A380.

Przegląd kart graficznych GeForce GTX 1630

GeForce GTX 1630 występuje tylko w niereferencyjnych wersjach opracowanych przez partnerskich producentów. Dominują tutaj nieduże konstrukcje z jednym lub dwoma wentylatorami, ale można też spotkać niskoprofilowe wersje dla małych komputerków. Najtańsze wersje kosztują 799 złotych, więc porównywalnie do Radeona RX 6400 czy Radeon RX 6500 XT (po ostatnich obniżkach jest dostępny w dużo niższych cenach).

ASUS GeForce GTX 1630 Phoenix to podstawowa konstrukcja, która została wyposażona w nieduże, 2-slotowe chłodzenie z jednym wentylatorem – karta ma zaledwie 17 cm długości, więc bez problemu zmieści się do mniejszych komputeró. Do dyspozycji oddano trzy wyjścia obrazu: DVI-D, HDMI i DisplayPort (nie jest wymagane podpięcie dodatkowego zasilania). Taktowania pozostały na standardowym poziomie (tj. 1740/1785 MHz dla rdzenia i 12 000 MHz dla pamięci).

Drugi model producenta – ASUS GeForce GTX 1630 TUF Gaming to propozycja dla bardziej wymagających użytkowników. Producent zastosował większe chłodzenie z dwoma wentylatorami, a na rewersie laminatu zainstalował płytkę backplate. Zestaw wyjść wideo pozostał taki sam. Karta występuje w wersji standardowej i fabrycznie podkręconej OC (1845 MHz na rdzeniu).

Gainward GeForce GTX 1630 Ghost wykorzystuje nieduże dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami (dzięki technologii Zero RPM chłodzenie przy małym obciążeniu działa w trybie pasywnym i nie generuje żadnego hałasu). Do dyspozycji oddano jedno wyjście HDMI i dwa DisplayPort, a do tego wymagane jest podłączenie 6-pinowego zasilania. Karta występuje w wersji standardowej i fabrycznie podkręconej OC (1815 MHz na rdzeniu).

Gigabyte GeForce GTX 1630 OC 4G też zalicza się do kompaktowych konstrukcji – producent zastosował nieduże dwuslotowe chłodzenie z 80-milimetrowym wentylatorem (całość ma zaledwie 17 cm długości, zatem nie będzie problemu, by zmieścić kartę do mniejszych komputerów). Na śledziu wyprowadzono trzy wyjścia obrazu: DVI-D, HDMI i DisplayPort. Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary (w tym przypadku taktowanie rdzenia zwiększono do 1815 MHz).

Gigabyte GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G to z kolei propozycja dla mniejszych komputerów pod niskoprofilowe karty rozszerzeń. Karta została wyposażona w nieduże chłodzenie z dwoma malutkimi wentylatorami. Ciekawostką jest również to, że udostępniono tutaj cztery wyjścia obrazu: DVI-D, 2x HDMI i DisplayPort. Producent też zdecydował się na podkręcenie zegarów, ale tylko w nieznacznym stopniu (rdzeń przyspiesza do 1800 MHz).

Inno3D GeForce GTX 1630 Compact, jak sama nazwa wskazuje, to mniejsza konstrukcja, która została zaprojektowana z myślą o mniejszych komputerach. Karta wykorzystuje nieduże chłodzenie z jednym wentylatorem. Do dyspozycji oddano łącznie trzy wyjścia obrazu: jedno HDMI i dwa DisplayPort (nie jest tutaj wymagane podłączenie dodatkowego zasilania). Wersja Compact została lekko podkręcona – rdzeń przyspieszono do 1800 MHz.

Inno3D GeForce GTX 1630 Twin X2 OC to konkretna propozycja, która wykorzystuje lepsze, bardziej rozbudowane chłodzenie – konstrukcja obejmuje dwa wentylatory (całość ma niecałe 20 cm długości). Zestaw wyjść wideo pozostał taki sam: jedno HDMI i dwa DisplayPort (też nie trzeba tutaj podłączyć dodatkowego zasilania). Mimo bardziej rozbudowanego chłodzenia, model OC pracuje z takimi samymi zegarami (rdzeń przyspieszono do 1800 MHz).

MSI GeForce GTX 1630 Aero ITX to konstrukcja zaprojektowana z myślą o miniaturowych komputerkach ITX – karta wykorzystuje nieduże chłodzenie z pojedynczym wentylatorem (całość ma zaledwie 17 cm długości). Producent przewidział standardowy zestaw wyjść obrazu: DVI-D, HDMI i DisplayPort (nie jest wymagane podpięcie dodatkowego zasilania). W ofercie MSI znajdziemy wersję standardową i podkręconą OC (rdzeń przyspieszono do 1815 MHz).

MSI GeForce GTX 1630 Ventus XS to ciut wyższy model, w którym zastosowano bardziej rozbudowane chłodzenie – konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator i dwa wentylatory. Jeśli chodzi o wyjścia obrazu, do dyspozycji oddano standardowy komplet: DVI-D, HDMI i DisplayPort (nie jest wymagane podpięcie dodatkowego zasilania). Zwykły model Ventus XS pracuje z domyślnymi zegarami, ale wersja OC została fabrycznie podkręcona (układ graficzny osiąga 1815 MHz).

Palit GeForce GTX 1630 Dual to właściwie bliźniacza konstrukcja do modelu Gainward GeForce GTX 1630 Ghost. Producent zastosował bardzo podobne chłodzenie – konstrukcja obejmuje nieduży radiator z dwoma wentylatorami (też oferują one pasywny tryb działania, dzięki czemu karta przy małym obciążeniu powinna być niesłyszalna). Na śledziu wyprowadzono jedno wyjście HDMI i dwa DisplayPort, a do tego wymagane jest podłączenie 6-pinowego zasilania. Wersja standardowa pracuje z domyślnymi zegarami, a model OC został podkręcony (do 1815 MHz na rdzeniu).

Na koniec propozycja od firmy Zotac – po prostu GeForce GTX 1630. Karta została wyposażona w nieduże chłodzenie z 90-milimetrowym wentylatorem (całość ma zaledwie 15,1 cm długości, więc bez problemu zmieści się nawet do mniejszych komputerów). Producent przewidział trzy wyjścia obrazu: DVI-D, HDMI i DisplayPort. Karta nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania. Taktowania pozostały tutaj na domyślnym poziomie (tj. 1785 MHz dla rdzenia i 12 000 MHz dla pamięci VRAM).

