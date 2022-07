Overclockerzy prześcigają się w biciu rekordów wydajności. Nie trzeba jednak od razu inwestować w topowe modele kart graficznych dla overclockerów – świetnym przykładem są tutaj najnowsze wyniki ustanowione na modelu KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer.

Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer to autorska wersja karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, czyli według wszelkich rankingów jednej z najwydajniejszych karty graficznej dedykowanej graczom i twórcom treści.

Producent zastosował autorskie chłodzenie z rozbudowanym radiatorem i trzema wentylatorami – śmigiełka zapewniają optymalny przepływ powietrza, a do tego są podświetlane, więc nadają całości ciekawszego wyglądu. Na rewersie laminatu oczywiście zainstalowano płytkę backplate.

GeForce RTX 3090 Ti bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 z 10 752 jednostkami CUDA i dysponuje 24 GB pamięci GDDR6 384-bit. Wersja KFA2 EX Gamer został podkręcona z 1860 MHz do 1890 MHz, a dzięki funkcji 1-Click OC można ją jeszcze trochę podkręcić do 1905 MHz.

7 nowych rekordów wydajności na karcie KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer

Okazuje się, że karta KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer oferuje całkiem niezły potencjał na podkręcanie – ostatnio ustanowiono na niej kilka nowych rekordów wydajności w benchmarkach: 3DMark Ice Storm, 3DMark Ice Storm Extreme, 3DMark Ice Storm Unlimited, 3DMark Cloud Gate, Unigine Superposition 1080p Medium (1xGPU), Catzilla - 720P (1xGPU) i Catzilla - 576P (1xGPU).

Benchmark Stary rekord Nowy rekord 3DMark Ice Storm 445 196 507 914 3DMark Ice Storm Extreme 437 896 445 648 3DMark Ice Storm Unlimited 442 320 470 080 3DMark Cloud Gate 111 803 112 883 Unigine Superposition 1080p Medium (1xGPU) 43 032 43 449 Catzilla - 720P (1xGPU) 123 891 124 380 Catzilla - 576P (1xGPU) 140 250 140 920

Co prawda nie są to zbyt popularne benchmarki, a testy opierają się bardziej na wydajności procesora, ale wyniki pokazują, że wcale nie trzeba tutaj inwestować w wybajerzone karty graficzne dla ekstremalnych overclockerów. Wystarczy topowa karta... za 10 tysięcy złotych (mniej więcej tyle kosztuje model KFA2).

Jak w praktyce będzie się sprawdzać karta KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer? Będziemy ją sprawdzać, więc niedługo możecie oczekiwać jej recenzji.

Źródło: KFA2